Алтайская прокуратура заставила администрацию Бийска разорвать контракт с «привилегированным» перевозчиком

Прокуратура Алтайского края через суд добилась от администрации Бийска расторжения контракта на организацию пассажирских перевозок в наукограде, заключенного с известным ООО «Норд». Компания не только имела право выбирать перевозчиков и собирать с них «таксу», но и получила его без конкурса, в обход закона. Об этом говорится на сайте ведомства.

Администрация Бийска по муниципальному контракту передала полномочия по организации пассажирских перевозок в городе компании «Норд». По условиям договора фирме было предоставлено право и самостоятельно осуществлять перевозку, и привлекать для этого иных хозяйствующих субъектов по договорам субподряда.

«Норд» самостоятельно выбирала перевозчиков, «достойных» городских маршрутов. При этом по договорам они обязаны были платить компании по 500 рублей в месяц с каждого автобуса. Помимо этого по условиям этого же муниципального контракта ООО «Норд» организовывало диспетчерское обслуживание (взимая за это плату с перевозчиков), оснащение системами безналичной оплаты и «электронный проездной».

При этом договор заключен без проведения конкурса, сроком на 10 лет, его цена составила 1000 рублей на весь период действия, а ежегодный платеж – 100 рублей.

Несмотря на то, что в ходе рассмотрения дела ответчики расторгли данный контракт, прокуратура продолжала настаивать на признании его ничтожным. По иску прокуратуры края данный муниципальный контракт признан недействительным. Арбитражный суд, вынося решение, согласился с позицией прокуратуры края, что контракт заключен в обход установленной законом процедуры размещения муниципального заказа, без проведения конкурсных процедур.

Организация транспортного обслуживания отнесена в соответствии с положениями закона к вопросам местного значения городского округа, полномочия по заключению договоров с иными перевозчиками не могли быть переданы «Норду». Заключение контракта привело к нарушению законодательства о защите конкуренции, так как запрещается совмещение функций органов местного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов, а также создание условий для ограничения конкуренции.

Незаконные действия администрации и ООО «Норд» в сфере организации перевозке пассажиров по маршрутной сети города Бийска пресечены.

Напомним, в 2016 году бийские пассажироперевозчики обратились в прокуратуру с требованием проверить законность повышения стоимости проезда в городском транспорте и внедрения системы электронных проездных. Они утверждают, что не получают ни копейки из тех 2,5 рублей, на которые выросла стоимость билета, а все деньги уходят оператору электронных карт и по совместительству крупнейшему перевозчику наукограда — ООО «Норд», ради выгоды которого, возможно, и затевалось внедрение системы. Еще в июле весь общественный транспорт Бийска оборудовали терминалами для использования электронных проездных. Причем администрация наукограда не вложила в техническое новшество ни копейки — все затраты на себя взял инвестор.