Подтопленному Рубцовску выделили 10 млн рублей на «научные изыскания»

Рубцовску, «утопающему» последние недели в грунтовых водах, будет выделено 10 млн рублей. Средства направят на проектирование дополнительных ирригационных устройств для полного отвода грунтовых вод, подтопивших два поселка - Западный и Сад-город. Об этом в ходе традиционного «Медиалога» 18 мая рассказал губернатор Алтайского края Александр Карлин, сообщает сайт правительства региона.

«В последнее время у нас серьезным образом проявляется явление, раньше не беспокоившее регион в таком масштабе, - подтопление территорий грунтовыми водами. Прежде подтопления были локальными и непродолжительными, регистрировались в отдельных частях населенных пунктов, на небольшой территории. Теперь характер и продолжительность подтоплений изменились - это достаточно значимое и по продолжительности, и по площади явление. Так, в этом году подтопление грунтовыми водами проявилось в Алейске, в Шипуновском районе, но в Рубцовске это явление имеет более серьезный характер», - констатировал Александр Карлин.

Всего в Рубцовске грунтовыми водами было подтоплено около 2 тысяч участков, 209 домовладений. В настоящее время ситуация улучшается, подтопленными остаются примерно 600 участков и около 20 домов.

Александр Карлин, губернатор Алтайского края: Сегодня мы уже помогаем жителям окончательно убрать воду с участков, восстановить нормальный режим жизнедеятельности. Активно работают специалисты Роспотребнадзора: контролируют санитарно-эпидемиологическую обстановку, организуют санитарную обработку, чтобы не допустить распространения кишечных и других инфекций. Большую работу провели по строительству ирригационных каналов: в двух поселках города их проложили восемь километров, это большой объем работы. Из домов и с подворий откачали сотни тысяч кубометров воды, а по оперативно созданным водоотводным каналам сбросили несколько миллионов кубометров воды. Если бы этого не сделали, последствия были бы более катастрофическими. В городе сейчас оперативно проектируют дополнительные ирригационные устройства для полного отвода воды. Мы сегодня рассмотрели заявку администрации Рубцовска и дополнительно выделяем городу более 10 млн рублей для выполнения этих работ, чтобы полностью нормализовать ситуацию. Мы не снимаем с контроля ситуацию, до ее полной нормализации я буду следить за работой по ликвидации подтопления в Рубцовске.

Глава региона также сообщил, что в настоящее время ведутся консультации с учеными, специалистами Института водных и экологических проблем СО РАН, других ведомств и организаций, чтобы прояснить все причины подтопления.

Отметим, что грунтовые воды создали и другие проблемы в Рубцовске. Так, на улице Калинина, неподалеку от дома № 18, канализационной насосной станции и стадиона «Торпедо», образовался внушительный дорожный провал диаметром несколько метров. Из-за этого властям пришлось ограничить движение транспорта. Что делать с ямой пока не ясно — не исключено, что для ее устранения придется привлекать специализированную технику из Барнаула. Также асфальт просел еще в нескольких местах города.