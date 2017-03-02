Самый цитируемый русский бизнесмен из списка Forbes «освоит» алтайский туркластер

Основной владелец и глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние в 2016 году Bloomberg оценивал в $ 15,7 млрд, планирует построить санаторий и несколько туробъектов на территории кластера «Белокуриха-2». Проект, оцениваемый в 6 млрд рублей, будет реализован лишь в том случае, если государство согласится предоставить инвестору преференции, указывает портал vademec.ru.

Инвестплан Алексей Мордашов якобы согласовал еще в конце февраля. Эту информацию одновременно подтвердил источник, близкий к краевому правительству, и участник местного рынка санаторно-курортных услуг. В течение нескольких последних месяцев экономисты и инвестиционные менеджеры «Северстали» изучали конъюнктуру рекреационной зоны: анализировали загрузку и финансовые показатели действующих в Белокурихе санаториев, возможность использования операторами альтернативных источников дохода. Кроме санатория, структуры Мордашова намерены построить на территории кластера горнолыжный комплекс и аквапарк, потратив на сооружение и обустройство этих объектов порядка 6 млрд рублей. Однако операторы индустрии считают, что названной суммы может не хватить. Строительство санатория на 600 мест потребует не менее 3 млрд рублей, убежден замгендиректора по маркетингу компании «Алтай-West» Сергей Криворученко. В 2018 году «Алтай-West» приступит в Белокурихе к реализации аналогичного проекта.

По действующим планам, на площадке «Белокурихи-2» может быть обустроено 18 лечебниц на 3,5 тысячи мест. Впрочем, реальных профильных инвесторов, намеревающихся развивать санаторно-курортное направление, в кластере до сих пор было два – «Курорт Белокуриха» и «Алтай-West». Ранее здесь арендовал землю Hilton, о намерениях войти в «Белокуриху-2» заявляла китайская компания Group LTD Tiangong, небольшие земельные участки под отели и рестораны уже покупают предприниматели средней руки. Участники алтайского рынка санаторных услуг признали, что несмотря на круглогодичную 80 % загрузку курорта, инвесторам не вполне понятны перспективы лечебно-оздоровительных заведений, расположенных вдали от центральных (платежеспособное население) и южных (традиционные курортные зоны) регионов страны.

Добавим, Алексею Мордашову принадлежит 26 % немецкой туркомпании TUI Group. В декабре 2016 года «TUI Россия и СНГ» («ТТ-Трэвел») и губернатор Алтайского края Александр Карлин подписали рамочное соглашение. Компания и правительство региона намерены совместно разрабатывать и утверждать планы мероприятий по развитию туризма, но «вопросы финансирования» будут согласовываться отдельно. В настоящее время TUI имеет договоры о сотрудничестве лишь с санаториями Краснодарского края. TUI уже в 2017 году планирует предлагать клиентам туры в Алтайский край и совместно с другими операторами готова принимать участие в переговорах о субсидировании авиаперелетов.

По словам источника, знакомого с ситуацией, представители «Северстали» ведут переговоры с правительством региона, Ростуризмом и администрацией президента РФ не только об удешевлении авиасообщения, но и о других преференциях потенциальному резиденту «Белокурихи-2». «Площадка, которую присмотрел инвестор, находится в стороне от дорожных и коммунальных сетей, поэтому он рассчитывает на дополнительную поддержку государства», – говорит собеседник Vademecum. По данным краевых властей, в кластер на текущий момент вложено 3,7 млрд рублей: 1,7 млрд – из федерального, 0,2 млрд – из местного и регионального бюджетов и 1,8 млрд рублей частных инвестиций.

Если планы г-на Мордашова будут реализованы, здравница в «Белокурихе-2» станет его первым обособленным санаторным бизнесом. Подконтрольные предпринимателю компании располагают медицинскими и санаторными объектами, нацеленными на корпоративное обслуживание. В Череповце, где работает ключевое предприятие холдинга – Череповецкий металлургический комбинат, функционируют санаторий-профилакторий «Родник» и медсанчасть «Северсталь». Еще один профильный корпоративный объект – пансионат «Шексна» в Сочи. Кроме того, пока идет согласование по Белокурихе, Алексей Мордашов занялся другим рекреационным проектом, реализуемым на базе пансионата «Приморье» в Геленджике.

А между тем на международной выставке «Интурмаркет-2017», прошедшей 11-13 марта в Москве, было подписано соглашение о строительстве горнолыжных трасс на горе Мишина в «Белокурихе-2». Как сообщает пресс-служба компании «Курорт Белокуриха», комплекс за 100 млн рублей построят уже к октябрю 2017 года. Зимой текущего года начнет работать новая трасса протяженностью 1 км с перепадом высот 225 м. «В первой очереди проекта помимо двухместного канатно-бугельного подъемника предусмотрено строительство пункта проката, парковки и кафе. В 2016 году компания «Курорт Белокуриха» уже завершила вырубку четырех трасс на горе Глухариная – этот объект мы передали соинвесторам. Комплекс на горе Мишиной мы планируем запустить в сезоне 2017/2018», - рассказал замгендиректора компании «Курорт Белокуриха» Олег Акимов.