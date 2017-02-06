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Главная Лента новостей Алтайская прокуратура заставила администрацию Бийска разорвать контракт с «привилегированным» перевозчиком

Алтайская прокуратура заставила администрацию Бийска разорвать контракт с «привилегированным» перевозчиком

14.02.2017 08:29

Прокуратура Алтайского края через суд добилась от администрации Бийска расторжения контракта на организацию пассажирских перевозок в наукограде, заключенного с известным ООО «Норд». Компания не только имела право выбирать перевозчиков и собирать с них «таксу», но и получила его без конкурса, в обход закона. Об этом говорится на сайте ведомства.

Администрация Бийска по муниципальному контракту передала полномочия по организации пассажирских перевозок в городе компании «Норд». По условиям договора фирме было предоставлено право и самостоятельно осуществлять перевозку, и привлекать для этого иных хозяйствующих субъектов по договорам субподряда.

«Норд» самостоятельно выбирала перевозчиков, «достойных» городских маршрутов. При этом по договорам они обязаны были платить компании по 500 рублей в месяц с каждого автобуса. Помимо этого по условиям этого же муниципального контракта ООО «Норд» организовывало диспетчерское обслуживание (взимая за это плату с перевозчиков), оснащение системами безналичной оплаты и «электронный проездной».

При этом договор заключен без проведения конкурса, сроком на 10 лет, его цена составила 1000 рублей на весь период действия, а ежегодный платеж – 100 рублей.

Несмотря на то, что в ходе рассмотрения дела ответчики расторгли данный контракт, прокуратура продолжала настаивать на признании его ничтожным. По иску прокуратуры края данный муниципальный контракт признан недействительным. Арбитражный суд, вынося решение, согласился с позицией прокуратуры края, что контракт заключен в обход установленной законом процедуры размещения муниципального заказа, без проведения конкурсных процедур.

Организация транспортного обслуживания отнесена в соответствии с положениями закона к вопросам местного значения городского округа, полномочия по заключению договоров с иными перевозчиками не могли быть переданы  «Норду». Заключение контракта привело к нарушению законодательства о защите конкуренции, так как запрещается совмещение функций органов местного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов, а также создание условий для ограничения конкуренции.

Незаконные действия администрации и ООО «Норд» в сфере организации перевозке пассажиров по маршрутной сети города Бийска пресечены.

Напомним, в 2016 году бийские пассажироперевозчики обратились в прокуратуру с требованием проверить законность повышения стоимости проезда в городском транспорте и внедрения системы электронных проездных. Они утверждают, что не получают ни копейки из тех 2,5 рублей, на которые выросла стоимость билета, а все деньги уходят оператору электронных карт и по совместительству крупнейшему перевозчику наукограда — ООО «Норд», ради выгоды которого, возможно, и затевалось внедрение системы. Еще в июле весь общественный транспорт Бийска оборудовали терминалами для использования электронных проездных. Причем администрация наукограда не вложила в техническое новшество ни копейки — все затраты на себя взял инвестор.


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Комментарий

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Комментариев 5
торпеда

14.02.2017 08:48

Гибель Банных, если так и есть, очень символичной получилась. Он был незаурядным человеком и ушел, передав знаковые полномочия другому бизнесмену. Помимо предпринимательства, в крае он прошел как минимум три периода. Сначала отправился в политику, потом сформировал мощнейший, самый крупный в регионе пул СМИ и объявил войну губернатору. Прокопьев сейчас идет совершенно точно по его пути. Ушел в политику – избрался в ГД. Перекупил пул СМИ Банных. И вот наконец начал войну с губернатором. Это наверно планида такая – становишься медиаолигархом, сразу воевать с властью. И что самое символичное, крушение произошло как раз тогда, когда Прокопьев зафиксировал первое открытое боевое действие против губернатора. Дискредитация перинатального центра – эта была хорошо спланированная и качественно прокаченная в собственных СМИ операция. Интересно, как все будет развиваться дальше. С губернатором системно воевали пока до этого три человека. Назарчук, он мирно ушел на пенсию. Рыжак – закончил войну в связи с развалом бизнеса и в связи с тем, что не на что стало воевать. Банных – вывел бизнес за пределы региона. Учитывая интерес правоохранительных органов к бизнесу Прокопьева, он может найти свой уникальный финал окончания этого сражения с губернатором.
Грамотный - Редактору

14.02.2017 08:52

Вообще-то "привИлегия", а не "привЕлегия"! Я всё жду, когда вы стыдиться начнёте своей безграмотности!!!
февралист

14.02.2017 09:35

все затраты легли на бийчан-пассажиров, а не на "инвестора".
Предыдущему

14.02.2017 11:15

+100500
Вжяли кредит, поставили систему, собрали с людей деньги, расчитались с банком и поперло в карман. Вот так инвесторы! А Администрация Бийска сможет сообщить срок окупаемости и размер инвестиций?
Беспокоящийся

14.02.2017 11:42

Я в который раз замечаю у товарища Торпеда маниакальные идеи на счет Прокопьева. Скажите честно: вы влюбились в него, но боитесь признаться? Я понимаю что геев у нас не любят, но иногда стоит сделать новый шаг.