В Рубцовске «волевым решением» перевозчиков выросли цены на проезд в общественном транспорте

Несколько перевозчиков, работающих на маршрутах общественного транспорта в Рубцовске, решили поднять стоимость проезда на два рубля — до 17 рублей. Они воспользовались тем, что тарифы на маршрутах считаются нерегулируемыми, и в установленном порядке уведомили о грядущем повышении горадминистрацию. Однако для горожан событие все равно стало сюрпризом.

В администрации Рубцовска ИА «Банкфакс» не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть озвученную информацию, а также назвать номера маршрутов, на которых повысилась стоимость проезда. В пресс-службе согласились ответить на вопросы только по письменному запросу. Однако представители одного из перевозчиков уточнили, что цены поднялись как минимум на маршрутах №№ 1т, 7, 12, 14.

Позже информацию о повышении цен ИА «Банкфакс» подтвердил начальник управления по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательства и труду администрации Рубцовска Евгений Долгих. Он добавил, что с 20 февраля тарифы вырастут также на маршрутах №№ 3, 6к, 10.

Связаться с председателем «Рубцовского общества автопредпринимателей» Андреем Саблиным не удалось. Известно, что он сам является индивидуальным предпринимателем и также поднял цены на маршрутах, которые обслуживает. По данным ИА «Банкфакс», некоторые частные перевозчики пока не поднимают цену, ожидая реакции властей.

Стоимость проезда на маршрутах, обслуживаемых муниципальным предприятием, остался прежним. Так, директор Муниципального унитарного троллейбусного предприятия Сергей Черноиванов рассказал ИА «Банкфакс», что пока вопрос повышения не проработан. «У нас не было повышения, но мы работаем по регулируемому тарифу. Здесь процедура сложнее и нужно рассчитывать издержки, готовить целый пакет документов. А по нерегулируемым тарифам закон позволяет определять стоимость билета самому перевозчику, с предварительным уведомлением администрации», — пояснил г-н Черноиванов.

Несмотря на то, что уведомление властей — обязательное требование, для многих горожан повышение цены стало сюрпризом. Они в том числе обсуждают это в соцсетях и высказывают удивление тем, что горадминистрация не предупредила о повышении.

Между тем ИА «Банкфакс» от источника, знакомого с ситуацией, стало известно, что сейчас власти муниципалитета готовят письма к автоперевозчикам с просьбой обосновать выросший тариф.

Напомним, еще в январе 2015 года Андрей Саблин рассказывал о планах владельцев маршрутных такси повысить плату в феврале с 13 до 17 рублей. По его словам, нынешняя цена не окупает все расходы автоперевозчиков и, по подсчетам экономистов, себестоимость проезда составляет 25 рублей. Тем не менее в администрацию были переданы документы с ценой в 19 рублей, однако стороны якобы сошлись на 17 рублях.

Тогда известие о повышении стало одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях и послужило основанием для обращения граждан на сайт антимонопольщиков. Ситуацию комментировал Сергей Черноиванов, который тогда занимал должность заместителя главы администрации города. В своем интервью о точных цифрах говорить он не стал, заверив, что повышение хоть и будет, но в рамках разумного. Окончательное решение было принято позднее: повышать до 17 рублей, как планировали автоперевозчики, тогда не стали. 15 рублей — стоимость проезда в маршрутном такси для рубцовчан, которая действовала до последнего времени.