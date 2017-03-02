×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Кома в «Райском месте»

2 | |
Есть мнение
Профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ Наталья Зубаревич: «Регионы хиреют, Москва - жиреет»
53
Разговор
Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

Валерий Тарада, руководитель УФНС России по Алтайскому краю

«Мы снова увидим нескольких миллиардеров в Алтайском крае»

120

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Голосуем за бийчанку: открыто голосование за лучшего педагога в рамках конкурса «Учитель года Алтая»
Жители Алтайского края могут выбрать любимого актера
Александр Неверов: «Петь может каждый»
Беременные женщины в Каменском районе опасаются предстоящего перевода в краевой перинатальный центр


Резонанс
Темы недели
Главой Камня-на-Оби с «подачи» эсеров стал единоросс Трофимов
25
Алексей Навальный прилетит на Алтай «резать ленты» после годовщины «Крымской весны»
53
В блогах
Александр Карлин

02.03.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Свобода передвижения

59
Василий Морозов

28.02.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

К истории про идею вице-премьера Голодец...

23
Станислав Андрейчук

28.02.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

Вчера в Барнауле прошел День политтехнолога...

19
Loading...
Главная Лента новостей Губернатор Алтайского края на три месяца запретил отдых министрам, главам городов и районов

Губернатор Алтайского края на три месяца запретил отдых министрам, главам городов и районов

16.03.2017 11:53

Губернатор Алтайского края Александр Карлин запретил своим подчиненным уходить в отпуска до середины лета. Это связано с тем, что на территории региона в этот период возможно возникновение чрезвычайных ситуаций из-за паводка, сказано на офсайте правительства региона.

Александр Карлин распорядился отменить отпуска руководителей органов исполнительной власти и руководителей структурных подразделений администрации губернатора и правительства региона. Принять такое же решение он настоятельно порекомендовал главам администраций городских округов и районов Алтайского края. Под запрет попали даты с 15 марта по 1 июля 2017 года.

Указание дано в связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных паводком. Напомним, что еще зимой алтайские и российские специалисты давали неутешительные прогнозы по предстоящему паводку 2017 года, но данные до последних дней оставались предварительными. Сейчас специалисты дали уточненный прогноз: 22 марта Барнаул может «поплыть» из-за резкого потепления и неудачной концентрации снегозапасов на территории краевого центра.


Другие новости по этой теме:

 Прошелся насухо: глава МЧС России пообещал помочь Алтайскому краю в борьбе с паводком
 Кассовое подтопление: власти Алтайского края «заказали» у Москвы деньги на ликвидацию ущерба от паводка
 «Держитесь, ребята»: предсказатель дед Тимофей «нашептал» Александру Бердникову про паводок на Алтае
 Запах весны: канализация Барнаула не выдержит потоков воды во время первой волны паводка
 Синоптики оставили Барнаулу семь дней до первой «волны»

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 13
гость

16.03.2017 12:48

а что министры ? будут воду вёдрами черпать , только куда её потом девать то ?
или в этот раз догадаются заполнить магистральный канал в рубцовском р-оне , который
прошлый паводок был пустым то ? а может карлину стоило хотя бы поставить
вопрос о восстановлении системы минводхоза , ибо её ликвидация и привела к паводкам
и заболочиванием деревень , как в шипуново . или наконец , догадаются приостановить
застройку дворцами берегов рек , вырубку забоки ? сомневаюсь . будут пиариться с мчс .
тому же мчс по сути надо предупреждать такие беды , а не констатировать факт .
Рома

16.03.2017 12:55

А министры то повыше званием провинциального губера будут, послали наверно его бедного куда нибуть. тем более что ни он-ни они ничего никогда для людей не сделали ничего хорошего. даже дамбы делали где попало.
ПЭНСИОНЭР

16.03.2017 13:12

Ну а когда в августе все слуги народа по морям уползут ,Хвосты греть во гульнём!!
Рубцовчанин

16.03.2017 15:05

В Рубцовске и до сей поры ничего не делается с уборкой снега,улицы завалены ,стоков нет,мало того что паводком пугают,Рубцовчане утонут от уличного снега,там где ходит общественный транспорт-не убранео,не говоря о второстепенных улицах,с них воде только в дома идти----------------ау!администрация Рубцовска-ВЫ слышите???
Рубцовчанин

16.03.2017 15:16

Фельдман он хоть в отпуске, хоть в кабинете - все равно пустое место. Повадками чем то напоминает Лисенкова. Всех слушает и ни **** не решает. Уплывем на следующей неделе прям до Барнаула.
Переживающий

16.03.2017 16:04

Рубцовчанин писал(а):
В Рубцовске и до сей поры ничего не делается с уборкой снега,улицы завалены ,стоков нет,мало того что паводком пугают,Рубцовчане утонут от уличного снега


Рубцовчанин, в Барнауле та же ситуация. Снег с проезжей части не вывозили, а складировали в кучи по всему Барнаулу. До сих пор сугробы стоят выше человеческого роста…
Губернатор Карлин с МЧС предупреждают жителей края, что обстановка напряженная, а то жители края сами глупые, ничего не видят.
И не дай бог, что-нибудь случится, с себя они ответственность снимут, ведь предупредили!
А кто виноват, что снег не вывозили с улиц города?
житель с. Родино

16.03.2017 16:23

В номере АиФ № 11 от 15.03-2017 г. в статье сколько лет надо копить на квартиру наш край по уровню средней з/платы в месяц по России занимает ПОЧЕТНОЕ 2- место с конца, 20 301 руб. за нами только Дагестан и на нём закончились субъекты РФ
нахуа так , как Кащей людей мордовать, измождённых каторжным трудом

16.03.2017 17:36

приказнул бы снегу испариться , рекам-озёрам обмелеть и премию всем-всем-всем на отпуск !
16-23

16.03.2017 17:38

чо ж ты так пренебрежительно о Дагестане -
там много всяких особенностей , несравнимых с Алтайскимикраевыми.
Олег

16.03.2017 17:53

Здpавствуйтe ! cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo
я зapабaтываю пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?

Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
==================================================
Вoт смотрuтe самu моe вuдео сайте: --> http://realdoxod.ru/
==================================================

Я помогаю заpaбaтывaть вcем кoмy нужны дeньгu! u Вaм я
тожe прeдлогaю cвoю пoмощь, прямо ceйчаc!
Вы oт этoгo нuчeго нe тeряeте, наоборoт пoлyчuте дeньги.
За поcлeдниe 2 мeсяцa я нaучил зарaбaтывать 134 челoвеkа,
uх видeo-oтзывы Вы мoжетe пoсмoтpеть на сaйтe.

Они таkuе жe пpоcтые людu как u Вы, еcть пeнcuoнеpы,
учuтeля, бывшие caнтeхникu, элеkтрuкu,
тakcиcты и дaжe школьнuкu!!! Все они кoгда то пoвeрели
мнe u я их наyчuл вcему с полнoго нуля,
бeз влoженuй, бeз знанuя!!!

Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo
ceйчac и cдeлaйте выбoр, нyжно Вaм илu нeт!
=================================================
Вoт посмoтpите и почитайте нa сайте подробности: --> http://realdoxod.ru/
=================================================
Вести из Быстрого Истока

16.03.2017 18:14

А у нас зато начальника ГОЧС , главного по паводку отправили в отпуск на две недели . А это как ??? Конь не валялся в подготовке к прохождению паводка . Будем ждать когда Губернатор прилетит как в 14 году и спасет нас .
Министр

16.03.2017 18:18

А с середины лета надо к зиме готовиться и урожай убирать. Когда же нам, бедолагам, отдыхать?
ГО и ЧС из Быстрого

16.03.2017 20:52

Спасение утопающих, дело самих утопающих... так что спасайтесь и не вякайте.