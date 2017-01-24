Отсиделся: Алтайский краевой суд на год сократил срок Максиму Савинцеву

Алтайский краевой суд 27 января принял решение смягчить наказание сыну бывшего сити-менеджера Барнаула Игоря Савинцева Максиму Савинцеву. Об сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Алтайского края Алексея Ивочкина.

Приговор 36-летнему Максиму Савинцеву Октябрьский райсуд Барнаула вынес в ноябре прошлого года. Савинцев-младший обвинялся в мошенничестве с имуществом крупнейшей в регионе муниципальной управляющей компании на сумму около 20 млн рублей и растрате примерно 10 млн рублей из средств ресурсоснабжающей организации. Суд назначил сыну экс-чиновника шесть лет колонии. Столько же присудили Денису Сучкову. Еще двум фигурантам дела Александру Курилову и Сергею Вернигорову назначили условные сроки – соответственно четыре с половиной и четыре года.

27 января суд рассмотрел апелляционные жалобы осужденных и их адвокатов. Как сообщил изданию г-н Ивочкин, апелляционная инстанция краевого суда снизила Савинцеву-младшему срок до пяти лет, Денису Сучкову – до 4,5 лет. На год каждому снижено наказание Александру Крылову и Сергею Вернигорову.

Пока более подробная информация не известна, однако ранее предполагалось, что стратегия стороны подсудимых будет строиться на переквалификации деяний. Как рассказывал ИА «Банкфакс» адвокат Дениса Сучкова Сергей Коренной, в его жалобе речь идет как раз об этом. «Мы говорим, в частности, о переквалификации статьи на более соответствующую обстоятельствам дела. Если суд согласится с доводами, изложенными в жалобе, приговор может быть изменен и без перенаправления на новое рассмотрение в первую инстанцию», - пояснял в декабре 2016 года г-н Коренной. Он добавил, что надеется на замену реального срока заключения условным.

Учитывая, что Максим Савинцев находился под стражей с февраля 2015 года, он провел в заключении уже почти два года. По существующей практике он сможет просить условно-досрочное освобождение после отбывания половины назначенного срока. То есть, уже летом 2017 года сын бывшего сити-менеджера Барнаула имеет шанс выйти на свободу.

Напомним, что Савинцева-младшего и Сучкова обвиняли по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере, либо в составе организованной группы) и по двум эпизодам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).