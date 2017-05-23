«Чтобы таких фотографий у вас не было»: глава аппарата Алтайского Заксобрания рассказала журналистам, как «правильно» освещать сессии

25.05.2017 11:51
Новый руководитель аппарата Алтайского Заксобрания Инна Казанцева, похоже, решила кардинально поменять взаимоотношения представительного органа со СМИ. На встрече с журналистами, специально организованной по ее просьбе перед очередной сессией АКЗС, г-жа Казанцева объявила об основных требованиях к работе прессы со стороны парламентариев. К их числу можно отнести аполитичность, отказ от фотографирования депутатов в «невыгодном виде», а также строгий деловой стиль одежды.
Поводом для встречи Инны Казанцевой с представителями аккредитованных при региональном парламенте СМИ оказались фотографии, размещенные на сайте ИА «Банкфакс» по итогам апрельской сессии. Некоторые персонажи репортажа, включая персека крайкома КПРФ Марию Прусакову, сочли свои изображения излишне откровенными и даже провокационными. По всей видимости, руководство АКЗС делегировало нового руководителя аппарата для урегулирования этой щекотливой ситуации.
Инна Казанцева, руководитель аппарата Алтайского Заксобрания:
У меня три предложения к вам возникло. Давайте будем объективно освещать деятельность Законодательного Собрания без каких-то определенных толков по отношению к той или иной фракции или отдельных депутатов. Вы аккредитованы, чтобы показать работу Заксобрания в целом. Не надо освещать деятельность по политическим мотивам или показывать личную позицию депутатов.
Кроме того, попросила бы вас соблюдать правила журналистской этики. Не надо депутатов показывать в негативном виде. Ко мне после прошлой сессии обратились несколько человек, недовольные фотографиями, выставленными на сайте «Банкфакс». Я их внимательно посмотрела — и вы знаете, депутаты возмущались не зря. На этих фотографиях нет ничего, связанного с деятельностью Законодательного Собрания. Там показаны различные эмоциональные моменты, как люди пьют воду, сфотографированы руки, ноги депутатов и так далее. Так вот я хочу, чтобы таких фотографий для журнала «Крокодил» у нас не было. Негативное восприятие от сессии затем вызывает у людей неправильное представление, что мы здесь делаем.
Как выяснилось, Инна Казанцева намерена ввести еще одно нововведение, касающееся работы СМИ в стенах Парламентского центра: она планирует ограничить пребывание журналистов в самом зале для заседаний первыми 15-20 минутами сессии. По версии г-жи Казанцевой, этого вполне достаточно, чтобы успеть сделать фоторепортаж. Остальное время фотографы должны проводить в комнате для прессы. Впрочем, если впоследствии им все-таки понадобится еще раз зайти в зал, это возбраняться не будет.
«Посмотрите, как в Госдуме все устроено - красиво и правильно: журналистов нигде не видно, а трансляция идет, все освещается», - задала высокий стандарт для работы местной прессы г-жа Казанцева. В ответ ей, впрочем, возразили, что для СМИ в Госдуме выделен целый балкон.
Напоследок руководитель аппарата дала несколько рекомендаций касаемо дресс-кода. Она подчеркнула, что все должны придерживаться делового стиля одежды, исключить яркие рубахи, цветастые футболки, «поскольку это все-таки госучреждение». В своем выступлении г-жа Казанцева не затронула тему наказания за нарушение обнародованных ею правил, но по сведениям «Банкфакса», «правонарушителей» будут лишать аккредитации.
Добавим, что после апрельской сессии в кулуарах Парламентского центра обсуждалось возможное создание специального регламента для журналистов, который должен был подробно описывать всю нюансы работы СМИ при АКЗС. Впрочем документ, чреватый негативной реакцией надзорных органов, так и не увидел свет. Любопытно, что на фоне ужесточения дресс-кода и правил поведения для представителей СМИ депутатский корпус по-прежнему не скован какими бы то ни было «модными» рамками.
25.05.2017 12:48
25.05.2017 12:49
25.05.2017 12:56
25.05.2017 13:00
25.05.2017 13:04
25.05.2017 13:10
25.05.2017 13:12
некрасиво на сессии представительного органа, который всего раз в месяц собирается, спать и глянцевые журнальчики почитывать! а еще некрасиво являться на публичные мероприятия в юбке а ля манжет, а потом деланно возмущаться, что "гнусные журналисты" как-то не так тебя запечатлели.
25.05.2017 13:22
25.05.2017 13:25
вы что-то сказали... или послышалось, может
25.05.2017 13:28
25.05.2017 13:30
А вот это прекрасное решение. Знаком лично с рядом представителей деп.корпуса (притом из разных фракций), там есть замечательные люди, которые помогают избирателям, но это как правило остаётся за кадром
25.05.2017 13:49
25.05.2017 13:50
25.05.2017 13:56
Мария Николаевна, залогиньтесь, не надо стесняться :))
25.05.2017 13:59
тоже хочу досмотреть. до конца...
25.05.2017 14:00
25.05.2017 14:08
25.05.2017 14:23
25.05.2017 14:27
25.05.2017 14:31
Если СМИ будут объективны то их же закроют на 2 день. И про правильное освещение госдумы Казанцева приврала, там полно позорных для них съемок -снимков было и интервью моргающего депутата маркова с фотодоказательствами про их "работу" и на тв и Ютубе. Кстати депутатка Журова не смогла назвать ни одного положительно для народа действия от их труда.
25.05.2017 14:42
Во-первых, ей необходимо в срочном порядке изучить "Полномочия Алтайского краевого Законодательного Собрания", которые определены:
- Уставом (Основным Законом) Алтайского края;
- Законом Алтайского края от 8 мая 2001 года № 22-ЗС «Об Алтайском краевом Законодательном Собрании»;
- Законом Алтайского края от 4 декабря 2000 года № 76-ЗС «О статусе депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания».
Во-вторых, ей в срочном порядке необходимо изучить закон о СМИ.
В-третьих, навести порядок на сессиях, чтобы депутаты занимались делом.
Я думаю, после изучения вышеперечисленных документов, Инна Казанцева поймет, что она не имеет права указывать представителям СМИ ни о том, в каком виде приходить, ни о том, в каком ракурсе фотографировать депутатов, ни об отмене аккредитации за перечисленное.
А для того, чтобы не бояться СМИ и "таких фотографий", нужно просто ра-бо-тать!
Работать на совесть, работать на благо жителей края, работать на будущее Алтайского края.
И главное для Инны Казанцевой – запретами для СМИ проблему с депутатами не решают!
25.05.2017 14:43
25.05.2017 14:53
- как я, простой житель края, могу познакомиться с личной позицией депутата, и почему руководитель аппарата Алтайского Заксобрания боится того, чтобы жители края узнали о личной позиции депутатов?
"Не надо освещать деятельность по политическим мотивам или показывать личную позицию депутатов"- слова Инны Казанцевой.
- почему я, простой житель края, негативно воспринимаю работу сессии, не потому ли, что сами депутаты своими поступками заставляют меня именно таким образом воспринимать их работу?
"Негативное восприятие от сессии затем вызывает у людей неправильное представление, что мы здесь делаем" - слова Инны Казанцевой.
- почему так боится руководитель аппарата Алтайского Заксобрания правды о работе сессии? Правды о том, чем на самом деле занимаются депутаты в рабочее время, оплачиваемого за счет бюджета…
"Так вот я хочу, чтобы таких фотографий для журнала «Крокодил» у нас не было" - слова Инны Казанцевой.
Фотографией называют точное воспроизведение, передачу какого-либо процесса, явления…
25.05.2017 14:58
Д..ы б...ь. (Министр иностранных дел)
Да д...и (президент государства)
25.05.2017 15:13
25.05.2017 15:27
25.05.2017 16:31
25.05.2017 16:39
25.05.2017 16:43
Ну не смехота ли.
25.05.2017 16:46
идея интересная, но сложная для реализации, поскольку остается "Алтайская правда", где АКЗС учредитель, и ГТРК "Алтай" с "Катунью", которые получают госконтракты и однозначно не присоединятся к бойкоту.
25.05.2017 16:55
Сессию открыл председатель краевой избирательной комиссии А. А. Прохожев. Он сообщил, что из 222 избранных депутатов на сессию прибыло 215 человек. Дальнейшее ведение сессии депутаты поручили председателю организационного комитета по подготовке сессии депутату от избирательного округа № 161 В. С. Вернигоре.
Депутаты утвердили повестку и порядок работы сессии. Образован секретариат, избрана мандатная комиссия. После ее доклада, с которым выступил председатель комиссии депутат от избирательного округа № 175 И. Д. Гартман, принято решение о признании полномочий всех депутатов, избранных в краевой Совет народных депутатов.
Депутаты обсудили и приняли за основу Временный Регламент краевого Совета народных депутатов. К окончательному его утверждению они вернутся в конце сессии после рассмотрения всех дополнений и замечаний, поступивших в секретариат.
Затем депутаты приступили к выборам председателя краевого Совета народных депутатов. Для обсуждения на этот пост из числа депутатов было выдвинуто пять кандидатур: А. А. Кулешов - председатель крайисполкома, Ю. И. Жильцов - второй секретарь крайкома КПСС, А. Н. Сарычев - зам. начальника отдела юстиции крайисполкома, А. Г. Горячев - буровой мастер Рудно-Алтайской геологоразведочной экспедиции, А. А. Антонов - первый секретарь Каменского горкома КПСС. A. Н. Сарычев и А. Г. Горячев взяли самоотвод. Оставшиеся кандидаты изложили свои краткие программы, ответили на многочисленные вопросы. После обсуждения в список для тайного голосования по выборам председателя краевого Совета внесены депутаты А. А. Кулешов, Ю. И. Жильцов, А. А. Антонов.
Было выдано 216 бюллетеней (один депутат зарегистрировался после начала сессии). Результаты тайного голосования: А. А. Антонов «за» - 17, «против» - 199; Ю. И. Жильцов «за» - 55, «против» — 161; А. А. Кулешов «за» - 140, «против» - 6.
25.05.2017 18:16
25.05.2017 18:30
Есть понятие - "дресс код" и не важно какого учреждения оно касается - ООО "Мегафон", ООО "Билайн", ООО "Молочная сказка", Торговые дома "Мария-Ра" или "Аникс", Администрация края, АКЗС, ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, ГУ МВД по Алтайскому краю, Прокуратура РФ по Алтайскому краю, Аритражный суд по Алтайскому краю, Налоговая инспекция и т.д.
Кто-то имел смелость прийти в кирзовых сапогах наполовину умазанных в навозе с грязью под ногтями и сдать в Роспотребнадзор "собственноручно" испечённую булочку (гамбургер, беляш, чебурек) на анализ, дабы получить сертификат на право заниматься общественным питанием???
25.05.2017 18:43
Про кирзовые сапог и разговора нет. Тема про главу фракции (!) в цветной мини-юбке чуть ниже промежности на одной чаще весов и журналистов в футболках - на другой. Все-таки вещи совершенно неравнозначные.
25.05.2017 19:05
25.05.2017 19:16
ГАЙДАРО = НАВАЛО = ТРАНСПЕРАЛО!
25.05.2017 19:48
25.05.2017 20:37
Был он на нашем отделении Зонального свеклосовхоза молодым грамотным агрономом и прекрасным человеком...
25.05.2017 21:15