«Чтобы таких фотографий у вас не было»: глава аппарата Алтайского Заксобрания рассказала журналистам, как «правильно» освещать сессии

Новый руководитель аппарата Алтайского Заксобрания Инна Казанцева, похоже, решила кардинально поменять взаимоотношения представительного органа со СМИ. На встрече с журналистами, специально организованной по ее просьбе перед очередной сессией АКЗС, г-жа Казанцева объявила об основных требованиях к работе прессы со стороны парламентариев. К их числу можно отнести аполитичность, отказ от фотографирования депутатов в «невыгодном виде», а также строгий деловой стиль одежды.

Поводом для встречи Инны Казанцевой с представителями аккредитованных при региональном парламенте СМИ оказались фотографии, размещенные на сайте ИА «Банкфакс» по итогам апрельской сессии. Некоторые персонажи репортажа, включая персека крайкома КПРФ Марию Прусакову, сочли свои изображения излишне откровенными и даже провокационными. По всей видимости, руководство АКЗС делегировало нового руководителя аппарата для урегулирования этой щекотливой ситуации.

Инна Казанцева, руководитель аппарата Алтайского Заксобрания: У меня три предложения к вам возникло. Давайте будем объективно освещать деятельность Законодательного Собрания без каких-то определенных толков по отношению к той или иной фракции или отдельных депутатов. Вы аккредитованы, чтобы показать работу Заксобрания в целом. Не надо освещать деятельность по политическим мотивам или показывать личную позицию депутатов. Кроме того, попросила бы вас соблюдать правила журналистской этики. Не надо депутатов показывать в негативном виде. Ко мне после прошлой сессии обратились несколько человек, недовольные фотографиями, выставленными на сайте «Банкфакс». Я их внимательно посмотрела — и вы знаете, депутаты возмущались не зря. На этих фотографиях нет ничего, связанного с деятельностью Законодательного Собрания. Там показаны различные эмоциональные моменты, как люди пьют воду, сфотографированы руки, ноги депутатов и так далее. Так вот я хочу, чтобы таких фотографий для журнала «Крокодил» у нас не было. Негативное восприятие от сессии затем вызывает у людей неправильное представление, что мы здесь делаем.

Как выяснилось, Инна Казанцева намерена ввести еще одно нововведение, касающееся работы СМИ в стенах Парламентского центра: она планирует ограничить пребывание журналистов в самом зале для заседаний первыми 15-20 минутами сессии. По версии г-жи Казанцевой, этого вполне достаточно, чтобы успеть сделать фоторепортаж. Остальное время фотографы должны проводить в комнате для прессы. Впрочем, если впоследствии им все-таки понадобится еще раз зайти в зал, это возбраняться не будет.

«Посмотрите, как в Госдуме все устроено - красиво и правильно: журналистов нигде не видно, а трансляция идет, все освещается», - задала высокий стандарт для работы местной прессы г-жа Казанцева. В ответ ей, впрочем, возразили, что для СМИ в Госдуме выделен целый балкон.

Напоследок руководитель аппарата дала несколько рекомендаций касаемо дресс-кода. Она подчеркнула, что все должны придерживаться делового стиля одежды, исключить яркие рубахи, цветастые футболки, «поскольку это все-таки госучреждение». В своем выступлении г-жа Казанцева не затронула тему наказания за нарушение обнародованных ею правил, но по сведениям «Банкфакса», «правонарушителей» будут лишать аккредитации.

Добавим, что после апрельской сессии в кулуарах Парламентского центра обсуждалось возможное создание специального регламента для журналистов, который должен был подробно описывать всю нюансы работы СМИ при АКЗС. Впрочем документ, чреватый негативной реакцией надзорных органов, так и не увидел свет. Любопытно, что на фоне ужесточения дресс-кода и правил поведения для представителей СМИ депутатский корпус по-прежнему не скован какими бы то ни было «модными» рамками.