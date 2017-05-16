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Главная Лента новостей Глава Алтайского избиркома в год «больших выборов» увеличила свой доход в 1,6 раза

Глава Алтайского избиркома в год «больших выборов» увеличила свой доход в 1,6 раза

18.05.2017 15:05

Председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова задекларировала 4,29 млн рублей за 2016 год. В предыдущем отчетном периоде ее доход составлял 2,61 млн рублей, следует из информации с офсайта регионального избиркома.

Документ не дает однозначного ответа на вопрос, за счет чего доходы г-жи Акимовой выросли в 1,6 раза. По крайней мере, каких-либо крупных сделок по продаже имущества в нем не отмечено. Супруг главы избиркома отчитался о 817,8 тысячах рублей (годом ранее — 3,6 млн рублей). Ирине Акимовой принадлежит квартира площадью 44 кв. м, а ее мужу — более вместительная недвижимость (111 кв. м). Кроме того, за ним закреплено офисное помещение (71,8 кв. м). У четы также имеется два автомобиля (Toyota и Lexus), и такое же количество машиномест (26,8 кв. м и 17 кв. м). Примечательно, что транспорт записан на Ирину Акимову, а средства размещения — на мужа. Отметим, что по сравнению с декларацией 2015 года супруг главы избиркома лишился автомобиля BMW.

Зампредседателя крайизбиркома Евгений Суворов указал в декларации 1,279 млн рублей, а его жена — 1,091 млн рублей. У г-на Суворова имущества на праве собственности нет, а вот его супруга совместно с дочерью владеет квартирой (63,7 кв. м). Передвигается г-н Суворов на автомобиле Toyota.

Секретарь комиссии Анна Пономаренко заработала в прошлом году 2,363 млн рублей (в 2015 году — 955,3 тысячи рублей). Ее супруг показал втрое меньше — 719,7 тысяч рублей (было — 1,18 млн рублей). Г-жа Пономаренко располагает двумя квартирами — 54 кв. м и 100,4 кв. м (последняя вместе с супругом). Передвигается чета на Lexus. К слову, автомобиль также зарегистрирован сразу на обоих супругов.

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Комментарий

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Комментариев 4
Вопиющий беспредел

18.05.2017 15:15

Хирург, имеющий высшую категорию, делающий сложнейшие операции, получает в месяц 40 тыс. руб. А это безголовое существо, могущее только лясы точить, 350 тыс. руб.
Горыныч

18.05.2017 15:34

Доходное местечко
ОДНОВРЕМЕННО и ЗАБУГОРНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНА !??

18.05.2017 15:45

повысить СОДЕРЖАНИЕ ИМПОРТНОГО ОБЩЕСТВЕННИКА Иностранного АГЕНТА НКО на Алтае Стасика ТРАНСПЕРЕНСОВИЧА.... Андрейчука - ГОЛОСИСТОГО. Размер которого может достичь суммарного дохода целого хирургического отделения ??
БП

18.05.2017 15:50

Достойная зарплата у сотрудников избиркома. На таких людях держится вертикаль. А не на хирургах, преподавателях и воспитателях с няньками...