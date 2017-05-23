Прокуратура вплотную занялась Новоалтайским заводом ЖБИ после трех месяцев пустых обещаний выплатить зарплату рабочим

Прокуратура Новоалтайска принимает активные меры по защите трудовых прав работников ООО «Новоалтайский завод ЖБИ». Еще в марте ведомство наседало на руководство и требовало рассчитаться с долгами перед сотрудниками. Однако проверка в мае текущего года показала, что долги продолжают расти.

Как поясняют правоохранители, в марте 2017 года на предприятии провели проверки, по результатам которых директора ООО «Новоалтайский завод ЖБИ» дважды привлекали к административной ответственности за невыплату или неполную выплату заработной платы. В мае 2017 завод решили проверить повторно и установили, что задолженность по-прежнему сохраняется перед 151 работником частично за декабрь 2016 года - март 2017 года в размере 4,76 млн рублей.

В связи с этим прокурор Новоалтайска вновь возбудил в отношении руководителя предприятия производство об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, на его имя внесли представление устранить нарушения трудового законодательства. Также в Новоалтайский городской суд предъявили исковые заявления в интересах уволенных работников с целью взыскать с организации задолженности по зарплате и компенсации морального среда. Кроме того, обращение работников в отношении ООО «Новоалтайский завод ЖБИ» направили в следственные органы для проведения проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

Как сообщалось ранее, в апреле 2017 года все производственные линии завода ЖБИ в Новоалтайске пришлось заморозить, а работников отправить в неоплачиваемый отпуск. Они даже успели получить уведомления о сокращении. НЗЖБИ давно находится на грани банкротства, однако руководство уверяет, что ищет заказы и не намерено опускать руки. Тем не менее эксперты сомневаются, что завод удастся удержать на плаву. Сейчас гендиректором ООО «Новоалтайский завод ЖБИ» является Денис Хачатурян, сын известного в крае промышленника Сергея Хачатуряна, внезапно скончавшегося в 2012-м году. Тогда Хачатурян-младший получил «осколок империи» и решил самостоятельно его развивать. Однако с годами копились проблемы, которые привели к печальному итогу. Последний заказ на предприятии отгрузили в конце 2016 года.

Руководитель называл причины нынешнего бедственного положения: по его мнению, завод ЖБИ ориентирован на промышленное строительство, но такого в крае сейчас почти не ведется. Завод пытался работать с застройщиками жилья, но этот рынок перенасыщен, а редкие заказчики предпочитали рассчитываться квадратными метрами, а не деньгами. Для пополнения оборотных средств НЗЖБИ пытался взять кредит, получил отказ. В итоге денег не осталось даже на мелкотекущие заказы.

ОАО «Новоалтайский завод ЖБИ имени Иванова» уже было признано банкротом в 2012 году. В 2014 году имущество ушло с молотка. Администрация города как кредитор третьей очереди тогда не смогла взыскать с банкрота 7,5 млн рублей — долг за аренду земли под предприятием. Нынешний завод ЖБИ работает на тех же площадях и под той же вывеской, но только как ООО. По этому же адресу зарегистрированы еще две фирмы, которые также успели задолжать в казну города более 9 млн рублей на двоих.