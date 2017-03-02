Губернатор Алтайского края на три месяца запретил отдых министрам, главам городов и районов

16.03.2017 11:53
Губернатор Алтайского края Александр Карлин запретил своим подчиненным уходить в отпуска до середины лета. Это связано с тем, что на территории региона в этот период возможно возникновение чрезвычайных ситуаций из-за паводка, сказано на офсайте правительства региона.
Александр Карлин распорядился отменить отпуска руководителей органов исполнительной власти и руководителей структурных подразделений администрации губернатора и правительства региона. Принять такое же решение он настоятельно порекомендовал главам администраций городских округов и районов Алтайского края. Под запрет попали даты с 15 марта по 1 июля 2017 года.
Указание дано в связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных паводком. Напомним, что еще зимой алтайские и российские специалисты давали неутешительные прогнозы по предстоящему паводку 2017 года, но данные до последних дней оставались предварительными. Сейчас специалисты дали уточненный прогноз: 22 марта Барнаул может «поплыть» из-за резкого потепления и неудачной концентрации снегозапасов на территории краевого центра.
16.03.2017 12:48
или в этот раз догадаются заполнить магистральный канал в рубцовском р-оне , который
прошлый паводок был пустым то ? а может карлину стоило хотя бы поставить
вопрос о восстановлении системы минводхоза , ибо её ликвидация и привела к паводкам
и заболочиванием деревень , как в шипуново . или наконец , догадаются приостановить
застройку дворцами берегов рек , вырубку забоки ? сомневаюсь . будут пиариться с мчс .
тому же мчс по сути надо предупреждать такие беды , а не констатировать факт .
16.03.2017 12:55
16.03.2017 13:12
16.03.2017 15:05
16.03.2017 15:16
16.03.2017 16:04
Рубцовчанин, в Барнауле та же ситуация. Снег с проезжей части не вывозили, а складировали в кучи по всему Барнаулу. До сих пор сугробы стоят выше человеческого роста…
Губернатор Карлин с МЧС предупреждают жителей края, что обстановка напряженная, а то жители края сами глупые, ничего не видят.
И не дай бог, что-нибудь случится, с себя они ответственность снимут, ведь предупредили!
А кто виноват, что снег не вывозили с улиц города?
16.03.2017 16:23
16.03.2017 17:36
16.03.2017 17:38
там много всяких особенностей , несравнимых с Алтайскимикраевыми.
16.03.2017 17:53
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16.03.2017 18:14
16.03.2017 18:18
16.03.2017 20:52