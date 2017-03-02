Завертелось: разработчики туркластера пообещали колесо обозрения Нагорному парку в Барнауле

На территории Нагорного парка в Барнауле установят колесо обозрения. Об этом 7 марта рассказали разработчики проекта комплекса набережной на заседании общественного совета по реализации проекта туркластера, сообщает «ПолитСибРу».

По проекту, комплекс набережной будет разделен на несколько зон, и в так называемой активной зоне парка установят колесо обозрения и другие аттракционы. Более подробная информация пока не сообщается — не называется, в частности, инвестор. Согласно информации на сайтах, установка колеса занимает всего несколько дней, а стоимость может достигать нескольких десятков миллионов рублей.

Отметим, что это будет второе колесо обозрения. Первое было установлено в 2002 году на площади Сахарова. Его высота 27 м. Для примера, в Калининграде несколько лет назад было установлено колесо обозрения высотой 45 м. В его монтаже принимали участие итальянские специалисты, там же были изготовлены все компоненты конструкции. Стоимость этого объекта обошлась в 50 млн рублей, а финансирование производилось из городского бюджета. Большинство колес в азиатской части России произведены в Китае и несколько дешевле.