Алтайский краевой суд заставит Игоря Савинцева «доплатить» за махинации с землей

19 мая Алтайский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы гособвинителей и защиты бывшего сити-менеджера Барнаула Игоря Савинцева, осужденного Центральным районным судом на четыре года лишения свободы условно за превышение должностных полномочий. В итоге суд решил увеличить сумму взысканных судебных издержек, сообщили ИА «Банкфакс» в секретариате главного судьи.

Г-н Савинцев настаивал на своей полной невиновности, тогда как прокуроры Сироткин и Ошовская — на ужесточении наказания. Требования надзорного ведомства в итоге были частично удовлетворены. «Игорю Савинцеву назначено дополнительное наказание, касающееся возмещения расходов», — сообщили ИА «Банкфакс» в уголовной канцелярии Алтайского краевого суда. По данным «Банкфакса», к судебным издержкам в размере 370 тысяч рублей, который должен возместить бывший сити-менеджер, суд добавил 30 тысяч рублей. Кроме того Игорь Савинцев на два года лишился права занимать должности в органах власти, связанные с распоряжением финансовыми средствами. Отметим, что в первой инстанции прокуратура настаивала на назначении штрафа как раз в размере 400 тысяч рублей.

Добавим, что сейчас прокуратура пытается добиться возврата земельных участков, махинации с которыми по версии суда осуществлял Игорь Савинцев, в собственность города. Как указано на сайте надзорного ведомства, нынешнему главе администрации Сергею Дугину было предложено принять меры по возврату земли в хозяйственный оборот, не допустив незаконное выбытие имущества из муниципальной собственности и причинение ущерба муниципальному образованию. Однако реакции на это предложение не последовало. В этой связи 18 мая прокуратура внесла г-ну Дугину представление, в суд предъявлен иск о признании отсутствующим права собственности хозяйствующего субъекта на объект капитального строительства по адресу: Змеиногорский тракт, 83 с требованием о наложении ареста на указанное имущество.

Напомним, что 24 марта судья Центрального районного суда Марина Новикова огласила приговор бывшему сити-менеджеру Барнаула Игорю Савинцеву. Экс-глава городской администрации обвинялся по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, покушение на присвоение и растрату вверенного имущества в особо крупном размере). Он получил четыре года условно с испытательным сроком в четыре года. При этом с декабря 2015 года Савинцев находился под домашним арестом – этот срок пойдет в зачет наказания. Также ему нужно возместить судебные издержки на сумму в 307 тысяч рублей. Гособвинение просило для г-на Савинцева пять лет реального срока заключения в колонии общего режима и штраф в размере 400 тысяч рублей.

По версии следствия, с августа 2009 года по апрель 2013 года Савинцев, располагая всей полнотой информации о сформированных муниципальных земельных участках, использовал ее в своих корыстных и личных целях. В результате на территории города было подыскано пять земельных участков, на право аренды которых законно претендовали другие организации. Вместо этого, в обход законом установленной процедуры, были обеспечены условия передачи земли подконтрольным Савинцеву лицам и членам его семьи по выкупной цене гораздо ниже существующей. Впоследствии обвиняемый обеспечил строительство на двух участках зданий и оформление соответствующих правоустанавливающих документов. В связи с возбуждением уголовного дела, а также наложением ареста на участки, Савинцев не смог довести свой преступный умысел, направленный на присвоение и растрату пяти земельных участков общей рыночной стоимостью более 60 млн рублей, до конца по не зависящим от него обстоятельствам. В результате превышения обвиняемым должностных полномочий муниципальному образованию был причинен имущественный ущерб в размере более 17 млн рублей.