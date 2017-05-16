Президент Климашкина: активист из Алтайского края «претендует» на статус главы государства

Елена Климашкина

Жительница Алейска Елена Климашкина заявила о планах выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России в 2018 году. Для этих целей она создала сайт на бесплатной платформе, через который намерена собрать деньги на предвыборную кампанию и набрать волонтеров. Г-жа Климашкина позиционирует себя как кандидат из «Сибирского региона страны», что указано на ее профиле «ВКонтакте».

Судя по опубликованной на сайте и в соцсетях информации, Елена Климашкина намерена пойти на выборы в качестве самовыдвиженца. Ей 35 лет, она родилась в Таджикистане, но в 1990-х переехала в Алейск. В 2006 году окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт, после чего работала в бюджетной сфере, в областях образования, физической культуры и медицины. С 2012 по 2016 годы работала в магазине, в 2017 году вернулась в бюджетную сферу и «ужаснулась» зарплате в 8 тысяч рублей. Тогда она и поняла, что систему «нужно менять кардинально» и задумалась о выдвижении.

Ее программа, описанная в специальном разделе, представляет собой «солянку», в которой доминируют левацкие и авторитарные идеи. Например, она заявляет, что на посту президента распорядится ввести в России полностью бесплатное образование — от школьного до высшего, бесплатную медицину («вплоть до дорогостоящих зарубежных операций»), поднять минимальные зарплаты и пенсии до уровня 1,5-2 прожиточных минимумов, перевести под государственный контроль сферу ЖКХ, открыть государственные магазины, «где будут продавать продукцию только производителей Российской Федерации (лучший аналог «импортозамещения» придумать невозможно)» и т. п.

Кроме того она намерена перевести рубль под контроль государства и ограничить приток иностранных товаров. Она лично станет заниматься распределением бюджетных средств, исходя из собственного трудового опыта и знаний. По ее словам, она досконально изучила бюджетные процессы во время работы в госсекторе и магазине. Причем она считает себя экспертом во многих областях знаний. «Через СМИ, газеты, общение с людьми я изучала все сферы жизнедеятельности людей, совала нос в отрасли с вопросом «а это мне зачем?», любознательность и желание усовершенствоваться взяло верх», — сказано на сайте Климашкиной.

Она считает, что все принятые меры позволят запустить рост экономики и справедливо распределить «избыток денег». «Вновь начнутся строительство заводов, фабрик, транспортных магистралей, в плоть до удаленных уголков страны. Будет произведен переход страны на новейшее использование энергоресурсов: электроэнергия не зависящая от нефти, вода «из воздуха» в любом уголке страны. <...> Пусть я буду первым «Прометеем 21 века» я залезу на гору и крикну «я все изменю». Я прошу всех помочь мне в этом нелегком походе за равенством, стабильностью и спокойствием. Я прошу помочь мне собрать единомышленников, группы поддержки, финансовые средства и пройти этот путь со мною до победного финиша. Ведь дальше будет работа еще огромное мы будем строить новую жизнь», — пишет потенциальный кандидат (орфография и пунктуация сохранены).

С самой Еленой Климашкиной оперативно связаться не удалось, так что вопрос о том, насколько серьезно она относится к идее выдвижения, остается открытым. В разделе сайта, посвященном сбору средств, указано, что на данный момент она собрала 120 рублей на президентскую кампанию. Список волонтеров пока пуст. И тем не менее Климашкина уверена, что сможет построить «светлое будущее».

Судя по тому, что удалось найти в Интернете, в последние годы г-жа Климашкина организует социальные проекты. В частности, на сайте planeta.ru она значится автором проекта кафе «Беседка» для детей-инвалидов. Через сервис краудфандинга она собиралась набрать первоначальные инвестиции в размере 460 тысяч рублей. Однако итоговые взносы к оговоренному сроку составили лишь 5421 рублей, проект был закрыт.