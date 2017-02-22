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Главная Лента новостей Алтайский «экстремист» не сумел «сдаться» и повторно обратился к следователю онлайн

Алтайский «экстремист» не сумел «сдаться» и повторно обратился к следователю онлайн

22.02.2017 15:29

13 февраля в Республике Алтай было возбуждено уголовное дело из-за комментария на сайте интернет-издания «Листок». Неназванный пользователь грубо написал о представителях православия и призывал совершать с ними противоправные действия. Позже выяснилось, что мужчина не собирался скрывать свою личность и попытался «сдаться» через интернет-приемную прокуратуры, но не смог и обратился к следователю через сайт издания.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы проведенной прокуратурой Горно-Алтайска проверки. Установлено, что неизвестное лицо на интернет-странице сайта газеты «Листок» в январе 2017 года разместило комментарий к статье о Крещенском купании, который содержал ярко выраженный заведомо экстремистский характер.

«Листок» уточняет, что комментарий представлял собой фотографию «крещенского купания» в проруби двумя священнослужителями рыдающего маленького мальчика и эмоциональное высказывание автора относительно того, что, по его мнению, нужно делать с такими священнослужителями. Он уже удален с сайта. Его вероятный автор вышел на связь и прокомментировал свои действия.

Из обращения алтайского «экстремиста»:

Прокуратуре. Сколько не бился, не могу отправить в интернет-приемную прокуратуры обращение к следователю, разыскивающему меня на предмет установления моей личности и места нахождения. Поэтому обращаюсь к следователю с просьбой связаться со мной на этом сайте посредством обмена комментариями. Охотно отвечу в открытом режиме на все вопросы следствия. Жду вопросов.

Следователю. Если Вы считаете невозможным задать вопросы в открытом режиме, прошу вас здесь, на этой странице указать адрес электронной почты, через который я бы мог выйти на связь с вами.

Разыскиваемый вами автор «экстремистского» комментария.

Редактор издания со своей стороны заявил, что история — иллюстрация сомнительной правовой природы ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). «Попробую объяснить это при помощи аналогии. Бывает, что в пылу спора один из его участников допускает в отношении другого угрозы («Убью!», «Пришибу!» и так далее). Однако уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» возбуждается только в случае, если удается доказать, что угроза была реальной — скажем, если обвиняемый, выкрикивая угрозы, держал в руках какое-то оружие, а потерпевший действительно воспринял угрозы всерьез. В противном случае дело не возбуждается. Похожая ситуация, на мой взгляд, и в данном случае. Понятно, что автор комментария, так сказать «перегнул палку», комментируя возмутительную фотографию. Но воспринимаются ли его призывы, так сказать, всерьез? Или, может быть, граждане, увидев фотографию и прочитав комментарий к ней, сочтут, что фотофакт, конечно, нехороший и нужно как-то на него реагировать (скажем, потребовать провести проверку на предмет причинения священнослужителями вреда здоровью малыша, запретить подобные действия с маленькими детьми в дальнейшем и так далее), а вот призывы к физической расправе над священниками — это «перебор», глупость?» — рассуждает автор сообщения.

О реакции следственных органов до сих пор не известно.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 9
Куратор

22.02.2017 16:30

Не вижу здесь никакого экстремизма.
Возмущение комментатора понятно, более того - оно закономерно.
Купание зимой в проруби детей, осуществляемое православномозгими родителями с подачи РПЦ , и следует расценивать не иначе как намеренное причинение ими вреда здоровью этих самых детей.
И привлекать к ответственности по всей строгости.
В том числе и священников, пропагандирующих подобный идиотизм.

Непонятно другое: почему в таких случаях органы правопорядка стоят в стороне и не останавливают подобный кошмар?
для почитателей ст.282

22.02.2017 16:34

Верховный Суд постановил освободить Ильдара Дадина, дело в отношении него прекратить: http://echo.msk.ru/news/1932524-echo.html
Хотелось бы чтоб следак и судья, выносивший приговор, сели на его место. Так, для справедливости и соблюдения закона Ломоносова.
Ru.банок

22.02.2017 18:36

Для 282,да нехрен пидоров на казённых харчах содержать,пусть Сорос ему пайку выдаёт,хе,хе,хе!
у.е.банку

22.02.2017 19:36

Ru.банок писал(а):
Для 282,да нехрен пидоров на казённых харчах содержать

вот и я говорю - пора тебя с довольствия снимать, портянка вонючая
генпрокуратура возобновляет уголовное дело о пытках Дадина в колонии

22.02.2017 19:46

http://echo.msk.ru/news/1932620-echo.html. Пичалька портянкам. У.е.банок, жди новую инструкцию, затихарись пока. И смени свою дебильную фишку хе-хе на пи-пи.
Прокуратору

22.02.2017 20:00

Ну подумаежь,биту от бейсбола,к его вонючий зад раз 10 запихали,дак от этого,он ещё и удовольствие получил,как и все гейропейсы,хе,хе,хе!
Пусть ещё спасибо скажет! Ну в принципе майданутым,только этого и нада!
у.е.банку

22.02.2017 20:54

Прокуратору писал(а):
Ну подумаежь,биту от бейсбола,к его вонючий зад раз 10 запихали,дак от этого,он ещё и удовольствие получил,как и все гейропейсы,хе,хе,хе!


со знанием дела говоришь. регулярно биту себе в очко пихаешь? вазелином хоть мажешь или уже так проскакивает, портянка?
Deckman

22.02.2017 22:22

У меня одного складывается впечатление, что фуганок - это наглядное свидетельство того, что было бы, если бы вместо кроманьонцев в природе победили питекантропы?
да неее..

23.02.2017 08:38

Deckman писал(а):
У меня одного складывается впечатление, что фуганок - это наглядное свидетельство того, что было бы, если бы вместо кроманьонцев в природе победили питекантропы?


Это просто тупиковая ветвь развития человека, выведенная на селигерских шабашах после групповух нашистиков в палатках и осеменения их Васькой Якименкой и сурковскими методичками. Гомо ватникус.