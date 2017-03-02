Алтайский думец «взял» партийную кассу «Единой России» через профильный фонд

Депутат Госдумы от Алтайского края Виктор Зобнев (ЕР), до избрания возглавлявший ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», назначен президентом Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, сообщает реготделение «Единой России». Основным учредителем организации является одна из структур партии. По данным ИА «Банкфакс», одна из неофициальных, но и не скрываемых задач таких фондов, которые есть почти в каждом регионе страны, — финансирование текущей деятельности ЕР и ее избирательных кампаний.

Партия подтверждает, что за нынешней вывеской фонда скрывается организация, которая с начала 2000-х годов фактически спонсирует избирательные кампании ЕР, а также работу самих реготделений. Формально фонд получил нынешнее имя в прошлом году, а до того он назывался более предметно — «Региональный общественный фонд поддержки партии «Единая Россия» (существует с 2002 года), его адрес совпадает с адресом реготделения ЕР. Переименование, очевидно, связано с изменениями в законодательстве, по которым названия действующих партий использовать в наименовании фондов больше нельзя.

С участием фонда в кассу партии привлекались финансовые средства накануне всех значимых выборов. Особенно активно он работал в период, когда по закону ограничивалось прямое участие предприятий в финансировании политических структур. Что интересно, в устанавливающих документах организации прослеживается ряд архаизмов. Так, одним из ее учредителей значится «Межрегиональный общественный фонд поддержки Всероссийской партии «Единство и Отечество» — «Единая Россия».

Ранее алтайский фонд возглавлял член Совета Федерации РФ Сергей Белоусов. До назначения в Совфед он также занимался крупным бизнесом через подконтрольную компанию «СтройГАЗ». Однако в январе 2017 года г-н Белоусов сложил полномочия руководителя фонда по собственному желанию. Есть основания полагать, что это произошло вследствие кадрового переворота в местном реготделении ЕР, развернувшегося к концу 2016 года после откровенно неудачных выборов, а также в свете серьезных финансовых проблем «СтройГАЗа».

Фактическим распорядителем средств ранее мог быть бывший лидер алтайских единороссов Борис Трофимов. Однако в последние месяцы, накануне ожидавшегося смещения с поста секретаря реготделения, он, по данным ИА «Банкфакс», не стремился наполнять партийную казну, что спровоцировало в организации определенные сложности экономического характера.

Изменения в руководстве фонда уже отражены в ЕГРЮЛ — по данным реестра Виктор Зобнев является президентом еще с 15 февраля. Это назначение можно расценивать как попытку реготделения ЕР в полной мере использовать финансовый потенциал думца, имеющего за плечами солидный капитал. Согласие с его стороны, которое, по утверждению инсайдеров, было дано после нескольких недель непростых переговоров, в свою очередь, может быть связано со стремлением поставить реготделение в экономическую зависимость. Стоит отметить, что таким образом структура «Единой России» в Алтайском крае окончательно переформатировалась: завершилось формирование представительского, политического и, наконец, финансового крыла.

Отметим, ранее инсайдеры уже высказывали предположение, что г-н Зобнев может стать одним из основных спонсоров избирательной кампании единороссов в Рубцовске «в обмен» на протекцию в назначении на пост руководителя горсовета депутата нынешнего созыва Андрея Бобровского — правой руки думца. Теперь же масштаб участия капитала бывшего предприятия Зобнева в партийных проектах станет еще шире.

Добавим, что официально декларируемые задачи организации — поддержка социальных, экономических, культурных и политических инициатив, программ, проектов и мероприятий, реализуемых в Алтайском крае. Через фонд перечисляются деньги некоммерческим организациям, связанным с «развитием политического потенциала молодежи, вовлечением ее в процессы социального и экономического развития региона и страны». Все это не противоречит неофициальной цели и фактически включает ее.

Как ранее сообщал Znak.com, система СПАРК содержит информацию о 154 действующих юрлицах, в чьи названия еще до недавнего времени входило словосочетание «Фонд поддержки политической партии «Единая Россия». Кроме того, еще несколько десятков организаций уже официально прекратили свою деятельность. Большинство фондов было создано в 2002-2003 годах, но из-за изменений в федеральном законодательстве их работа либо приостанавливается, либо продолжается под другой вывеской — «Фонд регионального сотрудничества и развития». Совладельцы и руководители фондов при этом не меняются.

Схема управления каждым региональным фондом примерно одинакова. Несколько людей, каждый из которых является совладельцем десятков фондов поддержки ЕР в разных уголках страны, входит в состав учредителей. Это сенатор Франц Клинцевич, его коллега по палате Виктор Абрамов, а также Юлия Крижанская, некогда работавшая зампредом центрального исполкома ЕР (также является соучредителем алтайского фонда), экс-депутат Госдумы Владимир Катренко, экс-депутат Госдумы Петр Рубежанский. Компанию им составляют бизнесмен Юрий Бернадский и экс-сотрудник ЦИК ЕР Владимир Кулаков.

Директором головного фонда поддержки «Единой России», расположенного в Банном переулке, по адресу центрального исполкома ЕР, является Наталья Орлова. Она же несколько лет назад числилась среди соучредителей Института социально-экономических и политических исследований — до того, как тот был преобразован в новое юрлицо с сохранением старого названия, а его главой стал экс-сотрудник администрации президента Дмитрий Бадовский.

В целом значение региональных фондов поддержки ЕР в деле финансирования партии снижается, считает политолог и известный практик проведения избирательных кампаний Аббас Галлямов. «Все большее количество денег региональным отделениям поступает из бюджета - в рамках нового законодательства о господдержке политических партий. Участие в выборах обеспечивается в основном именно за счет этих средств. Деньги же из региональных фондов используются больше для финансирования локальных партийных проектов, не связанных с выборами», — приводит издание его слова.