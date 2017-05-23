Барнаульские энергетики ведут авральные ночные ремонты после первой плановой опрессовки

Барнаульские подразделения «Сибирской генерирующей компании» (СГК) завершили испытания трубопроводов по контуру Барнаульской ТЭЦ-3. За 10 дней энергетики обнаружили 151 повреждение. 62 из них уже устранили, а остальные придется ремонтировать в ускоренном темпе.

Как уточнили в пресс-службе компании, большую часть повреждений (122) обнаружили именно на внутриквартальных тепловых сетях. Что касается магистральных трубопроводов, там всего 29 повреждений. На данный момент ремонтные бригады БТМК и БТСК в приоритетном порядке ремонтируют те участки трубопроводов, которые влияют на подачу горожанам горячей воды. Работы ведутся специалистами сверхурочно, включая выходные дни и ночное время, и будут завершены до 7 июня. Также энергетики напоминают, что испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 и последующие ремонты начнутся уже 19 июня и продлятся до 12 июля.

Добавим, что в текущем году сотрудники СГК обещали заменить и отремонтировать более 1712 пог. м магистральных и внутриквартальных трубопроводов, что на 36,6 % больше, чем в прошлом году. При этом общая сумма затрат на ремонтную кампанию внутриквартальных тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и прочего управляемого имущества составит порядка 149 млн рублей. В эту сумму включены как капитальные ремонты, так и текущие.

Отметим, что опрессовка по контуру Барнаульской ТЭЦ-3 в 2017 году прошла без знаковых ЧП. Единственным крупным случаем выхода воды стал фонтан, вырвавшийся из-под земли возле магазина «Ашан».Без горячей воды никто не остался, поскольку в этом районе она отключена с 15 мая как раз из-за опрессовки сетей. Некоторые барнаульцы утверждали, что вода попала на провода, из-за чего сработала защита и в некоторых магазинах отключился свет, но подтверждений этому не было. Многие также не преминули вспомнить прошлогодний «апокалипсис», также произошедший во время опрессовки.