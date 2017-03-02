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Главная Лента новостей Алтайские «жириновцы» отдали свободный мандат «коммерческому» активисту

Алтайские «жириновцы» отдали свободный мандат «коммерческому» активисту

15.03.2017 11:30

Как и предполагало ИА «Банкфакс», предприниматель Дмитрий Степурко получит вакантный мандат депутата от ЛДПР в Алтайском Заксобрании. Официально бизнесмен будет представлен новым коллегам по АКЗС на очередной сессии 30 марта.

Еще в середине февраля медсестра из Заринска Татьяна Иванникова написала заявление о сложении с себя депутатских полномочий. Народные избранники согласились с этим решением на сессии 22 февраля. Мандат г-жи Иванниковой должен был получить кто-либо из прошедших с ней в одной региональной группе. Под вторым номером здесь числился 57-летний охранник в ООО «Металлург-Цемремонт» Игорь Абысов, а замыкала тройку 28-летняя парикмахер-стилист Татьяна Пулькина. Однако, как сообщила ИА «Банкфакс» координатор Алтайского реготделения ЛДПР Евгения Боровикова, два первоочередных претендента на место Татьяны Иванниковой синхронно в конце февраля написали заявление об отказе от освободившегося мандата. В этой связи партийцы предложили альтернативную фигуру.

Кандидатура Дмитрия Степурко накануне была рассмотрена и утверждена высшим советом партии в Москве. Сейчас документы на либерал-демократа поступили в местное отделение, откуда отправятся в крайизбирком. После чего избирательная комиссия примет официальное решение о наделении его мандатом. Наконец, завершающим аккордом станет передача дела г-на Степурко в мандатную комиссию Заксобрания, которая вручит депутатский значок вместе с «корочками» новоявленному парламентарию.

Напомним, 30-летний бизнесмен является сыном бывшего члена Общественной палаты Алтайского края Андрея Степурко. Степурко-младший возглавлял тергруппу № 24, кроме того, он шел одномандатником по этому же округу. Однако пробиться в состав АКЗС с ходу не сумел. Кстати, в абсолютных значениях из всех тергрупп ЛДПР первое место по итогам выборов заняла рубцовская группа № 32, которую возглавляла Ирина Шудра, и группа № 19 (Первомайский район, ЗАТО «Сибирский»), лидером которой являлся Виктор Кожеуров. Третье место было у экс-лидера алтайских «жириновцев» (шел по Барнаулу), а ныне вице-премьера регионального правительства Андрея Щукина.

Евгения Боровикова, координатор Алтайского реготделения ЛДПР:

Почему выбор пал именно на Дмитрия? Он — наш давний активист, а смотреть только на результаты выборов я бы не стала. Это все-таки плод совместной работы реготделения и конкретного человека, это не личное достижение, по большому счету. Он нам хорошо помогал в плане проведения мероприятий, активно проявил себя в ходе минувшей избирательной кампании. Да, конечно, на первом месте перед Степурко шел Андрей Щукин. Но вы же сами понимаете, что сейчас этот мандат Андрею Евгеньевичу уже совершенно ни к чему. Других кандидатов на это место всерьез мы вообщем-то и не рассматривали.

Кстати, по данным инсайдеров, еще осенью, когда стало понятно, что Андрей Щукин не попал в новый состав АКЗС, Татьяне Иванниковой было сделано предложение отказаться от мандата. Однако в тот момент она проявила принципиальность.

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Комментарий

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Комментариев 32
Гость

15.03.2017 11:32

Ничего удивительного...
продажные твари

15.03.2017 11:42

Кто-то еще собирается ходить на выборы? Сходите проголосуйте.
А эти твари вытрахали все мозги девчонке, суки. Сначала Щукарь бегал как обделанный жантажировал, теперь эти рекетиры добили все таки.
из Рубцовска.

15.03.2017 12:16

Продажная Шудра последний раз что-то в нашем городе выиграла. Уже квартирку в Барнауле прикупила и обустраивает. Плевала она на земляков. Оставила тут группу недоделанных великовозрастных мальчуганов, которые рейтинг ЛДПР уронили ниже плинтуса. Народ за таких голосовать не будет.
вадим

15.03.2017 12:21

Неприятно на все это смотреть. лдпр упала ниже плинтуса. надо людям раскрыть глаза кто есть на самом деле эта партейка.
Продажным

15.03.2017 12:41

С Вами сударь(сударыня),сложно не согласиться!
Медиатор

15.03.2017 12:44

вадим писал(а):
лдпр упала ниже плинтуса.


А кто жириновцев пыжился надувать, как цыган лошадь через соломинку, все эти последние 25 лет... в смысле, пыжиться "отрывать" и приподнимать их выше того самого плинтуса...
ЛДПР- холостой визг и потешки одного клоуна-вождя до сегодняшнего дня на экранах ТВ. Некоторые из элетората пытаются примазываться к его "столу" ... Всё!
дед

15.03.2017 13:10

Партия единая Россия в АК партия воров , лжецов , коррупционеров это все давно видно и по делам , и по людям .Че ни дебил то лдпр , в живую и с щукиным , и еще с несколькими этими общался вывод один лечить их надо , заболевание серьезное . Про этих присосок с кармана народного вообще диву даюсь , кпрф реально проститутки . Про яблоко вообще слов нет мр..зи позорные , позор Алтая рыжков , видел недавно на соце , испуганный чует поганка за собой , что люди обопис....ют его при встрече . Эсеры фиг его знают , где то лазиют и что вообще делают , вид их деятельности ни кому не известен . Вообщем вывод такой и со мной многие мои знакомые согласны . ни надо вообще каких голосований , и идти голосовать воооообще не стоит .
гость

15.03.2017 13:16

по законодательству, если депутат списочник отказался от мандата, то мандат передается другому, в чем проблема то..люди голосовали за список ЛДПР, в которых Степурко так же находился
Скептик

15.03.2017 13:37

http://новостиалтая.рф/2017/03/свершилось-лдпр-на-алтае-передали-мес/ Как и предсказывали.
кость

15.03.2017 13:40

За какую сумму ЛДПР поимели во все дырки? Я тоже хочу.
"Золотая рыбка"

15.03.2017 14:06

дед писал(а):
Вообщем вывод такой и


Ну, и что тебе надобно, "старче"? У бабки корыто износилось? Просит новое?
Какой путь то развития российской государственности ты предлагаешь?
Прям всех обкакал своим умничанием...
Сам - то, на "старости" лет, чего стОишь?
стимул

15.03.2017 14:22

Шудра продалась???Да ладно. Кто то не внимательно читал статью, про нее там даже слово нет, это не она "отдала" мандат
Костику

15.03.2017 14:32

Я думаю у Вас ни денег, ни фантазии не хватит.
Сельский житель

15.03.2017 14:35

Как показали выборы ЛДПР занимает не плохие позиции, и если они будут работать в том же духе, то они выиграет местные выборы,
Барнаулец

15.03.2017 15:38

В чем проблема то???
Мандат перешел следующему согласно списка кандидатов от ЛДПР!!!
Его не продали Единой России как СРуны!!!
В комментариях видимо облажавшиеся СРуны разоряются))))
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ Алтайская ЛДПР в АКЗС от ПРОДАВЦА ШАУРМЫ??

15.03.2017 16:00

ТАКОЙ ВОПРОС поступил в редакцию АРМЯНСКОГО РАДИО... А как видят отличия ЛДПР ЧИТАТЕЛИ БФ??
их вождь краснорожих сёдни орал - стрелять и вешать в ПадМасковье

15.03.2017 17:07

сколько же местный мандатик весит в свободноконвертируемойвалюте , если матрос сЧукин
оказался неплатежеспособен для хозяина этой частной личной партии?
***

15.03.2017 17:48

Нормальный человек за ЛДПеРдё не голосовал и голосовать не будет. Но дегенератов тоже не мало, на них они ставку и делают.
Ф ТОЧКУ!

15.03.2017 18:50

*** писал(а):
Но дегенератов тоже не мало, на них они ставку и делают.
Обыватель

15.03.2017 19:22

*** писал(а):
Нормальный человек за ЛДПеРдё не голосовал и голосовать не будет.


Смотрим сегодня 15 го новый (позволенный только ему) срежессированный демарш В Жириновского в Думе...
казахстанкий коньяк

15.03.2017 19:43

Ага! Барнаулец, давай заливай. таки и перешел мандат. Только при этом еще тридцать парикмахеров и сантехников добровольно отказались)))
гость

15.03.2017 20:39

"Других кандидатов на это место всерьез мы вообщем-то и не рассматривали." То есть, кандидаты на выборах были пустышками. Что их серьезно рассматривать? Они были- масса,заполнившая списочный состав?Сама то хоть подумала,что сказала,Боровикова? На следующих выборах кто пойдет в твои списочные "несерьезки"?Крысятина.Ну,а про Степурко... Одно слово- папа А.Степурко и кикбоксинг Алтая,под присмотром папы.Сынок то чего стоит?
ВИДНО ЛДПР И БРЕДЕР Славгородскую СДАЁТ В АРЕНДУ??

15.03.2017 21:07

ПЯТОЙ КОЛОННЕ Алтая!! Так почём стоит АРЕНДА БРЕДЕР на один час?? А с ПРИВЕСКОМ: с УЗНИКОМ ЕГЕР??
Из Гришановки

15.03.2017 21:26

ВИДНО ЛДПР И БРЕДЕР Славгородскую СДАЁТ В АРЕНДУ?? писал(а):
Так почём стоит АРЕНДА БРЕДЕР


Валентину не надо арендой трогать... она не настоязщчая "жириновка", это её прикид-имидж
Специально для тупорогих...

15.03.2017 21:51

Тем,кто изливает свою желчь и злорадствует,объясню...Вся процедура соблюдена в рамках Российского Законодательства о выборах.Во фракции ЛДПР будет достойный человек ,в лице Д.А.Степурко.А тем,кто оскорбляет здесь Степурко,Щукина и Шудру,вы это им в глаза скажите,диванные герои хреновы..Что,кишка тонка??Можете только через монитор компьютера,оставаясь инкогнито,,виртуально оскорблять??А в реале вы ущербные,ничего в жизни не добившиеся ОНО.
Это снова я,но уже обращаюсь к здравомыслящим!

15.03.2017 22:11

Судя по лайкам на предыдущий мой коммент,очень радует,что нас,здравомыслящих,вменяемых людей абсолютное большинство.А эти ущербы только могут здесь ,в виртуальном мире самоутверждаться,оскорбляя людей,потому что в реальной жизни они в штаны делают и ничего не добились в своей ущербной жизни.
Редакторам "Банкфакс"

15.03.2017 22:16

А по чему определение - коммерческий - взяли в кавычки? Назвать всё своими именами слабо что-то?!
грустный гость

15.03.2017 22:26

Законодатель обязан иметь большой жизненный опыт, достойное образование, много полезных, сделанных людям дел, и, конечно, мудрость. У данного юноши это имеется? А если он пошёл в своего "авторитетного" отца - остаётся только пожалеть его, фракцию ЛДПР и наше Заксобрание! Что-то мне думается, мулей 5-10 КОЕ-КОМУ от КОЕ-КОГО вполне компенсировали отсутствие у новоиспечённого вышеназванных качеств.
Лайки, говоришь, "обильные"... радуют)))

15.03.2017 22:34

Это снова я,но уже обращаюсь к здравомыслящим! писал(а):
Судя по лайкам на предыдущий мой коммент,очень радует


Судя по почерку данного фейкового флуд поста, так печатают секретутки в судах... и армейские букво-печатающие телеграфисты. А чему ты радуешься конкретно?
Что касается лайков... то я своему посту могу за 20 минут за тридцатьник нагнать)))

Барнаулец

15.03.2017 23:14

Пригласите психически здорового человека писать заголовки на Банкфаксе.
Может хватит дебильные заголовки публиковать. Скоро к Вам вообще никто не пойдет читать и писать свое мнение по публикациям.
БАРНАУЛЕЦ!! ИНагент НКО!! НЕ ПСИХУЙ !!

15.03.2017 23:19

Почём стоит один КГ макулатурной борьбы ИНАГЕНТА НКО СТАСИКА с Коррупцией?? Такса, как у ЛДПР??
ССГ

15.03.2017 23:30

гость писал(а):
по законодательству, если депутат списочник отказался от мандата, то мандат передается другому


Любезный, а не подскажете, как нужно было пресануть людей, чтобы девочка, которая в начале проявила принципиальность, отказалась от мандата, а потом и еще два человека? Что касается ЛДПР, то она на подобии партии была только первый созыв, а потом быстро превратилась в кооператив А-ЛЯ Жириновский, вот и торгуют с тех пор мандатами.