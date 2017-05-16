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Главная Лента новостей Число работающих в Алтайском крае снизилось на фоне роста зарплат

Число работающих в Алтайском крае снизилось на фоне роста зарплат

17.05.2017 17:21

Средняя номинальная зарплата в Алтайском крае в марте 2017 года составила 21 808 рублей, что на 8,1 % больше, чем было в феврале. При этом по итогам I квартала текущего года данная величина равнялась 20 787 рублям. Это на 5 % превосходит показатели января-марта 2016 года, следует из информации регионального статведомства.

До этого сообщалось, что в январе 2017 года размер номинальной зарплаты в крае составил 20 302 рубля, в феврале - 20 091 рубль. Больше всего в I квартале получали работники финансового сектора — 40 760 рублей. На втором месте находятся занятые в сфере производства транспортных средств и оборудования — 31 444 рубля. Замыкают тройку трудящиеся над добычей полезных ископаемых - 30 693 рубля. Также знаковый рубеж в 30 тысяч рублей преодолели сотрудники, занимающиеся производством компьютеров, электронных и оптических изделий (30 321 рубль).

Аутсайдерами являются работники, выпускающие одежду — 11 576 рублей. Кроме того, менее чем по 13 тысяч рублей зарабатывают сотрудники библиотек, архивов и музеев (12 300 рублей), занимающиеся предоставлением «прочих видов услуг» (12 523 рубля), а также трудоустроенные в гостиницах и на предприятиях общепита (12 557 рублей).

Если брать зарплату в динамике, то наибольший прогресс зафиксирован у занятых на металлургическом производстве (+ 40,1 %, до 27 836 рублей), у работников, изготавливающих одежду (+ 30,6 %, 11 576 рублей), а также производящих прочие готовые изделия (+ 20,3 %, 22 460 рублей).

В то же время наибольшее снижение доходов наблюдается у строителей (- 9,7 %, до 21 212 рублей). На фоне системного кризиса отрасли и резкого падения объемов возводимого жилья, данный показатель является ожидаемым. Также отрицательные значения наблюдаются у работников из финансово-страховой сферы (- 2,1 %, до 40 760 рублей); госуправления и обеспечения военной безопасности (- 1,5 %, до 29 120 рублей). Еще одной отраслью, продемонстрировавшей регресс доходов занятых в ней работников, стала добыча полезных ископаемых (- 0,3 %, до 30 693 рублей).

Напомним, средняя номинальная зарплата в Алтайском крае в 2016 году составила 21 185 рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 5,5 %, или 1095 рублей. В отличие от номинальной, реальная зарплата в крае по итогам 2016 года упала на 1,6 %.

Добавим, все заметнее становится тенденция, связанная с уменьшением числа работающих в регионе. Теперь их осталось 608 809 человек, хотя по итогам 2016 года среднесписочная численность работников в Алтайском крае составляла 618 112 человек. По итогам I квартала 2017 года больше всего трудоустроено в сфере обрабатывающих производств (92 959 человек), образовании (84593), розничной и оптовой торговле (78620), здравоохранении (71696). Для сравнения, сельским хозяйством занимаются 54 690 человек. Меньше всего работников занято на водном транспорте (969), на производстве одежды (734), в полиграфии (545) и рыболовстве (220).

В настоящее время соотношение занятых к неработающим в Алтайском крае выражается пропорцией 1 к 3.


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Комментарий

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Комментариев 6
Иными словами

17.05.2017 19:08

соотношение занятых к неработающим в крае - только 25 человек из ста работают . Остальные - балласт и живут на пособия , пенсии и другие неправедные источники дохода . А я грешным делом думаю , чего это на улицах города и днем и ночью тьма праздношатающихся . Да так хорошо мы еще и не жили . Почти коммунизм обещанный Хрущевым - от каждого по способностям , каждому по потребностям . Еще бы деньги упразднить и вот она - идиллия .
+++++

17.05.2017 20:12

Ага, живут на пособия родственников. Пособия получает не больше, чем называется официальная версия числа безработных.
кум

17.05.2017 20:39

Если брать зарплату в динамике, то наибольший прогресс зафиксирован у занятых на металлургическом производстве (+ 40,1 %, до 27 836 рублей)//////
_________
Кто-нибудь знает где у нас в крае есть "металлургические производства"? Жжот Росбрехстат.
гость

17.05.2017 21:13

где и у кого зарплата 21000? У ста человек из тысячи? Не надо сказок, у основного работающего населения если зарплата дотягивает до 12000 - это уже достижение. придумывают эту статистику те у кого зарплата 50000 и более, прежде чем такие цифры выводить, народ спросите, те кто работаем, а не в потолке цифры считывают, врать не будут.
Рома

17.05.2017 21:34

Иными словами писал(а):
Остальные - балласт и живут на пособия , пенсии и другие неправедные источники дохода .


Пенсионеры -баласт. Вы -Рубанок (ник) или просто мерзавец?
дед

18.05.2017 00:00

Пид....рКарлинлжет