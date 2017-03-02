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Главная Лента новостей Алтайские коммунисты попробуют перенести «ритуальный» протест в сентябрьские бюллетени

Алтайские коммунисты попробуют перенести «ритуальный» протест в сентябрьские бюллетени

14.03.2017 12:55

Города Сибири присоединились к всероссийской акции протеста, назначенной КПРФ на 18 марта. Алтайский край запустит проект «Народная законодательная инициатива». Омск выступит против увеличения тарифов на общедомовые нужды, Новосибирск — против роста цен и безработицы. Политологи называют митинги КПРФ «традиционным ритуалом партии» и считают, что «электоральные баллы» они могут принести лишь в единичных регионах, пишет «Коммерсантъ».

Федеральное руководство КПРФ предложило региональным отделениям выбрать свою дату проведения акции и собственные лозунги, с которыми их активисты выйдут на улицы. Так, в Алтайском крае 18 марта коммунисты запустят проект «Народная законодательная инициатива». «Жители воспользуются своим правом и внесут важные, на их взгляд, законопроекты на рассмотрение Заксобрания края. Документы должны быть подкреплены сбором подписей 1 % жителей края — это 18 тысяч человек. Если будет предоставлено необходимое количество подписей, депутаты должны будут принять предложенный законопроект», — уточнил представитель пресс-службы крайкома КПРФ.

Между тем 11 марта партийцы провели митинг против «оптимизации» в Бийске. В акции приняло участие около 500 жителей наукограда, которые пришли выразить протест против антинародной политики, сказано на сайте крайкома. Припомнили митингующие городским властям и озвученные планы по оптимизации ДК Сахарного завода и закрытия ряда библиотек. Митингующие выразили недоверие главе города и сити-менеджеру Бийска. В ходе мероприятия было собрано 285 подписей против «антинародной политики руководства региона и страны». В этой связи можно вспомнить и другую недавнюю массовую акцию протеста, «срежисированную» КПРФ. В феврале 2017 года в Рубцовске митинг за возвращение отобранных у «семипалатинцев» льгот в 30-градусный собрал примерно 1,5 тысячи человек.

Добавим, в Новосибирске протестную акцию коммунисты проведут 17 марта. Участники митинга выступят против роста цен на товары первой необходимости, против безработицы и ухудшения социально-экономического положения. По данным Новосибирскстата, уровень безработицы в Новосибирской области в 2016 году составил 6,7 % против 5,5 % в среднем по России. В Омске активисты местного отделения компартии проведут серию митингов 18 марта. Основная тема — рост тарифов на ОДН. По данным местных СМИ, в январе жители отметили повышение тарифов на ОДН в 2-3 раза. В Томске КПРФ 18 марта будет участвовать в общегородском митинге, посвященном третьей годовщине присоединения Крыма. После митинга сторонники регионального отделения КПРФ отдельно проведут акцию. Он будет посвящен «ухудшению социальной политики и качества жизни граждан». В частности, речь пойдет о росте тарифов ЖКХ. Красноярское краевое отделение КПРФ в рамках всероссийской акции решило провести сразу два митинга протеста. Один из них состоялся 6 марта. Его участники выступили против «социально-экономической политики правящего режима» и потребовали отставки губернатора Виктора Толоконского. «Второй митинг пройдет 18 марта и будет посвящен проблемам экологии. В Красноярске часто вводится режим «черного неба» (из-за неблагоприятных метеоусловий).

Политолог и первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что волна протестных митингов КПРФ — это попытка партии напомнить о себе в канун региональных выборов. «Придут на митинги люди, которые находятся в сфере влияния КПРФ. Это демонстрация для своих избирателей», — считает он. Политолог Ростислав Туровский назвал череду митингов «традиционной ритуальной деятельностью КПРФ». «Сибирские города остаются одними из немногих, где акции проводятся качественно с мобилизационной точки зрения. Новосибирск и Омск являются примером. Правда, в Новосибирске КПРФ не может проводить протестные акции, поскольку сама является представителем власти в городе. В Омске в ключе предстоящих выборов в городское собрание в акциях появляется важный смысл. Это одна из немногих территорий, где коммунисты добиваются успехов в выборах и в деле электоральной мобилизации», — резюмировал политолог.

Фото: altkprf.ru

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Комментарий

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Комментариев 12
ХОТЬ ОДИН ПРАВДУ СКАЗАЛ!

14.03.2017 13:19

Политолог и первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что волна протестных митингов КПРФ — это попытка партии напомнить о себе в канун региональных выборов. «Придут на митинги люди, которые находятся в сфере влияния КПРФ. Это демонстрация для своих избирателей», — считает он.

ФАКТ НЕ ОПРОВЕРЖИМЫЙ, ТОЛЬКО РЕЙТИНГ ПАРТИИ И ЖОПОМЕСТА! Народу нужно самому активироваться, ни кто за нас ни чего делать не будет. Дедушкам и тётенькам пригревшим свои места в Думе на народ давно пос"ать.
Кого не посчитали?

14.03.2017 13:28

Население Алтайского края 2 365 680 человек
1% это не 18тыс.
СН

14.03.2017 13:31

Кого не посчитали? писал(а):
Население Алтайского края 2 365 680 человек
1% это не 18тыс.

Кого,кого? Детей!
Завсегдатай

14.03.2017 13:47

Вот против чего выступает кпрф это понятно. Не понятно, что они собираются делать чтобы это изменить? Их и царь устраивает. И что всё (99%) богатства страны принадлежит кучке олигархов. О национализации даже речи не идет. Вспоминать социальных завоеваниях Великого Октября они тоже не хотят.
Натахе НОД-овечке и НОД-овцам

14.03.2017 13:55

ХОТЬ ОДИН ПРАВДУ СКАЗАЛ! писал(а):
РЕЙТИНГ ПАРТИИ И ЖОПОМЕСТА!

О, Матка-боска! Примитя её природные склонности души. Мозг её атрофирован, а мыслит она исключительно жопоместом.
зема

14.03.2017 15:02

Вода камень точит......
Правда

14.03.2017 15:17

«Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать».
гость

14.03.2017 15:20

Я думаю, очевидно, что ситуация в стране напряжённая и балы коммунисты зарабатывают не за счёт выведения людей на улицу, а за счёт политики власти, которая не слышит народ.
Власть сама поднимает рейтинг коммунистам своими действиями или бездействием. Вот и всё.

гостю

14.03.2017 17:00

Полностью согласен и принятие 87 закона о лишение нищих последних льгот тому яркий пример. Но почему то народ ещё верит этой власти . Видимо не закипело!
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

14.03.2017 18:34

Молодцы коммунисты ! Да вы шевелите и другие ячейки в районах и городках Славгород , Алейск , Камень ,Новоалтайск. Ну разве можно нести несуственную ложь Карлину А.Б. о росте зарплаты , о снижении безработицы и много , много другой лжи ? Воровство и коррупция чиновничьего кубла зашкаливает !!!! И вот и ,что странно в интернете , по всем каналам только о посадках генералов и всей высокопоставленной рати читаешь и слышишь , а в нашем крае -ВОРУЙ НЕ ХОЧУ ! И тишина ! Да дедушку с бабушкой прижали наши орлы сусковцы, оглянитесь вокруг , там сотни миллионов растворяются , а не объедки , которые бабушке с дедушкой приносили.
возмущенным

14.03.2017 21:20

Вы на лица-то с фотографий митингов поглядите - найдете там хоть одного моложе 60-ти? Вот и весь красный электорат. Вымрет через 5-10 годков, и забудет Россия красную заразу навсегда как забыли ее во всем мире.
Не дождетесь!!!

14.03.2017 23:20

возмущенным писал(а):
Вымрет через 5-10 годков, и забудет


Соси сосудт, который сосут лучче, мож чего высосишь АГА))))