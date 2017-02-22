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Главная Лента новостей Алтайское Заксобрание «добровольно сократило» свою численность за счет ЛДПР

Алтайское Заксобрание «добровольно сократило» свою численность за счет ЛДПР

22.02.2017 11:23

22 февраля депутаты Алтайского Заксобрания единогласно приняли решение досрочно прекратить полномочия представителя ЛДПР Татьяны Иванниковой. Ожидается, что уже на мартовской сессии «жириновцы» внесут новую кандидатуру на замену.

По словам председателя мандатной комиссии АКЗС Сергея Писарева, 17 февраля заявление г-жи Иванниковой было рассмотрено и удовлетворено. Кстати, медсестра из Заринска присутствовала на сегодняшней сессии. Председатель Заксобрания Александр Романенко предложил напоследок задать вопросы народной избраннице, однако ее коллеги по цеху тактично промолчали. В итоге 64 депутата единодушно проголосовали за то, чтобы Татьяна Иванникова смогла сосредоточиться на своих прямых профессиональных обязанностях.

Напоследок спикер АКЗС поблагодарил ее за проделанную за пять месяцев работу, кроме того, депутатский корпус проводил избранницу продолжительными аплодисментами. В заключение г-н Романенко напомнил руководителю фракции ЛДПР в АКЗС Владимиру Семенову, что в марте парламент ждет новую кандидатуру на замену Татьяне Иванниковой. Ожидается, что либерал-демократы вновь восстановят численность фракции до девяти человек на сессии 30 марта.

Напомним, мандат Татьяны Иванниковой может получить кто-либо из тех, кто шел с ней в одной территориальной группе, которую она возглавляла. Под вторым номером здесь числился 57-летний охранник в ООО «Металлург-Цемремонт» Игорь Абысов, а замыкала тройку 28-летняя парикмахер-стилист Татьяна Пулькина. Однако не исключен вариант, что вакантное место отойдет предпринимателю Дмитрию Степурко. 30-летний бизнесмен является сыном бывшего члена Общественной палаты Алтайского края Андрея Степурко. Степурко-младший возглавлял тергруппу № 24, кроме того, он шел одномандатником по этому же округу. Однако пробиться в состав АКЗС осенью так и не сумел.

Фото: Илья Климентьев

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Комментарий

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Комментариев 14
Чумыш

22.02.2017 11:46

Отдалилась пока от партии-цирка одного актёра.
Швондер

22.02.2017 12:16

Это ж сколько бабенке надо было "откатить" чтобы она сложила полномочия? У депутатов АКЗС ежемесячное пособие порядка 20 тысяч рублей. За пять лет (60 месяцев) она получила бы 1 млн 200 тысяч. Плюс еще один оплачиваемый помощник с чуть меньшим окладом, на которого можно назначить своего родственника.
Оксана

22.02.2017 12:16

С одной стороны, среди депутатов должны быть представители разных профессий, знающие не понаслышке проблематику отрасли, а с другой - есть сомнения в значимости вклада в законодательную деятельность некоторых депутатов, работающих певцами, артистами, космонавтами и спортсменами.

На засыпку

22.02.2017 12:18

Интересно, какова цена вопроса?
Швондеру

22.02.2017 12:18

Ну, одно дело 20 ежемесячно и другое, - например, пол-ляма сразу.
Швондер

22.02.2017 12:23

Вполне возможно что и пол ляма хватило. НО надо же еще двоих идущих за ней в тергруппе нейтрализовать. А вдруг принципиальность парикмахерша, например, проявит? А вообще не понимаю. Неужели просиживание там штанов стоит таких денег?
Гражданин

22.02.2017 12:27

Швондер писал(а):
Это ж сколько бабенке надо было "откатить" чтобы она сложила полномочия? У депутатов АКЗС ежемесячное пособие порядка 20 тысяч рублей. За пять лет (60 месяцев) она получила бы 1 млн 200 тысяч. Плюс еще один оплачиваемый помощник с чуть меньшим окладом, на которого можно назначить своего родственника.


Только в госдуме депутаты поголовно получают з/п.

на местах, т.е. в регионах, процентов десять от общего числа. Не должно больше. полагаю в эти десять процентов этот уже экс-депутат не входила
кум

22.02.2017 12:28

Медсестра, охранник-Бородач и парикмахерша - вот надежда России!
"Бакалейщик и кардинал - это сила!"(с)
Котик

22.02.2017 12:32

Случайный человек долго не держится. Не вписалась видимо
Политолог

22.02.2017 12:32

Молодец, Татьяна! Быстро сообразила , где очутилась ))))) .
Оксана Швондеру

22.02.2017 12:34

Думаю, что те, кто "выкупает" мандаты скорее всего мотивированы не приобретением возможности "протирать штаны", а возможности продвигать свои бизнес-интересы. Ну, и иногда это какие-то психологические потребности быть выше, чем другие.
гость

22.02.2017 12:35

Швондер писал(а):
Это ж сколько бабенке надо было "откатить" чтобы она сложила полномочия? У депутатов АКЗС ежемесячное пособие порядка 20 тысяч рублей. За пять лет (60 месяцев) она получила бы 1 млн 200 тысяч. Плюс еще один оплачиваемый помощник с чуть меньшим окладом, на которого можно назначить своего родственника.


У депутатов з/п - если только они работают на освобожденной должности. А если депутат работает по своему месту работы и в то же время является дупутатом АКЗС, зарплата ему не причитается.
Швондер

22.02.2017 12:36

Поясняю для Гражданина. Вы не путайте оклад освобожденного депутата от ежемесячной компенсации, которую получают все депутаты АКЗС и даже депутаты барнальской ГД. Так что не спорьте о том чего не знаете
Швондер

22.02.2017 12:39

Ну вот еще один умник. Повторяю еще раз. Компенсация эта является как бы "на канцелярские расходы". Плюс иногородние депутаты приезжая в Барнаул живут в гостинице две суток за счет бюджета, и еще получают к основной компенсации компенсацию за вынужденные прогулы на основной работе (два дня в месяц) исходя из среднего заработка. Поэтому в среднем получается даже 22-23 тысячи.