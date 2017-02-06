Вышел в ноль: алтайский бизнесмен Владимир Мудрик уже не должен кредиторам 965 млн рублей

Арбитражный суд Алтайского края 6 февраля завершает конкурсное производство по делу о банкротстве известного барнаульского предпринимателя, в недавнем прошлом руководителя компании «Горизонт» Владимира Мудрика. Несмотря на то, что общая сумма включенных в реестр долгов превышает 965 млн рублей, возвращать деньги ему не придется. Из имущества у г-на Мудрика формально остались лишь доли в юрлицах, которые никому не нужны. Информация опубликована на сайте арбитража и реестра сведений о банкротстве.

Судя по документам, финансовые проблемы бизнесмена стали нарастать еще в 2010 году, когда он начал копить долг по налогу на имущество. Неоплаченная сумма за 2010-2012 годы в итоге превысила 25 млн рублей. В десятках тысяч рублей в 2011 году измерялись долги за коммунальные услуги перед ТСЖ «Анастасия». Не оплаченными оставались страховые и иные взносы.

К концу 2015 года его финансовое положение усугубилось еще сильнее. Владимир Мудрик уже находился в долговой яме — с 2008 года аффилированные с ним юрлица брали банковские кредиты, по которым не могли вовремя рассчитываться. В результате нескольких судебных разбирательств г-ну Мудрику пришлось самому поручиться за исполнение обязательств — перед Сбербанком, ВТБ и «ФорБанком» на общую сумму более 938 млн рублей. В итоге ни компании, ни сам бизнесмен так и не смогли обеспечить этот долг, в ноябре 2015 года Владимир Мудрик подал заявление о самобанкротстве. К искам банков в конечном счете подключилась налоговая служба (более 20 млн рублей).

В результате установленной процедуры имущество бизнесмена было описано. Оказалось, что Владимир Мудрик не имеет практически ничего ценного. Ни квартир, ни машин, лишь 10 банковских счетов, только на одном из которых были деньги — 1 копейка, и пенсия в размере около 28 тысяч рублей ежемесячно. Также обнаружились доли в четырех юрлицах — ООО «Пикет» (40 %), ООО «Алтайская золотая вода» (71,6 %), ООО «Забайкалье» (100 %) и ООО «Горизонт-проект» (40 %). По заключению экспертов, предметы, находящиеся по месту проживания г-на Мудрика (одежда, обувь и др.), относятся к предметам обычной домашней обстановки и обихода, вещам индивидуального пользования — взыскание на них обращено быть не может.

В итоге в рамках объявленного конкурсного производства лишь доли в юрлицах подлежали реализации. Однако в результате оценки выяснилось, что их рыночная стоимость составляет в сумме 16 678 рублей. Несколько раз финансовый управляющий Валерия Князева объявляла торги. Так, 100 % доли в ООО «Забайкалье» можно было купить за стандартные 10 тысяч рублей. А 40 % доли в ООО «Горизонт-проект» — за 90 копеек. Последний аукцион состоялся в конце декабря 2016 года. Покупателей на это «добро» так и не нашлось.

В итоге 17 января г-жа Князева подала ходатайство о завершении конкурсного производства. Как пояснила ИА «Банкфакс» помощник финансового управляющего Анастасия Пластинина, такое решение было принято в связи с исполнением всех запланированных мероприятий. «Имущество не реализовано по утвержденному положению о торгах. Деньги от пенсии поступали, они распределены между кредиторами», — сообщила г-жа Пластинина.

Заседание, где будет рассмотрено ходатайство, назначено на 6 февраля. По словам Анастасии Пластининой, оснований для отказа в данном случае нет. После вынесения решения Владимир Мудрик будет избавлен от обязательств перед кредиторами. Однако, в соответствии с буквой закона, ему запретят занимать руководящие должности в компаниях. Таким образом, банки, налоговая служба и другие кредиторы не смогли вернуть 965 млн рублей кредитных средств.

Напомним, что ранее заявления о признании банкротами подали сразу шесть членов семьи Владимира Мудрика. В декабре 2015 года арбитражный суд ввел процедуру реализации имущества в отношении сына Даниила и его супруги Дарьи Мудрик. В феврале история повторилась с другим сыном Владимира Мудрика — Никитой и братом Станиславом.