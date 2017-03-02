Алтайские «жириновцы» отдали свободный мандат «коммерческому» активисту

Как и предполагало ИА «Банкфакс», предприниматель Дмитрий Степурко получит вакантный мандат депутата от ЛДПР в Алтайском Заксобрании. Официально бизнесмен будет представлен новым коллегам по АКЗС на очередной сессии 30 марта.

Еще в середине февраля медсестра из Заринска Татьяна Иванникова написала заявление о сложении с себя депутатских полномочий. Народные избранники согласились с этим решением на сессии 22 февраля. Мандат г-жи Иванниковой должен был получить кто-либо из прошедших с ней в одной региональной группе. Под вторым номером здесь числился 57-летний охранник в ООО «Металлург-Цемремонт» Игорь Абысов, а замыкала тройку 28-летняя парикмахер-стилист Татьяна Пулькина. Однако, как сообщила ИА «Банкфакс» координатор Алтайского реготделения ЛДПР Евгения Боровикова, два первоочередных претендента на место Татьяны Иванниковой синхронно в конце февраля написали заявление об отказе от освободившегося мандата. В этой связи партийцы предложили альтернативную фигуру.

Кандидатура Дмитрия Степурко накануне была рассмотрена и утверждена высшим советом партии в Москве. Сейчас документы на либерал-демократа поступили в местное отделение, откуда отправятся в крайизбирком. После чего избирательная комиссия примет официальное решение о наделении его мандатом. Наконец, завершающим аккордом станет передача дела г-на Степурко в мандатную комиссию Заксобрания, которая вручит депутатский значок вместе с «корочками» новоявленному парламентарию.

Напомним, 30-летний бизнесмен является сыном бывшего члена Общественной палаты Алтайского края Андрея Степурко. Степурко-младший возглавлял тергруппу № 24, кроме того, он шел одномандатником по этому же округу. Однако пробиться в состав АКЗС с ходу не сумел. Кстати, в абсолютных значениях из всех тергрупп ЛДПР первое место по итогам выборов заняла рубцовская группа № 32, которую возглавляла Ирина Шудра, и группа № 19 (Первомайский район, ЗАТО «Сибирский»), лидером которой являлся Виктор Кожеуров. Третье место было у экс-лидера алтайских «жириновцев» (шел по Барнаулу), а ныне вице-премьера регионального правительства Андрея Щукина.

Евгения Боровикова, координатор Алтайского реготделения ЛДПР: Почему выбор пал именно на Дмитрия? Он — наш давний активист, а смотреть только на результаты выборов я бы не стала. Это все-таки плод совместной работы реготделения и конкретного человека, это не личное достижение, по большому счету. Он нам хорошо помогал в плане проведения мероприятий, активно проявил себя в ходе минувшей избирательной кампании. Да, конечно, на первом месте перед Степурко шел Андрей Щукин. Но вы же сами понимаете, что сейчас этот мандат Андрею Евгеньевичу уже совершенно ни к чему. Других кандидатов на это место всерьез мы вообщем-то и не рассматривали.

Кстати, по данным инсайдеров, еще осенью, когда стало понятно, что Андрей Щукин не попал в новый состав АКЗС, Татьяне Иванниковой было сделано предложение отказаться от мандата. Однако в тот момент она проявила принципиальность.