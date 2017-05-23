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Главная Лента новостей Экс-депутат Алтайского Заксобрания сел на скамью подсудимых за незаконную торговлю недвижимостью

Экс-депутат Алтайского Заксобрания сел на скамью подсудимых за незаконную торговлю недвижимостью

24.05.2017 13:15

Индустриальный районный суд Барнаула провел первые заседания по уголовному делу бывшего депутата Алтайского Заксобрания, экс-руководителя барнаульской ячейки ЛДПР Алексея Кушнарева. Его обвиняют в незаконном предпринимательстве, связанном с рынком недвижимости. Об этом говорится в карточке дела на сайте суда.

Материалы дела были переданы в суд прокуратурой в начале апреля. 15 мая прошло предварительное заседание, с 29 мая судья Евгений Моисеев приступит к допросу свидетелей, а также начнет исследование доказательств. По информации ИА «Банкфакс», г-н Кушнарев мог совершать преступления как раз в период депутатских полномочий — с 2012 по 2016 годы.

Согласно позиции СУ СКР по Алтайскому краю, обвиняемый хотел создать себе положительный имидж депутата АКЗС, при этом не связанный с предпринимательством. От имени подконтрольных и подотчетных ему лиц он продал 142 объекта недвижимости — земельных участков и жилых домов в барнаульском поселке Лесной, при этом сам он в качестве предпринимателя не регистрировался. В результате от незаконной предпринимательской деятельности г-н Кушнарев получил доход на общую сумму более 123 млн рублей, что является особо крупным размером. Ранее следком указывал, что Алексей Кушнарев действовал от имени своего родного брата, также не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, выступая по доверенности.

В итоге Алексею Кушнареву предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Санкция предполагает штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Также суд может назначить принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишить свободы на этот же период со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до шести месяцев либо без такового.

Интересно, что у Алексея Кушнарева уже появились защитники. Так, известный в Алтайском крае общественник Андрей Маевич и журналист Валерий Зиястинов опубликовали сообщение сайта «Новости Алтая», в котором процесс над экс-депутатом называется «показательным» и «заказным». В тексте содержится даже описание предпринимательской деятельности г-на Кушнарева, которая, по версии авторов, не являлась незаконной, поскольку «подоходный налог с продажи в 13% уплачивается в любом случае». Впрочем, комментаторы предложили «не мараться» об это дело, а если авторам публикации хочется привлечь внимание, то написать телеведущему Андрею Малахову.

Добавим, в прошлом году г-н Кушнарев собирался баллотироваться от либерал-демократов в новый состав АКЗС, однако в связи с тем, что летом он получил статус обвиняемого по уголовному делу, так и не стал кандидатом. Из-за домашнего ареста действующий на тот момент парламентарий не смог сдать в избирком необходимые документы, рассказывала ИА «Банкфакс» координатор Алтайского реготделения ЛДПР Евгения Боровикова. Планировалось, что Алексей Кушнарев закроет округ № 1 (Бурлинский район, Славгород и Яровое).


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Комментарий

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Комментариев 10
Тут тоже кто-то создавал себе положительный имидж

24.05.2017 14:01



Приставы остановили работу Коченевского НПЗ (нефте-перерабатывающего завода)в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

В отдел приставов по Коченёвскому району пришло постановление суда о приостановлении работы нескольких технологических резервуаров прицехового склада нефтепродуктов, которые не были оборудованы специальными средствами контроля и управления. В резервуарах, в частности, демонтирована газоуравнительная линия, отсутствуют запорные устройства, применяемые при аварийной разгерметизации обвязки резервуаров, а также отсутствует защита по предельно допустимому уровню нефтепродуктов в резервуаре.

«Подобные обстоятельства создают неиллюзорную угрозу экологии Новосибирской области, жизни и здоровью людей, так как резервуары являются опасным производственным объектом», — рассказали приставы.

Ранее компания уже была оштрафована на 200 тысяч рублей из-за нарушений требований безопасности, но руководство так и не предприняло никаких действий к устранению правонарушений.

Сейчас судебные приставы опечатали резервуары, устранив саму возможность эксплуатации опасных производственных объектов.

А ЧТО ТАМ В селе ЗОНАЛЬНОМ НА НЕФТЕ СМОЛОКУРНЕ? Когда туда приставы и прокуроры по настоящему заглянут?
гость

24.05.2017 14:39

а деньги где ?
гость

24.05.2017 14:45

вот чего чего а от бывшего работника прокуратуры "блистать" не знанием законов РФ просто потрясло! Совсем журналистика знание вышибла ??? Куда мир катится, один уклоняется от уплаты полноценных налогов и его тут же кинулись защищать! Попробовал бы он НДС так же спрятать - сразу бы сел и на 6 лет!
Яна

24.05.2017 15:19

Заказуха чистейшая!!!! И кто же прошел в АКЗС по округу №1? И сразу становится понятно, что это из "оперы" про бывшего руководителя аппарата АКЗС. Кукловод один и тот же!
КВН г Славгорода

24.05.2017 16:22

По округу прошёл Диркс Иван Викторович на голубом глазу- ЧИСТЕЙШИЙ ВОР ! От партии воров и жуликов ,благодаря своему родственнику Лоор И.И. Читая комментарии , думается , что и его не минует сия чаша ?
ХМ

24.05.2017 17:18

Вербовщик наемников маевич уже в "общественника" превратился? Только по личности этого "защитника" можно сделать 100%тный вывод о виновности экс-депутатишки.
Гость

24.05.2017 19:47

Работал С Лешей вместе несколько лет. Могу сказать одно: Лешина любовь к деньгам всегда была превыше всего.
Вот он результат.
Очевидец

24.05.2017 22:01

Ну а почему бы и не заплатить поллимона штрафа, после того, как хапнул этих лимонов больше сотни! Наши депутаты всех уровней пишут законы для того, чтобы при любом раскладе остаться в шоколаде и при наворованном! Ведь это даже не сенсация, это банальная российская обыденность.. Ну хапнул пацан, используя ситуацию, показал всем остальным, плачущимся на жизнь, как надо жить в России, чтобы жизнь была праздником! Не Китай ведь, не расстреляют, и даже ничего не отберут! Добрым молодцам урок - на усы не отросшие ещё мотайте!
Адвокакт О

24.05.2017 22:18

Зря привязались к нему. Много лет знаю его как порядочного человека. Семьянин, политик, перспективная личность. Желаю ему победить эту систему.
адвокату

25.05.2017 01:15

В нашей стране еще никто и никогда не побеждал систему. Система перемелет и глазом не моргнет.