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Главная Лента новостей Прокуратура взялась «выбивать» деньги студентов у обанкроченной алтайской академии

Прокуратура взялась «выбивать» деньги студентов у обанкроченной алтайской академии

19.05.2017 16:13

В связи с прекращением своей образовательной деятельности АНООВО «Алтайская академия экономики и права» задолжала 396 бывшим студентам более 20 млн рублей. Деньги они заранее перевели учреждению в счет обучения. Прокуратура Алтайского края пытается добиться восстановления их прав и погашения задолжености, сказано на сайте ведомства.

Как пояснила прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере Елена Гончарова, в интересах студентов в суд уже направили 274 исковых заявления о взыскании платы за обучение на сумму 13,6 млн рублей. Известно, что 260 из них рассмотрели и удовлетворили, при этом 14 судебных решений на сумму 761 тысяча рублей уже исполнили.

Сотрудники надзорного ведомства призывают бывших студентов академии, которые до сих пор не вернули свои деньги, обратиться в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением включить их в реестр требований кредиторов. Прокурор Барнаула в свою очередь 11 мая объявил временному управляющему академии предостережение. Ситуация, связанная с выплатой бывшим студентам академии задолженности, находится на контроле городской прокуратуры.

Напомним, что проблемы ААЭП начались с запрета на прием студентов в январе 2016 года, затем в конце июля у вуза истекла госаккредитация. Таким образом, вуз не смог пополнить когорту первокурсников (примерно 450-500 человек). А в сентябре стало понятно, что Алтайская академия экономики и права, которая, по уверениям ректора Александра Тена, должна была в течение осени вернуть аккредитацию, имеет все шансы прекратить существование. Эти события побудили студентов в спешном порядке покинуть стены вуза.

При этом, как оказалось, академия так и не смогла рассчитаться с частью бывших подопечных. В ноябре прокуратура Барнаула в ходе проверки установила, что руководство ААЭП до сих пор не вернуло деньги студентам за обучение, хотя они давно покинули стены проблемного вуза. А в мае текущего года Арбитражный суд Алтайского края по заявлению внучки Леонида Тена Эльмиры Шукуровой все-таки признал требования о банкротстве Алтайской академии экономики и права обоснованными. Бывшие студенты ААЭП не исключают, что банкротство вуза может быть преднамеренным. На это указывает ряд фактов, в том числе массовая продажа имущества накануне подачи заявлений в суд. В марте 2017 года эту информацию начали проверять правоохранительные органы.


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