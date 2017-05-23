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Главная Лента новостей «Чтобы таких фотографий у вас не было»: глава аппарата Алтайского Заксобрания рассказала журналистам, как «правильно» освещать сессии

«Чтобы таких фотографий у вас не было»: глава аппарата Алтайского Заксобрания рассказала журналистам, как «правильно» освещать сессии

25.05.2017 11:51

Новый руководитель аппарата Алтайского Заксобрания Инна Казанцева, похоже, решила кардинально поменять взаимоотношения представительного органа со СМИ. На встрече с журналистами, специально организованной по ее просьбе перед очередной сессией АКЗС, г-жа Казанцева объявила об основных требованиях к работе прессы со стороны парламентариев. К их числу можно отнести аполитичность, отказ от фотографирования депутатов в «невыгодном виде», а также строгий деловой стиль одежды.

Поводом для встречи Инны Казанцевой с представителями аккредитованных при региональном парламенте СМИ оказались фотографии, размещенные на сайте ИА «Банкфакс» по итогам апрельской сессии. Некоторые персонажи репортажа, включая персека крайкома КПРФ Марию Прусакову, сочли свои изображения излишне откровенными и даже провокационными.  По всей видимости, руководство АКЗС делегировало нового руководителя аппарата для урегулирования этой щекотливой ситуации.

Инна Казанцева, руководитель аппарата Алтайского Заксобрания:

У меня три предложения к вам возникло. Давайте будем объективно освещать деятельность Законодательного Собрания без каких-то определенных толков по отношению к той или иной фракции или отдельных депутатов. Вы аккредитованы, чтобы показать работу Заксобрания в целом. Не надо освещать деятельность по политическим мотивам или показывать личную позицию депутатов.

Кроме того, попросила бы вас соблюдать правила журналистской этики. Не надо депутатов показывать в негативном виде. Ко мне после прошлой сессии обратились несколько человек, недовольные фотографиями, выставленными на сайте «Банкфакс». Я их внимательно посмотрела — и вы знаете, депутаты возмущались не зря. На этих фотографиях нет ничего, связанного с деятельностью Законодательного Собрания. Там показаны различные эмоциональные моменты, как люди пьют воду, сфотографированы руки, ноги депутатов и так далее. Так вот я хочу, чтобы таких фотографий для журнала «Крокодил» у нас не было. Негативное восприятие от сессии затем вызывает у людей неправильное представление, что мы здесь делаем.

Как выяснилось, Инна Казанцева намерена ввести еще одно нововведение, касающееся работы СМИ в стенах Парламентского центра: она планирует ограничить пребывание журналистов в самом зале для заседаний первыми 15-20 минутами сессии. По версии г-жи Казанцевой, этого вполне достаточно, чтобы успеть сделать фоторепортаж. Остальное время фотографы должны проводить в комнате для прессы. Впрочем, если впоследствии им все-таки понадобится еще раз зайти в зал, это возбраняться не будет.

«Посмотрите, как в Госдуме все устроено - красиво и правильно: журналистов нигде не видно, а трансляция идет, все освещается», - задала высокий стандарт для работы местной прессы г-жа Казанцева. В ответ ей, впрочем, возразили, что для СМИ в Госдуме выделен целый балкон.

Напоследок руководитель аппарата дала несколько рекомендаций касаемо дресс-кода. Она подчеркнула, что все должны придерживаться делового стиля одежды, исключить яркие рубахи, цветастые футболки, «поскольку это все-таки госучреждение». В своем выступлении г-жа Казанцева не затронула тему наказания за нарушение обнародованных ею правил, но по сведениям «Банкфакса»,  «правонарушителей» будут лишать аккредитации.

Добавим, что после апрельской сессии в кулуарах Парламентского центра обсуждалось возможное создание специального регламента для журналистов, который должен был подробно описывать всю нюансы работы СМИ при АКЗС. Впрочем документ, чреватый негативной реакцией надзорных органов, так и не увидел свет. Любопытно, что на фоне ужесточения дресс-кода и правил поведения для представителей СМИ депутатский корпус по-прежнему не скован какими бы то ни было «модными» рамками.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 39
Е

25.05.2017 12:48

у нас в школе даже есть дресс код! странно что его до сих пор нет в заксобрании
Бывший коммунист

25.05.2017 12:49

Зря эта дама сразу начинает портить отношения с прессой.
Гражданин

25.05.2017 12:56

Та ссылка, которая представлена в материале и стала поводом для данного диалога действительно содержит некорректные материалы. Понятно дело, что некоторым СМИ хочется выглядеть более критическими, более колкими или свободными в рамках выбора подачи материала. Но, к сожалению, материалы о сессии публикуют очень скудно, на том же Банкфаксе редко, но бывают аналитические материалы, а освещение сессий выхватывает только "громкие и звонкие законы", хотя зачастую они несут большую проработку, но в погоне за сенсацией никто глубоко не погружается в изучении тему и хватают поверхностные фразы отдельных личностей. Грустно, если честно. Как бывший партфункционер, понимающий кухню, могу сказать, что и раньше СМИ не особо качественно подавали работу парламентариев, но вот такие материалы (в приведённой ссылке) это некрасиво, как бы мне и не нравились некоторые там личности, нормы приличия и уважения никто не отменял, уважаемая редакция Банкфакс
То есть

25.05.2017 13:00

цветастые рубахи прессы режут глаз аппарату, а цветастые юбки депутатов неетт????))))))
У КОММУНИСТОВ ПИДЖАКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ !??

25.05.2017 13:04

КРАСНЫЕ.... У СРУНОВ ЖЁЛТЫЕ У ЛДПР ГОЛУБЫЕ, НУ А У ЕР АСФАЛЬТОВОГО ЦВЕТА в КРАПИНКУ КАК НА АВТОДОРОГАХ.
Это нога, той, кого надо нога

25.05.2017 13:10

Если аппарату не любы фотографии ног Прусаковой и зевающего Трофимова , пускай делает свои и попробует их продать. Народу нужны зрелища, в рынке живем.
Главред

25.05.2017 13:12

Гражданин писал(а):
но вот такие материалы (в приведённой ссылке) это некрасиво

некрасиво на сессии представительного органа, который всего раз в месяц собирается, спать и глянцевые журнальчики почитывать! а еще некрасиво являться на публичные мероприятия в юбке а ля манжет, а потом деланно возмущаться, что "гнусные журналисты" как-то не так тебя запечатлели.
ФигВам

25.05.2017 13:22

Хм... А по мне - так претензии по выполнению своих проф.обязанностей (справедливые) есть и к журналистам, и к деп.корпусу. Конечно, негоже ходить в такой юбке главе фракции. Это просто безвкусие. В конце концов, сессия - не ресторан. Но журналистам смаковать эти промахи не ненужно - как "Гражданин" выше сказал "освещение сессий выхватывает" только то, что будет "жаренным". Мне кажется, лучше будет уважать - депутатам своих избирателей, журналистам - "объекты" своих репортажей.
примитивное

25.05.2017 13:25

Это нога, той, кого надо нога писал(а):
Народу нужны зрелища, в рынке живем

вы что-то сказали... или послышалось, может
это не сессия

25.05.2017 13:28

скорее балаган или сборище клоунов - руководитель аппарата еще имеется . Аппарат то какой ? Самогонный ?
Гражданин

25.05.2017 13:30

Уважаемый Главред! Претензии эти имеют место быть, как Вы указали. И Мария Николаевна тоже хороша, я уже обозначал своё отношение к ней. Но и Вы меня услышьте, что есть и другая сторона медали

ФигВам писал(а):
Мне кажется, лучше будет уважать - депутатам своих избирателей, журналистам - "объекты" своих репортажей.

А вот это прекрасное решение. Знаком лично с рядом представителей деп.корпуса (притом из разных фракций), там есть замечательные люди, которые помогают избирателям, но это как правило остаётся за кадром
"Фотографу руками", которые из ж...

25.05.2017 13:49

Есть "певцы ртом", есть "фотографы руками", но руки зачастую растут не откуда надо! Судя по подборке снимков, шимпанзе, взявшая случайно фотокамеру, сняла бы лучше!
Фотограф

25.05.2017 13:50

Больная женщина. Кем она себя возомнила?
א

25.05.2017 13:56

"Фотографу руками", которые из ж... писал(а):
Есть "певцы ртом", есть "фотографы руками", но руки зачастую растут не откуда надо! Судя по подборке снимков, шимпанзе, взявшая случайно фотокамеру, сняла бы лучше!


Мария Николаевна, залогиньтесь, не надо стесняться :))
я

25.05.2017 13:59

א писал(а):
не надо стесняться

тоже хочу досмотреть. до конца...
Трезвый взгляд

25.05.2017 14:00

То, что депутаты должны одеваться соответствующим образом - это факт. И когда женщина-депутат приходит на сессию в короткой юбке - она сама выступает провокатором. Но вот зачем фотографы снимают лица из неудобного ракурса? В данном случае уже фотографы выступают провокаторами. Короче говоря, из произошедшего обе стороны должны сделать правильные выводы.
Снова "фотографу руками"

25.05.2017 14:08

Теперь я знаю автора подборки фотографий, ранее известной как "П..тин и ганджубас". Для начала, Игорёк, поучитесь работать головой, потом - фотокамерой! А когда научитесь одновременно работать этими важными частями - вэлкам на сессии Советов! А пока камера работает только!
Александр

25.05.2017 14:23

Молодец, руководитель аппарата, так держать!
Гость

25.05.2017 14:27

Большей тупости и демонстрации полного отсутствия ума и здравомыслия в общении с журналистами давно наши чиновники от разных структур и ведомств не являли! Посмеялся от души. Надо же ТАК не понимать, насколько ты тупа. Якушева, че тетю подставляешь. Объясни хоть))))
Рома

25.05.2017 14:31

Давайте будем объективно освещать деятельность Законодательного Собрания без каких-то определенных толков по отношению к той или иной фракции или отдельных депутатов.

Если СМИ будут объективны то их же закроют на 2 день. И про правильное освещение госдумы Казанцева приврала, там полно позорных для них съемок -снимков было и интервью моргающего депутата маркова с фотодоказательствами про их "работу" и на тв и Ютубе. Кстати депутатка Журова не смогла назвать ни одного положительно для народа действия от их труда.
Переживающий

25.05.2017 14:42

Не совсем понятно, кем себя возомнила новый руководитель аппарата Алтайского Заксобрания Инна Казанцева…
Во-первых, ей необходимо в срочном порядке изучить "Полномочия Алтайского краевого Законодательного Собрания", которые определены:
- Уставом (Основным Законом) Алтайского края;
- Законом Алтайского края от 8 мая 2001 года № 22-ЗС «Об Алтайском краевом Законодательном Собрании»;
- Законом Алтайского края от 4 декабря 2000 года № 76-ЗС «О статусе депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания».
Во-вторых, ей в срочном порядке необходимо изучить закон о СМИ.
В-третьих, навести порядок на сессиях, чтобы депутаты занимались делом.
Я думаю, после изучения вышеперечисленных документов, Инна Казанцева поймет, что она не имеет права указывать представителям СМИ ни о том, в каком виде приходить, ни о том, в каком ракурсе фотографировать депутатов, ни об отмене аккредитации за перечисленное.
А для того, чтобы не бояться СМИ и "таких фотографий", нужно просто ра-бо-тать!
Работать на совесть, работать на благо жителей края, работать на будущее Алтайского края.
И главное для Инны Казанцевой – запретами для СМИ проблему с депутатами не решают!

Россиянин

25.05.2017 14:43

Спроси у журналиста о правилах этики и не всяк ответит, что за слово такое...
Переживающий

25.05.2017 14:53

Вопросы к Инне Казанцевой:

- как я, простой житель края, могу познакомиться с личной позицией депутата, и почему руководитель аппарата Алтайского Заксобрания боится того, чтобы жители края узнали о личной позиции депутатов?
"Не надо освещать деятельность по политическим мотивам или показывать личную позицию депутатов"- слова Инны Казанцевой.

- почему я, простой житель края, негативно воспринимаю работу сессии, не потому ли, что сами депутаты своими поступками заставляют меня именно таким образом воспринимать их работу?
"Негативное восприятие от сессии затем вызывает у людей неправильное представление, что мы здесь делаем" - слова Инны Казанцевой.

- почему так боится руководитель аппарата Алтайского Заксобрания правды о работе сессии? Правды о том, чем на самом деле занимаются депутаты в рабочее время, оплачиваемого за счет бюджета…
"Так вот я хочу, чтобы таких фотографий для журнала «Крокодил» у нас не было" - слова Инны Казанцевой.

Фотографией называют точное воспроизведение, передачу какого-либо процесса, явления…
М

25.05.2017 14:58

Ну вот, что же на зеркало пенять.
Д..ы б...ь. (Министр иностранных дел)
Да д...и (президент государства)
лира

25.05.2017 15:13

Обалдеть!!! "Не надо освещать деятельность по политическим мотивам или показывать личную позицию депутатов"! Казанцева решила, что она вправе указывать, что именно надо журналистам и аудитории их изданий? Докатились... А дама в курсе вообще, что целое складывается из частностей, и политических мотивов, и личных позиций в том числе?
вдогонку

25.05.2017 15:27

Вот бы в ответ на такие директивы аккредитованные при Заксобрании журналисты скопом пропустили пару сессий, что бы тогда руководитель аппарата сказала? Проинформировать граждан о принятии закона и т.п. можно по самому документу (пароли для захода на сайт АКЗС, поди, вводить не будут), да и комменты взять вне стен Парламентского центра не проблема....Да и, правда, зачем там журналисты...
Мария

25.05.2017 16:31

Все те кто советовал прежнему рукаппарата теперь сливают нового и всячески "помогают" Инне Васильевне делом и советом!
Горыныч

25.05.2017 16:39

Мадам Казанцева сама себя публично высекла, как та самая героиня Салтыкова-Щедрина. Закон о СМИ не предусматривает таких укизивок, тем более чиновницей даже не средней, а непонятно какого ранга руки. Очень хотелось, видимо, продемонстрировать свою нужность руководству, засела публично в лужу. А мысль о бойкоте сессий журналистами интересна. Но, боюсь, смелости не хватит
Опасная Белка

25.05.2017 16:43

Фотограф ничего не придумал, не подфотошопил - такова реальность, АКЗС пеняет на зеркало.
Ну не смехота ли.
Главред

25.05.2017 16:46

вдогонку писал(а):
Вот бы в ответ на такие директивы аккредитованные при Заксобрании журналисты скопом пропустили пару сессий, что бы тогда руководитель аппарата сказала? Проинформировать граждан о принятии закона и т.п. можно по самому документу (пароли для захода на сайт АКЗС, поди, вводить не будут), да и комменты взять вне стен Парламентского центра не проблема....Да и, правда, зачем там журналисты...

идея интересная, но сложная для реализации, поскольку остается "Алтайская правда", где АКЗС учредитель, и ГТРК "Алтай" с "Катунью", которые получают госконтракты и однозначно не присоединятся к бойкоту.
Забронзовели (репортаж с 1-й сессии 21 созыва))

25.05.2017 16:55

Вчера в Барнауле начала работу первая сессия краевого Совета народных депутатов.
Сессию открыл председатель краевой избирательной комиссии А. А. Прохожев. Он сообщил, что из 222 избранных депутатов на сессию прибыло 215 человек. Дальнейшее ведение сессии депутаты поручили председателю организационного комитета по подготовке сессии депутату от избирательного округа № 161 В. С. Вернигоре.
Депутаты утвердили повестку и порядок работы сессии. Образован секретариат, избрана мандатная комиссия. После ее доклада, с которым выступил председатель комиссии депутат от избирательного округа № 175 И. Д. Гартман, принято решение о признании полномочий всех депутатов, избранных в краевой Совет народных депутатов.
Депутаты обсудили и приняли за основу Временный Регламент краевого Совета народных депутатов. К окончательному его утверждению они вернутся в конце сессии после рассмотрения всех дополнений и замечаний, поступивших в секретариат.
Затем депутаты приступили к выборам председателя краевого Совета народных депутатов. Для обсуждения на этот пост из числа депутатов было выдвинуто пять кандидатур: А. А. Кулешов - председатель крайисполкома, Ю. И. Жильцов - второй секретарь крайкома КПСС, А. Н. Сарычев - зам. начальника отдела юстиции крайисполкома, А. Г. Горячев - буровой мастер Рудно-Алтайской геологоразведочной экспедиции, А. А. Антонов - первый секретарь Каменского горкома КПСС. A. Н. Сарычев и А. Г. Горячев взяли самоотвод. Оставшиеся кандидаты изложили свои краткие программы, ответили на многочисленные вопросы. После обсуждения в список для тайного голосования по выборам председателя краевого Совета внесены депутаты А. А. Кулешов, Ю. И. Жильцов, А. А. Антонов.
Было выдано 216 бюллетеней (один депутат зарегистрировался после начала сессии). Результаты тайного голосования: А. А. Антонов «за» - 17, «против» - 199; Ю. И. Жильцов «за» - 55, «против» — 161; А. А. Кулешов «за» - 140, «против» - 6.
Чиновник

25.05.2017 18:16

Я бывший чиновник и знаю, что многие СМИ прикрываются свободой слова, а журналисты мнят из себя профессионалами в любых сферах, редко какой честный и умный найдется, чтобы вникнуть в проблему и подать ее с пониманием... Поэтому, друзья - работники СМИ, не стесняйтесь быть объективными и честными...призвали вас соблюдать элементарные правила вежливости и уважения... а вы такой пузырь раздули. На следующую сессию вас не пустят в рваных джинсах, придется депутатов у входа ловить или пользоваться официальными фото и информацией... и умрет банфакс без "жаренных" кадров.. хи-хи
Стас

25.05.2017 18:30

Уважаемые комменты... А Вас на работу в декольте пускают? Если пускают, давайте домыслим куда - в стриптиз -бар, либо рядом с диваном к ноутбуку в однушке выделенной при Хрущёве.
Есть понятие - "дресс код" и не важно какого учреждения оно касается - ООО "Мегафон", ООО "Билайн", ООО "Молочная сказка", Торговые дома "Мария-Ра" или "Аникс", Администрация края, АКЗС, ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, ГУ МВД по Алтайскому краю, Прокуратура РФ по Алтайскому краю, Аритражный суд по Алтайскому краю, Налоговая инспекция и т.д.
Кто-то имел смелость прийти в кирзовых сапогах наполовину умазанных в навозе с грязью под ногтями и сдать в Роспотребнадзор "собственноручно" испечённую булочку (гамбургер, беляш, чебурек) на анализ, дабы получить сертификат на право заниматься общественным питанием???
gimmel

25.05.2017 18:43

Стас писал(а):
Кто-то имел смелость прийти в кирзовых сапогах наполовину умазанных в навозе с грязью под ногтями и сдать в Роспотребнадзор "собственноручно" испечённую булочку (гамбургер, беляш, чебурек) на анализ, дабы получить сертификат на право заниматься общественным питанием???


Про кирзовые сапог и разговора нет. Тема про главу фракции (!) в цветной мини-юбке чуть ниже промежности на одной чаще весов и журналистов в футболках - на другой. Все-таки вещи совершенно неравнозначные.
СРОЧНО НУЖНЫ КОСТЮМЫ НАНАЙСКИХ БОРЦУНОВ И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ!??

25.05.2017 19:05

повестки... надевать одинаковые костюмы БОРЦУНОВ в каждой ФРИКЦИИ..... Ведь НАНО = ОНАНО !!
Дмитрий Шекелев

25.05.2017 19:16

СРОЧНО НУЖНЫ КОСТЮМЫ НАНАЙСКИХ БОРЦУНОВ И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ!?? писал(а):
НАНО = ОНАНО !!


ГАЙДАРО = НАВАЛО = ТРАНСПЕРАЛО!
Шекелев !! СРОЧНО ЗАЙДИТЕ В КАССУ ВЗАИМО ПОМОЩИ !??

25.05.2017 19:48

НКО ТРАНСПЕРЕНСИ!! За ВАШИМ ГОНО............
Приятно вспомнить Володю Вернигора

25.05.2017 20:37

Забронзовели (репортаж с 1-й сессии 21 созыва)) писал(а):
поручили председателю организационного комитета по подготовке сессии депутату от избирательного округа № 161 В. С. Вернигоре.


Был он на нашем отделении Зонального свеклосовхоза молодым грамотным агрономом и прекрасным человеком...
Гость

25.05.2017 21:15

Ранее было фото депутатши с полувываленными грудями, т.е. сисями - интересно, Казанцева тогда сделала замечание этой депутатше, внушила ей, что это не ночной клуб???