В центре Рубцовска грузовое такси развернуло троллейбус с пассажирами

3 марта около 11:30 на центральном проспекте Рубцовска произошло столкновение троллейбуса с автомобилем службы такси. В результате горэлетротранспорт развернуло, и он перегородил обе полосы проезжей части, что спровоцировало большую «пробку», следует из сообщений очевидцев в Сети.

Как удалось выяснить, происшествие с пассажироперевозящим транспортом зафиксировали на пересечении проспектов Ленина и Рубцовский. По всей видимости, участниками аварии помимо троллейбуса и «ГАЗели» с логотипами такси «Девяточка» стали внедорожник Audi и «КамАЗ». Автомобили разбросало по разным частям проспекта. Свидетели утверждают, что в момент аварии в троллейбусе находились пассажиры, однако никто из них не пострадал. В результате ДТП центральный проспект города оказался закрыт для движения.