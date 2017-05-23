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Главная Лента новостей Алтайские дачники рискуют получить полумиллионный штраф за страсть к жареному

Алтайские дачники рискуют получить полумиллионный штраф за страсть к жареному

29.05.2017 09:03

На территории Алтайского края, как и в других регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока, ввели особый противопожарный режим. Это означает полный запрет на любые действия с открытым огнем, в том числе поездки на шашлыки, сжигание мусора и палы сухой травы. Как информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, штраф за нарушения режима может достигать 500 тысяч рублей.

По данным спасателей, высокая пожароопасность с 27 по 31 мая сохранится в Угловском, Шипуновском, Рубцовском и Поспелихинском районах. В других муниципалитетах обстановка также довольно опасна. В связи с этим сотрудники управления предупреждают, что в настоящее время жители Алтайского края ограничены в своем времяпрепровождении. На территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого сектора и в местах отдыха им запретили сжигать мусор и сухую растительность, осуществлять палы травы и проводить огневые работы.

Нарушение данных требований в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, на должностное лицо - от 15 до 30 тысяч рублей, на юрлицо - от 400 до 500 тысяч рублей. Кроме того, спасатели предупреждают, что в зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести даже уголовную ответственность.

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Комментарий

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Комментариев 14
УВЙЦВ

29.05.2017 09:44

А ЧТО ПРО "ПОДТОПЛЕНЫЙ" РУБЦОВСК СЛЫШНО?
А ЧТО ПРО "ПОДТОПЛЕНЫЙ" РУБЦОВСК СЛЫШНО?

29.05.2017 09:47

... к тебе подкрадывается )))))
а , шашлыки в каждом почти городском дворе жарят , хорошие бабки можно шкулять в бюджет и себе в карман !
гость

29.05.2017 10:30

То бишь на дачах нельзя, а в кафешках уличных можно ? Или это не место отдыха ? Или пожарники ещё не просчитали этот вариант ?
Ru.банок

29.05.2017 11:34

Естли ваши соседи застраховали свою дачу от пожара в 5 раз превышающую её рыночную стоимость,они,с удовольствием поедят с Вами шашлычёк под коньячёк!
гость

29.05.2017 11:40

Продают специальные уличные печи для барбекю. Такие монументальные сооружения с трубой. Их тоже нельзя использовать в частном домовладении?
кум

29.05.2017 12:39

гость писал(а):
Или пожарники ещё не просчитали этот вариант ?


Все давно просчитано и распределено по подразделениям. Не трожь то, с чего пожарники кормятся. Армянские спонсоры не дремлют)))
Массаж мозга

29.05.2017 12:53

Кум,ты-против геноцида армян?
кум

29.05.2017 13:05

Массаж мозга писал(а):
Кум,ты-против геноцида армян?


пошелнахерпоганаяпадальрубанок. отсоси у Пригожина
Ru.банок

29.05.2017 15:08

Кум,чего вам в тысячу крат желаю,приятного , куманёк аппетиту!
ССГ

29.05.2017 17:11

Это в лучших традициях нашего чиновничества – довести любую идею до абсурда. Если так дальше продолжать, то и бани, печи топить надо запретить, а то вдруг искорка из трубы выскочит, да и подожжет соседский домик. Продажу мангалов, барбекюшниц и пр., рассматривать как распространение инструмента поджога. Придурки, прежде чем принимать законы в таком виде, потрудились бы поднять статистику, сколько пожаров произошло от палов, целенаправленных поджогов лесов для вырубки, кострищ в лесу и от жарки шашлыков на мангале (на костре уже никто практически не жарит), а потом занимались бы принятием законов. В свое время так же довели до абсурда безалкогольный закон, положение о том, что в рабочее время работник должен находится на рабочем месте и т.д. В результате, что бы не пытались делать как лучше, выходит как всегда.
Ru.банок

29.05.2017 18:44

Кум,ты опять пропил ум!
Сиди як тыква в борозде,да не отсвечивай!
Твой электорат-фодиева и несколько дибилов,готовых лазать по столбам,не?
за правду

29.05.2017 18:50

Вся эта чушь -подпись МЧС в своем бессилии --это просто похоронная команда , приезжающая зафиксировать факт происшествия. А чинушам лишь бы собирать штрафы -им от этого кусок перепадает
увйцыв

29.05.2017 18:58

а мы больше не рубцовск мы венеция, вот только гондолы наши гондольеры с администрации не спешат выдавать
Дятел

29.05.2017 20:02

Дадиным укушенный не?