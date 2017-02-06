×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Алтайские единороссы «поправили» епископа

0 |
Есть мнение
Профессор Юрий Винокуров о весенней угрозе в Алтайском крае: «Нет гарантии, что гидротехнические сооружения помогут справиться с наводнением»
14
Разговор
Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

Мария Прусакова, персек Алтайского крайкома КПРФ

«Угроза лишиться поста сохраняется по сей день»

179
Рейтинги
ПОЛИТСИБ.ru
Алтайские единороссы оставили «в хвосте» медиарейтинга другие партии
1
Борис Трофимов стал лидером медиарейтинга алтайских депутатов в декабре
0
Барнаульских депутатов почти не упоминали в СМИ в декабре
3
Ушел в отрыв: сити-менеджер Барнаула в декабре в два раза увеличил медийность
1

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

У Алтайского края снизилась инвестиционная привлекательность
В Барнауле почтили память воинов-интернационалистов
Почти половина барнаульцев хотя бы раз в жизни заводили «служебный роман»
Журнал происшествий 15.02.17 Вертолёт, соль и заезжий барыга

Резонанс
Темы недели
Выход Найден: каменские справедливороссы массово покинули ряды оппозиции
93
Политика умиротворения: алтайские единороссы пытаются «заглушить» недовольство «антисоциальными» законами
46
В блогах
Антон Понкрашев

06.02.2017

Антон Понкрашев

блогер

Блог-Медиалог

7
Андрей Ляпунов

31.01.2017

Андрей Ляпунов

руководитель департамента информационной политики администрации Алтайского края

После отчета губернатора края журналисты обращаются ко мне за комментариями...

116
Владислав Вакаев

30.01.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Одной рукой даем, другой забираем

13
Loading...
Главная Лента новостей Александр Карлин наградил юбиляра Кудинова за его многолетнее творчество

Александр Карлин наградил юбиляра Кудинова за его многолетнее творчество

15.02.2017 12:35

Губернатор Александр Карлин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II степени писателя Ивана Кудинова за его большой вклад в развитие культуры региона, сказано на сайте правительства.

Вероятно, награда приурочена к юбилею Ивана Кудинова: 19 января ему исполнилось 85 лет. Г-н Кудинов родился в 1932 году в селе Красные Орлы Залесовского района. Трудовую деятельность начал в 1948 году сверловщиком на Барнаульском вагоноремонтном заводе. Учился в школе рабочей молодежи. Журналистикой занялся еще во время службы на Тихоокеанском флоте. Он был секретарем многотиражной газеты на крейсере «Каганович». После демобилизации работал в газете «Молодежь Алтая», затем собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» по Алтайскому краю.

Первая книга - сборник рассказов «Цветы на камнях» - вышла в 1961 году. Окончил Высшие литературные курсы в Москве. В 1971-76 годах он руководил Алтайской краевой писательской организацией, избирался кандидатом в члены крайкома КПСС, 20 лет редактировал альманах «Алтай», был депутатом краевого Совета народных депутатов, членом редакционного совета издательства «Современник» (Москва), редактором отдела прозы литературно-художественного журнала «Барнаул». Под его влиянием сформировались такие алтайские писатели как Сергей Бузмаков, Сергей Боженко, Людмила Козлова, Валерий Котеленец, Валерий Слободчиков и др.

В 1960-е годы Иван Кудинов работал в жанре «маленькой повести». Повесть «Покушение» вошла в библиотеку «Молодая проза Сибири» и опубликована венгерским издательством «Европа». Писатель неоднократно получал литературные награды: премию Ленинского комсомола Алтая (1970), краевую литературную премию имени Василия Шукшина (1992, 1997), Всероссийскую литературную премию имени Михаила Алексеева (2006), краевую литературную премию «Певец родного края» (2007).

В числе крупных произведений Ивана Кудинова исторические романы - «Стихия», «Окраина», «Переворот», «Каракорум»; историческая повесть о жизни и деятельности алтайского горного инженера Ивана Ползунова «Яблоко Невтона», повесть о великом русском пейзажисте Иване Шишкине «Сосны, освещенные солнцем», повесть «Хлебозары» и т. д.

Отметим, что именно Иван Кудинов в свое время предложил проводить Шукшинские чтения, ставшие одним из наиболее заметных событий культурной жизни региона на протяжении нескольких десятков лет.

Фото: сайт правительства Алтайского края

Справка:

За достижения в творческой деятельности Иван Кудинов награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ленина», памятной медалью «К 100-летию Михаила Шолохова», медалью «За заслуги перед обществом», почетным знаком «С благодарностью, Барнаул».

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 3
Юрий Павлов

15.02.2017 13:29

Странно, что при стольких наградах в школьные программы не включили ни одно из его произведений....Хотя бы в региональную компоненту или в спецкурс в в ВУЗах Алтая.
гость

15.02.2017 14:06

Оспидя, я то думал Напильника наградили за безупречную службу! Ну служи дальше Напильник, догоняй папу по наградам, раз по таланту не получилось...
Мистер Вульф

15.02.2017 17:05

гость писал(а):
Оспидя, я то думал Напильника наградили за безупречную службу!


Напильнегу выдадут Орден Сутулого!