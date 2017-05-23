«Пишите, что хотите»: Алтайское Заксобрание «дезавуировало» собственные ЦУ для журналистов

Руководитель аппарата Алтайского Заксобрания Инна Казанцева отрицает наличие запрета для СМИ в дресс-коде и требований «правильного освещения» депутатской деятельности, пишет Regnum. По признанию г-жи Казанцевой, ее недавние слова, вызвавшие значительный резонанс, были неверно интерпретированы.

25 мая на встрече с журналистами, специально организованной по ее просьбе перед очередной сессией АКЗС, Инна Казанцева объявила об основных требованиях к работе прессы со стороны парламентариев. К их числу были отнесены аполитичность, отказ от фотографирования депутатов в «невыгодном виде», а также строгий деловой стиль одежды. Поводом для встречи главы аппарата АКЗС с представителями аккредитованных при региональном парламенте СМИ оказались фотографии, размещенные на сайте ИА «Банкфакс» по итогам апрельской сессии.

На просьбу Regnum прокомментировать данный инцидент Инна Казанцева вначале ответила отказом, но потом все-таки пояснила, что речь шла о журналистской этике и общих рекомендациях по дресс-коду в государственных учреждениях. «Причем, касаются они как журналистов, так и депутатов», - подчеркнула г-жа Казанцева. Она также заявила, что никаких официально прописанных правил на этот счет в АКЗС не существует.

«Это все от лукавого: пишите, что хотите, никто на свободу слова не покушается. Мы лишь попросили аккредитованных в Алтайском Заксобрании журналистов соблюдать журналистскую этику и элементарные правила поведения», — отметила спикер. По ее словам, этой же причиной объясняется то, что представителям СМИ в ходе рабочей встречи было высказано пожелание по ограничению нахождения фотокорреспондентов с самом депутатском зале. «На моих глазах было: видеооператор запнулся и полетел в проход вместе с камерой. Смысл в том, чтобы журналисты не мешали депутатам и сами не подвергали себя риску травмирования», — заметила Инна Казанцева.

В АКЗС прессе отведена специально оборудованная комната, удобная для работы во всех отношениях и походы в депутатский зал не являются запретом, заявила руководитель аппарата регионального парламента. Поясняя необходимость разговора с представителями прессы на подобную тему, Инна Казанцева заявила, что регламент работы со СМИ в Заксобрании не менялся уже давно, и новому депутатскому корпусу хотелось внести в него корректировку.

«Действительно, некоторые журналисты и депутаты могут прийти на сессию в одежде, не соответствующей статусу мероприятия: в коротких цветастых юбках, рваных джинсах или растянутых свитерах. Подача информации о работе Заксобрания нам тоже не всегда нравится. Но еще раз повторяю, мы лишь высказали свои пожелания — соблюдать дресс-код и журналистскую этику», — заключила г-жа Казанцева.

Между тем попытка ввести «цензуру» в АКЗС вызвала отклик и у самих народных избранников. Так, эсер Владислав Вакаев написал у себя в Facebook о том, что конфликт с журналистами в первую очередь больно ударит по самим депутатам: «Коллеги-политики, нам нужно помнить, что настоящего политика без журналистов нет и быть не может. Нужно об этом помнить и уважительно относиться к журналистской братии, как бы порой ни раздражали некоторые публикации». Г-н Вакаев в доказательство своих слов привел пример, когда журналисты специально «предали забвению» американского конгрессмена, который из-за этого навсегда сошел с политической сцены.

Редактор информационного канала «Наши новости» Василий Морозов высказался на данный счет более жестко. «Говорится о том, что не надо доносить личную позицию депутатов и мнение фракций, не надо политизировать ситуацию, а надо освещать работу АКЗС в целом. То есть руководитель аппарата считает, что люди не должны знать, что конкретный депутат (особенно если одномандатник) может быть не согласен с большинством? То есть, если он предложил законопроект, а его отклонили, этого тоже не должно быть в СМИ? То есть, если какой-то закон приняли с голосованием, допустим, 40 против 30, то и об этом писать нельзя? Ага. Лишили пенсионеров льгот — доносим, что это так и надо, и что все согласны. Короче, что-то не так в головах у людей, которые сели во власть или к ней приблизились», - резюмировал г-н Морозов.