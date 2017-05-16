«Последнее некомфортное место в городе»: барнаульский сити-менеджер «замахнулся» на Речной вокзал

Один из вариантов застройки Речного вокзала

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин полагает, что здание Речного вокзала все-таки может быть снесено. Об этом было заявлено 16 мая в ходе выездного совещания по вопросу реализации приоритетного городского проекта «Современная школа», уточняет портал amic.ru. Кстати, еще два года назад у властей было диаметрально противоположное представление о судьбе этого объекта.

Во время общения с барнаульскими учителями из Центрального района градоначальник поделился планами по развитию туристического кластера на этой территории. В частности, он рассказал о судьбе здания Речного вокзала, которое, должно быть реконструировано или снесено вовсе.

«Центральный район — место, где особо развивается тема туризма. Мы в этом году приведем в порядок Нагорный парк и запустим новую набережную. Планируем уже в 2017 году начать строительство другой набережной на реке Барнаулке. Долгое время у нас бесхозной оставалась территория Сереброплавильного завода, но недавно она приобрела хозяина, который будет развивать этот участок. В этом году планируем благоустроить Центральный парк. Только осталось одно место в городе, совсем некомфортное — Речной вокзал. Мы на этой неделе намерены пригласить к себе собственника и с ним заниматься вопросом судьбы Речного вокзала. По всей видимости, мы его будем убирать и что-то на его месте строить. Пока мы не определились до конца в этом вопросе. Это последний участок в туристическом районе города, где довольно неприглядный вид», — сказал, обращаясь к педагогам г-н Дугин.

Эскизный проект

Любопытно, что знаковое заявление своего патрона оставила без должного внимания пресс-служба администрации Барнаула. В отчете о мероприятии, размещенном на офсайте, нет ни одного упоминания о словах Сергея Дугина по поводу здания Речного вокзала.

Отметим, что площадка, где находится Речной вокзал, принадлежит барнаульскому ООО «ПрогрессН». В 2015 году в Сети появились эскизы здания, которое планировали построить на этом месте. В проекте предусматривалось расширение набережной до уровня кафе «Парус». Набережная должна была состоять из двух уровней: общественной зоны и частной, прилегающей к жилому комплексу. ЖК представляло собой здание переменной этажности (от 5 до 24 этажей). Общая площадь жилья - примерно 40 тысяч кв. м. Разработчик концепции застройки - архитектор Сергей Черепанов.

Вид с другого берега

Однако позже в ситуацию вмешались краевые власти. Так, глава региона Александр Карлин высказался категорически против сноса здания. Тогда губернатор отметил, что проект должен быть вынесен на всенародное обсуждение. Прежде всего потому, что вокзал является «воротами» города, открывающими перспективу на Барнаул. «Это тема, которая нуждается в обсуждении не в закрытом формате. Нельзя допустить экспериментов над городом, - безапелляционно заявил г-н Карлин. - Без серьезной проработки проект строительства не стартует. Не я продавал здание Речного вокзала в свое время в частные руки. Я не могу запретить его гражданский оборот, но у власти есть полномочия, которые заключаются в даче согласия на начало строительства капитального объекта. Здесь власть свое скажет».

На фоне информации о сносе здания вокзала, многие неожиданно вспомнили об уникальной флорентийской мозаике внутри сооружения. Панно «Труд и природа Алтая» площадью 46 кв. м изготовлено в 1984 году колыванскими мастерами по эскизам художников Георгия и Ольги Алексеевых. Оно выложено в сложной флорентийской технике из коргонского порфира, ревневской яшмы, белорецкого кварцита и мрамора.

Концепция жилого комплекса

Напомним, директором и единственным учредителем ООО «ПрогрессН» является не замеченный ранее в публичной сфере Сергей Лысенко. При этом про мнению ряда барнаульцев, настоящим владельцем площадки Речвокзала якобы выступает известный предприниматель Сергей Мудрик. В 2013 году участок со зданием Речного вокзала был приобретен у Западно-Сибирского речного пароходства. По договору «ПрогрессН» приобрел в собственность причальную набережную общей площадью 7450 кв. м. В 2015 году в качестве разрешенного использования для данной территории значилось «размещение промышленных объектов». Впрочем, по утверждению представителей ООО «ПрогрессН», статус участка изменился в начале 2014 года. В настоящее время он якобы предназначен под жилую многоэтажную застройку.

«Что касается наших планов на застройку, пока мы находимся в стадии ожидания. Есть ли шансы реализовать проект в том виде, как мы его представляли на Градостроительном совете? - Не готов сейчас ответить. Вы же прекрасно знаете, что сейчас вокруг этого столько разговоров. Эта излишняя политическая шумиха очень мешает, сейчас больше преобладают эмоции вокруг всей этой истории... Знаете, мы рассматриваем все варианты, в том числе и продажу актива. К чему-то конкретному пока еще не склонились, посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация. Мы ждем, как дальше будут вести себя власти и архитектурное сообщество», - рассказывал ИА «Банкфакс» в апреле 2015 года г-н Лысенко.