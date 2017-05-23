Алтайские дачники рискуют получить полумиллионный штраф за страсть к жареному

На территории Алтайского края, как и в других регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока, ввели особый противопожарный режим. Это означает полный запрет на любые действия с открытым огнем, в том числе поездки на шашлыки, сжигание мусора и палы сухой травы. Как информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, штраф за нарушения режима может достигать 500 тысяч рублей.

По данным спасателей, высокая пожароопасность с 27 по 31 мая сохранится в Угловском, Шипуновском, Рубцовском и Поспелихинском районах. В других муниципалитетах обстановка также довольно опасна. В связи с этим сотрудники управления предупреждают, что в настоящее время жители Алтайского края ограничены в своем времяпрепровождении. На территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого сектора и в местах отдыха им запретили сжигать мусор и сухую растительность, осуществлять палы травы и проводить огневые работы.

Нарушение данных требований в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, на должностное лицо - от 15 до 30 тысяч рублей, на юрлицо - от 400 до 500 тысяч рублей. Кроме того, спасатели предупреждают, что в зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести даже уголовную ответственность.