×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаул предложили переименовать в Путинград

58
Есть мнение
Известные барнаульцы о переименовании города в Путинград: «Такое название сначала принесет пользу, а потом — один лишь вред»
20
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

52

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Бийский олеумный завод организует для горожан народные гуляния ко Дню химика
В здании барнаульского речного вокзала откроется ресторан
Самая дорогая квартира Барнаула продается за 20 миллионов рублей
«Коммунальный патруль»: Кардинальные изменения


Резонанс
Темы недели
Лидия Громогласова заявила о давлении на депутата Бийской гордумы, перешедшего во фракцию КПРФ
74
Алтайские коммунисты рискуют остаться без «козырей» накануне старта выборной кампании-2017
76
В блогах
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

12
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

35
Василий Морозов

11.05.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

И все-таки «прецедент Нонко» прекрасен

19
Loading...
Главная Лента новостей Барнаульские энергетики ведут авральные ночные ремонты после первой плановой опрессовки

Барнаульские энергетики ведут авральные ночные ремонты после первой плановой опрессовки

25.05.2017 16:53

Барнаульские подразделения «Сибирской генерирующей компании» (СГК) завершили испытания трубопроводов по контуру Барнаульской ТЭЦ-3. За 10 дней энергетики обнаружили 151 повреждение. 62 из них уже устранили, а остальные придется ремонтировать в ускоренном темпе.

Как уточнили в пресс-службе компании, большую часть повреждений (122) обнаружили именно на внутриквартальных тепловых сетях. Что касается магистральных трубопроводов, там всего 29 повреждений. На данный момент ремонтные бригады БТМК и БТСК в приоритетном порядке ремонтируют те участки трубопроводов, которые влияют на подачу горожанам горячей воды. Работы ведутся специалистами сверхурочно, включая выходные дни и ночное время, и будут завершены до 7 июня. Также энергетики напоминают, что испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 и последующие ремонты начнутся уже 19 июня и продлятся до 12 июля.

Добавим, что в текущем году сотрудники СГК обещали заменить и отремонтировать более 1712 пог. м магистральных и внутриквартальных трубопроводов, что на 36,6 % больше, чем в прошлом году. При этом общая сумма затрат на ремонтную кампанию внутриквартальных тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и прочего управляемого имущества составит порядка 149 млн рублей. В эту сумму включены как капитальные ремонты, так и текущие.

Отметим, что опрессовка по контуру Барнаульской ТЭЦ-3 в 2017 году прошла без знаковых ЧП. Единственным крупным случаем выхода воды стал фонтан, вырвавшийся из-под земли возле магазина «Ашан».Без горячей воды никто не остался, поскольку в этом районе она отключена с 15 мая как раз из-за опрессовки сетей. Некоторые барнаульцы утверждали, что вода попала на провода, из-за чего сработала защита и в некоторых магазинах отключился свет, но подтверждений этому не было. Многие также не преминули вспомнить прошлогодний «апокалипсис», также произошедший во время опрессовки.


Другие новости по этой теме:

 «Как парное молоко»: у барнаульского «Ашана» из-под земли забил первый в 2017 году коммунальный фонтан

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 0