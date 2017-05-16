Ученые заподозрили «сурков-мигрантов» из Монголии в «подпитке» алтайского очага чумы

Почти все зараженные чумой «коренные» сурки Республики Алтай к весне 2017 года вымерли от болезни — их численность сейчас крайне мала. Тем не менее риск заражения в горах этим летом будет высок: в регион начали проникать «мигранты» из соседней Монголии. Эти сурки тоже заражены чумой, но проживут еще несколько месяцев. Об этом говорилось на совещании в правительстве республики, информация размещена на сайте регионального кабмина.

Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока профессор Сергей Балахонов доложил, что несмотря на массовое вымирание сурков, быстро добиться их полного уничтожения практически невозможно — в том числе, по причине миграции из-за рубежа. «Учетные работы показали, что по участку, где локализовывались случаи заболевания людей, сурок практически вымер от той же самой чумы, и на секторах, где проявлялась наибольшая эпизоотическая активность, сейчас численность его чрезвычайно низкая или он отсутствует. В то же время по приграничным участкам достаточно высокая численность. Кроме того, большая часть очага находится в Монголии, и, возможно, наш очаг оттуда как-то подпитывается», - рассказал ученый.

Он отметил, что необходимо регулярно объезжать все 54 чабанские стоянки, расположенные в эпизоотической зоне, проверять автотранспорт, изымать обнаруженные орудия лова сурков, тушки животных и предотвращать посещение людьми опасных мест. «Самая главная проблема заключается в том, чтобы изменить менталитет населения, которое годами не сталкивалось с этой опасной болезнью, поэтому расслабилось. И рейдовые мероприятия, и беседы с местными жителями показывают, что они пока что не очень четко понимают всю важность ситуации», - приводятся на сайте слова г-на Балахонова.

Руководитель Роспотребнадзора региона Леонид Щучинов рассказал, что высокогорный очаг чумы на Алтае является самым активным из 11 природных очагов этой инфекции, расположенных в России. Здесь с 2012 по 2016 годы изолировано 83 штамма основного подвида: один штамм — в 2012 году, два — в 2014 году, 17 — в 2015 году, 65 штаммов — в 2016 году. «Беда в том, что в 2012 году новый, особо вирулентный возбудитель чумы со стороны Монголии перешел к нам, в наш «мирный» горно-алтайский природный очаг», — отметил он.

Прогноз ситуации на 2017 год, подготовленный на основании годовых обзоров на фоне развития эпизоотий в поселениях серого сурка, говорит о том, что эпидемиологическая обстановка в природном очаге чумы Горного Алтая будет напряженной. Дети, которых регулярно отправляют летом на стоянки для помощи родным в уходе за скотом, могут оказаться на эпизоотических участках. Кроме того, все еще выявляются факты незаконной охоты на сурков. Так, 19 апреля зоогруппа Алтайской противочумной станции на южном склоне Курайского хребта в 6 км севернее села Теленгит-Сортогой в кустах караганника обнаружила две свежеснятые шкурки серого сурка. При этом розыск браконьеров результата не дал. «Ситуация, складывающаяся в последние годы на территории Сайлюгемского трансграничного очага, частью которого является горно-алтайский природный очаг, расположенный на территории Кош-Агачского района, совершенно уникальная для современной истории России. К счастью, организация всех работ, связанная с локализацией случаев заболеваемости чумой, прошла на должном уровне, и мы смогли быстро локализовать и не допустить вынос инфекции за пределы очага, переход его на распространение от человека к человеку», — сказал Сергей Балахонов.

Напомним, летом 2016 года при разделке тушки сурка заболел 10-летний мальчик, на ликвидацию последствий заражения и экстренную вакцинацию населения пришлось потратить около 3,5 млн рублей. Как оказалось, родители ребенка никому не сообщили, что повезут его на охотничью стоянку, где обитают сурки, поэтому в контингент, подлежащий вакцинации, он не попал. Дедушка и бабушка, постоянно живущие на стоянке, мама и папа мальчика, часто ее посещающие, были весной привиты от чумы и не заболели.

На стоянке взрослые охотились на сурков, которые считаются у местного населения деликатесом. Cемья мальчика знала о запрете на сурковую охоту, действующем в регионе, поэтому выявить точные факты и даты у взрослых было очень сложно. «Я держал сурка за ножки, когда дедушка снимал шкурку», — говорил потом мальчик.