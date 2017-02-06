Александр Карлин наградил юбиляра Кудинова за его многолетнее творчество

Губернатор Александр Карлин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II степени писателя Ивана Кудинова за его большой вклад в развитие культуры региона, сказано на сайте правительства.

Вероятно, награда приурочена к юбилею Ивана Кудинова: 19 января ему исполнилось 85 лет. Г-н Кудинов родился в 1932 году в селе Красные Орлы Залесовского района. Трудовую деятельность начал в 1948 году сверловщиком на Барнаульском вагоноремонтном заводе. Учился в школе рабочей молодежи. Журналистикой занялся еще во время службы на Тихоокеанском флоте. Он был секретарем многотиражной газеты на крейсере «Каганович». После демобилизации работал в газете «Молодежь Алтая», затем собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» по Алтайскому краю.

Первая книга - сборник рассказов «Цветы на камнях» - вышла в 1961 году. Окончил Высшие литературные курсы в Москве. В 1971-76 годах он руководил Алтайской краевой писательской организацией, избирался кандидатом в члены крайкома КПСС, 20 лет редактировал альманах «Алтай», был депутатом краевого Совета народных депутатов, членом редакционного совета издательства «Современник» (Москва), редактором отдела прозы литературно-художественного журнала «Барнаул». Под его влиянием сформировались такие алтайские писатели как Сергей Бузмаков, Сергей Боженко, Людмила Козлова, Валерий Котеленец, Валерий Слободчиков и др.

В 1960-е годы Иван Кудинов работал в жанре «маленькой повести». Повесть «Покушение» вошла в библиотеку «Молодая проза Сибири» и опубликована венгерским издательством «Европа». Писатель неоднократно получал литературные награды: премию Ленинского комсомола Алтая (1970), краевую литературную премию имени Василия Шукшина (1992, 1997), Всероссийскую литературную премию имени Михаила Алексеева (2006), краевую литературную премию «Певец родного края» (2007).

В числе крупных произведений Ивана Кудинова исторические романы - «Стихия», «Окраина», «Переворот», «Каракорум»; историческая повесть о жизни и деятельности алтайского горного инженера Ивана Ползунова «Яблоко Невтона», повесть о великом русском пейзажисте Иване Шишкине «Сосны, освещенные солнцем», повесть «Хлебозары» и т. д.

Отметим, что именно Иван Кудинов в свое время предложил проводить Шукшинские чтения, ставшие одним из наиболее заметных событий культурной жизни региона на протяжении нескольких десятков лет.