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Алтайские единороссы «поправили» епископа

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Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Одной рукой даем, другой забираем

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Главная Лента новостей Сторонники «партии власти» решили наябедничать на «раздухарившегося» алтайского эсера?

Сторонники «партии власти» решили наябедничать на «раздухарившегося» алтайского эсера?

16.02.2017 11:30

Молодежные активисты, близкие к алтайскому реготделению «Единой России», похоже, решили обратить выпад секретаря бюро реготделения «Справедливой России» в Алтайском крае Владислава Вакаева против него самого. Вчерашний пост партфункционера в отношении депутатов Каменского райсобрания, которые покинули стан эсеров, дружно перейдя в «партию власти», получил неожиданное продолжение.

На сайте change.org появилась петиция с требованием снять Владислава Вакаева с партийной должности. Авторство документа принадлежит некому Андрею Сажину. В начале февраля двое депутатов Алтайского Заксобрания Павел Шумихин и Алексей Найден написали заявление о выходе из фракции «Справедливая Россия» и переходе во фракцию «Единая Россия». Несколькими днями позже тоже самое сделали 11 депутатов Каменского районного собрания. 15 февраля Владислав Вакаев предложил бывшим членам фракций эсеров в представительных органах, которые совершили политический «каминг-аут» и переметнулись в ЕР, добровольно отказаться от мандатов.

«Мы, группа сторонников депутатов Каменского районного собрания, так не считаем. На наш взгляд, это Владислав Вакаев должен сдать мандат АКЗС и покинуть должность секретаря бюро алтайских эсеров, потому что именно он отвечал за избирательную кампанию в Камне и не сумел предвидеть такой масштабный провал партии в дальнейшем. В связи с этим, мы призываем его сложить свои полномочия, а Александра Терентьева (глава реготделения СР — прим. ред. БФ) просим удовлетворить его просьбу и дать возможность уйти с поста, чтобы дать «Справедливой России» возможность забыть этот кошмар и вновь вернуть доверие избирателей. Мы верили партии, верили Вакаеву, но он нас предал, так как не выполнил свою работу профессионально и привел в партию людей, которые не заинтересованы в ее развитии», - с пафосом расписывают «промахи» функционера авторы документа.

Судя по стилистике обращения, а также площадке, где оно было размещено, почти наверняка его составлял кто-то из представителей молодежного крыла, близкого к единороссам. Петиция была опубликована вечером 15 февраля. Кстати, в Facebook ссылку на нее первым запостил некий Алексей Даронов. По одной из версий, данный аккаунт, появившийся в соцсети во второй половине 2016 года, является фейковым, и принадлежит одному из «юных» алтайских политологов, близких к «Единой России». Характерно, что автор петиции на change.org, Андрей Сажин, до этого ни разу не засветился в публичном пространстве. Более того, в сети «Одноклассники», на которую, как на первоисточник ссылается г-н Даронов, есть только два человека из Алтайского края с инициалами Андрей Сажин. Оба они из Барнаула, последний раз выходили в сеть еще в ноябре 2016 года и никакого отношения к политике не имеют. Кстати, для г-на Сажина эта петиция стала первой на change.org.

В данный момент под обращением стоит 20 подписей. Впрочем, все это не более, чем пиар-акция со стороны сторонников ЕР. Поскольку всего неделей ранее г-н Вакаев был официально утвержден секретарем на следующие два года. Решение принимается не лично Александром Терентьевым, а партийными федеральными структурами. Возможно, появление петиции стало своеобразной местью за слова г-на Вакаева в адрес «партии власти». «Еще большее недоумение вызывает заявление лидера алтайских единороссов Александра Романенко, который высказался о том, что 11 депутатов-перебежчиков на самом деле хотели идти на выборы под флагом «Единой России», но по каким-то неведомым причинам не смогли этого сделать. А потом они «обдуманно и в полном соответствии со своей идеологией» перешли в партию, на основании жесткой критики которой строили свою кампанию», — заявлял представитель СР.

Напомним, накануне Владислав Вакаев утверждал, что добровольный отказ от мандатов со стороны эсеров-перебежчиков это естественный способ решить противоречие, при котором избиратели голосовали за представителей одной партии, а привели к власти другую. Как пояснял г-н Вакаев, в реготделение «Справедливой России» массово поступают звонки жителей Каменского района, возмущенных действиями 11-ти депутатов, избранных под флагами СР, но перешедших во фракцию «Единая Россия». «Каменцы считают, что их обманули: большинство жителей района голосовало именно за «Справедливую Россию» и именно против «партии власти», по вине которой в районе сложилась катастрофическая социально-экономическая ситуация. И людям не нравится позиция депутатов, заявляющих о том, что полученный на мартовских выборах результат — следствие их личной популярности», - резюмировал партфункционер.

Фото: change.org

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Комментарий

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Комментариев 16
НИКОЛАЙЧУК!! Срочно покидайте СРуновь.... и с Комсомолом от??

16.02.2017 12:25

СРунов.
Сторонник Миронова

16.02.2017 12:40

А вы посмотрите, что творится сегодня в местной ячейке эсеров, там же кошмар! Интрига на интриге, провал на провале. Я тоже считаю, что Вакаев должен взять на себя смелость за провал и уйти. Тактика вылить все на ЕР хорошая, конечно, но вы вряд можете валить все наши проблемы на единоросов...
гость

16.02.2017 12:40

То, что Вакаев агент чужого влияния в партии очевидно. Кроме того, его основная идея - личный денежный доход, все другое его интересует только в этом направлении и держаться за должность он будет зубами. Один из его доходов - махинации с партийными деньгами попадают не только под моральное или партийное осуждение.
Чистильщик

16.02.2017 12:41

Гнать г-на Вакаева сцаными тряпками!
псевдо-партию бородатой выхухоли

16.02.2017 12:58

на свалку истории!
Активист СР

16.02.2017 13:01

Хорошая мина при плохой игре — в этом весь Вакаев! Я уже обращал внимание общественности и активистов, поддержавших, как и я, партию «Справедливая Россия» на состоявшихся в сентябре прошлого года выборах на то, как бесцеремонно и даже безнравственно «комментит» господин Вакаев. Он готов обвинять не только «партию власти», куда, на мой взгляд, его уж точно не позовут работать из-за профнепригодности и неумения вести диалог. Для человека, «выбившегося в люди», те кто не «выбился», становятся мусором, никем!

Так он и в этот раз, огульно и без какого-то самоанализа, считает, что недавние однопартийцы из Камня-на-Оби, которые большой группой, 11 человек из 16 «эс-эров», перешли в «Единую Россию», были не то кем-то «сломаны», не то кем-то «поманены».

Ну ладно, один-два! Но ушло из «СР» две трети состава партийной фракции в муниципальном депутатском собрании!!! И, опять у Вакаева виновата «партия власти», Найден, сами депутаты! А Вы, господин Вакаев, снова «сухонький»!?
Банкфаксу

16.02.2017 13:03

Что-то не СРастается в вашей версии, Банкфакс.

«Мы, группа сторонников депутатов Каменского районного собрания, так не считаем. На наш взгляд, это Владислав Вакаев должен сдать мандат АКЗС и покинуть должность секретаря бюро алтайских эсеров, потому что именно он отвечал за избирательную кампанию в Камне и не сумел предвидеть такой масштабный провал партии в дальнейшем.

В связи с этим, мы призываем его сложить свои полномочия, а Александра Терентьева просим удовлетворить его просьбу и дать возможность уйти с поста, чтобы дать «Справедливой России» возможность забыть этот кошмар и вновь вернуть доверие избирателей.

Мы верили партии, верили Вакаеву, но он нас предал, так как не выполнил свою работу профессионально и привёл в партию людей, которые не заинтересованы в её развитии», — возвращают предложение Вакаева «сложить мандаты» обратно, автор петиции, и те, кто с ним солидарен.

Петиция опубликована вечером 15 февраля.

В данный момент под обращением стоит 25 подписей. Среди них автограф небезызвестного профсоюзного лидера Андрея Маевича, который выставлялся кандидатом в депутаты на выборах в краевой парламент под флагом «СР», после чего оказался не востребован в партийных структурах и проектах.

А.Маевич так комментирует своё участие в стартовавшей акции: «Хорошая мина при плохой игре — в этом весь Вакаев! Я уже обращал внимание общественности и активистов, поддержавших, как и я, партию «Справедливая Россия» на состоявшихся в сентябре прошлого года выборах на то, как бесцеремонно и даже безнравственно «комментит» господин Вакаев. Он готов обвинять не только «партию власти», куда, на мой взгляд, его уж точно не позовут работать из-за профнепригодности и неумения вести диалог. Для человека, «выбившегося в люди», те кто не «выбился».

Источник: альфановости.рф
гость

16.02.2017 13:36

Историку Вакаеву. Все тайное рано или поздно становится явным.
Сруны в жопе

16.02.2017 13:42

О чем тут можно рассуждать. Этот чмошник Вакаев больше ничего и не мог предложить, кроме как отобрать мандаты. Если он так уверен в себе, пусть одержит победу со своей гнилой партией еще раз или слабо?!
Гузеев О. В

16.02.2017 13:52

Руки прочь от Вакаева! Лучший парт работник, а с проститутками от партии мы разберёмся.
Ты всех нас предал

16.02.2017 13:58

https://youtu.be/H8l7WNGxVus
да это я

16.02.2017 15:12

Внутрипартийная грызня подтачивает авторитет и этой, и другой парламентской партии левого толка. Вакаев не при чем. Он порядочный мужик, достойный быть лидером краевого отделения, хотя я знаю его не очень хорошо. Весь вопрос в другом."Справедливая Россия" как партия - изживает себя. И не потому, что там никудышные люди. Просто вместо своего прямого назначения быть лидером,оппозиционно-левой силой в неоднородном капиталистическом обществе и бороться за социальные права нищающего народа, особенно пенсионеров, там устраивают непрекращающиеся идеологические перестрелки, внутрипартийные разборки, которые по своей общественной значимости уже на порядок превысили градус общественного мнения о выполнении предвыборных программ. Заметьте: риторика этой партии стала иной - в звучании Миронова или Терентьева - приобрела минорный тон. Нет боевитости, напора, целеустремленности, нет боли за простой народ. Идет негатив о выходе из партии( как будто в других партиях этого нет), об украденной сумке жены видного партфункционера миллионной стоимостью. Короче , гнойник вызревает, негатива становится все больше, вдох все глубже, а выдоха нет. Риторика партии перестала быть привлекательной ,свежих идей нет. а главные роли исполняют все те же действующие лица. Неинтересно...
Ru.банок

16.02.2017 15:31

Давно всем известно, что,СР,-проект Кремля,для отъёма голосов у КПРФ,проект малость прогнил и показал своё истенное лицо!
Алекс

16.02.2017 15:55

Банкфакс,читать противно и статью и комменты) Явный политзаказ!
я

16.02.2017 16:25

Красавчики классный пиар Владу.
марина Яровое

16.02.2017 16:46

Насчёт Вакаева: Такой провал доверия к партии Справедливая Россия в крае - его недоработка. Значит в момент выборов всё проходило на показуху для Терентьева за его деньги, а на самом деле всё встало на свои места через время. Дальше , Вакаев должен суметь держать линию партии и "лицо" Терентьева в АКЗС. будет он это делать и легче создавать видимость работы?