Алтайские «жириновцы» отдали свободный мандат «коммерческому» активисту

15.03.2017 11:30
Как и предполагало ИА «Банкфакс», предприниматель Дмитрий Степурко получит вакантный мандат депутата от ЛДПР в Алтайском Заксобрании. Официально бизнесмен будет представлен новым коллегам по АКЗС на очередной сессии 30 марта.
Еще в середине февраля медсестра из Заринска Татьяна Иванникова написала заявление о сложении с себя депутатских полномочий. Народные избранники согласились с этим решением на сессии 22 февраля. Мандат г-жи Иванниковой должен был получить кто-либо из прошедших с ней в одной региональной группе. Под вторым номером здесь числился 57-летний охранник в ООО «Металлург-Цемремонт» Игорь Абысов, а замыкала тройку 28-летняя парикмахер-стилист Татьяна Пулькина. Однако, как сообщила ИА «Банкфакс» координатор Алтайского реготделения ЛДПР Евгения Боровикова, два первоочередных претендента на место Татьяны Иванниковой синхронно в конце февраля написали заявление об отказе от освободившегося мандата. В этой связи партийцы предложили альтернативную фигуру.
Кандидатура Дмитрия Степурко накануне была рассмотрена и утверждена высшим советом партии в Москве. Сейчас документы на либерал-демократа поступили в местное отделение, откуда отправятся в крайизбирком. После чего избирательная комиссия примет официальное решение о наделении его мандатом. Наконец, завершающим аккордом станет передача дела г-на Степурко в мандатную комиссию Заксобрания, которая вручит депутатский значок вместе с «корочками» новоявленному парламентарию.
Напомним, 30-летний бизнесмен является сыном бывшего члена Общественной палаты Алтайского края Андрея Степурко. Степурко-младший возглавлял тергруппу № 24, кроме того, он шел одномандатником по этому же округу. Однако пробиться в состав АКЗС с ходу не сумел. Кстати, в абсолютных значениях из всех тергрупп ЛДПР первое место по итогам выборов заняла рубцовская группа № 32, которую возглавляла Ирина Шудра, и группа № 19 (Первомайский район, ЗАТО «Сибирский»), лидером которой являлся Виктор Кожеуров. Третье место было у экс-лидера алтайских «жириновцев» (шел по Барнаулу), а ныне вице-премьера регионального правительства Андрея Щукина.
Евгения Боровикова, координатор Алтайского реготделения ЛДПР:
Почему выбор пал именно на Дмитрия? Он — наш давний активист, а смотреть только на результаты выборов я бы не стала. Это все-таки плод совместной работы реготделения и конкретного человека, это не личное достижение, по большому счету. Он нам хорошо помогал в плане проведения мероприятий, активно проявил себя в ходе минувшей избирательной кампании. Да, конечно, на первом месте перед Степурко шел Андрей Щукин. Но вы же сами понимаете, что сейчас этот мандат Андрею Евгеньевичу уже совершенно ни к чему. Других кандидатов на это место всерьез мы вообщем-то и не рассматривали.
Кстати, по данным инсайдеров, еще осенью, когда стало понятно, что Андрей Щукин не попал в новый состав АКЗС, Татьяне Иванниковой было сделано предложение отказаться от мандата. Однако в тот момент она проявила принципиальность.
15.03.2017 11:32
15.03.2017 11:42
А эти твари вытрахали все мозги девчонке, суки. Сначала Щукарь бегал как обделанный жантажировал, теперь эти рекетиры добили все таки.
15.03.2017 12:16
15.03.2017 12:21
15.03.2017 12:41
15.03.2017 12:44
А кто жириновцев пыжился надувать, как цыган лошадь через соломинку, все эти последние 25 лет... в смысле, пыжиться "отрывать" и приподнимать их выше того самого плинтуса...
ЛДПР- холостой визг и потешки одного клоуна-вождя до сегодняшнего дня на экранах ТВ. Некоторые из элетората пытаются примазываться к его "столу" ... Всё!
15.03.2017 13:10
15.03.2017 13:16
15.03.2017 13:37
15.03.2017 13:40
15.03.2017 14:06
Ну, и что тебе надобно, "старче"? У бабки корыто износилось? Просит новое?
Какой путь то развития российской государственности ты предлагаешь?
Прям всех обкакал своим умничанием...
Сам - то, на "старости" лет, чего стОишь?
15.03.2017 14:22
15.03.2017 14:32
15.03.2017 14:35
15.03.2017 15:38
Мандат перешел следующему согласно списка кандидатов от ЛДПР!!!
Его не продали Единой России как СРуны!!!
В комментариях видимо облажавшиеся СРуны разоряются))))
15.03.2017 16:00
15.03.2017 17:07
оказался неплатежеспособен для хозяина этой частной личной партии?
15.03.2017 17:48
15.03.2017 18:50
15.03.2017 19:22
Смотрим сегодня 15 го новый (позволенный только ему) срежессированный демарш В Жириновского в Думе...
15.03.2017 19:43
15.03.2017 20:39
15.03.2017 21:07
15.03.2017 21:26
Валентину не надо арендой трогать... она не настоязщчая "жириновка", это её прикид-имидж
15.03.2017 21:51
15.03.2017 22:11
15.03.2017 22:16
15.03.2017 22:26
15.03.2017 22:34
Судя по почерку данного фейкового флуд поста, так печатают секретутки в судах... и армейские букво-печатающие телеграфисты. А чему ты радуешься конкретно?
Что касается лайков... то я своему посту могу за 20 минут за тридцатьник нагнать)))
15.03.2017 23:14
Может хватит дебильные заголовки публиковать. Скоро к Вам вообще никто не пойдет читать и писать свое мнение по публикациям.
15.03.2017 23:19
15.03.2017 23:30
Любезный, а не подскажете, как нужно было пресануть людей, чтобы девочка, которая в начале проявила принципиальность, отказалась от мандата, а потом и еще два человека? Что касается ЛДПР, то она на подобии партии была только первый созыв, а потом быстро превратилась в кооператив А-ЛЯ Жириновский, вот и торгуют с тех пор мандатами.