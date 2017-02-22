Алтайский «экстремист» не сумел «сдаться» и повторно обратился к следователю онлайн

13 февраля в Республике Алтай было возбуждено уголовное дело из-за комментария на сайте интернет-издания «Листок». Неназванный пользователь грубо написал о представителях православия и призывал совершать с ними противоправные действия. Позже выяснилось, что мужчина не собирался скрывать свою личность и попытался «сдаться» через интернет-приемную прокуратуры, но не смог и обратился к следователю через сайт издания.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы проведенной прокуратурой Горно-Алтайска проверки. Установлено, что неизвестное лицо на интернет-странице сайта газеты «Листок» в январе 2017 года разместило комментарий к статье о Крещенском купании, который содержал ярко выраженный заведомо экстремистский характер.

«Листок» уточняет, что комментарий представлял собой фотографию «крещенского купания» в проруби двумя священнослужителями рыдающего маленького мальчика и эмоциональное высказывание автора относительно того, что, по его мнению, нужно делать с такими священнослужителями. Он уже удален с сайта. Его вероятный автор вышел на связь и прокомментировал свои действия.

Из обращения алтайского «экстремиста»: Прокуратуре. Сколько не бился, не могу отправить в интернет-приемную прокуратуры обращение к следователю, разыскивающему меня на предмет установления моей личности и места нахождения. Поэтому обращаюсь к следователю с просьбой связаться со мной на этом сайте посредством обмена комментариями. Охотно отвечу в открытом режиме на все вопросы следствия. Жду вопросов. Следователю. Если Вы считаете невозможным задать вопросы в открытом режиме, прошу вас здесь, на этой странице указать адрес электронной почты, через который я бы мог выйти на связь с вами. Разыскиваемый вами автор «экстремистского» комментария.

Редактор издания со своей стороны заявил, что история — иллюстрация сомнительной правовой природы ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). «Попробую объяснить это при помощи аналогии. Бывает, что в пылу спора один из его участников допускает в отношении другого угрозы («Убью!», «Пришибу!» и так далее). Однако уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» возбуждается только в случае, если удается доказать, что угроза была реальной — скажем, если обвиняемый, выкрикивая угрозы, держал в руках какое-то оружие, а потерпевший действительно воспринял угрозы всерьез. В противном случае дело не возбуждается. Похожая ситуация, на мой взгляд, и в данном случае. Понятно, что автор комментария, так сказать «перегнул палку», комментируя возмутительную фотографию. Но воспринимаются ли его призывы, так сказать, всерьез? Или, может быть, граждане, увидев фотографию и прочитав комментарий к ней, сочтут, что фотофакт, конечно, нехороший и нужно как-то на него реагировать (скажем, потребовать провести проверку на предмет причинения священнослужителями вреда здоровью малыша, запретить подобные действия с маленькими детьми в дальнейшем и так далее), а вот призывы к физической расправе над священниками — это «перебор», глупость?» — рассуждает автор сообщения.

О реакции следственных органов до сих пор не известно.