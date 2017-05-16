«Ехали не быстро, под 80»: пассажирка рухнувшего с моста барнаульского такси рассказала об аварии

Выжившая пассажирка рухнувшего с моста в Барнауле автомобиля такси Renault Logan Елизавета Ратт считает, что машина ехала не слишком быстро, «всего» около 80 км/час. В противном случае она обратила бы внимание водителя на скорость, сообщает ГТРК «Алтай». По словам женщины, причиной аварии действительно стал щебень на дороге, однако в ГИБДД по Алтайскому краю ИА «Банкфакс» уточнили, что уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения.

В итоге аварии, произошедшей в ночь на 13 мая, водитель и две пассажирки получили серьезные травмы, еще одна женщина скончалась в больнице. Одна из пострадавших, Елизавета Ратт, сейчас находится в горбольнице № 1 с переломом позвоночника, таза и другими травмами. Г-жа Ратт подтвердила озвученную ранее информацию о том, что ее и еще двух женщин вез домой знакомый водитель такси «Максим». В эту ночь он находился на работе, но вызвался подвезти знакомых бесплатно. Женщины не вызывали его через службу заказа.

Елизавета Ратт, пострадавшая: Мы ехали не с большой скоростью, наверное, под 80, где-то так. Я сидела впереди, я бы увидела на спидометре и начала кричать, потому что у меня уже была авария. Мы подлетели на этих путях трамвайных, а там щебень. Мы на щебень упали, машину начало крутить, и он не смог выровнять ее. Мы врезались в бордюр, потом заграждение снесли, задели провода, начало все мерцать, так страшно было. Потом врезались в щебенку и по щебенке покатились вниз, на рельсы. В какой-то момент я подумала, что мы сейчас взорвемся на фиг, как-то начали шевелиться, и в этот момент машина снова упала, уже на колеса. Я начала кричать: все живы или нет? Мне как-то все дружно ответили, что да, и мы начали выбираться из машины.

По словам Елизаветы Ратт, скорая помощь прибыла через 15-20 минут, затем к месту происшествия подъехали спасатели и полиция. Все люди, находившиеся в автомобиле, получили травмы позвоночника, серьезные ушибы мягких тканей и внутренних органов. Сама г-жа Ратт как минимум три недели проведет в больнице — врачи запретили ей двигаться. Водитель Renault получил ушиб позвоночника и сотрясение мозга.

В ГИБДД по Алтайскому краю ИА «Банкфакс» сообщили, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Материалы переданы в Главное следственное управление ГУ МВД по Алтайскому краю. Обращает на себя внимание выбор статьи УК — из ее формулировки следует, что главным фигурантом может стать водитель, а не дорожные службы, проводившие «ощебенение» дорожного полотна.

Напомним, в ночь на 13 мая на мосту, расположенном на проспекте Калинина в Барнауле, легковой автомобиль службы такси пробил ограждение и слетел вниз на железнодорожные пути с высоты не менее 10 м. В результате аварии погибла женщина. Участники дискуссии предположили в Сети, что серьезная авария могла произойти из-за щебня, который насыпали дорожники — на данном участке улицы ведется ремонт дорожного полотна. Судя по всему, водитель не знал, что впереди гравий, и, не сбавляя скорости, выехал на данный участок дороги. Машину повело в сторону и в итоге выбросило на ограждение, а после автомобиль рухнул вниз.