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Главная Лента новостей Губернатор Алтайского края назвал «несправедливостью» «бесплатную» коммуналку для педагогов

Губернатор Алтайского края назвал «несправедливостью» «бесплатную» коммуналку для педагогов

29.05.2017 16:27

Губернатор Алтайского края Александр Карлин считает, что действовавшая до апреля 2017 года система, при которой педагоги в регионе получали 100 %-ую компенсацию затрат на ЖКУ, неправильная и несправедливая. Ее просто необходимо было реформировать, поскольку «умельцы» пользовались «бесплатными» услугами по полной. Фрагменты выступления главы региона на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, которое проходит в Барнауле 29 мая, приводит ИА «Амител».

Александр Карлин в своем выступлении рассказал депутатам Госдумы и представителям Минтруда РФ, прибывшим в регион, об изменении порядка начисления компенсации сельским педагогам за оплату коммунальных услуг. Ранее им полностью компенсировали затраты. С 1 апреля 2017 года все педагоги получают фиксированную сумму — 1800 рублей.

По его словам, корректировка законодательства о социальных льготах — очень непростой вопрос как на федеральном, так и на региональном уровне. «Надо было при принятии нового закона об образовании без «митинговщины» и «кампанейщины» вернуться назад и вспомнить, как возникли эти льготы. И подумать, как они должны транслироваться и восприниматься в изменившихся условиях, когда прошло почти восемь десятков лет. Сегодня мы подошли к тому, что сохранять их в современном виде неправильно и несправедливо», — сказал губернатор.

Александр Карлин добавил, что разброс в денежном выражении среди получателей субсидий стал исчисляться в разы и даже в десятки раз. Так, некоторые сельские педагоги в Алтайском крае стали устанавливать электрокотлы, в том числе и в подсобных помещениях, гаражах, банях. «Мне рассказывают, что несколько умельцев устроили даже электронные поилки для своих домашних животных», — рассказал глава региона.

Напомним, действующая ныне схема выплаты фиксированной суммы была принята Алтайским Заксобранием в ноябре 2016 года в рамках пакета законопроектов. Вопрос обсуждался на Общественном совете при Главсоцзащите, а также на совещании в АКЗС с участием представителей краевых профсоюзов. По мнению разработчиков проекта, данный подход отвечает принципам адресной поддержки и социальной справедливости, поскольку не допускает для получателей одной и той же льготы зависимости размера социальной поддержки от уровня благоустройства их жилья.


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Комментарий

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Комментариев 22
Директор СССР

29.05.2017 16:41

Слепая жадность губера и депутатов!
Житель ННР

29.05.2017 16:59

Ну да...не справедливо, а з/п у учителя со стажем 33 года размером 7000 рублей справедливо?
Наблюдатель

29.05.2017 17:07

Жалко, что он не сказал этого перед выборами АКЗС.
Виктор

29.05.2017 17:23

Ни каких льгот работающему человеку не должно быть, должна быть достойная зарплата. Зарплата рядового учителя не должна быть ниже полицейского офицера, не мене 50 тыс. руб. Медработники должны получать зарплату выше чем педагоги. Медработники следят за здоровьем всех граждан, педагоги готовят образованную молодежь, а полиция защищает их всех от произвола не порядочных людей. У нас очень много не порядочных людей находится во власти.
Дмитрий Шекелев

29.05.2017 17:28

Виктор писал(а):
Медработники должны получать зарплату выше чем педагоги. Медработники следят за здоровьем всех граждан, педагоги готовят образованную молодежь, а полиция защищает их всех от произвола не порядочных людей.


А потом нытики на каждом диване: "Развелооооооось вас, учителей и медиков!" На заводах работать то совсем некому!", да?))
Витёк, скажи,

29.05.2017 17:28

Виктор писал(а):
У нас очень много не порядочных людей находится во власти.


токо по чес-ноку, ты за какие властные рычаги держишься, или держался, (а они рычаги-то в чужих руках всегда толще) перед уходом в тупые графоманы пенсин...Эры?
Жителю ННР от жителя ННР

29.05.2017 17:30

А от 10 до 30 тысяч ежемесячных субсидий "учителям" это справедливо? А когда не бедные бабушек-учителей прописывают у себя в коттеджах и пользуются льготами? А когда температуру в доме регулируют открыванием форточек? И это при зарплате средней в селе около 10 т.р.

ЗЫ Всё правильно Карлин говорит и делает (хотя я его не выбирал).
Американский ниндзя

29.05.2017 17:34

Фиксированная сумма - это защита от хитропопых.
Тот Самый Бийчанин А.В.М.

29.05.2017 17:38

Вот несправедливо, по отношению к людям, что ваша физиономия еще в наших властных структурах... И не вам развивать мысль про несправедливую коммуналку. Ведь у вас то и так всё хорошо... Правда, Александр Богданович???
Диментий озвуч те стояЧие заводы... пожалуйста

29.05.2017 17:39

Дмитрий Шекелев писал(а):
На заводах работать


Да... давненько отпел гудок заводской... и у проходной никто никого не встречает... Технологическое оборудование порезано на металлолом и отправлено в град -Сталинск, то, бишь, Новокузнецк... а оттуда эшелонами ... куда на другие заводы... ту ту

А учителя...

Учителя, видно, заслужили ... 25 лет демократам либералам по 150% голосов давали и работой на участках, и безропотной явкой на "ЗА" голосование, особенно деревенские бабёнки просвещенки.... и, как правило, еще и училки -мучилки.... Почему? Пересекались не раз!
Фреза

29.05.2017 17:43

Губера,Романенко и илюченко в помойку..и край вздохнёт свободно.
из села

29.05.2017 17:59

Таких " умеек" единицы и можно было навести порядок. Но зачем молодых, которые в сельскую школу и так не заманишь, отпугивать?! Вот теперь точно молодёжи не будет в учительской сельской среде.
М. Горький

29.05.2017 18:02

Смысл предельно ясен и понятен: мы - себе нив чем не отказывали и отказывать не собираемся, а ВЫ - призренные рабы СДОХНИТЕ, потому что цены на нефть упали, и денег на всех стало КАТАСТРОФИЧЕСКИ не хватать!
Из села, вопрос, по эту сторону здравого смысла...

29.05.2017 18:07

из села писал(а):
молодёжи не будет в учительской сельской среде.


А если отбросить здравый смысл...
Неграмотной массой или маломальски грамотным стадом что? верно-проще управлять.
Так что, граждане господа: цели поставлены, задачи определены -ЗА РАБОТУ друзья-товарищи.
Очевидец

29.05.2017 18:31

Ситуация довольно банальная. Распределение барских подачек в виде различных субсидий и доплат - это один из самых эффективных инструментов управления вассалами! До тех пор, пока каждому из работающих, не зависимо от профессии, не будет законодательно гарантирована достойная зарплата, а в последующем достойная пенсия, ничего в этой стране не изменится! Но подобного даже в планах не только правящей партии, но и пристроившихся в её струю нет! Так что - выживай народ, кто как может! Установите для сельского учителя штуку-полторы баксов в месяц, и он ещё подумает, ставить ему нагревательный котел, или нет! А если слабо, так и не хрен ныть, что народ ради выживания шельмует!
снизу

29.05.2017 18:59

Из за нескольких умников наказали всех учителей.Сегодня учитель платит за 60 кв м 4000 руб ежемесячно с центральным отоплением и зимой и летом. Не правы
губернатор и депутаты. РАЗОБРАТЬСЯ НАДО УВАЖАЕМЫЕ!!!
возмущена

29.05.2017 19:10

Ну что это вы: учитель то, учитель это, учитель платит... А остальные что ли не платят, и чего это их возвели чуть ли не к лику святых!? У нас все профессии хороши и всякая несет ту или иную пользу обществу и государству. Как выделили их когда-то в отдельную категорию так и жили всё это время. а медики, а другие представители социалки - они что, не люди??? А сельхозработники, в конце концов, которые нас поют и кормят!? В общем, я всецело за.
585

29.05.2017 19:21

что совсем уж малоимущие что ли, давайте всем тогда уж льготы
ПРАВДА

29.05.2017 19:24

Очень ПОЗОРНО выглядит Карлин))))) ... сам то он компенсации получает миллионами... к тому же живет в Москве... и еще за перелеты и время пребывания в Москве (ДОМА) получает компенсации за ложные командировки..... и все это из бюджета края, а еще пенсия прокурорская и так далее... ПОЗОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Правда есть ПРАВДА!!!!
возмущена2

29.05.2017 19:24

И еще: сегодня на селе весьма проблематично с трудоустройством и учителя - это, практически единственная категория граждан, которая без проблем найдет себе место для трудоустройства в любом сельском поселении края. А тут еще к гарантированной заработной плате, в ряде случаев, и жильё, а также, считай, бесплатная коммуналка. Короче, пусть живут как все, на трудовые доходы.
Эт точно...

29.05.2017 19:51

возмущена2 писал(а):
Короче, пусть живут как все, на трудовые доходы.


Иина выборах в участковых комиссиях пусть не соглашаются подрабатывать... тогда и вбросы буллетеней некому будет доверять массово....
Житель села Новознесенка МО СЛАВГОРОД

29.05.2017 20:17

Открыла доходы главы сельского совета Пашки Головенко и ахнула -доход за 2016год полмилиона , у жены учителки за 700 тысяч ! и имеют две автозаправки в сёлах И им ещё полагается льгота ? И разворовал и продал всё , что стояло на балансе сельского совета.Писали в прокуратуру , продажная славгородская прокуратура закрыла дело о воровстве. Вот из-за таких охамевших сволочей страдают другие порядочные люди. Считаю надо адресно подходить .А село вообще развалено и безработное , тогда кто будет давать голодным на кусок хлеба ?