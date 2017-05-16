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Главная Лента новостей Подтопленному Рубцовску выделили 10 млн рублей на «научные изыскания»

Подтопленному Рубцовску выделили 10 млн рублей на «научные изыскания»

19.05.2017 11:38

Рубцовску, «утопающему» последние недели в грунтовых водах, будет выделено 10 млн рублей. Средства направят на проектирование дополнительных ирригационных устройств для полного отвода грунтовых вод, подтопивших два поселка - Западный и Сад-город. Об этом в ходе традиционного «Медиалога» 18 мая рассказал губернатор Алтайского края Александр Карлин, сообщает сайт правительства региона.

«В последнее время у нас серьезным образом проявляется явление, раньше не беспокоившее регион в таком масштабе, - подтопление территорий грунтовыми водами. Прежде подтопления были локальными и непродолжительными, регистрировались в отдельных частях населенных пунктов, на небольшой территории. Теперь характер и продолжительность подтоплений изменились - это достаточно значимое и по продолжительности, и по площади явление. Так, в этом году подтопление грунтовыми водами проявилось в Алейске, в Шипуновском районе, но в Рубцовске это явление имеет более серьезный характер», - констатировал Александр Карлин.

Всего в Рубцовске грунтовыми водами было подтоплено около 2 тысяч участков, 209 домовладений. В настоящее время ситуация улучшается, подтопленными остаются примерно 600 участков и около 20 домов.

Александр Карлин, губернатор Алтайского края:

Сегодня мы уже помогаем жителям окончательно убрать воду с участков, восстановить нормальный режим жизнедеятельности. Активно работают специалисты Роспотребнадзора: контролируют санитарно-эпидемиологическую обстановку, организуют санитарную обработку, чтобы не допустить распространения кишечных и других инфекций. Большую работу провели по строительству ирригационных каналов: в двух поселках города их проложили восемь километров, это большой объем работы. Из домов и с подворий откачали сотни тысяч кубометров воды, а по оперативно созданным водоотводным каналам сбросили несколько миллионов кубометров воды. Если бы этого не сделали, последствия были бы более катастрофическими.

В городе сейчас оперативно проектируют дополнительные ирригационные устройства для полного отвода воды. Мы сегодня рассмотрели заявку администрации Рубцовска и дополнительно выделяем городу более 10 млн рублей для выполнения этих работ, чтобы полностью нормализовать ситуацию. Мы не снимаем с контроля ситуацию, до ее полной нормализации я буду следить за работой по ликвидации подтопления в Рубцовске.

Глава региона также сообщил, что в настоящее время ведутся консультации с учеными, специалистами Института водных и экологических проблем СО РАН, других ведомств и организаций, чтобы прояснить все причины подтопления.

Отметим, что грунтовые воды создали и другие проблемы в Рубцовске. Так, на улице Калинина, неподалеку от дома № 18, канализационной насосной станции и стадиона «Торпедо», образовался внушительный дорожный провал диаметром несколько метров. Из-за этого властям пришлось ограничить движение транспорта. Что делать с ямой пока не ясно — не исключено, что для ее устранения придется привлекать специализированную технику из Барнаула. Также асфальт просел еще в нескольких местах города.

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Комментарий

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Комментариев 7
Представляю,

19.05.2017 12:13

как расстроятся подстрекатели от ЛДПР и их агитаторы с базара. Столько бабла и мимо их карманов! Двухмесячное взбадривание властей и все напрасно. Зря глотки драли и сюжеты снимали. Не их день)))
Наблюдатель

19.05.2017 12:20

Администрации края следует знать, что одними проектами проблему не решить, т.к. у людей дома и жизнеобеспечивающие надворные постройки рушатся, приусадебные участки не пригодны для выращивания того, чем жители этого поселка питаются весь год. Отсюда проблема занятости и выживания людей и их детей. Город на пороге социального взрыва, а они о далеком будущем вещают. Нужны экстренные меры и не только по линии МЧС и Роспотребнадзора. Иначе нужны будут не 200 мчсовцев, а другие силы и другие средства.
Евгений

19.05.2017 12:41

Лишь бы не разворовали или не "освоили как обычно" . По любому надо думать как воду отводить а не машинами её откачивать и компенсации раздавать на погашение кредитов набраных хрензнает когда на хрен знает что. Параллельно помочь тем у кого тяжёлое положение - обеспечить цементом , щебнем (фундаменты ремонтировать) , пиломатериалом и.т.д. чтобы к зиме подготовились.

Вот и посмотрим как власть сработает.
Они просто еще цену не знают

19.05.2017 12:41

социального взрыва , а если полыхнет да по всей стране ... тогда уже словом тьфу в блоге не отделаешься
Очень вовремя

19.05.2017 14:01

Этой десяткой от Администрации Рубцовска не отбиться. Они ж хотят зарплату себе в два раза увеличить. Фельдмана и Левина нам не прокормить!
Ассенизатор

19.05.2017 14:04

Откачка машинами воды на Западном в Рубцовске это цырк с конями. Наливают бочку. Отвозят за 400 метров и выливают в кювет. Про сообщающиеся сосуды слышали, прохиндеи?
ассенизатору-ГАВНОвозу

19.05.2017 15:25

иди и выпей всю воду с участков, физик педофильный