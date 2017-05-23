Новые «кухаркины дети»: депутат спрогнозировал «революционную ситуацию» в Алтайском крае через 20 лет

25 мая на сессии Алтайского Заксобрания в окончательном чтении были приняты поправки в закон «О стипендиальном обеспечении студентов ссузов», которые вновь натолкнулись на жесткую критику со стороны трех оппозиционных фракций. Особенно на этом поприще преуспели эсеры. Владислав Вакаев даже сравнил законопроект, который «отсечет» часть студентов от социальных стипендий, с известным циркуляром эпохи императора Александра III «О кухаркиных детях».

Ранее парламентская оппозиция заявляла, что оптимизация расходов на денежные выплаты студентам больно ударит по некоторым категориям учащихся. Социальная стипендия с 1 сентября 2017 года будет назначаться студентам, уже получившим государственную социальную помощь. Таким образом далеко не все учащиеся из малообеспеченных семей смогут рассчитывать на материальную поддержку, так как ранее для выплат требовалось только предоставить соответствующую справку из соцзащиты. По разным оценкам в «группу риска» входят от 5800 до 6900 человек.

Инициаторы поправок в закон указывали на два основных изменения. Во-первых, «отодвинуть» от получения выплат «псевдомалоимущих» студентов, во-вторых, убрать положение, согласно которому на выплату социальных стипендий могло пойти только 50 % от стипендиального фонда ссуза, что не давало возможности обеспечить всех нуждающихся.

После выступления министра образования Алтайского края Александра Жидких, который еще раз обосновал необходимость принятия поправок, слово взяли депутаты. Первым оппонировать официальной позиции взялся эсер Владислав Вакаев. Вспомнив, что по образованию он историк, депутат предложил провести параллели принимаемого акта со знаменитым указом 130-летней давности - «Циркуляра о кухаркиных детях». Он был издан в июне 1887 года министром просвещения России графом Иваном Деляновым. Документ рекомендовал директорам гимназий при приеме детей в учебные заведения учитывать возможности лиц, на попечении которых находятся несовершеннолетние. Таким образом «гимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию», - указывалось в тексте.

Г-н Вакаев заявил, что спустя годы именно «кухаркины дети» стали движущей силой русских революций начала XX века. Это произошло потому, что люди оказались недовольны своим положением в обществе, а также отсутствием социальных лифтов. Справоросс спрогнозировал, что если лишить социальных стипендий нуждающихся студентов ссузов, в будущем они могут повторить исторический путь разночинцев, вызвав революционную ситуацию в одном отдельно взятом регионе. С иных позиций, но также весьма критично отнеслись к изменениям представители других оппозиционных фракций.

Далее слово взяли представители «Единой России». Так, своим личным опытом попробовал поделиться пока еще действующий студент Денис Голобородько. Он указал, что схема выплат социальных стипендий, распространяемая на ссузы, уже давно и с успехом действует в высших учебных заведениях. Поддержала коллегу по фракции и председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко, заявившая, что до принятия нового закона «Об образовании» социальных выплат в системе начального профобучения предусмотрено не было вовсе. Наконец, свои «пять копеек» добавил и Сергей Писарев, вспомнивший, что, будучи студентом новосибирского «политеха» в 1970-е годы, он получал стипендию в размере 13 рублей, а еще 10 рублей зарабатывал дворником. Этой фразой директор Барнаульского зоопарка явно намекнул «кухаркиным детям» на альтернативный источник дохода. «При этом в настоящее время почему-то подрабатывать идут в основном дети не из малообеспеченных семей, - констатировал г-н Писарев. - Ко мне на лето в зоопарк приходят до 80 студентов, и почти все они довольно обеспеченные люди».

Конец дискуссии положил представитель губернатора Алтайского края при АКЗС Антон Васильев. Эмиссар Александра Карлина высказал мнение о том, что принятием данного закона депутаты защищают тех самых «кухаркиных детей». «Раньше часть студентов получала стипендию несправедливо — без проверки их материального положения. Теперь же выплаты пойдут только действительно в них нуждающимся», - констатировал он.

В итоге 43 народных избранника не побоялись «революционного подъема» и проголосовали «за» изменения, «против» оказались 13 человек, еще семь решили воздержаться.