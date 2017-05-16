Посреди оживленной улицы в центре Рубцовска открылся дорожный провал «в преисподнюю»

16.05.2017 11:14
На улице Калинина в Рубцовске, неподалеку от дома № 18, канализационной насосной станции и стадиона «Торпедо», образовался внушительный дорожный провал диаметром несколько метров. Из-за этого властям пришлось ограничить движение транспорта. Что делать с ямой пока не ясно — не исключено, что для ее устранения придется привлекать специализированную технику из Барнаула, рассказал ИА «Банкфакс» главный инженер МУП «Рубцовский водоканал» Александр Польских.
Судя по сообщениям горожан в соцсетях, провал начал образовываться еще несколько дней назад, постоянно увеличиваясь в размерах. В итоге проезд по улице стал невозможен. Г-н Польских сообщил, что причиной инцидента стало разрушение канализационного коллектора. Собеседник уточнил, что жители ближайших домов сейчас в полном объеме получают коммунальные услуги.
По словам главного инженера, сейчас ведутся подготовительные работы по устранению провала. «Совместно с администрацией Рубцовска прорабатывается вопрос о привлечении дополнительных денег и специализированной техники. Глубина залегания коллектора — более 6 м, а уровень грунтовых вод в этом году аномально высокий. 1-2 м максимум, дальше вода. Соответственно, при работах должна использоваться и система водопонижения. Техники, которая способна работать на такую глубину, в городе нет. Вероятно, придется привлекать специализированную организацию из Барнаула», — сказал Александр Польских.
При этом он оговорился, что фронт работ пока известен лишь приблизительно. «Будет видно, как раскопаем. Возможно, придется заменять еще и трубу. И еще — в этой точке сходятся три коллектора диаметрами от 400 мм до 1200 мм, они построены в 1953-1956 годах. Пока не до конца ясно, какой из них разрушен», — сообщил главный инженер МУП «Рубцовский водоканал».
Местные жители сообщают, что проседание асфальта на этом месте было заметно еще несколько лет назад, при мэре Петре Гамалееве, который ушел в отставку еще в 2011 году. Тогда тоже образовался провал, но меньших размеров и его удалось быстро залатать.
В сообществе «Беспредел нашего города — обратная сторона Рубцовска» указано, что за последние дни асфальт начал проседать еще в нескольких районах города. «Ранее уже были провалы возле «Сбербанка», «Арт-кафе» и на перекрестке улицы Громова и бульвара Победы. А также на улице Алтайской с восточной стороны дома по улице Тихвинской, 30. В этом году уже был провал грунта там же, на Алтайской, 74. Труба диаметром около метра, вроде бы, и в ней образовалось отверстие. Грунт уходит в это отверстие, образуется пустота и в один «прекрасный» момент происходит обвал. И дай Бог, чтобы никто не провалился в такие ловушки», — написал один из пользователей.
Фото: сообщество «Беспредел нашего города — обратная сторона Рубцовска» в «Одноклассниках», Карты Google
16.05.2017 11:44
закачивался кипяток в магистрали ? мчс даже отказывалась его перекрывать !мотивируя отсутствием власти в
городе !!!!!!!!!!!!! видимо грунтовые воды черти там кипятят ? заколебались подвалы проветривать.
да и ям нарыто по всему центру не мерено .банально порвались трубы гвс , а порыв обнаружить не удаётся
, ибо продали прибор , который это делает . и вот вопрос - кто будет оплачивать кубы кипятка ,
залитого в магистрали и подвалы ? ясно кто . город . и не была ли это преднамеренная диверсия "эффективного"
собственника с целью извлечения прибыли - горячую воду все экономят то !- ??????
ликвидация системы жкх и повальное воровство причина этих коллапсов .
на , как говорил наш гуляйтер - ответим конгрессом на все провалы !
16.05.2017 12:34
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16.05.2017 13:19
так то . или слабо понять простые вещи ? да нет . бабло мешает .
если мчс , мэрия отказываются перекрывать задвижки и допускают вот такие провалы - они
должны идти под суд как вредители , с возмещением ущерба . но жень , местные власти поддерживает
губернатор , путин , то что это ? губернатор должен быть уволен и отдан под суд . то же по мчс .
и фельдманам . но власть это устраивает . вот и итог .
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Выбирайте других депутатов.
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