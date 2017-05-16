Подозреваемый в расстреле летчика с Алтая проведет пять лет в турецкой тюрьме

Альпарслан Челик

Альпарслан Челик, которого подозревают в причастности к убийству уроженца Алтайского края летчика Олега Пешкова, приговорен к пяти годам заключения по делу о незаконном владении оружием. Приговор не имеет отношения к гибели пилота российского Су-24 в ноябре 2015 года, информирует «РИА Новости».



Суд Измира приговорил Альпарслана Челика к пяти годам лишения свободы за незаконное владение оружием. Об этом изданию рассказал адвокат Мурат Устюндаг. Он уточнил, что расследование дела о гибели российского летчика Пешкова продолжается, суд не рассматривал дело о причастности к этому убийству Челика. 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил ракетой типа «воздух-воздух» российский бомбардировщик Су-24, который участвовал в операции России в Сирии. Турецкие власти утверждали, что самолет нарушил воздушное пространство страны, но в Москве это опровергали. Самолет упал в Сирии, командир экипажа Олег Пешков был расстрелян с земли, штурман выжил. В ходе спасательной операции погиб еще один российский военнослужащий. МИД России требовал от властей Турции найти и привлечь к ответственности подозреваемого в этом убийстве.



27 декабря газета Hurriyet опубликовала интервью с Альпарсланом Челиком, в котором тот признался, что убил катапультировавшегося летчика Су-24. МИД России потребовал от властей Турции найти его и привлечь к уголовной ответственности. Потеря российского самолета и гибель летчика привели к обострению в отношениях между Россией и Турцией, прокуратура закрыла дело о причастности Челика к гибели Олега Пешкова. Однако после нормализации отношений, когда президент Турции Реджеп Эрдоган принес извинения за гибель пилота, расследование дела возобновилось «по вновь открывшимся обстоятельствам».

Олега Пешкова похоронили в Липецке. Летчик был посмертно награжден «Золотой звездой» Героя России. В его честь на аллее героев СССР в Косихе, где родился военнослужащий, установлена мемориальная плита. Кроме того, одну из улиц райцентра планировали назвать именем героя. Также губернатор Алтайского края Александр Карлин учредил три ежемесячные именные стипендии имени Олега Пешкова для обучающихся в школе-интернате с первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского Союза К. Г. Павлюкова. Помимо прочего, Минобороны решило присвоить имя Олега Пешкова одному из приписанных к Липецкому авиацентру новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Также уроженцу Алтайского края установили памятник в Амурской области. Здесь летчик проходил службу на протяжении семи лет. У Олега Пешкова остались дочь 1995 года и сын 2007 года рождения.



По информации турецкого агентства Dogan, Челик и его подельники незадолго до ареста вернулись из Сирии, где воевали на стороне исламистов. Они были задержаны в Измире в числе других подозреваемых в нарушении закона об оружии. Агентство «Анадолу» сообщило, что Альпарслан Челик ранее был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за сбыт, изготовление и хранение фальшивых денег. Кроме того, его обвиняли в причастности к организации побега одного из заключенных, а также в мошенничестве.