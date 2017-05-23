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Главная Лента новостей Два алтайских губернатора оказались в конце рейтинга доходов среди сибирских глав

Два алтайских губернатора оказались в конце рейтинга доходов среди сибирских глав

24.05.2017 11:16

Глава Республики Алтай Александр Бердников по итогам 2016 года задекларировал доход в размере 3,572 млн рублей. Это почти на 900 тысяч рублей больше, чем было годом ранее. Данная сумма превосходит доходы членов регионального кабмина, но уступает заработку отдельных представителей законодательной ветви власти - Госсобрания РА.

Вместе с тем ухудшила финансовые позиции супруга губернатора. Она отчиталась о доходе в 1,154 млн рублей (было 1,347 млн рублей). Александру Бердникову принадлежит два земельных участка общей площадью 3657 кв. м, жилой дом (273,5 кв. м) и недостроенный объект. За год г-н Бердников лишился участка для размещения гаражей и автостоянок (67 кв. м), а также гаража (55,2 кв. м). Помимо прочего, супруги располагают служебной квартирой в 176,1 кв. м. Кроме того, жене губернатора принадлежит автомобиль Opel Astra.

Стоит отметить, что заработок губернатора превосходит показатели подчиненных - министров правительства РА, но уступает доходам наиболее состоятельных членов Эл Курултая. Так, самым обеспеченным парламентарием стал бизнесмен Вечеслав Кыдатов (25,97 млн рублей). Лидером среди чиновников является первый зампредседателя правительства РА Наталья Екеева с 2,654 млн рублей.

Напомним, что 23 мая отчитался о своих доходах за 2016 год и председатель правительства Алтайского края Александр Карлин (4,011 млн рублей). Кстати, губернаторы «двух Алтаев» уступают по доходам большинству своих коллег в СФО: Александр Карлин занимает 9-ое место (из 12-ти), Александр Бердников — 11-ое.

Больше всех в 2016 году заработал глава Томской области Сергей Жвачкин - 13 млн рублей. Далее расположились глава Хакасии Виктор Зимин (6,143 млн рублей), губернатор Омской области Виктор Назаров (5,91 млн рублей), губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (5,42 млн рублей), глава Забайкальского края Наталья Жданова (5,4 млн рублей), губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий (4,85 млн рублей), губернатор Иркутской области Сергей Левченко (4,126 млн рублей), глава Тывы Шолбан Кара-оол (4,085 млн рублей), Александр Карлин (4,011 млн рублей), врио главы Бурятии Алексей Цыденов (3 572 381 рублей), Александр Бердников (3 572 196 рублей). Самый низкий в сравнении с другими сибирскими главами доход у губернатора Красноярского края Виктора Толоконского - 2,82 млн рублей.

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Комментарий

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Комментариев 3
1

24.05.2017 14:24

А по неофициальным?
Переживающий

24.05.2017 14:50

Вот решили проверить, действительно ли Карлин занимает 9-е место по уровню доходов в СФО.
Если просто взять цифры, то да…
А если сделать анализ, и посчитать какой доход губернаторов по отношению к средней зарплате по регионам, то картина получается другая.
Взяли данные Росстата за 2016 год.
Средняя зарплата за 2016 год в СФО составила– 29 594 рублей.
Самая большая зарплата в СФО в Красноярском крае – 35 737 рублей и Томской области – 33 966 рублей.
Самая низкая зарплата в Алтайском крае – 19 960 рублей.
Мы взяли и разделили доходы губернаторов на 12 месяцев, а затем на среднюю зарплату по региону. То есть решили узнать, сколько средних зарплат по региону имеется в доходах губернаторов.
На первом месте – губернатор Томской области (31,89), на втором – губернатор Омской области (17,84), на третьем – губернатор республики Хакасии (16,96), и ура! – на четвертом месте – губернатор Алтайского края с результатом = 16,75.
Вот так, методом простых математических решений, можно разглядеть истинную картину доходов губернатора Карлина.
И ведь, не стыдно ему, Карлину…
Хотя, о чем я говорю, ему такой доход нужен для того, чтобы жить в Москве, ведь он не является резидентом Алтайского края, так набегами… иногда…
Виктор

24.05.2017 19:36

Я не верю ни одному их отчету, а коррупция и казнокрадство где.