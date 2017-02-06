Сторонники «партии власти» решили наябедничать на «раздухарившегося» алтайского эсера?

Молодежные активисты, близкие к алтайскому реготделению «Единой России», похоже, решили обратить выпад секретаря бюро реготделения «Справедливой России» в Алтайском крае Владислава Вакаева против него самого. Вчерашний пост партфункционера в отношении депутатов Каменского райсобрания, которые покинули стан эсеров, дружно перейдя в «партию власти», получил неожиданное продолжение.

На сайте change.org появилась петиция с требованием снять Владислава Вакаева с партийной должности. Авторство документа принадлежит некому Андрею Сажину. В начале февраля двое депутатов Алтайского Заксобрания Павел Шумихин и Алексей Найден написали заявление о выходе из фракции «Справедливая Россия» и переходе во фракцию «Единая Россия». Несколькими днями позже тоже самое сделали 11 депутатов Каменского районного собрания. 15 февраля Владислав Вакаев предложил бывшим членам фракций эсеров в представительных органах, которые совершили политический «каминг-аут» и переметнулись в ЕР, добровольно отказаться от мандатов.

«Мы, группа сторонников депутатов Каменского районного собрания, так не считаем. На наш взгляд, это Владислав Вакаев должен сдать мандат АКЗС и покинуть должность секретаря бюро алтайских эсеров, потому что именно он отвечал за избирательную кампанию в Камне и не сумел предвидеть такой масштабный провал партии в дальнейшем. В связи с этим, мы призываем его сложить свои полномочия, а Александра Терентьева (глава реготделения СР — прим. ред. БФ) просим удовлетворить его просьбу и дать возможность уйти с поста, чтобы дать «Справедливой России» возможность забыть этот кошмар и вновь вернуть доверие избирателей. Мы верили партии, верили Вакаеву, но он нас предал, так как не выполнил свою работу профессионально и привел в партию людей, которые не заинтересованы в ее развитии», - с пафосом расписывают «промахи» функционера авторы документа.

Судя по стилистике обращения, а также площадке, где оно было размещено, почти наверняка его составлял кто-то из представителей молодежного крыла, близкого к единороссам. Петиция была опубликована вечером 15 февраля. Кстати, в Facebook ссылку на нее первым запостил некий Алексей Даронов. По одной из версий, данный аккаунт, появившийся в соцсети во второй половине 2016 года, является фейковым, и принадлежит одному из «юных» алтайских политологов, близких к «Единой России». Характерно, что автор петиции на change.org, Андрей Сажин, до этого ни разу не засветился в публичном пространстве. Более того, в сети «Одноклассники», на которую, как на первоисточник ссылается г-н Даронов, есть только два человека из Алтайского края с инициалами Андрей Сажин. Оба они из Барнаула, последний раз выходили в сеть еще в ноябре 2016 года и никакого отношения к политике не имеют. Кстати, для г-на Сажина эта петиция стала первой на change.org.

В данный момент под обращением стоит 20 подписей. Впрочем, все это не более, чем пиар-акция со стороны сторонников ЕР. Поскольку всего неделей ранее г-н Вакаев был официально утвержден секретарем на следующие два года. Решение принимается не лично Александром Терентьевым, а партийными федеральными структурами. Возможно, появление петиции стало своеобразной местью за слова г-на Вакаева в адрес «партии власти». «Еще большее недоумение вызывает заявление лидера алтайских единороссов Александра Романенко, который высказался о том, что 11 депутатов-перебежчиков на самом деле хотели идти на выборы под флагом «Единой России», но по каким-то неведомым причинам не смогли этого сделать. А потом они «обдуманно и в полном соответствии со своей идеологией» перешли в партию, на основании жесткой критики которой строили свою кампанию», — заявлял представитель СР.

Напомним, накануне Владислав Вакаев утверждал, что добровольный отказ от мандатов со стороны эсеров-перебежчиков это естественный способ решить противоречие, при котором избиратели голосовали за представителей одной партии, а привели к власти другую. Как пояснял г-н Вакаев, в реготделение «Справедливой России» массово поступают звонки жителей Каменского района, возмущенных действиями 11-ти депутатов, избранных под флагами СР, но перешедших во фракцию «Единая Россия». «Каменцы считают, что их обманули: большинство жителей района голосовало именно за «Справедливую Россию» и именно против «партии власти», по вине которой в районе сложилась катастрофическая социально-экономическая ситуация. И людям не нравится позиция депутатов, заявляющих о том, что полученный на мартовских выборах результат — следствие их личной популярности», - резюмировал партфункционер.