«Губернатор нас учил, что социальных лифтов не бывает»: алтайский думец рассказал, как устроился в Москве

Депутат Госдумы от Барнаульского одномандатного округа Даниил Бессарабов в интервью краевой газете «Алтайская правда» рассказал о том, как ему работается в российском парламенте, как он живет в Москве, чем он там питается, а также как часто видится с семьей. По словам депутата, он уже включился в работу и спокойно отнесся к тому, что не стал председателем социального комитета, потому что губернатор Алтайского края Александр Карлин учил его: социальных лифтов не бывает, бывают социальные лестницы.

Г-н Бессарабов считает, что избрание в качестве депутата — вершина профессиональной карьеры юриста, о которой он мечтал еще с вуза. Поэтому когда появилась возможность выдвинуться, он решил, что пойдет за победой. Было сложно расставаться с близкими и знакомыми по работе в должности замгубернатора, но эти издержки он стойко перенес. «За шесть лет работы в качестве заместителя губернатора любая из социальных отраслей стала по-настоящему родной. И сотрудники профильных управлений, труженики этих сфер тоже. Сейчас, приезжая в регион, прихожу на мероприятия уже в новом статусе, вижу, что люди искренне мне рады. У самого сердце щемит! Это очень приятно, правда… Когда большую часть времени проводишь в Москве, начинаешь ценить такое отношение вдвойне», — рассказал депутат.

Теперь он живет в Москве и редко видится даже с семьей — жена и трое детей остались в Барнауле, и к ним он приезжает на неделю в месяц. При этом Даниила Бессарабова одолевает ностальгия: он рассказал, что теперь ценит и чем питается в столице. «Натуральные продукты! Идешь в московский магазин и высматриваешь алтайский сыр. Радует, что найти его уже можно. Алтайские товары в столичных супермаркетах есть. Мороженое тоже наше покупаю. А вот с молочными продуктами – беда. Я привык к натуральным, алтайским. В Москве с этим проблема», — приводит «Алтайская правда» его слова.

Г-н Бессарабов отметил, что старается потчевать алтайским и коллег по нижней палате, чтобы «продвинуть» регион. «Я, кстати, при возможности всегда подчеркиваю свою принадлежность к региону. Вот с выставки «Интурмаркет» принес наборы травяных чаев, напитки, угостил коллег. Ведь представительская функция у депутата тоже есть», — сказал депутат.

За прошедшие с момента избрания месяцы Даниил Бессарабов успел обустроить свой рабочий кабинет. Правда, судя по описанию, он до сих пор довольно аскетичен. «Мой кабинет в Государственной думе весьма скромный. Центральное место в нем занимает стеллаж с книгами о наших земляках – Василии Шукшине, Роберте Рождественском, Валерии Золотухине. Еще хочу несколько фоторабот с видами Алтайского края разместить», — рассказал он в интервью.

Законотворческая работа, за которой он и шел в Госдуму, оказалась не такой уж сложной. Правда, иногда приходится наблюдать за коллегами, которые хотят принять законы «о полном счастье», что просто невозможно.

Даниил Бессарабов, депутат Госдумы от Алтайского края: В моем профессиональном багаже есть опыт работы в региональном парламенте в качестве председателя комитета по законности, правопорядку и защите прав граждан. Признаюсь, что механизмы и принципы законотворчества в Госдуме, несмотря на более высокий уровень, в целом схожи. Законотворческий процесс очень четко регламентирован. Нужно вдумчиво подходить ко многим вопросам, вести законопроект по цепочке, прописанной задолго до тебя. <...> Вообще, в Комитете по труду, социальной политике, делам ветеранов работают люди с разными убеждениями, мнениями. Да, иногда некоторые депутаты выступают с инициативами, которые носят скорее популистский характер. При первом заседании комитета некоторые моменты напоминали ситуацию, когда родители приводят своего ребенка в магазин игрушек, а тот бегает между полками и показывает: это хочу, это нужно, а родители могут купить что-то одно. Так вели себя некоторые депутаты, словно пытались принять законопроект о полном счастье. Сейчас таких ситуаций практически не возникает. Становится понятно, что разом всех проблем не решить, просто в стране денег не хватит. Как в семье – есть бюджет и ты можешь купить только самое необходимое. Тот же принцип действует и на государственном уровне.

Г-н Бессарабов, тем не менее, нашел свое место в этом комитете и даже надеется, что в будущем сможет шагнуть в его структуре еще выше — как учил его губернатор. «Я отношусь спокойно к таким вещам. Считаю, нужно шагать потихоньку, по ступенькам. Нас губернатор Александр Богданович Карлин учил, что социальных лифтов не бывает, есть социальная лестница, каждую ступеньку которой нужно пройти. Чем старше становлюсь, тем лучше это понимаю. В комитете я нашел свое место», — приводит издание слова депутата.

Несмотря на занятость — теперь в Госдуме наказывают за прогулы, поэтому большинство депутатов вынуждены посещать все заседания — Даниил Бессарабов находит время для досуга. Недавно в Барнауле он посетил Молодежный театр Алтая, что также соотносится с наставлениями Александра Карлина. На спектакле Ивана Стебунова «Иллюзии» он пообщался с самим режиссером и договорился встретиться с ним уже в Москве. Виделся он в столице и с актером театра и кино Андреем Мерзликиным и дирижером Антоном Жуковым, занятыми в спектакле «Человек Земли», который посвящен Василию Шукшину. «Вообще я открыт для общения. Всегда рад, когда земляки звонят, приглашают встретиться, поговорить, что можно сделать для края, как-то помочь», — рассказал депутат.

Напомним, что Даниил Бессарабов на выборах 18 сентября 2016 года набрал около 40 % голосов и стал депутатом Госдумы от Барнаульского одномандатного округа. Он вошел в состав комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также стал председателем группы по парламентским связям с Эстонией.