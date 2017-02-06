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Главная Лента новостей В Рубцовске «волевым решением» перевозчиков выросли цены на проезд в общественном транспорте

В Рубцовске «волевым решением» перевозчиков выросли цены на проезд в общественном транспорте

15.02.2017 13:31

Несколько перевозчиков, работающих на маршрутах общественного транспорта в Рубцовске, решили поднять стоимость проезда на два рубля — до 17 рублей. Они воспользовались тем, что тарифы на маршрутах считаются нерегулируемыми, и в установленном порядке уведомили о грядущем повышении горадминистрацию. Однако для горожан событие все равно стало сюрпризом.

В администрации Рубцовска ИА «Банкфакс» не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть озвученную информацию, а также назвать номера маршрутов, на которых повысилась стоимость проезда. В пресс-службе согласились ответить на вопросы только по письменному запросу. Однако представители одного из перевозчиков уточнили, что цены поднялись как минимум на маршрутах №№ 1т, 7, 12, 14.

Позже информацию о повышении цен ИА «Банкфакс» подтвердил начальник управления по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательства и труду администрации Рубцовска Евгений Долгих. Он добавил, что с 20 февраля тарифы вырастут также на маршрутах №№ 3, 6к, 10.

Связаться с председателем «Рубцовского общества автопредпринимателей» Андреем Саблиным не удалось. Известно, что он сам является индивидуальным предпринимателем и также поднял цены на маршрутах, которые обслуживает. По данным ИА «Банкфакс», некоторые частные перевозчики пока не поднимают цену, ожидая реакции властей.

Стоимость проезда на маршрутах, обслуживаемых муниципальным предприятием, остался прежним. Так, директор Муниципального унитарного троллейбусного предприятия Сергей Черноиванов рассказал ИА «Банкфакс», что пока вопрос повышения не проработан. «У нас не было повышения, но мы работаем по регулируемому тарифу. Здесь процедура сложнее и нужно рассчитывать издержки, готовить целый пакет документов. А по нерегулируемым тарифам закон позволяет определять стоимость билета самому перевозчику, с предварительным уведомлением администрации», — пояснил г-н Черноиванов.

Несмотря на то, что уведомление властей — обязательное требование, для многих горожан повышение цены стало сюрпризом. Они в том числе обсуждают это в соцсетях и высказывают удивление тем, что горадминистрация не предупредила о повышении.

Между тем ИА «Банкфакс» от источника, знакомого с ситуацией, стало известно, что сейчас власти муниципалитета готовят письма к автоперевозчикам с просьбой обосновать выросший тариф.

Напомним, еще в январе 2015 года Андрей Саблин рассказывал о планах владельцев маршрутных такси повысить плату в феврале с 13 до 17 рублей. По его словам, нынешняя цена не окупает все расходы автоперевозчиков и, по подсчетам экономистов, себестоимость проезда составляет 25 рублей. Тем не менее в администрацию были переданы документы с ценой в 19 рублей, однако стороны якобы сошлись на 17 рублях.

Тогда известие о повышении стало одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях и послужило основанием для обращения граждан на сайт антимонопольщиков. Ситуацию комментировал Сергей Черноиванов, который тогда занимал должность заместителя главы администрации города. В своем интервью о точных цифрах говорить он не стал, заверив, что повышение хоть и будет, но в рамках разумного. Окончательное решение было принято позднее: повышать до 17 рублей, как планировали автоперевозчики, тогда не стали. 15 рублей — стоимость проезда в маршрутном такси для рубцовчан, которая действовала до последнего времени.

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 13
Гость

15.02.2017 14:48

Волевым решением необходимо псевдозаместителя Обуховича О.Г. отправить на место, соответствующее его умственным способностям и деяниям и заставить Фельдмана сформировать команду людей, способных преобразовать городскую администрацию в орган, который заботится о жителях и благополучии города, а не о варягах из Кемерово и чиновников краевой администрации.
Алекс

15.02.2017 14:55

Банкфакс тоже фильтрует комменты???? Позорище!!!
Рубят капусту всё ненарубятся чинуши

15.02.2017 15:10

Будем ездить на троллейбусе
Гость

15.02.2017 15:16

ЕР в Рубцовске потеряла полностью контроль над процессами. Все идет к тому, что Алтайский край вновь станет "красным". И "краснеть" он начнет с Рубцовска. Вот печальный итог кадровой политики московского варяга с алтайскими корнями.
лира

15.02.2017 15:35

В Новоалтайске на днях тоже проезд по городу "тихой сапой" поднялся с 15 до 18 рублей.
Мистер Вульф

15.02.2017 16:06

лира писал(а):
В Новоалтайске на днях тоже проезд по городу "тихой сапой" поднялся с 15 до 18 рублей.


А в Барнауле сколько стоит?
Рубцовчанин

15.02.2017 16:29

С такими ямами на дорогах и колеями как в Рубцовске надо маршрутки на гусеничном ходу на РМЗ выпускать. Интересно как прокурор и ГИБДД ездят по рубцовским дорогам и не замечают, что на многих из них движение ТС и пешеходов создают прямую угрозу для жизни и здоровья людей.
гостю на 15:16

15.02.2017 16:34

Рубцовская ЕР состоит из космонавтов и лунатиков, плохо понимающих в какой стране и в какой экономике они живут. Пузатые мужички пиарятся на спорте и раздаче грамот и призов, а дороги, проблемы семипалатинцев или проблемы безработицы и низких доходов граждан это не для них.
Куратор

15.02.2017 16:41

Волевым решением НАРОДА следует сделать общественный транспорт РЕАЛЬНО общественным - и переложить ответственность за организацию и обеспечение пассажироперевозок ПОЛНОСТЬЮ на муниципалитеты.
И спрашивать с них напрямую.
А то ни хрена не делают, ни за что не отвечают - за что зарплаты-то получают. к тому же, такие огромные?
со стороны

15.02.2017 16:49

про огромные зарплаты поподробнее можно? замглавы 27 тыс в месяц, по- моему ни о чем...
кум

15.02.2017 17:23

Куратор писал(а):
и переложить ответственность за организацию и обеспечение пассажироперевозок ПОЛНОСТЬЮ на муниципалитеты.


С их то нищими бюджетами? "Когда Вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что Вы бредите"(с)
Куратор

15.02.2017 17:49

Куму

У нас муниципалитеты нищие исключительно благодаря руководству.
Если перевозчикам прибыльно - то муниципалитетам и подавно будет. Если в карман не класть.

А то у нас как на дело - так денег нет, а как нужно себе, любимым, выплаты сделать, так сразу есть.
На любую ерунду, горожанам не нужную, если нужно денежки бюджетные законно братьям-кумам перекинуть - сразу средства изыскивают.
И горожан не спрашивают - а надо ли им оно?
Александр Михайлов

15.02.2017 18:13

Мистер Вульф писал(а):
А в Барнауле сколько стоит?

в Барнауле 20 на маршрутках и автобусах и 17 в трамвае