Барнаульская пиарщица отметилась в Топе самых обаятельных участниц единороссовских праймериз

Кира Васильева на фоне Leroy Merlin

В число самых ярких участниц праймериз «Единой России», которые пройдут по всей стране 28 мая, попала жительница Барнаула Кира Васильева. Она претендует на то, чтобы представлять «партию власти» на выборах депутатов гордумы 10 сентября. Шорт-лист наиболее привлекательных участниц праймериз подготовила «Лента.ру».

33-летняя жительница Барнаула участвует в праймериз как беспартийный кандидат. Она работает PR-директором в компании «Приоритет Сибирь», которая занимается поставками средств защиты растений. Работу успевает совмещать с семьей: замужем, воспитывает четырех детей. «Да, я не сотрудник соцслужб, не директор школы, не заведующая детским садом и ничего не знаю о молодежных движениях в нашем городе и крае. Но я воспитываю четырех детей, и то, что творится в нашей жизни в плане соцобеспечения, образования и будущего наших детей меня сильно волнует. Потому как я вижу, что сегодня нам приходится надеяться только на себя, а власть в стороне. Мне проще написать и опубликовать 10 статей за неделю, чем один раз выступить в дебатах еще и в прямом эфире. Но я хочу говорить! И ничего страшного, что не сразу все получается идеально. Сильные люди всегда найдут в себе ресурсы для того, чтобы стать совершеннее не только для себя, но и для пользы обществу», — пишет Кира Васильева у себя в Instagram.

На светском мероприятии

В подтверждение своих слов г-жа Васильева даже выложила фото с одной из дебатплощадок. Стоит отметить, что PR-директор «Приоритета Сибири» - персона довольно медийная: она регулярно появляется на обложках барнаульских гламурных журналов, несколько раз давала интервью профильным изданиям о бизнесе в качестве эксперта. Кстати, в своем аккаунте она выкладывает большое количество семейных фотографий и селфи. Интересно, что среди многочисленных изображений можно, например, обнаружить совместный снимок с бывшим сити-менеджером Барнаула Игорем Савинцевым. Пока у Киры Васильевой 719 подписчиков.

С Игорем Савинцевым

Баллотироваться она намерена по округу № 20, впрочем, откровенно говоря, ее шансы на попадание в итоговый список кандидатов от ЕР невелики. Из биографической справки г-жи Васильевой следует, что она родилась 5 января 1984 года в Семипалатинске. В 1997 году переехала в Барнаул. В 2001 году окончила РАЭПШ, в 2008 году - АлтГАКИ по специальности «Социально-культурная деятельность». С 2011 года занимается деятельностью в сфере PR, маркетинга и рекламы. С 2016 года работает в компании «Приоритет Сибири».

Напомним, 21 мая в Барнауле завершаются дебаты для участников праймериз ЕР. При этом по состоянию на 16 мая, 12 человек вообще ни разу не участвовали в дискуссиях, а еще 42 кандидата выступили только по разу. Между тем согласно положению о праймериз, каждый из соискателей обязан выступить как минимум дважды, иначе его регистрация будет аннулирована. Пока в списке участников праймериз ЕР в Барнаульскую гордуму значится 176 человек.

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