Алтайские коммунисты попробуют перенести «ритуальный» протест в сентябрьские бюллетени

Города Сибири присоединились к всероссийской акции протеста, назначенной КПРФ на 18 марта. Алтайский край запустит проект «Народная законодательная инициатива». Омск выступит против увеличения тарифов на общедомовые нужды, Новосибирск — против роста цен и безработицы. Политологи называют митинги КПРФ «традиционным ритуалом партии» и считают, что «электоральные баллы» они могут принести лишь в единичных регионах, пишет «Коммерсантъ».

Федеральное руководство КПРФ предложило региональным отделениям выбрать свою дату проведения акции и собственные лозунги, с которыми их активисты выйдут на улицы. Так, в Алтайском крае 18 марта коммунисты запустят проект «Народная законодательная инициатива». «Жители воспользуются своим правом и внесут важные, на их взгляд, законопроекты на рассмотрение Заксобрания края. Документы должны быть подкреплены сбором подписей 1 % жителей края — это 18 тысяч человек. Если будет предоставлено необходимое количество подписей, депутаты должны будут принять предложенный законопроект», — уточнил представитель пресс-службы крайкома КПРФ.

Между тем 11 марта партийцы провели митинг против «оптимизации» в Бийске. В акции приняло участие около 500 жителей наукограда, которые пришли выразить протест против антинародной политики, сказано на сайте крайкома. Припомнили митингующие городским властям и озвученные планы по оптимизации ДК Сахарного завода и закрытия ряда библиотек. Митингующие выразили недоверие главе города и сити-менеджеру Бийска. В ходе мероприятия было собрано 285 подписей против «антинародной политики руководства региона и страны». В этой связи можно вспомнить и другую недавнюю массовую акцию протеста, «срежисированную» КПРФ. В феврале 2017 года в Рубцовске митинг за возвращение отобранных у «семипалатинцев» льгот в 30-градусный собрал примерно 1,5 тысячи человек.

Добавим, в Новосибирске протестную акцию коммунисты проведут 17 марта. Участники митинга выступят против роста цен на товары первой необходимости, против безработицы и ухудшения социально-экономического положения. По данным Новосибирскстата, уровень безработицы в Новосибирской области в 2016 году составил 6,7 % против 5,5 % в среднем по России. В Омске активисты местного отделения компартии проведут серию митингов 18 марта. Основная тема — рост тарифов на ОДН. По данным местных СМИ, в январе жители отметили повышение тарифов на ОДН в 2-3 раза. В Томске КПРФ 18 марта будет участвовать в общегородском митинге, посвященном третьей годовщине присоединения Крыма. После митинга сторонники регионального отделения КПРФ отдельно проведут акцию. Он будет посвящен «ухудшению социальной политики и качества жизни граждан». В частности, речь пойдет о росте тарифов ЖКХ. Красноярское краевое отделение КПРФ в рамках всероссийской акции решило провести сразу два митинга протеста. Один из них состоялся 6 марта. Его участники выступили против «социально-экономической политики правящего режима» и потребовали отставки губернатора Виктора Толоконского. «Второй митинг пройдет 18 марта и будет посвящен проблемам экологии. В Красноярске часто вводится режим «черного неба» (из-за неблагоприятных метеоусловий).

Политолог и первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что волна протестных митингов КПРФ — это попытка партии напомнить о себе в канун региональных выборов. «Придут на митинги люди, которые находятся в сфере влияния КПРФ. Это демонстрация для своих избирателей», — считает он. Политолог Ростислав Туровский назвал череду митингов «традиционной ритуальной деятельностью КПРФ». «Сибирские города остаются одними из немногих, где акции проводятся качественно с мобилизационной точки зрения. Новосибирск и Омск являются примером. Правда, в Новосибирске КПРФ не может проводить протестные акции, поскольку сама является представителем власти в городе. В Омске в ключе предстоящих выборов в городское собрание в акциях появляется важный смысл. Это одна из немногих территорий, где коммунисты добиваются успехов в выборах и в деле электоральной мобилизации», — резюмировал политолог.