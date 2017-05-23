Второй по счету сохатый за сутки погиб в транспортной аварии на Алтае

Погибший на алтайской железной дороге лось

В Алтайском крае полицейские проводят проверку по факту происшествия на железной дороге, в результате которого погиб лось. Животное выскочило на перерез пассажирскому поезду, информируют в УТ МВД России по СФО.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России поздней ночью. Машинист пассажирского поезда «Новосибирск — Бийск» доложил, что состав совершил вынужденную остановку на перегоне Цаплино - Повалиха (Первомайский район). Причиной экстренного торможения поезда стало животное, которое неожиданно оказалось на железнодорожных путях. Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия. Локомотив оказался цел, и спустя девять минут пассажирский состав продолжил движение. Однако животное в результате столкновения с поездом погибло.

Напомним, что это уже второй за последние сутки случай гибели лосей на Алтае. 24 мая ночью подобный инцидент произошел на «Чуйском тракте», когда с животным столкнулась иномарка. Лось не выжил, а женщина-водитель с серьезными травмами оказалась на больничной койке.