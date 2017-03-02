Губернатор Алтайского края на три месяца запретил отдых министрам, главам городов и районов

Губернатор Алтайского края Александр Карлин запретил своим подчиненным уходить в отпуска до середины лета. Это связано с тем, что на территории региона в этот период возможно возникновение чрезвычайных ситуаций из-за паводка, сказано на офсайте правительства региона.

Александр Карлин распорядился отменить отпуска руководителей органов исполнительной власти и руководителей структурных подразделений администрации губернатора и правительства региона. Принять такое же решение он настоятельно порекомендовал главам администраций городских округов и районов Алтайского края. Под запрет попали даты с 15 марта по 1 июля 2017 года.

Указание дано в связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных паводком. Напомним, что еще зимой алтайские и российские специалисты давали неутешительные прогнозы по предстоящему паводку 2017 года, но данные до последних дней оставались предварительными. Сейчас специалисты дали уточненный прогноз: 22 марта Барнаул может «поплыть» из-за резкого потепления и неудачной концентрации снегозапасов на территории краевого центра.