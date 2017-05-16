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Главная Лента новостей Президент Климашкина: активист из Алтайского края «претендует» на статус главы государства

Президент Климашкина: активист из Алтайского края «претендует» на статус главы государства

16.05.2017 10:30

Елена Климашкина
Елена Климашкина

Жительница Алейска Елена Климашкина заявила о планах выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России в 2018 году. Для этих целей она создала сайт на бесплатной платформе, через который намерена собрать деньги на предвыборную кампанию и набрать волонтеров. Г-жа Климашкина позиционирует себя как кандидат из «Сибирского региона страны»,  что указано на ее профиле «ВКонтакте».

Судя по опубликованной на сайте и в соцсетях информации, Елена Климашкина намерена пойти на выборы в качестве самовыдвиженца. Ей 35 лет, она родилась в Таджикистане, но в 1990-х переехала в Алейск. В 2006 году окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт, после чего работала в бюджетной сфере, в областях образования, физической культуры и медицины. С 2012 по 2016 годы работала в магазине, в 2017 году вернулась в бюджетную сферу и «ужаснулась» зарплате в 8 тысяч рублей. Тогда она и поняла, что систему «нужно менять кардинально» и задумалась о выдвижении.

Ее программа, описанная в специальном разделе, представляет собой «солянку», в которой доминируют левацкие и авторитарные идеи. Например, она заявляет, что на посту президента распорядится ввести в России полностью бесплатное образование — от школьного до высшего, бесплатную медицину («вплоть до дорогостоящих зарубежных операций»), поднять минимальные зарплаты и пенсии до уровня 1,5-2 прожиточных минимумов, перевести под государственный контроль сферу ЖКХ, открыть государственные магазины, «где будут продавать продукцию только производителей Российской Федерации (лучший аналог «импортозамещения» придумать невозможно)» и т. п.

Кроме того она намерена перевести рубль под контроль государства и ограничить приток иностранных товаров. Она лично станет заниматься распределением бюджетных средств, исходя из собственного трудового опыта и знаний. По ее словам, она досконально изучила бюджетные процессы во время работы в госсекторе и магазине. Причем она считает себя экспертом во многих областях знаний. «Через СМИ, газеты, общение с людьми я изучала все сферы жизнедеятельности людей, совала нос в отрасли с вопросом «а это мне зачем?», любознательность и желание усовершенствоваться взяло верх», — сказано на сайте Климашкиной.

Она считает, что все принятые меры позволят запустить рост экономики и справедливо распределить «избыток денег». «Вновь начнутся строительство заводов, фабрик, транспортных магистралей, в плоть до удаленных уголков страны. Будет произведен переход страны на новейшее использование энергоресурсов: электроэнергия не зависящая от нефти, вода «из воздуха» в любом уголке страны. <...> Пусть я буду первым «Прометеем 21 века» я залезу на гору и крикну «я все изменю». Я прошу всех помочь мне в этом нелегком походе за равенством, стабильностью и спокойствием. Я прошу помочь мне собрать единомышленников, группы поддержки, финансовые средства и пройти этот путь со мною до победного финиша. Ведь дальше будет работа еще огромное мы будем строить новую жизнь», — пишет потенциальный кандидат (орфография и пунктуация сохранены).

С самой Еленой Климашкиной оперативно связаться не удалось, так что вопрос о том, насколько серьезно она относится к идее выдвижения, остается открытым. В разделе сайта, посвященном сбору средств, указано, что на данный момент она собрала 120 рублей на президентскую кампанию. Список волонтеров пока пуст. И тем не менее Климашкина уверена, что сможет построить «светлое будущее».

Судя по тому, что удалось найти в Интернете, в последние годы г-жа Климашкина организует социальные проекты. В частности, на сайте planeta.ru она значится автором проекта кафе «Беседка» для детей-инвалидов. Через сервис краудфандинга она собиралась набрать первоначальные инвестиции в размере 460 тысяч рублей. Однако итоговые взносы к оговоренному сроку составили лишь 5421 рублей, проект был закрыт. 

Фото: страница Елены Климашкиной «ВКонтакте»


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Комментарий

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Комментариев 21
ФигВам

16.05.2017 11:03

" она заявляет, что на посту президента распорядится ввести в России полностью бесплатное образование — от школьного до высшего, бесплатную медицину "...
Она заявляет... Ну, заявлять-то несложно. Язык - он без костей. А как отвечать за "заявления", ей и невдомек, поди. Она, что думает, что деньги где-то лежат, и "злые дяди" их не дают на образование, медицину? Чем-то Шарикова у М.Булгакова напоминает: "взять и поделить..."
Чем бы не тешилось дите

16.05.2017 11:13

лишь бы не плакало . В ее возрасте пора бы уже быть и поумнее .
Гость

16.05.2017 11:29

Бредоегери, Ау! Вы где? Дерзайте должность Президента РФ Вас ждет, Славгород Вас поддержит, дерзайте!
рабочий

16.05.2017 12:40

не, ну идеи-то хорошие. Особенно про национализацию рубля, который из-за либералистического алкаша ельцина (с маленькой буквы) сегодня контролируется не из России. Подвальный такого не предложит.
вредный

16.05.2017 12:40

С такой фамилией в цирке клоуном работать, а не президентом, совсем мордвяки страх потеряли
ответ фигваму

16.05.2017 12:44

Если бы за воровство снимали кожу, как раньше с продажных судей снимали кожу-даже есть картина.
Так бы и с чинушей и всех то под ВВ сидит.Тогда бы они боялись грабить народную казну и те деньги, что сейчас благополучно льются в их карманы-мечты как Вы говорите Г-жи Климашкиной воплотились бы в реальность.Но так как деньги в карманах воров- этому не бывать.
СОЛЖЕНИЦЫН

16.05.2017 12:51

Я тоже написал "Как нам обустроить Россию". И что, обустроили?
ФигВам

16.05.2017 12:59

ответ фигваму писал(а):
мечты как Вы говорите Г-жи Климашкиной воплотились бы в реальность

А что есть реальность?
"Сытый голодного не разумеет". У них, конечно, разные реальности. Но и так "безбашенно" рубить с плеча... Эта г-жа, видимо, не готова, не понимает всей сложности управления государством. Прямо по Ленину, что мол, и кухарка справится... А это упрощение реальности и оно ведет к неудаче...
гость

16.05.2017 13:00

вид у бабу, как-будто картошку садить собралась, хоть бы в костюмчик принарядилась для официозу
Со ЛЖЕницын....!! ТЫ ХОТЬ САМ ПРОЧИТАЛ СВОИ САчинения ??

16.05.2017 14:15

Очередной бред КЛЕВЕТЫ....
хи-хи

16.05.2017 14:45

рашкин, климашкина...
ой

16.05.2017 14:48

госпожа перзидент .. у нас и так малограмотный ....
дядя вася

16.05.2017 14:59

это что за мешок метит в президенты - себя сначала в порядок приведи, потом переходи к большему!!!
дядя митя

16.05.2017 17:10

Тебя назвать или сравнить с чем то нет слов! Короче пустое место!!!
ПОРА ВЫДВИГАТЬСЯ У ПРЕЗИДЕНТЫ И ЛДПР БРЕДЕР ЩЁН !?

16.05.2017 17:23

Поддержка товарищем Кинцелем, фрау Меркель..... ОБЕСПЕЧЕНА.
ПРИ ЛДПР БРЕДЕР ЩЁН !?? Узник ЕГЕР вполне может претендовать ?

16.05.2017 19:01

на пост премьер-министра.
Делааааааа...

16.05.2017 19:33

Самый тупой из Всех комментаторов ФигВам. Если ты голопузик не знаешь где взять деньги пиши на другую тему. Все знают где деньги вспомни В. Высоцкого.
гость

16.05.2017 19:44

дядя вася писал(а):
себя сначала в порядок приведи,

Да, Вася, в самом большом порядке у нас Путин и Медведев. По этому принципу их снова и выберем.
Александра

16.05.2017 19:46

ФигВам писал(а):
Эта г-жа, видимо, не готова, не понимает всей сложности управления государством.

тем не менее, вы совершенно серьёзно принялись оценивать потенциальную кандидатку
А КВН от Славгорода при БРЕДЕР ЩЁН МОЖЕТ ПОД этой КЛИЧКОЙ !??

16.05.2017 21:17

претендовать на МИД !! Ведь КВН - это иностранный агент НКО сам Стасик Транспереныч Андрейчук.
пусть попробует

16.05.2017 23:14

эта уж точно в хоккей не будет играть, но у нее наверное много подружек, которые захотят обогатиться