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Главная Лента новостей «Последнее некомфортное место в городе»: барнаульский сити-менеджер «замахнулся» на Речной вокзал

«Последнее некомфортное место в городе»: барнаульский сити-менеджер «замахнулся» на Речной вокзал

17.05.2017 09:12

Один из вариантов застройки Речного вокзала
Один из вариантов застройки Речного вокзала

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин полагает, что здание Речного вокзала все-таки может быть снесено. Об этом было заявлено 16 мая в ходе выездного совещания по вопросу реализации приоритетного городского проекта «Современная школа», уточняет портал amic.ru. Кстати, еще два года назад у властей было диаметрально противоположное представление о судьбе этого объекта.

Во время общения с барнаульскими учителями из Центрального района градоначальник поделился планами по развитию туристического кластера на этой территории. В частности, он рассказал о судьбе здания Речного вокзала, которое, должно быть реконструировано или снесено вовсе.

«Центральный район — место, где особо развивается тема туризма. Мы в этом году приведем в порядок Нагорный парк и запустим новую набережную. Планируем уже в 2017 году начать строительство другой набережной на реке Барнаулке. Долгое время у нас бесхозной оставалась территория Сереброплавильного завода, но недавно она приобрела хозяина, который будет развивать этот участок. В этом году планируем благоустроить Центральный парк. Только осталось одно место в городе, совсем некомфортное — Речной вокзал. Мы на этой неделе намерены пригласить к себе собственника и с ним заниматься вопросом судьбы Речного вокзала. По всей видимости, мы его будем убирать и что-то на его месте строить. Пока мы не определились до конца в этом вопросе. Это последний участок в туристическом районе города, где довольно неприглядный вид», — сказал, обращаясь к педагогам г-н Дугин.

Эскизный проект
Эскизный проект

Любопытно, что знаковое заявление своего патрона оставила без должного внимания пресс-служба администрации Барнаула. В отчете о мероприятии, размещенном на офсайте, нет ни одного упоминания о словах Сергея Дугина по поводу здания Речного вокзала.

Отметим, что площадка, где находится Речной вокзал, принадлежит барнаульскому ООО «ПрогрессН». В 2015 году в Сети появились эскизы здания, которое планировали построить на этом месте. В проекте предусматривалось расширение набережной до уровня кафе «Парус». Набережная должна была состоять из двух уровней: общественной зоны и частной, прилегающей к жилому комплексу. ЖК представляло собой здание переменной этажности (от 5 до 24 этажей). Общая площадь жилья - примерно 40 тысяч кв. м. Разработчик концепции застройки - архитектор Сергей Черепанов.

Вид с другого берега
Вид с другого берега

Однако позже в ситуацию вмешались краевые власти. Так, глава региона Александр Карлин высказался категорически против сноса здания. Тогда губернатор отметил, что проект должен быть вынесен на всенародное обсуждение. Прежде всего потому, что вокзал является «воротами» города, открывающими перспективу на Барнаул. «Это тема, которая нуждается в обсуждении не в закрытом формате. Нельзя допустить экспериментов над городом, - безапелляционно заявил г-н Карлин. - Без серьезной проработки проект строительства не стартует. Не я продавал здание Речного вокзала в свое время в частные руки. Я не могу запретить его гражданский оборот, но у власти есть полномочия, которые заключаются в даче согласия на начало строительства капитального объекта. Здесь власть свое скажет».

На фоне информации о сносе здания вокзала, многие неожиданно вспомнили об уникальной флорентийской мозаике внутри сооружения. Панно «Труд и природа Алтая» площадью 46 кв. м изготовлено в 1984 году колыванскими мастерами по эскизам художников Георгия и Ольги Алексеевых. Оно выложено в сложной флорентийской технике из коргонского порфира, ревневской яшмы, белорецкого кварцита и мрамора.

Концепция жилого комплекса
Концепция жилого комплекса

Напомним, директором и единственным учредителем ООО «ПрогрессН» является не замеченный ранее в публичной сфере Сергей Лысенко. При этом про мнению ряда барнаульцев, настоящим владельцем площадки Речвокзала якобы выступает известный предприниматель Сергей Мудрик. В 2013 году участок со зданием Речного вокзала был приобретен у Западно-Сибирского речного пароходства. По договору «ПрогрессН» приобрел в собственность причальную набережную общей площадью 7450 кв. м. В 2015 году в качестве разрешенного использования для данной территории значилось «размещение промышленных объектов». Впрочем, по утверждению представителей ООО «ПрогрессН», статус участка изменился в начале 2014 года. В настоящее время он якобы предназначен под жилую многоэтажную застройку.

«Что касается наших планов на застройку, пока мы находимся в стадии ожидания. Есть ли шансы реализовать проект в том виде, как мы его представляли на Градостроительном совете? - Не готов сейчас ответить. Вы же прекрасно знаете, что сейчас вокруг этого столько разговоров. Эта излишняя политическая шумиха очень мешает, сейчас больше преобладают эмоции вокруг всей этой истории... Знаете, мы рассматриваем все варианты, в том числе и продажу актива. К чему-то конкретному пока еще не склонились, посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация. Мы ждем, как дальше будут вести себя власти и архитектурное сообщество», - рассказывал ИА «Банкфакс» в апреле 2015 года г-н Лысенко.

Фото: barneapol.ru

Справка:

Сергей Лысенко является директором и единственным учредителем не только ООО «ПрогрессН». Также, по данным ФНС, он возглавляет еще одну барнаульскую строительную фирму «Эталон Строй». Компания обратила на себя внимание тем, что в 2014 году выкупила имущественный комплекс санатория «Аврора» в Белокурихе. Активы обошлись фирме в 103 млн рублей.

Символично, что судя по юрадресу, «ПрогрессН» располагается в здании № 8 на площади имени Баварина (Речной вокзал — прим. ред. «БФ»). Вторая компания под управлением Сергея Лысенко размещается на Анатолия 35 «а». К слову, в этом же здании располагаются и другие строительные организации. В их числе — «Сибирия», «Запсибстрой», а также «Масальский ЗЖБИ».

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Комментарий

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Комментариев 19
Сомневающийся

17.05.2017 09:21

Похоже вопрос об откате решен. Чтобы изменить свою позицию по застройке территории , край поручил Дугину организовать обращение общественности о необходимости сноса здания речного вокзала.
Сомневающийся

17.05.2017 09:30

Согласно кадастровым сведениям, земельный участок под речным вокзалом уже имеет разрешенное использование - размещение жилых домов ( 9 и более этажей ....), так что что сильно гадать не надо , что там будет построено
Вескер

17.05.2017 09:51

Откат? Карлин высказался против сноса, а уж на общественном слушании уже решат люди что там сносить, а что нет. Да и как мне кажется общественность заступится за здание речного, хотя там кроме алкоголиков ловить нечего, пустовато там, даже по сравнению с стоящим рядом парусом, как будто в прошлое попадаешь, в не самом хорошем значении слова прошлое
Олег

17.05.2017 09:57

В этом здании одни бары и кафешки сомнительного качества . Поэтому не стоит особо горевать об этом здании. Собственно, люди решат на слушание что с этой проблемой делать, но я выступаю за снов. Развалившееся старое здание, которое никому не нужно!
неравнодушная

17.05.2017 09:57

Это и дураку было понятно - раз начали строить набережную по другую сторону - значит на прежнем месте ее не будет!
Нечего барнаульскому быдлу гулять по частной территории - под гору их, там им место!
А если серьезно - беспредел полнейший - оставить город без речного вокзала - это круто! А туристов-то мифических как по Оби катать будут? Новый речной вокзал в районе Бельмесево или старого моста построят?
Комментарии

17.05.2017 10:07

Вопрос вполне решаем с обоих сторон. Либо реставрировать и разгонять пивнухи оттуда, приводить все в лучший первозданный вид, чтобы это приобрело статус достопримечательности, либо сносить это все под корень и быстро возводить что то новое и красивое я за любой вариант, лишь бы не застаивалась дело
Сергей Аношин

17.05.2017 10:21

Речной модернизировать надо, сейчас это мягко говоря неуютное место, не берем в расчет 3 новых домика у воды.Я хочу верить,что до ума они дело доведут и речной будет радовать горожан и не портить картинку, как это происходит сейчас в нынешних реалиях нашего города
Барон

17.05.2017 10:28

С одной стороны стоит оставить речной как памятник архитектуры, однако насчет сомнительных кафешек полностью согласен с предыдущим комментатором с другой стороны Барнаулу нужна набережная, но опять же не стоить на месте вокзала еще многоэтажки, а именно набережную, которая станет новым символом города, а дома можно и в другом месте построить.
Олегу

17.05.2017 10:44

Я бы тоже выступил за снос, если бы была уверенность, что на этом месте не появится очередной торговый центр
фыва

17.05.2017 11:08

1. Как быть с речным вокзалом? Именно как с вокзалом! Тут место посадки на пассажирские теплоходы. Если место посадки-высадки, значит нужно место для ожидания рейса (от дождя укрыться элементарно), туалеты, кассы, киоски с водой и мороженным элементарно. Такое соседство, мягко говоря не очень сочетается с элитным жилым комплексом. Или вокзал, втихаря, планируют перенести к "набережной"? Тогда выходит что набережная - это не тур кластер, а элементарно, новое место для посадки высадки пассажиров речного транспорта! Следовательно, нас опять обдурили - под видом строительства какого-то типа "дур кластера" и типа "набережной для прогулки горожан" просто освободили место старого речного вокзала для новостроек! Технично развели как всегда!
2. Если все таки "кластер" это не развод, то как сочетаются элитные новостройки с исторической частью города (А ТЕРРИТОРИЯ РЕЧНОГО ВОКЗАЛА САМАЯ ЧТО НИ НА ЕСТЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ)?
Ставь Лайк

17.05.2017 11:13


Речной нужен, но в каком качестве? Сеть пивнушек или торговый центр- плохое сочетание, несколько многоэтажек-теряется историческая ценность. Вот, если можно и здание речного оставить и починить его, деревья рядом посадить, благоустроить, усилить посты полиции, и ко всему набережную красивую сделать, сохранив места для теплоходов, это пусть и затратно , но было бы очень круто, совместить историю и новые веяния в благоустройстве города Барнаула.
Эстет

17.05.2017 11:17

Очень красиво: ворота города представляют собой жилой микрорайон! А где будет пристань для речного транспорта? Если там же, то кто согласится жить рядом с вокзалом, пусть даже с речным? Мало того, что холодно от воды, так еще и матюгальник под окнами: "приглашаем на речную прогулку!"
горожанка

17.05.2017 11:30

Согласна с Лайком!!! Мы все за красивую набережную, и зеленую к тому же!!! Только кто нас услышит
Тамплиер

17.05.2017 11:53

Думаю, Речной вокзал теперь точно обречен на снос. построят все тот же жилой комплекс, как и планировалось изначально собственником участка. Общественность как всегда проиграла.
Роланд

17.05.2017 11:58

Не будем столь пессимистичны, еще не все решено, впереди слушания, речной вокзал, безусловно. Нужно сохранить, как памятник истории, но косметический ремонт тоже надо сделать потому что , тот вид в котором он сейчас –просто ужасный. Смотрел сейчас статистку главного интернет сообщества Барнаула , которое 22 там опрос – большинство голосуют за оставить или изменить «внешку» и построить что-то достойное, более 3000 горожан уже проголосовало.
гость

17.05.2017 12:09

Трудно представить Барнаул, стоящий на Оби, без речного вокзала, пока город теряет предприятия, дворцы культуры, библиотеки, негосударственные вузы, но зато строятся церкви в которых, чтобы освятить комнату надо заплатить три тысячи рублей, за обряд крещения пять тысяч рублей, сложно получить бесплатный талон на обследование МРТ, строится монолитное, опасное для здоровья жилье, забыты ветераны, инвалиды, чернобыльцы, молодежь не видит перспективы и вынуждена уезжать в другие города и страны,
Одним словом

17.05.2017 12:13

....ОПА , причем полная
Роланду

17.05.2017 14:25

В городе Барнауле общественность ничего не решает, к сожалению! Совсем ничего!!! Можно сколько угодно протестовать и собирать подписи. Нас просто в очередной раз проигнорируют. Хорошо это помню по памятнику сеятелю на пл. Октября. Были опросы общественности и все проголосовали за фонтан. Потом губернатор собрал редакторов газет и велел писать, что все хотят этот шедевр. Это самый старый пример. Которые посвежее, каждый может вспомнить
Злой

17.05.2017 14:32


Че вы тут пишите какие свои идеи из области фантастики. Мудрики старшие через различные банкротства долги 90-х с себя скинули. Сейчас дети подросли они напористее еще и родителей. Им развиваться надо. Будут строит еще один парусник на месте вокзала а ваши стоны так и останутся стонами на этой страничке.

...Нельзя допустить экспериментов над городом, - безапелляционно заявил г-н Карлин. - Ха. ха. ха.