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Главная Лента новостей Вышел в ноль: алтайский бизнесмен Владимир Мудрик уже не должен кредиторам 965 млн рублей

Вышел в ноль: алтайский бизнесмен Владимир Мудрик уже не должен кредиторам 965 млн рублей

06.02.2017 11:28

Арбитражный суд Алтайского края 6 февраля завершает конкурсное производство по делу о банкротстве известного барнаульского предпринимателя, в недавнем прошлом руководителя компании «Горизонт» Владимира Мудрика. Несмотря на то, что общая сумма включенных в реестр долгов превышает 965 млн рублей, возвращать деньги ему не придется. Из имущества у г-на Мудрика формально остались лишь доли в юрлицах, которые никому не нужны. Информация опубликована на сайте арбитража и реестра сведений о банкротстве.

Судя по документам, финансовые проблемы бизнесмена стали нарастать еще в 2010 году, когда он начал копить долг по налогу на имущество. Неоплаченная сумма за 2010-2012 годы в итоге превысила 25 млн рублей. В десятках тысяч рублей в 2011 году измерялись долги за коммунальные услуги перед ТСЖ «Анастасия». Не оплаченными оставались страховые и иные взносы.

К концу 2015 года его финансовое положение усугубилось еще сильнее. Владимир Мудрик уже находился в долговой яме — с 2008 года аффилированные с ним юрлица брали банковские кредиты, по которым не могли вовремя рассчитываться. В результате нескольких судебных разбирательств г-ну Мудрику пришлось самому поручиться за исполнение обязательств — перед Сбербанком, ВТБ и «ФорБанком» на общую сумму более 938 млн рублей. В итоге ни компании, ни сам бизнесмен так и не смогли обеспечить этот долг, в ноябре 2015 года Владимир Мудрик подал заявление о самобанкротстве. К искам банков в конечном счете подключилась налоговая служба (более 20 млн рублей).

В результате установленной процедуры имущество бизнесмена было описано. Оказалось, что Владимир Мудрик не имеет практически ничего ценного. Ни квартир, ни машин, лишь 10 банковских счетов, только на одном из которых были деньги — 1 копейка, и пенсия в размере около 28 тысяч рублей ежемесячно. Также обнаружились доли в четырех юрлицах — ООО «Пикет» (40 %), ООО «Алтайская золотая вода» (71,6 %), ООО «Забайкалье» (100 %) и ООО «Горизонт-проект» (40 %). По заключению экспертов, предметы, находящиеся по месту проживания г-на Мудрика (одежда, обувь и др.), относятся к предметам обычной домашней обстановки и обихода, вещам индивидуального пользования — взыскание на них обращено быть не может.

В итоге в рамках объявленного конкурсного производства лишь доли в юрлицах подлежали реализации. Однако в результате оценки выяснилось, что их рыночная стоимость составляет в сумме 16 678 рублей. Несколько раз финансовый управляющий Валерия Князева объявляла торги. Так, 100 % доли в ООО «Забайкалье» можно было купить за стандартные 10 тысяч рублей. А 40 % доли в ООО «Горизонт-проект» — за 90 копеек. Последний аукцион состоялся в конце декабря 2016 года. Покупателей на это «добро» так и не нашлось.

В итоге 17 января г-жа Князева подала ходатайство о завершении конкурсного производства. Как пояснила ИА «Банкфакс» помощник финансового управляющего Анастасия Пластинина, такое решение было принято в связи с исполнением всех запланированных мероприятий. «Имущество не реализовано по утвержденному положению о торгах. Деньги от пенсии поступали, они распределены между кредиторами», — сообщила г-жа Пластинина.

Заседание, где будет рассмотрено ходатайство, назначено на 6 февраля. По словам Анастасии Пластининой, оснований для отказа в данном случае нет. После вынесения решения Владимир Мудрик будет избавлен от обязательств перед кредиторами. Однако, в соответствии с буквой закона, ему запретят занимать руководящие должности в компаниях. Таким образом, банки, налоговая служба и другие кредиторы не смогли вернуть 965 млн рублей кредитных средств.

Напомним, что ранее заявления о признании банкротами подали сразу шесть членов семьи Владимира Мудрика. В декабре 2015 года арбитражный суд ввел процедуру реализации имущества в отношении сына Даниила и его супруги Дарьи Мудрик. В феврале история повторилась с другим сыном Владимира Мудрика — Никитой и братом Станиславом.

Фото: Единый реестр сведений о банкротстве

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Комментарий

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Комментариев 25
Тезка

06.02.2017 12:41

Господа, предлагаю скинуться - кто сколько может...
пенсионер

06.02.2017 12:53

это откуда же у него такая пенсия !! Горемычный ты наш ! Там десять и то не заработал !
упс!

06.02.2017 13:19

А СК "Сибирия" продолжает строить! А зарубежные счета этого афериста никто не удосужился проверить? А подтянуть подписывавших за откат в 20% кредиты фактическому банкроту лиц из Сбера у прокуратуры духу не хватило? А проверить на признаки преднамеренного банкротства - уголовного преступления между прочим - прокуроры не в состоянии? Воистину в путирашке чем больше украл, тем меньше срок. Сердюков с Улюкаевым соврать не дадут.
Гость

06.02.2017 13:21

Теперь на иждивении Стэллы Ивановны будет находиться? Или она жена Станислава?
Гость

06.02.2017 13:47

Ну что сказать, красавец Владимир Иванович!
Игрок

06.02.2017 13:54

Учитесь, партия от гроссмейстера!
Вредный

06.02.2017 14:20

Вот она рыночная экономика! Воруй, жульничай, обирай людей, а потом все на банкротство спишется!
И все эти спектакли по закону! А где же денежки, ведь они где-то спрятаны? Для таких надо не банкротство вводить, а договые ямы, чтобы гнил там до конца дней пока не вернет наворованное!
777

06.02.2017 15:25

В Таиланде поищите там много имущества.
к дедушке Песоцкому в клуб Зеркало

06.02.2017 15:48

тоже с обыском придут или в домишко из соломы нагрянут ?
никто никого не сдаст - суровые они люди и умеют клятву соблюдать.
вредному

06.02.2017 16:06

Вредный писал(а):
Вот она рыночная экономика!


При чем тут рыночная экономика?? Где ты в России рынок увидел? Полукриминальный феодализм.
вредный

06.02.2017 16:10

Да кругом рынок- одни магазины, базары, и прочее купи-продай! И не надо сказок, что это не рынок, что в "цивилизованных странах все не так" Все именно так и в "Цивилизованных странах", решающих свои проблемы за счет стран третьего мира - в том числе и нашей.
вредному

06.02.2017 17:21

вредный писал(а):
Да кругом рынок- одни магазины, базары, и прочее купи-продай! И не надо сказок, что это не рынок, что в "цивилизованных странах все не так" Все именно так и в "Цивилизованных странах", решающих свои проблемы за счет стран третьего мира - в том числе и нашей.


Ты хотя бы в википедии что ли почитай чем рынок от базара отличается. Ахинею какую-то несешь. Особенно про цивилизованные страны, а сам дальше оз.Ая не был.
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

06.02.2017 17:32

Каждый получит своё -Банки уже получили , потому что конкретно давали за откаты , несколько лет назад практиковал банк за откаты- филиалов своих по всей стране нарисовал , по моему Банк России, а потом Медведев вливает в такие банки миллиарды наших денег-воруйте друганы , для вас ничего не жалко. Куда смотрела налоговая инспекция , следственный комитет , прокуратура ? Ведь и ежу понятно , что закон о самобанкротстве проллобирован продажными делапутами в Златоглавой. Вор на воре и вором подгоняет. И смешно когда пропагандон Соловей володя смеётся о коррупции в Румынии- с себя надо смеяться и басни Крылова хорошо прочитать.
историк

06.02.2017 18:05

Красава Владимир иваныч! На миллиард поставил кредиторов и остался без штанов. В кладовке есть рваные джинсы, придется отдать. А "метод" надо написать в историю барнаульского кидалова.
М. Горький

06.02.2017 18:44

Итого в РФ: 13 триллионов - гос долг, 39 триллионов - народ ( кредиты, ипотека), 29 триллионов - особый народ, такие как Мудрик. Похоже что гос долг и долги особых людей спишут, ну а верноподданные будут платить - за всех!
Аня

06.02.2017 19:29

Приставы даже микроволновой печки не нашли и электрического чайника?
гость

06.02.2017 19:51

ТАК И НАДО ЭТОМУ НИЩЕБРОДУ! ЗАЧЕМ БРАЛ КРЕДИТЫ, ЕСЛИ НЕ СОБИРАЛСЯ ВОЗВРАЩАТЬ? ЧТО, ЗА РУКУ ЕГО ТАЩИЛИ В БАНК ВЗЯТЬ КРЕДИТ? (обычно пишут про тех, кто не вернул кредит)

Здесь же только можно порадоваться за тех, кто взял миллиард, а возвращать не должен.
гость

06.02.2017 20:09

Кредитос берут прожрать, на бытовое техникос (как мы в хрущёве без современной жизни), и бездарно тупое мелкобуржуазьё (типа развернусь). Мозгов во всех случаях практически нет, берут даже по 700% годовых, это клиника мозговобольных. А если таких не лечить, завтра по опыту настойки боярышника, для нормальных людей запретят всё и вся. Так что недочеловеками признавать не надо, но ограничивать, как и рождаемость медицински доказанных дебилов, надоть.
Надо копать долговые ямы и массово переселять, только тогда перестанут брать кредиты на авось всё получится. Ну или тогда легализовать коллекторов, типа головой в унитаз до возврата долга.

(ЭТИ ПОСТЫ БЫЛИ ПОСВЯЩЕНО ТЕМ, КОГО ЗАКОНОДАТЕЛИ СОБИРАЮТСЯ ЛИШАТЬ ЕДИНСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ. НО У МУДРИКА НЕТ НИ ЕДИНСТВЕННОГО, НИ МНОЖЕСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ. ПОЭТОМУ ПОДОБНЫХ КОММЕТАТОРОВ ЗДЕСЬ НЕТ)
странно

06.02.2017 20:12

первые банкроты оказывается мультимиллиардеры. Мудрик, Ферапонтов(Мехпресса), Фокин(Алтайкоксохимстрой). Следующий на очереди поди нищеброд Шония? А я то думал что какие-нибудь многодетные ипотечники будут...Теперь понятно для кого едрилы этот закон через госдуру протащили.
Россиянин

06.02.2017 20:57

никогда наша страна не будет богатой с такими законами
гость

06.02.2017 21:38

Лучший способ заработать приличную пенсию:
Взять большой кредит, зафигачить деньги в пенсионный фонд как свои отчисления. Объявиться банкротом. Кредит выплачивать не надо. И пенсия будет о- о- очень хорошая!
амбасадор

06.02.2017 21:48

гость писал(а):
Лучший способ заработать приличную пенсию:
Взять большой кредит, зафигачить деньги в пенсионный фонд как свои отчисления. Объявиться банкротом. Кредит выплачивать не надо. И пенсия будет о- о- очень хорошая!
учи законы, вот клоуны то
Добрый человек

06.02.2017 23:03

И Мудрик в одного так безнаказанно мог почти на МИЛЛИАРД всех кинуть, весь город знает кто он и что он и ,что покровители у него хорошие в администрации края, и только, аж смешно, прокуратура,банки не знают.
владимир иваныч умеет правильно долги отдавать

06.02.2017 23:10

и человек весёлый , азартный.
в Н-ск катался в казино квадратные метры в чемодане отвозил и барнаульских пацанов
в Золото Партии не обделил , а наградил - 50 лимонов на один шарик из слоновой кости поменял.
широкой души человек и не жмот какой.
не имей 100 друзей , а нанимай отличного юридического спеца и будет всё какаобобовомасляно.
БГГ

07.02.2017 08:37

а што на это скажет жена мудрика стелла штань?