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Главная Лента новостей Наказаны рублем: чиновников от спорта лишили премии после громкого скандала на соревнованиях для алтайских инваспортсменов

Наказаны рублем: чиновников от спорта лишили премии после громкого скандала на соревнованиях для алтайских инваспортсменов

19.05.2017 09:51

Организаторы легкоатлетических соревнований для людей с ограниченными возможностями, которые состоялись в Барнауле 11 мая и вызвали негативную реакцию у самих участников, понесли наказание. Об этом сообщает пресс-служба алтайского правительства со ссылкой на губернатора региона Александра Карлина.

Как поясняет ведомство, на самом деле готовились детские соревнования, на которые взрослых инваспортсменов пригласили в качестве зрителей, а не участников. Однако этот нюанс не был достаточно прояснен. В результате взрослые инваспортсмены, приехавшие на состязания, были возмущены уровнем их проведения и подведения итогов. В управлении спорта и молодежной политики в связи с данным фактом провели служебное расследование, по результатом которого сотрудник, допустивший недочеты, получил дисциплинарное наказание (выговор) и был депремирован. «Думаю, руководство управления сделает серьезные выводы. К счастью, этот досадный случай является исключением из целого ряда спортивно-массовых мероприятий, которые мы проводим в Алтайском крае на очень высоком уровне», - заявил губернатор края.

Краевые власти также отметили, что автора обращения Ивана Ревенко, который в числе других инваспортсменов попал в эту неприятную ситуацию, пригласили в качестве эксперта на профильную площадку для людей с ограниченными возможностями здоровья «Парус», которая будет работать в рамках форума «Алтай. Точки Роста» в июне в Белокурихе.

Напомним, вечером 11 мая в сообществе Barnaul22 «ВКонтакте» житель Алтайского края, инвалид-колясочник Иван Ревенко заявил о вопиющем качестве организации краевых соревнований для легкоатлетов с ограниченными возможностями. По его словам, инвалиды были вынуждены самостоятельно добираться до места, где состоялось награждение победителей, однако в итоге им достались лишь «пустые» грамоты, врученные организаторами наспех.

Свое мнение на случившееся незамедлительно высказали представители политических кругов, в том числе председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко. Он крайне негативно оценил действия чиновников и организаторов и пообещал разобраться в случившемся. «Абсурд и бездействие, а в этом случае - просто чудовищное отношение к работе, к людям, со стороны ответственных за мероприятие чиновников спорткомитета поражают. Я лично просил разобраться в ситуации и нашего председателя комитета АКЗС по социальной политике Татьяну Ильюченко (которая, на минуточку, сама была инваспортсменом и даже чемпионкой паралимпийских игр). Убежден, что данная ситуация крайне возмутительна, и я буду добиваться самого серьезного наказания для тех, кто допустил такое отношение к участникам соревнований», - негодовал г-н Романенко.

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Комментарий

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Комментариев 1
Для Романенко

19.05.2017 10:06

Выгоните ненужную Илюченко из акзс и жизнь у вас начнёт налаживаться.это же некчемная личность,а вы Ее ещё и председателем комитета поставили.