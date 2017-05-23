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Главная Лента новостей Администрация Барнаула рассказала, когда «примирится» с протестующими жителями улицы Жасминной

Администрация Барнаула рассказала, когда «примирится» с протестующими жителями улицы Жасминной

26.05.2017 09:03

Кварталы 2032 и 2038 выделены красным
Кварталы 2032 и 2038 выделены красным

Администрация Барнаула действительно запланировала соединить два участка улицы Солнечная поляна, из-за отсутствия сквозного проезда по которому автомобилисты вынуждены ездить по улице Жасминной к вящему недовольству местных жителей. Однако укладка полотна, судя по всему, состоится нескоро. Об условиях для начала работ в ответ на запрос ИА «Банкфакс» сообщил председатель комитета информационной политики администрации Барнаула Станислав Тетерятник.

По данным горадминистрации, строительство второй очереди улицы Солнечная поляна от улицы Жасминная до улицы Энтузиастов планируется по мере освоения участков, выделенных под строительство в кварталах 2032 и 2038. Судя по картам 2ГИС, на территории первого сейчас нет ничего, кроме магазина «Аксиома» и пары хозпостроек, а второй абсолютно пуст, если не считать нескольких погребов и гаражей, которые находятся здесь уже несколько десятилетий.

Согласно информации сайта госзакупок, договор аренды для комплексного освоения территории квартала 2032 не заключен. Торги объявлялись в октябре 2016 и начале 2017 годов, начальная стоимость аренды — 155,8 млн рублей. Источники ИА «Банкфакс» говорили, даже серьезное снижение начальной цены вряд ли подстегнет интерес к участку. Проблема в том, что администрация Барнаула в условиях аукциона указала: победитель должен будет помимо договора аренды подписать договор освоения территории. Помимо жилых домов там за счет застройщика должны появиться детский сад на 140 мест, средняя школа на 1296 мест и детская поликлиника. Администрация Барнаула планировала, что здесь будет построено 173 469 кв. м жилья.

Информации о торгах по кварталу 2038 обнаружить не удалось. Известно, что в 2009 году постановлением администрации Барнаула был изменен вид разрешенного использования. С тех пор на нем можно строить объекты инженерной инфраструктуры, общественного назначения и жилые дома.

Таким образом, строительство «перемычки» между двумя отрезками улицы Солнечная поляна — дело среднесрочной перспективы. Такм образом, спада активности «жасминных террористов», которые регулярно перекапывают и перегораживают свою улице и размещают баннеры с обращениями к горадминистрации, пока ждать не стоит.

Администрация Барнаула между тем обратилась в полицию по факту разрушения дорожного полотна. Действия неустановленных лиц — жителей улицы Жасминная — квалифицированы как причинение вреда муниципальному имуществу в виде дороги общего пользования. Пока личности причастных к «диверсиям» не установлены.

Напомним, еще в январе 2017 года жители улицы впервые перегородили проезд глыбами снега. Опрошенные журналистами хозяева коттеджей не сознавались, кто воздвиг баррикаду, но в большинстве одобрили инициативу. «Автомобилисты будут говорить, что им неудобно. Но пусть каждый представит, что у них во дворе пустят магистраль вроде улицы Попова и станет некуда выйти поиграть ребенку, покататься на велосипеде. Уже были случаи, когда идет пешеход, а машина его сзади чуть ли не бампером подпирает. Были даже конфликты с драками», — рассказывал телеканалу «Наши новости» местный житель Константин.

В администрации Барнаула называли действия незаконными. «Дороги общего пользования доступны для всех и их нельзя перекрывать. Если поступают сообщения о куче снега, мы выезжаем и демонтируем заграждение. Но через какое-то время оно появляется снова», — рассказывал телеканалу специалист комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Иван Гармат.

Фото: справочник 2ГИС


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Комментарий

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Комментариев 3
...

26.05.2017 09:08

"Уважаемые жители улицы Жасминноой Вы зачем ездите по другим улицам Барнаула, там тоже живут люди и им не нравится , что Вы там ездите. Сидите на своей улице и никуда не суйтесь, ведь на всех улицах у дорог живут люди и там ездят машины и они молчат.
плюс 100500!!!!!!!

26.05.2017 09:45

... писал(а):
"Уважаемые жители улицы Жасминноой Вы зачем ездите по другим улицам Барнаула, там тоже живут люди и им не нравится , что Вы там ездите.

!!!!

26.05.2017 10:05

Может они оставят номера машин и перед их машинами будут сами рассыпаться саморезы и расти сугробы из мусора