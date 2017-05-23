×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаул предложили переименовать в Путинград

66
Есть мнение
Редактор «ПолитСибРу» Дмитрий Негреев о «цензуре» в Заксобрании: «Алтайские депутаты нашли, кто защитит их от журналистов»
40
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

52

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Итоги конкурса проектов на соискание грантов по благоустройству подведены в Бийске
АГМУ и крупнейшая стоматологическая больница СУАР подписали протокол о сотрудничестве
В Алтайском крае начнутся дожди
Одна из улиц Борзовой Заимки после каждого дождя превращается в болото


Резонанс
Темы недели
«Чтобы таких фотографий у вас не было»: глава аппарата Алтайского Заксобрания рассказала журналистам, как «правильно» освещать сессии
66
Путинграду не бывать: лидер алтайских единороссов прокомментировал идею переименования Барнаула
45
В блогах
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

12
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

37
Василий Морозов

11.05.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

И все-таки «прецедент Нонко» прекрасен

19
Loading...
Главная Лента новостей «Пишите, что хотите»: Алтайское Заксобрание «дезавуировало» собственные ЦУ для журналистов

«Пишите, что хотите»: Алтайское Заксобрание «дезавуировало» собственные ЦУ для журналистов

29.05.2017 11:31

Руководитель аппарата Алтайского Заксобрания Инна Казанцева отрицает наличие запрета для СМИ в дресс-коде и требований «правильного освещения» депутатской деятельности, пишет Regnum. По признанию г-жи Казанцевой, ее недавние слова, вызвавшие значительный резонанс, были неверно интерпретированы.

25 мая на встрече с журналистами, специально организованной по ее просьбе перед очередной сессией АКЗС, Инна Казанцева объявила об основных требованиях к работе прессы со стороны парламентариев. К их числу были отнесены аполитичность, отказ от фотографирования депутатов в «невыгодном виде», а также строгий деловой стиль одежды. Поводом для встречи главы аппарата АКЗС с представителями аккредитованных при региональном парламенте СМИ оказались фотографии, размещенные на сайте ИА «Банкфакс» по итогам апрельской сессии.

На просьбу Regnum прокомментировать данный инцидент Инна Казанцева вначале ответила отказом, но потом все-таки пояснила, что речь шла о журналистской этике и общих рекомендациях по дресс-коду в государственных учреждениях. «Причем, касаются они как журналистов, так и депутатов», - подчеркнула г-жа Казанцева. Она также заявила, что никаких официально прописанных правил на этот счет в АКЗС не существует.

«Это все от лукавого: пишите, что хотите, никто на свободу слова не покушается. Мы лишь попросили аккредитованных в Алтайском Заксобрании журналистов соблюдать журналистскую этику и элементарные правила поведения», — отметила спикер. По ее словам, этой же причиной объясняется то, что представителям СМИ в ходе рабочей встречи было высказано пожелание по ограничению нахождения фотокорреспондентов с самом депутатском зале. «На моих глазах было: видеооператор запнулся и полетел в проход вместе с камерой. Смысл в том, чтобы журналисты не мешали депутатам и сами не подвергали себя риску травмирования», — заметила Инна Казанцева.

В АКЗС прессе отведена специально оборудованная комната, удобная для работы во всех отношениях и походы в депутатский зал не являются запретом, заявила руководитель аппарата регионального парламента. Поясняя необходимость разговора с представителями прессы на подобную тему, Инна Казанцева заявила, что регламент работы со СМИ в Заксобрании не менялся уже давно, и новому депутатскому корпусу хотелось внести в него корректировку.

«Действительно, некоторые журналисты и депутаты могут прийти на сессию в одежде, не соответствующей статусу мероприятия: в коротких цветастых юбках, рваных джинсах или растянутых свитерах. Подача информации о работе Заксобрания нам тоже не всегда нравится. Но еще раз повторяю, мы лишь высказали свои пожелания — соблюдать дресс-код и журналистскую этику», — заключила г-жа Казанцева.

Между тем попытка ввести «цензуру» в АКЗС вызвала отклик и у самих народных избранников. Так, эсер Владислав Вакаев написал у себя в Facebook о том, что конфликт с журналистами в первую очередь больно ударит по самим депутатам: «Коллеги-политики, нам нужно помнить, что настоящего политика без журналистов нет и быть не может. Нужно об этом помнить и уважительно относиться к журналистской братии, как бы порой ни раздражали некоторые публикации». Г-н Вакаев в доказательство своих слов привел пример, когда журналисты специально «предали забвению» американского конгрессмена, который из-за этого навсегда сошел с политической сцены.

Редактор информационного канала «Наши новости» Василий Морозов высказался на данный счет более жестко. «Говорится о том, что не надо доносить личную позицию депутатов и мнение фракций, не надо политизировать ситуацию, а надо освещать работу АКЗС в целом. То есть руководитель аппарата считает, что люди не должны знать, что конкретный депутат (особенно если одномандатник) может быть не согласен с большинством? То есть, если он предложил законопроект, а его отклонили, этого тоже не должно быть в СМИ? То есть, если какой-то закон приняли с голосованием, допустим, 40 против 30, то и об этом писать нельзя? Ага. Лишили пенсионеров льгот — доносим, что это так и надо, и что все согласны. Короче, что-то не так в головах у людей, которые сели во власть или к ней приблизились», - резюмировал г-н Морозов.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 13
Горыныч

29.05.2017 11:47

Да уж, опростоволосилась мадам
Дмитрий Шекелев

29.05.2017 11:53

"Мы лишь попросили аккредитованных в Алтайском Заксобрании журналистов соблюдать журналистскую этику и элементарные правила поведения ....... На моих глазах было: видеооператор запнулся и полетел в проход вместе с камерой".

Ну все, ждите запрета в регламенте на падения журналистов в стенах АКЗС (с конфискацией аудио-фото-видео аппаратуры и лишением аккредитации).
Недоумеваю

29.05.2017 12:08

Банкфакс писал(а):
По признанию г-жи Казанцевой, ее недавние слова, вызвавшие значительный резонанс, были неверно интерпретированы.
Национальная забава у политиков - ляпнуть, а потом заявлять о неправильной интерпретации. Говорят, что невразумительные речи отражают невразумительное мышление. Как люди с "кашей в головах", речи которых можно "интерпретировать", попали во власть?
`gntnm

29.05.2017 12:24

действительно, фото с сессий, как в журнале "Крокодил". Такая работа журналистов-репортеров им не добавляет профессионализма.
гость

29.05.2017 12:28

«Действительно, некоторые журналисты и депутаты могут прийти на сессию в одежде, не соответствующей статусу мероприятия: в коротких цветастых юбках, рваных джинсах или растянутых свитерах. Подача информации о работе Заксобрания нам тоже не всегда нравится. — заключила г-жа Казанцева.
_________________________________________________________________________________
Ключевая фраза Казанцевой :"нам... не всегда нравится".
То есть если одежда и информация не нравятся, это надо запретить.
У операторов в Барнауле невелика зарплата, ходят на работу в одежде, которая у них имеется. Но появление в АКЗС небогато одетых людей бесит народных избранников . Эстетические запросы депутатов (и аппарата) не позволяют им находиться в непосредственной близости от бедных.
Где логика?

29.05.2017 12:34

`gntnm писал(а):
фото с сессий, как в журнале "Крокодил".
Странная логика, ставить следствие впереди причины. Если депутаты одеваются и ведут себя на сессиях, как персонажи журнала "Крокодил", то в чём вина журналистов, показывающих реальное положение дел, а не "гламурный" фотошоп?
***

29.05.2017 13:11

А что к англицкай то каралеве на прием ходят в джинсах и красовках с расхристаной прической. Почему там тока в сокингах и веячерних платиях. А тут чуть ли не в трусах и купальниках. Если себя не уважаите, так уважайте люденй. Или двойгной стандарьт
гость

29.05.2017 13:15

*** писал(а):
А что к англицкай то каралеве на прием ходят в

И кто же у нас англицкая каралева? На кого намекаешь?
Директор СССР

29.05.2017 13:18

Включила заднюю! Раньше она говорила, что за плохие фото и плохую одежду, а также за плохие статьи - журналистов будут лишать аккредитации на АКЗС. Это называется "синдром вахтера" - только дали какую-то должность, она сразу уже Алина Кабаева стала.
Елизавета Георгиевна В.

29.05.2017 13:49

*** писал(а):
Или двойгной стандарьт

Да, детка, двойные стандарты! Тебя не пустят даже в платье и смокинге! такова жизнь...
Дурной пример

29.05.2017 14:18

заразителен . Тут глядя на вас и наверху призадумались как бы кого ущемить в правах . И додумались ...Как сообщает газета «Ведомости», руководители ЛУКОЙЛа, «Транснефти», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и «Ростеха» в апреле написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором предложили внести дополнения в поправки к закону об акционерных обществах, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и подписавшего письмо сотрудника.
В настоящее время в законе об акционерных обществах в описании информационных прав акционера нет разницы между стратегическим инвестором и теми, кто владеет несколькими акциями. Авторы письма указывают, что это порождает конфликты и судебные споры. По их мнению, необходимо ввести перечень информации, которую вправе получить любой акционер. То есть миноритарии смогут ознакомиться с договором о создании общества, уставом, положением о филиале и представительстве, годовыми отчетами, списками аффилированных лиц, информацией об акционерных соглашениях. Доступ же к иным внутренним документам инициаторы послания предлагают исключить для тех, кто владеет менее чем 1% голосующих акций.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/business/29/05/2017/592b7ff49a7947992699d975?utm_source=gismeteo&utm_medium=news&utm_campaign=gism_top4
Очевидец

29.05.2017 17:43

Да ситуация ведь и выеденного яйца не стоит! Отношение к журналисту определяется не его прикидом, а тем, что он толпе на съедение выбросит!
Фотограф

29.05.2017 18:28

Мадам Казанцева - облажалась и теперь пытается состроить хорошую мину. Гнать ее с должности. Гнать в шею.