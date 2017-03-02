×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаул влился в политкампанию

6 |
Есть мнение
Журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов о баталиях между учеником и учителем: «Все стороны забыли о нравственном облике»
12
Руководитель Госинспекции Алтайского края Андрей Степанов об эффекте «Галактики» и повторных экспертизах: «Серьезные застройщики поняли ситуацию»
64
Разговор
Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

«Мы снова увидим нескольких миллиардеров в Алтайском крае»

46

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Более 250 новых фонарей уличного освещения установлено в Бийске
Россияне стали хуже относиться к женщинам в политике
«Большая сцена»: Пространство для подвигов
Чердачное перекрытие по адресу Тимуровская, 38 восстановлено


Резонанс
Темы недели
«Депутаты с высокой социальной ответственностью»: Алтайский ЗакС повернулся лицом к обиженным «семипалатинцам»
37 |
Контрольный заряд: алтайские оппозиционеры вдохновились Алексеем Навальным в Новосибирске
145 |
В блогах
Александр Карлин

02.03.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Свобода передвижения

48
Василий Морозов

28.02.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

К истории про идею вице-премьера Голодец...

19
Станислав Андрейчук

28.02.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

Вчера в Барнауле прошел День политтехнолога...

15
Loading...
Главная Лента новостей В центре Рубцовска грузовое такси развернуло троллейбус с пассажирами

В центре Рубцовска грузовое такси развернуло троллейбус с пассажирами

03.03.2017 14:32

3 марта около 11:30 на центральном проспекте Рубцовска произошло столкновение троллейбуса с автомобилем службы такси. В результате горэлетротранспорт развернуло, и он перегородил обе полосы проезжей части, что спровоцировало большую «пробку», следует из сообщений очевидцев в Сети.

Как удалось выяснить, происшествие с пассажироперевозящим транспортом зафиксировали на пересечении проспектов Ленина и Рубцовский. По всей видимости, участниками аварии помимо троллейбуса и «ГАЗели» с логотипами такси «Девяточка» стали внедорожник Audi и «КамАЗ». Автомобили разбросало по разным частям проспекта. Свидетели утверждают, что в момент аварии в троллейбусе находились пассажиры, однако никто из них не пострадал. В результате ДТП центральный проспект города оказался закрыт для движения.

Видео: «Беспредел нашего города. Обратная сторона Рубцовска» в «Одноклассниках»

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 5
гость

03.03.2017 15:09

За то в городе есть заезжий великий специалист по ТБО и благоустройству, который легко берет в аренду имущество МУП и зарабатывает для себя любимой миллионы. А весь город стоит в пробках из-за аварий. И псевдозаместитель по ЖКХ регулярно отчитывается о тоннах вывезенного снега. Позор властям и правоохранителям.
Рубцовчанам

03.03.2017 15:30

Выгоните на хрен Фельдмана и Обуховича. А то в деревню превращаетесь гигантскими темпами.
гость

03.03.2017 16:00

дороги надо содержать в порядке, а не в таком бардаке.
Сергей

03.03.2017 16:48

Рубцовск - город мечта, остальные города нам завидуют Работы полно - рабочих не хватает, дороги идеальные - тротуары прелесть просто, заводы сторятся и их продукция востребована во всём мире, дома стоят кое-как поспевают за рождаемостью. Идёшь по городу, люди улыбаются счастливые. Мэр просто душка, заботится о любимом городе даже личного времени не жалеет. Техники не хватает для уборки возле Администарции, вся брошена на очистку и благоустройство города.
Весной организована рыбалка в центре города и культурное плавание на лодках, где ещё такое найдёте?
Рубцовчанин

03.03.2017 20:45

А что есть грузовое такси в данном кокретном случае?

и газель просто троллейбкс объезжает и камаз чудесным образом в зил превращается при детальном осмотре

вот так опять из пальца сенсация