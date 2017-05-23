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Главная Лента новостей В Алтайском крае четверых мужчин сожгли в строительном вагончике из-за женской обиды

В Алтайском крае четверых мужчин сожгли в строительном вагончике из-за женской обиды

25.05.2017 09:54

Рубцовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю предъявил обвинение двум жителям Егорьевского района, которые попытались заживо сжечь четверых мужчин. Перед этим предполагаемые преступники для верности несколько раз ударили их ножами. Спасти пострадавших не удалось, говорится в сообщении следкома.

По версии следствия, ночью 3 мая 29-летний обвиняемый со своим 26-летним братом приехали на один из строительных объектов Егорьевского района, чтобы отомстить предполагаемым обидчикам супруги старшего. В строительном вагончике, где временно жили рабочие, они обнаружили своих будущих жертв спящими. Братья несколько раз ударили их ножами, а потом облили воспламеняющейся жидкостью и подожгли. От полученных телесных повреждений и обширных ожогов потерпевшие скончались в медицинском учреждении.

Что интересно, по информации следкома причиной для столь жестокого убийства стало лишь предположение 29-летнего мужчины о том, что строители обидели его супругу.

Суд по ходатайству следователя избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Дело передано следователям первого отдела по расследования особо важных дел СУ СКР по региону.

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Комментарий

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Комментариев 6
славгородец

25.05.2017 10:07

Куда идем? Откуда такая жестокость?
Эд

25.05.2017 10:29

Да мы уже давно, похоже, пришли !
Падаль пригожинская

25.05.2017 11:35

Дадиным укушенный,не?
Вот и вся разгадка , Рубцовчане,крепитесь,Ональный -с вами!
Рита

25.05.2017 20:00

Правильно сделали что убили насильников. Пусть другим ублю будет уроком. Русские тоже умеют мстить.
Последнему от Фроси

25.05.2017 20:40

Конечно правильно. Дадут лет по 5 каждому. Зарезать четверых и сжечь их, в этом ничего страшного для общества и государства. А вот взяточникам мало дают по 10 лет. Надо пожизненно! От них угроза, боюсь на улицу выйти! А убивцев -оправдать ваще!
++++

25.05.2017 21:25

И ни слова про строителей в вагончиках. Толи это строители из азии кому все дозволено, то ли еще кто, одни вопросы.