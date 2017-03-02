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Главная Лента новостей Алтайский Минздрав получил лекарства от ВИЧ в рамках гуманитарной помощи

Алтайский Минздрав получил лекарства от ВИЧ в рамках гуманитарной помощи

14.03.2017 17:29

Ситуация с нехваткой лекарств для ВИЧ-инфицированных в России становится все более напряженной. Об этом в том числе свидетельствует письмо, которое Минздрав Алтайского края направил активистам движения «Пациентский контроль». В нем, в частности, замминистра Елена Кравец признает, что краевые власти вынуждены просить лекарства у бизнеса в рамках гуманитарной помощи. Об этом сообщает Life.ru.

С начала 2017 года Минздрав России перешел на централизованную закупку лекарств для терапии ВИЧ, до этого региональные власти и отдельные медучреждения закупали препараты самостоятельно. Из-за медлительности Минздрава (тендеры на поставку лекарств были объявлены только недавно) сейчас в трети регионов России образовался дефицит препаратов. Алтайский край — на первом месте в этом антирейтинге.

При этом, как следует из письма, дефицит в Алтайском крае связан не только с текущими изменениями в условиях поставок. Он наблюдался еще с начала 2016 года. «Из федерального бюджета Алтайскому краю для приобретения АРВП (антиретровирусных препаратов. — прим. ред. БФ) поступило 270,6 млн рублей, что на 85 млн рублей меньше, чем в 2015 году», — сказано в письме. В октябре 2016 года федеральный Минздрав после неоднократных обращений выделил еще 39 млн рублей.

В декабре по инициативе региональных чиновников в край поступила гуманитарная помощь. Краевой Минздрав попросил фармацевтическую компанию «Биокад» помочь лекарствами, там в итоге предоставила 200 упаковок препарата «Тенофовир».

По словам представителя Международной коалиции по готовности к лечению ITPC (занимается мониторингом лекарственного обеспечения ВИЧ+) Алексея Михайлова, в последние годы гуманитарная помощь в порядке вещей. «Такая практика существует. Но так как обычно для получения гуманитарной помощи необходимо официальное письмо от лечебного учреждения с признанием проблемы с лекарствам, СПИД-центры такие вещи не афишируют. Это реальное признание перебоев», — пояснил он.

Напомним, что накануне в федеральных СМИ прошла информация о том, что ВИЧ-инфицированные пациенты в ряде регионов России заявляют о нехватке лекарств в медучреждениях или о смене схемы лечения, то есть изменении комбинации препаратов без медицинских показаний. В числе таких субъектов фигурирует и Алтайский край.

Как следует из официального отчета проекта движения «Пациентский контроль», сразу шесть пациентов из Бийска сообщили, что не получили препараты, так как лекарств не было. Четыре ВИЧ-инфицированных барнаульца получили только по два препарата из трех, еще одному - их не выдали вовсе. «Большинству пациентов врачи рекомендовали приобрести препараты самостоятельно. Также получены сообщения о случаях смены схем лечения не по медицинским показаниям: четыре — из Волгограда, четыре — из Москвы, четыре — из Новосибирска», — говорится в отчете. Как поясняют в «Пациентском контроле», проблема возникает, если схему меняют каждый месяц, поскольку к каждому препарату необходимо привыкать: есть пациенты, которые на недели выпадают из нормальной жизни из-за побочных эффектов.

При этом в Росздравнадзоре утверждали, что обращения от больных якобы пока не поступали. В то же время активисты пациентской организации рассказали, что пациент из Алтайского края отправил через сайт Росздравнадзора обращение на имя главы Росздравнадзора Михаила Мурашко, а 7 февраля пришел ответ, что он обратился не по адресу, и письмо перенаправили в краевой Минздрав. «Это та причина, по которой у г-на Мурашко нет заявлений, они до него просто не доходят», — заявляли общественники. На портал Перебои.ру с 1 октября 2016 по 13 марта 2017 года из Алтайского края поступило 50 обращений о нехватке препаратов (из них 43 - с 3 января 2017 года).

Накануне в Минздраве АК привели актуальную статистику по больным, а также подтвердили необходимость дополнительной закупки препаратов. «На 10 января 2017 года в Алтайском крае проживает 15 063 больных ВИЧ-инфекцией, из них получают лечение 3293 взрослых, 232 ребенка и 160 беременных женщин. В связи со сложившейся ситуацией в лечении данной категории больных Минздрав региона проводит краткосрочные процедуры закупки недостающих противовирусных препаратов», — сообщили в ведомстве amic.ru.

Фото: страница организации «Пациентский контроль» в Facebook


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