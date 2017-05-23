Экс-депутат Алтайского Заксобрания сел на скамью подсудимых за незаконную торговлю недвижимостью

Индустриальный районный суд Барнаула провел первые заседания по уголовному делу бывшего депутата Алтайского Заксобрания, экс-руководителя барнаульской ячейки ЛДПР Алексея Кушнарева. Его обвиняют в незаконном предпринимательстве, связанном с рынком недвижимости. Об этом говорится в карточке дела на сайте суда.

Материалы дела были переданы в суд прокуратурой в начале апреля. 15 мая прошло предварительное заседание, с 29 мая судья Евгений Моисеев приступит к допросу свидетелей, а также начнет исследование доказательств. По информации ИА «Банкфакс», г-н Кушнарев мог совершать преступления как раз в период депутатских полномочий — с 2012 по 2016 годы.

Согласно позиции СУ СКР по Алтайскому краю, обвиняемый хотел создать себе положительный имидж депутата АКЗС, при этом не связанный с предпринимательством. От имени подконтрольных и подотчетных ему лиц он продал 142 объекта недвижимости — земельных участков и жилых домов в барнаульском поселке Лесной, при этом сам он в качестве предпринимателя не регистрировался. В результате от незаконной предпринимательской деятельности г-н Кушнарев получил доход на общую сумму более 123 млн рублей, что является особо крупным размером. Ранее следком указывал, что Алексей Кушнарев действовал от имени своего родного брата, также не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, выступая по доверенности.

В итоге Алексею Кушнареву предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Санкция предполагает штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Также суд может назначить принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишить свободы на этот же период со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до шести месяцев либо без такового.

Интересно, что у Алексея Кушнарева уже появились защитники. Так, известный в Алтайском крае общественник Андрей Маевич и журналист Валерий Зиястинов опубликовали сообщение сайта «Новости Алтая», в котором процесс над экс-депутатом называется «показательным» и «заказным». В тексте содержится даже описание предпринимательской деятельности г-на Кушнарева, которая, по версии авторов, не являлась незаконной, поскольку «подоходный налог с продажи в 13% уплачивается в любом случае». Впрочем, комментаторы предложили «не мараться» об это дело, а если авторам публикации хочется привлечь внимание, то написать телеведущему Андрею Малахову.

Добавим, в прошлом году г-н Кушнарев собирался баллотироваться от либерал-демократов в новый состав АКЗС, однако в связи с тем, что летом он получил статус обвиняемого по уголовному делу, так и не стал кандидатом. Из-за домашнего ареста действующий на тот момент парламентарий не смог сдать в избирком необходимые документы, рассказывала ИА «Банкфакс» координатор Алтайского реготделения ЛДПР Евгения Боровикова. Планировалось, что Алексей Кушнарев закроет округ № 1 (Бурлинский район, Славгород и Яровое).