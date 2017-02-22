Каждый седьмой житель алтайского поселка пришел на сход против закрытия станции «скорой помощи»

Более 400 жителей поселка Малиновое Озеро Михайловского района приняли участие в сельском сходе, на котором выступили против реорганизации местной медсанчасти. Итогом этой оптимизации должна стать ликвидация станции «скорой помощи» — по задумке она будет приезжать из райцентра на расстоянии в 20 км от села. Люди готовы выйти на массовую акцию в защиту станции, кураторство над протестом взял крайком КПРФ, сказано на сайте партийцев.

В 2016 году по инициативе коммунистов в Малиновом Озере закрылся шпалопропиточный завод, который, по мнению местных, отравлял поселок парами креозота. Учитывая, что помимо этого население за последние годы сократилось с 7 тысяч до 3 тысяч человек, в итоге было решено включить медсанчасть в программу реорганизации.

Коммунисты обратили внимание на ситуацию в конце прошлого года, когда главный врач медсанчасти получил уведомление о своем сокращении. Секретарь первичной организации КПРФ поселка Флюр Хакимов рассказал, что действовать сначала пытались через сбор подписей и обращения. «Провели партийное собрание, на котором решили начать сбор подписей против закрытия медсанчасти, направили обращения к руководству края. Ситуация с медицинским обслуживанием у нас складывается критическая. Уже закрыты хирургическое, инфекционное отделения, роддом. Пришел приказ о закрытии отделения «скорой помощи». Теперь обслуживание больных на дому будет производиться «скорой помощью» из села Михайловское. Но Михайловское от нас в 20 км, а это значит, что норматив оказания помощи нуждающимся в 20 минут выполняться не будет. Тем более в зимнее время, при заносах на дороге», — приводятся в сообщении слова г-на Хакимова.

Обращения к краевым властям большого результата не дали. Массовое недовольство жителей села в итоге вылилось в общее собрание, которое прошло 19 февраля в присутствии местных и краевых депутатов, представителей исполнительной власти. Организаторами схода выступили местные коммунисты. В собрании приняла участие депутат КПРФ в АКЗС Вероника Лапина.

Положение в здравоохранении обрисовал глава администрации Михайловского района Геннадий Юров. «Сегодня ситуация такая, что все должны. И медсанчасть Малинового Озера должна 1,5 млн рублей за медикаменты. Центральная районная больница должна 15 млн рублей за медикаменты, за услуги. Почему? Потому что спектр обслуживания широкий. Волчиха, например, должна 32 млн рублей. Закредитованность медицинских учреждений высокая. Система медицинского страхования перешла на фонд и денег не хватает. Идет поиск путей решения этих вопросов. Но решение этих вопросов через сокращение медицинских учреждений и снижение обеспечения медицинскими услугами населения непозволительно», — приводится на сайте фрагмент выступления г-на Юрова.

Сход практически единогласно принял требование сохранить «скорую помощь» при медсанчасти в Малиновом Озере, а также укрепить кадрами больницу и включить ее в программу «Земский доктор». В своих выступлениях местные жители отмечали пока слабое сопротивление политике «оптимизации» в крае. «Посмотрите, какой погром идет по Алтайскому краю. Закрыли «скорую помощь» в Егорьевке, закрыли «скорую помощь» в Алтайке, в Славгороде закрыли роддом. И везде люди молчат. Никто не вышел, не выступил, не сказал ни слова. А если бы каждое село, каждый поселок и маленький городок выходили бы на сходы и требовали от власти: «Мы требуем, чтобы у нас работали больницы, чистились дороги и так далее». Если бы каждая деревня поднималась бы, то с нами стали бы считаться», — утверждает одна из участниц.

Коммунисты, судя по всему, не намерены сразу идти на конфликт с властями и хотят попытаться решить проблему конструктивно. Для сохранения медсанчасти они попробуют сначала использовать бюрократические рычаги. Так, обращение по ситуации было направлено персеку крайкома Марии Прусаковой, которая должна обратиться к властям на краевом уровне.

Депутат Алтайского Заксобрания Вероника Лапина считает, что если власти не предпримут никаких мер, новая массовая акция практически неизбежна. «В последнее время мы наблюдаем рост массовых протестных настроений по всему краю. Если у нас в Рубцовске на митинг против отмены льгот неделю назад вышли 1500 человек – это 1 % населения города, то в Малиновом Озере в сходе принял участие каждый седьмой житель поселка. Для Рубцовска это равноценно митингу в 20 тысяч участников, а для Барнаула – почти в 100 тысяч. Это говорит о том, насколько острый затронут вопрос. Ведь от работы «скорой помощи» буквально зависит жизнь людей, а процесс «оптимизации» станций идет по всему краю. Очевидно, и в других селах и районах люди начнут борьбу за свои жизненные интересы», — считает депутат.