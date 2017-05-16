Посреди оживленной улицы в центре Рубцовска открылся дорожный провал «в преисподнюю»

Вид на провал из квартиры соседнего дома

На улице Калинина в Рубцовске, неподалеку от дома № 18, канализационной насосной станции и стадиона «Торпедо», образовался внушительный дорожный провал диаметром несколько метров. Из-за этого властям пришлось ограничить движение транспорта. Что делать с ямой пока не ясно — не исключено, что для ее устранения придется привлекать специализированную технику из Барнаула, рассказал ИА «Банкфакс» главный инженер МУП «Рубцовский водоканал» Александр Польских.

Вид на район провала из космоса (снимок начала 2017 года)

Судя по сообщениям горожан в соцсетях, провал начал образовываться еще несколько дней назад, постоянно увеличиваясь в размерах. В итоге проезд по улице стал невозможен. Г-н Польских сообщил, что причиной инцидента стало разрушение канализационного коллектора. Собеседник уточнил, что жители ближайших домов сейчас в полном объеме получают коммунальные услуги.

По словам главного инженера, сейчас ведутся подготовительные работы по устранению провала. «Совместно с администрацией Рубцовска прорабатывается вопрос о привлечении дополнительных денег и специализированной техники. Глубина залегания коллектора — более 6 м, а уровень грунтовых вод в этом году аномально высокий. 1-2 м максимум, дальше вода. Соответственно, при работах должна использоваться и система водопонижения. Техники, которая способна работать на такую глубину, в городе нет. Вероятно, придется привлекать специализированную организацию из Барнаула», — сказал Александр Польских.

При этом он оговорился, что фронт работ пока известен лишь приблизительно. «Будет видно, как раскопаем. Возможно, придется заменять еще и трубу. И еще — в этой точке сходятся три коллектора диаметрами от 400 мм до 1200 мм, они построены в 1953-1956 годах. Пока не до конца ясно, какой из них разрушен», — сообщил главный инженер МУП «Рубцовский водоканал».

Местные жители сообщают, что проседание асфальта на этом месте было заметно еще несколько лет назад, при мэре Петре Гамалееве, который ушел в отставку еще в 2011 году. Тогда тоже образовался провал, но меньших размеров и его удалось быстро залатать.

В сообществе «Беспредел нашего города — обратная сторона Рубцовска» указано, что за последние дни асфальт начал проседать еще в нескольких районах города. «Ранее уже были провалы возле «Сбербанка», «Арт-кафе» и на перекрестке улицы Громова и бульвара Победы. А также на улице Алтайской с восточной стороны дома по улице Тихвинской, 30. В этом году уже был провал грунта там же, на Алтайской, 74. Труба диаметром около метра, вроде бы, и в ней образовалось отверстие. Грунт уходит в это отверстие, образуется пустота и в один «прекрасный» момент происходит обвал. И дай Бог, чтобы никто не провалился в такие ловушки», — написал один из пользователей.