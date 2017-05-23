В Алтайском крае четверых мужчин сожгли в строительном вагончике из-за женской обиды

Рубцовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю предъявил обвинение двум жителям Егорьевского района, которые попытались заживо сжечь четверых мужчин. Перед этим предполагаемые преступники для верности несколько раз ударили их ножами. Спасти пострадавших не удалось, говорится в сообщении следкома.

По версии следствия, ночью 3 мая 29-летний обвиняемый со своим 26-летним братом приехали на один из строительных объектов Егорьевского района, чтобы отомстить предполагаемым обидчикам супруги старшего. В строительном вагончике, где временно жили рабочие, они обнаружили своих будущих жертв спящими. Братья несколько раз ударили их ножами, а потом облили воспламеняющейся жидкостью и подожгли. От полученных телесных повреждений и обширных ожогов потерпевшие скончались в медицинском учреждении.

Что интересно, по информации следкома причиной для столь жестокого убийства стало лишь предположение 29-летнего мужчины о том, что строители обидели его супругу.

Суд по ходатайству следователя избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Дело передано следователям первого отдела по расследования особо важных дел СУ СКР по региону.