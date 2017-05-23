×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаул предложили переименовать в Путинград

53
Есть мнение
Известные барнаульцы о переименовании города в Путинград: «Такое название сначала принесет пользу, а потом — один лишь вред»
6
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

52

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Бийчанин Александр Мариенко стал победителем первенства Азии по рукопашному бою
Дети попали в больницу из-за крысиного яда-мэрия Барнаула
Курорт Алтайского края попал в тройку лидеров по оздоровительному отдыху в России
Спортобзор от игрока хоккейного клуба «Динамо-Алтай» Максима Машошина


Резонанс
Темы недели
Лидия Громогласова заявила о давлении на депутата Бийской гордумы, перешедшего во фракцию КПРФ
74
Алтайские коммунисты рискуют остаться без «козырей» накануне старта выборной кампании-2017
76
В блогах
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

12
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

34
Василий Морозов

11.05.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

И все-таки «прецедент Нонко» прекрасен

17
Loading...
Главная Лента новостей Второй по счету сохатый за сутки погиб в транспортной аварии на Алтае

Второй по счету сохатый за сутки погиб в транспортной аварии на Алтае

24.05.2017 17:53

Погибший на алтайской железной дороге лось
Погибший на алтайской железной дороге лось

В Алтайском крае полицейские проводят проверку по факту происшествия на железной дороге, в результате которого погиб лось. Животное выскочило на перерез пассажирскому поезду, информируют в УТ МВД России по СФО.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России поздней ночью. Машинист пассажирского поезда «Новосибирск — Бийск» доложил, что состав совершил вынужденную остановку на перегоне Цаплино - Повалиха (Первомайский район). Причиной экстренного торможения поезда стало животное, которое неожиданно оказалось на железнодорожных путях. Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия. Локомотив оказался цел, и спустя девять минут пассажирский состав продолжил движение. Однако животное в результате столкновения с поездом погибло.

Напомним, что это уже второй за последние сутки случай гибели лосей на Алтае. 24 мая ночью подобный инцидент произошел на «Чуйском тракте», когда с животным столкнулась иномарка. Лось не выжил, а женщина-водитель с серьезными травмами оказалась на больничной койке.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 0