Мини-Hilton: бийчане за полгода возвели «пилотную» гостиницу в «Белокурихе-2»

Первый из трех корпусов гостиничного комплекса в «Белокурихе-2»

Первый гостиничный комплекс в туркластере «Белокуриха-2» сможет принять отдыхающих к концу марта. Такое заявление 9 февраля сделал губернатор Алтайского края Александр Карлин, передает «Интерфакс». Речь, правда, пока идет не более, чем о нескольких десятках туристов.

Строительством мини-отеля с июля 2016 года занималась бийская компания «Сиблюкс». «Инвестор построил отель на 40 номеров, вложив на данный момент 20 млн рублей. Осталось подвести к комплексу свет и воду», - отметил замгендиректора АО «Курорт Белокуриха» Олег Акимов. Параллельно ведется строительство еще двух подобных отелей. В частности, гостиницу вместимостью 35 мест возводит компания из Сургута. Объект планируют сдать в эксплуатацию не позднее 2018 года. Речь идет об элитном пансионате, состоящем из двух домов, с банным комплексом и бассейном. Предполагается, что апартаменты рассчитаны на одну компанию, то есть VIP-гостей.

Кроме того, «Сиблюкс» строит еще два мини-отеля на территории кластера. Ожидается, что оба объекта компания завершит до конца 2017 года. Добавим, данный резидент зашел на площадку в прошлом году. До этого «Сиблюкс» получил подряд на возведение VIP-трибуны в «Сибирском подворье», а также гостиницы близ форелевого хозяйства рядом с Белокурихой. Компания была создана в Бийске в 1998 году. Гендиректор — Николай Кавун. Изначально предприятие специализировалось на производстве деревянных евроокон. В 2007 «Сиблюкс» перешел к строительству «под ключ» деревянных домов из клееного бруса по финской технологии. В настоящее время фирма возводит объекты в четырех регионах - Алтайском и Красноярском крае, а также Кемеровской и Новосибирской области. Преимущественно речь идет о беседках, банях, коттеджах, гостиницах, турбазах.

Строительная площадка на территории «Альпийской деревни»

Между тем якорный инвестор «Белокурихи-2», АО «Курорт Белокуриха», работает над созданием историко-рекреационного комплекса «Купеческая слобода Андреевых». Он, как и мини-гостиницы, появится в районе так называемой «Альпийской деревни». Общая стоимостью проекта - более 200 млн рублей. «Купеческая слобода» будет представлять собой реконструкцию старинных строений начала XIX века: домик знахарки, музей хлеба, кузница, амбар и кафе. Центральным объектом слободы станет дом купцов Андреевых, 1822 года постройки, где разместится стилизованный ресторан. Полностью «Купеческая слобода» начнет функционировать после запуска систем коммуникаций, при этом само строительство может быть окончено до конца года, уточняется на сайте инвестора.

Дом купцов Андреевых

Добавим, по оценке Александра Карлина, госинвестиции в «Белокуриху-2» с начала реализации проекта составили 2 млрд рублей. В настоящее время продолжается создание инфраструктуры туркластера. В 2016 году прошли аукционы по строительству сетей водоснабжения, водоотведения, а также газовых сетей. Всего в создание «Белокурихи-2» на начало 2016 года было направлено 3,1 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей госсредств, 1,6 млрд рублей частных инвестиций. Как сообщалось ранее, АО «Курорт Белокуриха» намерено вложить в туркластер около 10 млрд рублей.

На фоне активности мелких инвесторов в конце прошлого года стало известно, что из проекта вышел Hilton. Омская компания «Л-Финанс», представляющая интересы гостиничной сети в Сибири, приостановила реализацию проектов в Алтайском крае. Речь шла в том числе и об отеле в «Белокурихе-2». Причиной стали разногласия с краевыми властями. Инвестор не согласовал условия строительства отеля. Так, по словам министра экономического развития Алтайского края Николая Чинякова, омская компания планировала получить большой земельный участок в собственность, а власти предложили территорию лишь в аренду на условиях резидентства в кластере. «Инвестор хотел забрать практически 30 % от той земли, которая есть в кластере. Но мы посчитали, что это большой риск, и предложили идти к достижению цели поэтапно», — отмечал г-н Чиняков.

Чиновник сослался на то, что в отдельных регионах были примеры, когда инвестор выкупал большой участок привлекательной территории под проект, а затем вместо реализации проекта продавал землю небольшими частями по завышенной цене. «Фактически инвестор сегодня не предпринимает никаких действий по реализации наших предложений по воплощению проекта постепенно», — заключил спикер.

Очевидно, что «торги» здесь шли не только вокруг правообладания земельным участком. В конце лета в связи с принятием нового Генплана проекта туркластера представители гостиничной сети были поставлены перед выбором — или строить менее масштабный объект, либо отказаться от своих планов. Ключевыми изменениями в Генплане стали максимальная высота зданий (теперь она ограничена четырьмя этажами), а также вместимость гостиниц - не более 150 номеров. При этом последний раз представители Hilton рассуждали об отеле на 3 тысячи мест.