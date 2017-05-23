19-летнего студента-бодибилдера из Барнаула могут посадить на восемь лет за белорусские стероиды

Белорусские стероиды не пошли впрок барнаульскому студенту

Стражи порядка предъявили обвинение в контрабанде 19-летнему барнаульскому студенту, который выписал себе стероиды из-за границы. Парня задержали прямо на почте во время получения препаратов. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщается на сайте Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Молодой человек хотел развить мускулатуру, для чего нашел в Интернете информацию о стероидном препарате и его продавце в Белоруссии. Он купил таблетки и попросил выслать их по почте. Оперативники задержали студента в отделении «Почты России», где он получал международное почтовое отправление. В посылке правоохранители обнаружили 100 таблеток препарата, содержащего в своем составе сильнодействующее вещество, запрещенное к ввозу и сбыту на территории России.

По факту незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза сильнодействующих веществ в отношении студента было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). В соответствии с действующим законодательством, обвиняемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, сообщают в МВД.