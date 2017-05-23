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Главная Лента новостей Прокуратура вплотную занялась Новоалтайским заводом ЖБИ после трех месяцев пустых обещаний выплатить зарплату рабочим

Прокуратура вплотную занялась Новоалтайским заводом ЖБИ после трех месяцев пустых обещаний выплатить зарплату рабочим

26.05.2017 09:41

Прокуратура Новоалтайска принимает активные меры по защите трудовых прав работников ООО «Новоалтайский завод ЖБИ». Еще в марте ведомство наседало на руководство и требовало рассчитаться с долгами перед сотрудниками. Однако проверка в мае текущего года показала, что долги продолжают расти.

Как поясняют правоохранители, в марте 2017 года на предприятии провели проверки, по результатам которых директора ООО «Новоалтайский завод ЖБИ» дважды привлекали к административной ответственности за невыплату или неполную выплату заработной платы. В мае 2017 завод решили проверить повторно и установили, что задолженность по-прежнему сохраняется перед 151 работником частично за декабрь 2016 года - март 2017 года в размере 4,76 млн рублей.

В связи с этим прокурор Новоалтайска вновь возбудил в отношении руководителя предприятия производство об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, на его имя внесли представление устранить нарушения трудового законодательства. Также в Новоалтайский городской суд предъявили исковые заявления в интересах уволенных работников с целью взыскать с организации задолженности по зарплате и компенсации морального среда. Кроме того, обращение работников в отношении ООО «Новоалтайский завод ЖБИ» направили в следственные органы для проведения проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

Как сообщалось ранее, в апреле 2017 года все производственные линии завода ЖБИ в Новоалтайске пришлось заморозить, а работников отправить в неоплачиваемый отпуск. Они даже успели получить уведомления о сокращении. НЗЖБИ давно находится на грани банкротства, однако руководство уверяет, что ищет заказы и не намерено опускать руки. Тем не менее эксперты сомневаются, что завод удастся удержать на плаву. Сейчас гендиректором ООО «Новоалтайский завод ЖБИ» является Денис Хачатурян, сын известного в крае промышленника Сергея Хачатуряна, внезапно скончавшегося в 2012-м году. Тогда Хачатурян-младший получил «осколок империи» и решил самостоятельно его развивать. Однако с годами копились проблемы, которые привели к печальному итогу. Последний заказ на предприятии отгрузили в конце 2016 года.

Руководитель называл причины нынешнего бедственного положения: по его мнению, завод ЖБИ ориентирован на промышленное строительство, но такого в крае сейчас почти не ведется. Завод пытался работать с застройщиками жилья, но этот рынок перенасыщен, а редкие заказчики предпочитали рассчитываться квадратными метрами, а не деньгами. Для пополнения оборотных средств НЗЖБИ пытался взять кредит, получил отказ. В итоге денег не осталось даже на мелкотекущие заказы.

ОАО «Новоалтайский завод ЖБИ имени Иванова» уже было признано банкротом в 2012 году. В 2014 году имущество ушло с молотка. Администрация города как кредитор третьей очереди тогда не смогла взыскать с банкрота 7,5 млн рублей — долг за аренду земли под предприятием. Нынешний завод ЖБИ работает на тех же площадях и под той же вывеской, но только как ООО. По этому же адресу зарегистрированы еще две фирмы, которые также успели задолжать в казну города более 9 млн рублей на двоих.


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