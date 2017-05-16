Сразу несколько «погребенных» памятников Иосифу Сталину могут ждать своего часа под Барнаулом

Примерное расположение закопанных памятников Иосифу Сталину (реконструкция по рассказам очевидцев, обнаруженный монумент закрашен)

Обнаруженный несколько дней назад в лесу неподалеку от Змеиногорского тракта в Барнауле памятник Иосифу Сталину может оказаться не единственным в своем роде. Старожилы утверждают, что после развенчания культа личности «вождя народов» некоторые его монументы, стоявшие в краевом центре, были уничтожены, но как минимум три закопаны в разных частях города. Одно из предполагаемых мест — как раз лес у Змеиногорского тракта, но известны и два других, рассказал ИА «Банкфакс» депутат Алтайского Заксобрания, персек барнаульского горкома КПРФ Андрей Сартаков.

По словам г-на Сартакова, несколько лет назад он поддержал инициативу установки в Барнауле памятника Иосифу Сталину, и тогда ему удалось пообщаться с свидетелями судьбоносного XX съезда КПСС, на котором руководство партии развенчало культ личности Сталина. Пенсионеры рассказали, что большинство барнаульских памятников почившему генсеку тогда были демонтированы и впоследствии разрушены. Но часть по непонятным причинам было решено спрятать в разных местах города.

Найденный монумент требует реставрации

Люди видели, как рабочие закапывали монументы, и в наши дни смогли указать персеку горкома примерное местоположение таких «схронов». «Наши ветераны говорили о конкретных местах, где закопаны монументы. Одно из них — где-то в районе парка Изумрудного. Второе — в районе санатория «Энергетик», в сторону Власихи. Третье — где-то в лесу в районе Змеиногорского тракта. Когда я услышал о случайной находке в тех местах, я понял, что это, видимо, и есть один из тех памятников», — рассказал Андрей Сартаков.

Еще 5-7 лет назад коммунисты пытались отыскать эти монументы по описаниям очевидцев. «Мы тогда активно взялись за работу, использовали даже специальную аппаратуру. Но учитывая, что памятники железобетонные, а не из металла, попытки не увенчались успехом. Да еще и люди, которые указывали места, в «погребении» не участвовали. Просто они видели эти работы, либо вообще знали о них с чьих-то слов. Так что с точностью до метра указать расположение они все же не могли», — посетовал коммунист.

Возможно, после первой находки последуют и другие. Не исключено, что памятников на самом деле больше, чем три. В любом случае сейчас внимание Андрея Сартакова и его соратников приковано к судьбе уже обнаруженного монумента. «С Андреем Кузнецовым, который нашел памятник, я пока не разговаривал. Но, полагаю, разговор рано или поздно состоится, в том числе для того, чтобы определиться с мероприятиями по охране этой скульптуры. По фото я видел, что сейчас это скорее фрагменты. Надо понимать, что прошло уже много лет, железобетонные монументы не столь уж долговечны», — рассказал собеседник.

По его словам, коммунисты вновь готовы попробовать выступить с инициативой установки официального памятника Иосифу Сталину в Барнауле, пусть пока и не известно, будет это новая работа или отреставрированная находка. «Денежный вопрос вообще не стоит. Как только получим разрешение, приступим», — заверил Андрей Сартаков.

Напомним, 12 мая житель Барнаула Андрей Кузнецов обнаружил в лесу неподалеку от Змеиногорского тракта (в районе так называемой «барнаульской Рублевки») закопанный памятник Иосифу Сталину. По его предположению, «отец народов» пролежал в земле более полувека. Что делать с монументом, который пока извлечен из раскопа, напоминающего могилу, Андрей Кузнецов пока не решил. В музее «Мир времени» обещали помочь с реставрацией. «Это наша память, это наша история! Какая бы она ни была, ее надо принять. И не зря этот памятник я нашел, потому что так и должно быть!» – считает г-н Кузнецов.