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Главная Лента новостей «Губернатор нас учил, что социальных лифтов не бывает»: алтайский думец рассказал, как устроился в Москве

«Губернатор нас учил, что социальных лифтов не бывает»: алтайский думец рассказал, как устроился в Москве

18.05.2017 10:37

Депутат Госдумы от Барнаульского одномандатного округа Даниил Бессарабов в интервью краевой газете «Алтайская правда» рассказал о том, как ему работается в российском парламенте, как он живет в Москве, чем он там питается, а также как часто видится с семьей. По словам депутата, он уже включился в работу и спокойно отнесся к тому, что не стал председателем социального комитета, потому что губернатор Алтайского края Александр Карлин учил его: социальных лифтов не бывает, бывают социальные лестницы.

Г-н Бессарабов считает, что избрание в качестве депутата — вершина профессиональной карьеры юриста, о которой он мечтал еще с вуза. Поэтому когда появилась возможность выдвинуться, он решил, что пойдет за победой. Было сложно расставаться с близкими и знакомыми по работе в должности замгубернатора, но эти издержки он стойко перенес. «За шесть лет работы в качестве заместителя губернатора любая из социальных отраслей стала по-настоящему родной. И сотрудники профильных управлений, труженики этих сфер тоже. Сейчас, приезжая в регион, прихожу на мероприятия уже в новом статусе, вижу, что люди искренне мне рады. У самого сердце щемит! Это очень приятно, правда… Когда большую часть времени проводишь в Москве, начинаешь ценить такое отношение вдвойне», — рассказал депутат.

Теперь он живет в Москве и редко видится даже с семьей — жена и трое детей остались в Барнауле, и к ним он приезжает на неделю в месяц. При этом Даниила Бессарабова одолевает ностальгия: он рассказал, что теперь ценит и чем питается в столице. «Натуральные продукты! Идешь в московский магазин и высматриваешь алтайский сыр. Радует, что найти его уже можно. Алтайские товары в столичных супермаркетах есть. Мороженое тоже наше покупаю. А вот с молочными продуктами – беда. Я привык к натуральным, алтайским. В Москве с этим проблема», — приводит «Алтайская правда» его слова.

Г-н Бессарабов отметил, что старается потчевать алтайским и коллег по нижней палате, чтобы «продвинуть» регион. «Я, кстати, при возможности всегда подчеркиваю свою принадлежность к региону. Вот с выставки «Интурмаркет» принес наборы травяных чаев, напитки, угостил коллег. Ведь представительская функция у депутата тоже есть», — сказал депутат.

За прошедшие с момента избрания месяцы Даниил Бессарабов успел обустроить свой рабочий кабинет. Правда, судя по описанию, он до сих пор довольно аскетичен. «Мой кабинет в Государственной думе весьма скромный. Центральное место в нем занимает стеллаж с книгами о наших земляках – Василии Шукшине, Роберте Рождественском, Валерии Золотухине. Еще хочу несколько фоторабот с видами Алтайского края разместить», — рассказал он в интервью.

Законотворческая работа, за которой он и шел в Госдуму, оказалась не такой уж сложной. Правда, иногда приходится наблюдать за коллегами, которые хотят принять законы «о полном счастье», что просто невозможно.

Даниил Бессарабов, депутат Госдумы от Алтайского края:

В моем профессиональном багаже есть опыт работы в региональном парламенте в качестве председателя комитета по законности, правопорядку и защите прав граждан. Признаюсь, что механизмы и принципы законотворчества в Госдуме, несмотря на более высокий уровень, в целом схожи. Законотворческий процесс очень четко регламентирован. Нужно вдумчиво подходить ко многим вопросам, вести законопроект по цепочке, прописанной задолго до тебя. <...>

Вообще, в Комитете по труду, социальной политике, делам ветеранов работают люди с разными убеждениями, мнениями. Да, иногда некоторые депутаты выступают с инициативами, которые носят скорее популистский характер. При первом заседании комитета некоторые моменты напоминали ситуацию, когда родители приводят своего ребенка в магазин игрушек, а тот бегает между полками и показывает: это хочу, это нужно, а родители могут купить что-то одно. Так вели себя некоторые депутаты, словно пытались принять законопроект о полном счастье. Сейчас таких ситуаций практически не возникает. Становится понятно, что разом всех проблем не решить, просто в стране денег не хватит. Как в семье – есть бюджет и ты можешь купить только самое необходимое. Тот же принцип действует и на государственном уровне.

Г-н Бессарабов, тем не менее, нашел свое место в этом комитете и даже надеется, что в будущем сможет шагнуть в его структуре еще выше — как учил его губернатор. «Я отношусь спокойно к таким вещам. Считаю, нужно шагать потихоньку, по ступенькам. Нас губернатор Александр Богданович Карлин учил, что социальных лифтов не бывает, есть социальная лестница, каждую ступеньку которой нужно пройти. Чем старше становлюсь, тем лучше это понимаю. В комитете я нашел свое место», — приводит издание слова депутата.

Несмотря на занятость — теперь в Госдуме наказывают за прогулы, поэтому большинство депутатов вынуждены посещать все заседания — Даниил Бессарабов находит время для досуга. Недавно в Барнауле он посетил Молодежный театр Алтая, что также соотносится с наставлениями Александра Карлина. На спектакле Ивана Стебунова «Иллюзии» он пообщался с самим режиссером и договорился встретиться с ним уже в Москве. Виделся он в столице и с актером театра и кино Андреем Мерзликиным и дирижером Антоном Жуковым, занятыми в спектакле «Человек Земли», который посвящен Василию Шукшину. «Вообще я открыт для общения. Всегда рад, когда земляки звонят, приглашают встретиться, поговорить, что можно сделать для края, как-то помочь», — рассказал депутат.

Напомним, что Даниил Бессарабов на выборах 18 сентября 2016 года набрал около 40 % голосов и стал депутатом Госдумы от Барнаульского одномандатного округа. Он вошел в состав комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также стал председателем группы по парламентским связям с Эстонией.


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Комментарий

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Комментариев 35
Илья

18.05.2017 10:43

Ещё раз убеждаюсь, что не зря проголосовал именно за Бессарабова. Человек действительно работает и старается на благо края. И при этом не зазнаётся и не забывает родной город - настоящий профессионал
Глядишь и профессором станет

18.05.2017 10:49

как Володя Рыжков - такой же проныра
Илье

18.05.2017 11:02

Получишь премию за май. А будешь и дальше так красиво комментировать - из ведущих переведут в главные специалисты... А лифт это или лестница - дело второе!
М. Горький

18.05.2017 11:03

В 90-ые годы в университетах появился новый предмет -культорология, пора вводить новый- врунология.
Да, илюха))) ты у подножья социальной лестницы))))

18.05.2017 11:05

Илья писал(а):
настоящий профессионал



Илюха-троль-мгеровец: - Без лифта!!! С клавой подмышкой!!! На верхнюю ступень лестницы... марш-марш))))
в глаз.........

18.05.2017 11:06

В отличие от Бессарабова Рыжков всего добивался сам, а этот "папкин выкормыш" и продвигался не по социальному лифту, а по карьерной лестнице благодаря только "бате" и поддержке Карлина. Сам же из себя Д. Бессарабов абсолютно ничего не представляет,- серая посредственная личность у которой молоко на губах не обсохло и не следует БФ его пиарть, если только для того, чтобы надпотрунивать над этим самовлюбленным мальчишкой! Росказни его о его московсих буднях никого не интересуют как и он сам, как какой-то государственный деятель. Пусть не дует щеки Он- "О"!
Директор СССР

18.05.2017 11:08

Как учил нас великий карлин - посещать молодежный театр алтая. Прямо Мхатма Ганди. Вот колхозник-то
Эт точно, сам...

18.05.2017 11:35

в глаз......... писал(а):
Рыжков всего добивался сам,


Мама видный была краевой парт функционер АлтКК КПСС папА тоже....
...Вову за хулиганство или за неуспеваемость- задолжность, со 2 курса пнули из Барнульского педа. Отправили его как потерявшего право на отсрочку от призыва до окончания ВУЗа без военной кафедры - во солдаты в учебку связи под Новосибирск. Остальные полтора года он до чина старшего сержанта Вовик дослуживал на запасном узле связи штаба СибВО.
Вернулся, восстановили на учёбу. Проявил комсомольскую активность. Краевые комсомольские функционеры заметили его. Дослужился к осени 91 го по комсомольской лестнице до первого секретаря ВЛКСМ Рубцовского горкома
В это время руководил кружком молодых членов полу-легальной партии в СССР 89-91 года -"Демократическая Россия" К зиме -91 Ельцин указом разогнал комсомол.
Вова на радостях изорвал Красное Знамя рубцовских комсомольцев....
С ЭТОГО ЭПИЗОДА и... НАЧАЛОСЬ ЕГО ВОСХОЖДЕНИЕ К ПРОФЕССОРСКОЙ вершине!
гость

18.05.2017 11:44

насмешили: один за свой заводик голосует, только за фармацевтические законы, второго "чудом" избрали уже пиарят! Пусть сделает что то, по делам и оценка, и зарплата будет.
БП

18.05.2017 11:46

Из интервью понятно, что Бессарабов любит кушать сыр и заедать его мороженым.
Еще к семье на неделю в месяц приезжает, то есть работу прогуливает...
Короче хорошо устроился, точнее устроили. Молодец!
NoName

18.05.2017 11:47

Цитата: "Несмотря на занятость — теперь в Госдуме наказывают за прогулы, поэтому большинство депутатов вынуждены посещать все заседания..."

Какая досада! Ну прям ВЫНУЖДЕНЫ посещать заседания....
Олег

18.05.2017 11:59

Ну да, Рыжков то сам всего добивался, конечно. Разворовал страну, в школе троечник, в универе троечник, зато потом везде трубки что он самый лучший, самый умный, но лишь самый вороватый
))

18.05.2017 12:02

Не обременён в общем как всегда, неделю в месяц - дома, книг в кабинете нету, работа уже не сложная)) Круто что сказать.
гость

18.05.2017 12:11

Илья, то есть - Андрей Ляпунов?!
*

18.05.2017 12:12

Статья про Бессарабова или Карлина? И нас научи великий учитель!!!
очень смешно

18.05.2017 12:27

очень смешно.. особенно про алтайский сыр... этот продукт произведенный на алтае уже и сыром то назвать трудно.... Может там для москвичей, какие то особые алтайские сыры ?

Вернешся ? зайти в Марийку накупи домой в москву, то что ты сыром называешь....
Пенсионер

18.05.2017 12:41

Успехов Даниилу в дальнейшей деятельности. Умный, перспективный. Это не Шаргунов, который на карте край не покажет.
Зюзя

18.05.2017 13:00

Где после него обещанное министерство спорта, где федерация дзюдо, которую он возглавляет и там один рязанский борец Нифонтов и больше никого нет в сборной России, а когда был Шамко было 7 чел. Ура, что мечты сбываются!!!
Строитель

18.05.2017 13:02

Бессарабов ничего провокационного не сказал. Не понимаю причину агрессии комментаторов. Если вас беспокоят его доходы, то согласно декларации они у него вполне обычные. Так что остудитесь свой пыл
Понятненько)))

18.05.2017 13:13

Строитель писал(а):
Так что остудитесь свой пыл


И ты стройный мгер - молодец как "Илюша" у первой ступеньки социальной лестницы на старте задержался))) Это тоже твой троль фальш-старт)))
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

18.05.2017 13:13

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...В моем профессиональном багаже есть опыт работы в региональном парламенте в качестве председателя комитета по законности, правопорядку и защите прав граждан...
так вот расскажи любезнейший, без Вашей подписи м
МИРОВОЙ СУДЬЯ Панькив Тамара Александровна 29.09.2014г. постановлением №581 Алтайского краевого Законодательного Собрания полномочия судьи судебного участка №1 г.Славгорода были продлены на десять лет?
Ведь ей пришлось сделать фиктивный развод со своим мужем / продолжая совместно с ним проживать и состоять в ВПП ЕР/ обвиняемым следователем при прокуратуре Славгорода в мошенничестве в особо крупном размере в Бурсольпроме, уличена также неоднократно в превышении своих полномочий
ст 23 ГПК РФ «Гражданские дела подсудные мировому судье», -до 50 000руб, а в качестве РЕШАЛА /узаканивала/ на многомиллионные суммы хищения средств чиновниками по6
- от 28,04,06г дело № 2-224/2006г ., 28,04,06г дело № 2-225/2006г., 22 12 11г №2-1316/2011г ., 19 03 12г №2-148/2012г и т.д.
это наверное и есть Сашко Карлина / не путать с Сашко Билым и ИГИЛ запрещёнными в РФ/ "социальная лестница" с пониженной юридической и социальной ответственностью, а теперь ещё и юридической шизофренией в АК, что подтверждает и краевая прокуратура28 04 17г №76/2-08/3030 за подписью Е В Чернобровкиной. Пора прекрашать полномочия таких фиктивных судей
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
*

18.05.2017 13:25

"Нас губернатор Александр Богданович Карлин учил, что социальных лифтов не бывает, есть социальная лестница, каждую ступеньку которой нужно пройти."
Вот еще раз убеждаюсь на сколько еще г-н Бессарабов далек от уровня профессионального политика. Сколько его учили, сколько времени на него тратили, и в АКЗС дали посидеть, и кресло заместителя губернатора почувствовать, а опыта публичного политика так и не приобрел. Неужели и вправду думает, что кому-то интересно читать о его трудовых буднях в госдуме? Чтобы было интересно необходимо работать и чтоб население реальные дела данного политика видело. И пора уже прекращать при каждом удобном поводе и без "учителю " оды петь (хотя он это и очень любит), но делает депутат это как то неуклюже. Вот "учитель" все шел по лестнице до Москвы без лифтов, а потом как спустился в погребок в Алтайском крае да и застрял. Может оно в погребке и сытно, но не пора ли дальше по лестнице? Я знаю многие ждут...
Егерю

18.05.2017 13:28

Вот к чему вы опять все это пишете? Я не пойму ни как!
Капитолий

18.05.2017 13:33

Интересные вещи написаны, про дисциплину особенно, такого не знал, за прогулы по шапке дать могут.
Это Она

18.05.2017 13:36

хм, а, к чему тут всякие почетные узники Азкабана пишут,ума не приложу) Статья-то о конкретных мыслях конкретного человека. Бессарабов еще молод, но он интереснее многих политиков в возрасте.
20-15

18.05.2017 13:39

Интереснько, а всякие понятненько и прочие однострочия, пишет человек на реально зарплате? Почем нынче коммет, уважаемый? На хлеб, с молочком хватает поди)
Кот Бонифаций

18.05.2017 13:42

Бессарабов получше Рыжкова, нет смысла сравнивать двух совершенно разных лиц, один все-таки остался в стране и худо бедно да работает, другой же всех слил, на Кащейке пару лет назад Рыжкова бабушки прогоняли с района.
гость

18.05.2017 13:43

"Строитель" - Андрей Ляпунов!?
Переживающий

18.05.2017 13:44

Строитель писал(а):
Бессарабов ничего провокационного не сказал. Не понимаю причину агрессии комментаторов. Если вас беспокоят его доходы, то согласно декларации они у него вполне обычные.


Возможно, для Строителя доходы Бессарабова являются обычными.
А для большинства обычных людей, особенно живущих в Алтайском крае?
На сайте Госдумы имеются данные о доходах за 2016 год.
Доход Бессарабова составил за год 2 955 288 рублей, в месяц получается 246 274 рублей,
в день выходит 8 209 рублей.
У меня пенсия за месяц почти такая же, как доходы Бессарабова за день….

Источник - http://www.duma.gov.ru/about/personnel/property/deputies/?letter=Б
Орел

18.05.2017 13:52

Ну здесь можно написать и про Царя Бориса на царствование как в 90-е отправляли, а сопереживающий, мб вы школьник и заранее к пенсии готовитесь. Надо будет тоже посчитать, однако почему стоит смотреть сколько денег у Бессарабова, надо самим работать
Это она

18.05.2017 13:54

Ну насчет Ляпунов не знаю, но часть здесь точно местами Боронин=)Почетный бумагомаратель данного информ источника=)
Инфинити Лорд

18.05.2017 14:07

Рекламу напомнило, ну комменты пишем в ряд- кто вот лимон, репей, томат. Я яблоко явлинное=)вот кто я, а я @ бумагомарака=)рифма : в комментах всякая кака
Ы

18.05.2017 14:36

Заученные слащавые фразы. Он сам-то верит в то, что говорит?
гость

18.05.2017 15:34

Почему заголовок в прошедшем времени?
дед

18.05.2017 15:49

Ляпаидинаху....ссайта