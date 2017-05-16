×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Город-сказка» Федора Найдена

6 |
Есть мнение
Депутат Госдумы от «двух Алтаев» о культурной деградации: «Спрятались в шаткие домики из гаджетов»
37
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

52

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Более 100 тысяч семей Алтайского края улучшили жилищные условия благодаря материнскому капиталу
ЗАТО Сибирский: три события регионального значения
В Барнауле прошел третий городской форум IT-разработчиков в формате Хакатона
«Коммунальный патруль»: Мусорные баталии


Резонанс
Темы недели
«Сетевые соратники» взялись отстаивать мать двоих детей, стрелявшую в мужа в Барнауле
120
Американский эпилог: глава администрации Бийска назвал причину своей отставки
40
В блогах
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

25
Василий Морозов

11.05.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

И все-таки «прецедент Нонко» прекрасен

13
Владислав Вакаев

04.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

По поводу появившихся вчера слухов о возможной отставке...

7
Loading...
Главная Лента новостей Посреди оживленной улицы в центре Рубцовска открылся дорожный провал «в преисподнюю»

Посреди оживленной улицы в центре Рубцовска открылся дорожный провал «в преисподнюю»

16.05.2017 11:14

Вид на провал из квартиры соседнего дома
Вид на провал из квартиры соседнего дома

На улице Калинина в Рубцовске, неподалеку от дома № 18, канализационной насосной станции и стадиона «Торпедо», образовался внушительный дорожный провал диаметром несколько метров. Из-за этого властям пришлось ограничить движение транспорта. Что делать с ямой пока не ясно — не исключено, что для ее устранения придется привлекать специализированную технику из Барнаула, рассказал ИА «Банкфакс» главный инженер МУП «Рубцовский водоканал» Александр Польских.

Вид на район провала из космоса (снимок начала 2017 года)
Вид на район провала из космоса (снимок начала 2017 года)

Судя по сообщениям горожан в соцсетях, провал начал образовываться еще несколько дней назад, постоянно увеличиваясь в размерах. В итоге проезд по улице стал невозможен. Г-н Польских сообщил, что причиной инцидента стало разрушение канализационного коллектора. Собеседник уточнил, что жители ближайших домов сейчас в полном объеме получают коммунальные услуги.

По словам главного инженера, сейчас ведутся подготовительные работы по устранению провала. «Совместно с администрацией Рубцовска прорабатывается вопрос о привлечении дополнительных денег и специализированной техники. Глубина залегания коллектора — более 6 м, а уровень грунтовых вод в этом году аномально высокий. 1-2 м максимум, дальше вода. Соответственно, при работах должна использоваться и система водопонижения. Техники, которая способна работать на такую глубину, в городе нет. Вероятно, придется привлекать специализированную организацию из Барнаула», — сказал Александр Польских.

При этом он оговорился, что фронт работ пока известен лишь приблизительно. «Будет видно, как раскопаем. Возможно, придется заменять еще и трубу. И еще — в этой точке сходятся три коллектора диаметрами от 400 мм до 1200 мм, они построены в 1953-1956 годах. Пока не до конца ясно, какой из них разрушен», — сообщил главный инженер МУП «Рубцовский водоканал».

Местные жители сообщают, что проседание асфальта на этом месте было заметно еще несколько лет назад, при мэре Петре Гамалееве, который ушел в отставку еще в 2011 году. Тогда тоже образовался провал, но меньших размеров и его удалось быстро залатать.

В сообществе «Беспредел нашего города — обратная сторона Рубцовска» указано, что за последние дни асфальт начал проседать еще в нескольких районах города. «Ранее уже были провалы возле «Сбербанка», «Арт-кафе» и на перекрестке улицы Громова и бульвара Победы. А также на улице Алтайской с восточной стороны дома по улице Тихвинской, 30. В этом году уже был провал грунта там же, на Алтайской, 74. Труба диаметром около метра, вроде бы, и в ней образовалось отверстие. Грунт уходит в это отверстие, образуется пустота и в один «прекрасный» момент происходит обвал. И дай Бог, чтобы никто не провалился в такие ловушки», — написал один из пользователей.

Фото: сообщество «Беспредел нашего города — обратная сторона Рубцовска» в «Одноклассниках», Карты Google


Другие новости по этой теме:

 Власти Барнаула потеряли «собственника провала» у библиотеки им. В. Я. Шишкова
 Серийный провал: у библиотеки им. В. Я.Шишкова в Барнауле открылся «вход в подземелье»
 «Барнаульский апокалипсис» продолжился зияющим провалом у ТЦ «Пионер»

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 21
гость

16.05.2017 11:44

а где женя с рубанком , которые должны объяснить , что техника не нужна - эти пмк и пр ... а стоит самим жильцам выйти и всё будет окей ? и почему то автор статьи умалчивает , что по всему центру более месяца уже
закачивался кипяток в магистрали ? мчс даже отказывалась его перекрывать !мотивируя отсутствием власти в
городе !!!!!!!!!!!!! видимо грунтовые воды черти там кипятят ? заколебались подвалы проветривать.
да и ям нарыто по всему центру не мерено .банально порвались трубы гвс , а порыв обнаружить не удаётся
, ибо продали прибор , который это делает . и вот вопрос - кто будет оплачивать кубы кипятка ,
залитого в магистрали и подвалы ? ясно кто . город . и не была ли это преднамеренная диверсия "эффективного"
собственника с целью извлечения прибыли - горячую воду все экономят то !- ??????
ликвидация системы жкх и повальное воровство причина этих коллапсов .
на , как говорил наш гуляйтер - ответим конгрессом на все провалы !
Наблюдатель

16.05.2017 12:34

Крах управления всеми системами, за которые отвечает администрация. Удел Фельдмана - выполнять чужие приказы. Научится формировать команду и заставлять членов этой команды выполнять собственные приказы Д,З. не может. Если кто-то ждет от сегодняшней муниципальной власти изменений к лучшему, то нужно выдвигать в городской совет новых людей, которые выберут нового главу, способного производить позитивные изменения. Иначе город и дальше будут грабить внешние силы (СГК, ИДК, СДС и пр) и собственные хапуги, которых Фельдман прикрывает (или возглавляет).
Евгений

16.05.2017 12:41

С большим интересом наблюдаем как вы тонете и проваливаетесь НАМ ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО. При этом нихрена не делаете а усилено ищете крайнего. Скоро к вам ПМК из Барнаула приедет и вас спасёт. А вы и дальше продолжайте искать крайнего на большее вы неспособны как я полагаю.
Провал на Улежникова

16.05.2017 12:46

Недавно во всех краевым СМИ сообщали о высокотехнологичной ДОРОГОСТОЯЩЕЙ операции доблестного подрядчика СГК по прокладке трубы под недавно заасфальтированной дорогой на переулке Улежникова. Поздравляем СГК, Администрацию Рубцовска и покровителей СГК в Администрации края! Провал полотна дороги в месте прокладки - яркий пример того, как качественно СГК реализует свою "инвестиционную" программу и как деньги простых рубцовчан выбрасываются на ветер.
Евгений

16.05.2017 12:51

23 из 26 (подавляющее большинство) депутатов горсовета ЭТО ТЕ КОТОРЫХ ВЫ ЖИТЕЛИ выбирали проголосовали за Фельдмана . И что вы хотите ну и спросите с депутатов. Полностью согласен с Наблюдателем.
евгение

16.05.2017 12:58

ты идиотка, главу города-фельдмана избирают сами депутаты, чабан необразованный. кстати, я с интересом наблюдаю, как вы убиваетесь насмерть на ваших отделанных за наше финансирование дорогах. а еще было уматно смотреть как вы жрали с жадностью гречку бесплатную с полевой кухни, на день победы, о что значит приучены к халяве
Евгению

16.05.2017 12:59

Эти же депутаты ЕДИНОГЛАСНО голосовали за вора и алкаша Ларионова, который взял себе в замы никчемного Фельдмана, который и продолжает разваливать то, что его наставник - Дерфлер успел создать за 4года своего управления городом.
Евгений

16.05.2017 13:04

Для барана которого пасёт чабан 12.58 а депутатов то кто выбирает ? тормоз заднеприводный. Иди яму закапывай лопатой сидишь в комп пялишься.
женя

16.05.2017 13:19

власть не должна спасать , она обязана обеспечить функционирование государственной машины .
так то . или слабо понять простые вещи ? да нет . бабло мешает .
если мчс , мэрия отказываются перекрывать задвижки и допускают вот такие провалы - они
должны идти под суд как вредители , с возмещением ущерба . но жень , местные власти поддерживает
губернатор , путин , то что это ? губернатор должен быть уволен и отдан под суд . то же по мчс .
и фельдманам . но власть это устраивает . вот и итог .
Иван Иванов

16.05.2017 13:21

Скоро на месте Рубцовска будет одна большая яма которую заполнят грунтовые воды)). Лучше ужасный конец чем ужас без конца!
Знайка

16.05.2017 13:35

Потери в сетах города по горячей воде более 50%! А что делает администрация? Банкротит теплоснабжающие организации (5 шт. за последнее время), вешает лапшу горожанам, увеличивает тарифы на тепло, придумали дебильную перемычку с реконструкцией ЮТС... А кто в корень зрить будет? Власть, ты чем нибудь владеешь?
Знайке

16.05.2017 14:19

Это все потому, что существует устойчивая ОПГ, мозг которой директор РКЦ В.Ф. Левшин. Состав известен. Крыша - Фельдман и пара крутых дядек в Барнауле. А рубцовчане исправно платят и платят. а на их деньги проводятся дорогие свадьбы в Москве. детишки в Барнауле, Питере, Израиле, Швейцарии и Канаде живут припеваючи, да один "нищий" на яхте по Темзе плавает.
Евгений

16.05.2017 14:59

https://youtu.be/_1fiNnTCnCk

Евгений

16.05.2017 15:05

13.19 Что вы предлагаете?

Выбирайте других депутатов.
гость

16.05.2017 16:12

аналогичные провалов и в Барнауле хоть отбавляй. вот видео нашел https://youtu.be/yB1YpHoCnyU
Рубцовчанин

16.05.2017 16:27

10 лет моет на этом месте. И все эти обуховичи, фельдманы итд ходят как в штаны болтов наложившие. Ждут пока Дворец Культуры рухнет и их наконец-то посадят.
Зритель

16.05.2017 16:39

Радостно видеть что Водоканал развалившуюся и прохудившуюся КНСку обшил сайдингом. Как говорят в Рубцовске "Губы накрасили - Опу не помыли".
Евгению

16.05.2017 16:52

А если бы все отписавшиеся под этой новостью взяли по лопате, в том числе и Евгений, закопали бы мгновенно яму.
Deckman

16.05.2017 17:40

А где этот придурок, который подписывается почетным узником из Славгорода или еще каким-то хреном со своим вечным "товарищи, это 3,14дец"? Почему еще не отметился тут своим "ко-ко-ко"?
жене

16.05.2017 18:25

иди гречки халявной пожри и выводок свой накорми, а то осеменитель целыми сутками дрочит у монитора, пока толстожопая женушка на кассе чеки отбивает))))
An Vlad

16.05.2017 19:56

Это -проклятие Дадина!