Алтайское Заксобрание «добровольно сократило» свою численность за счет ЛДПР

22 февраля депутаты Алтайского Заксобрания единогласно приняли решение досрочно прекратить полномочия представителя ЛДПР Татьяны Иванниковой. Ожидается, что уже на мартовской сессии «жириновцы» внесут новую кандидатуру на замену.

По словам председателя мандатной комиссии АКЗС Сергея Писарева, 17 февраля заявление г-жи Иванниковой было рассмотрено и удовлетворено. Кстати, медсестра из Заринска присутствовала на сегодняшней сессии. Председатель Заксобрания Александр Романенко предложил напоследок задать вопросы народной избраннице, однако ее коллеги по цеху тактично промолчали. В итоге 64 депутата единодушно проголосовали за то, чтобы Татьяна Иванникова смогла сосредоточиться на своих прямых профессиональных обязанностях.

Напоследок спикер АКЗС поблагодарил ее за проделанную за пять месяцев работу, кроме того, депутатский корпус проводил избранницу продолжительными аплодисментами. В заключение г-н Романенко напомнил руководителю фракции ЛДПР в АКЗС Владимиру Семенову, что в марте парламент ждет новую кандидатуру на замену Татьяне Иванниковой. Ожидается, что либерал-демократы вновь восстановят численность фракции до девяти человек на сессии 30 марта.

Напомним, мандат Татьяны Иванниковой может получить кто-либо из тех, кто шел с ней в одной территориальной группе, которую она возглавляла. Под вторым номером здесь числился 57-летний охранник в ООО «Металлург-Цемремонт» Игорь Абысов, а замыкала тройку 28-летняя парикмахер-стилист Татьяна Пулькина. Однако не исключен вариант, что вакантное место отойдет предпринимателю Дмитрию Степурко. 30-летний бизнесмен является сыном бывшего члена Общественной палаты Алтайского края Андрея Степурко. Степурко-младший возглавлял тергруппу № 24, кроме того, он шел одномандатником по этому же округу. Однако пробиться в состав АКЗС осенью так и не сумел.