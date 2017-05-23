Губернатор Алтайского края назвал «несправедливостью» «бесплатную» коммуналку для педагогов

29.05.2017 16:27
Губернатор Алтайского края Александр Карлин считает, что действовавшая до апреля 2017 года система, при которой педагоги в регионе получали 100 %-ую компенсацию затрат на ЖКУ, неправильная и несправедливая. Ее просто необходимо было реформировать, поскольку «умельцы» пользовались «бесплатными» услугами по полной. Фрагменты выступления главы региона на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, которое проходит в Барнауле 29 мая, приводит ИА «Амител».
Александр Карлин в своем выступлении рассказал депутатам Госдумы и представителям Минтруда РФ, прибывшим в регион, об изменении порядка начисления компенсации сельским педагогам за оплату коммунальных услуг. Ранее им полностью компенсировали затраты. С 1 апреля 2017 года все педагоги получают фиксированную сумму — 1800 рублей.
По его словам, корректировка законодательства о социальных льготах — очень непростой вопрос как на федеральном, так и на региональном уровне. «Надо было при принятии нового закона об образовании без «митинговщины» и «кампанейщины» вернуться назад и вспомнить, как возникли эти льготы. И подумать, как они должны транслироваться и восприниматься в изменившихся условиях, когда прошло почти восемь десятков лет. Сегодня мы подошли к тому, что сохранять их в современном виде неправильно и несправедливо», — сказал губернатор.
Александр Карлин добавил, что разброс в денежном выражении среди получателей субсидий стал исчисляться в разы и даже в десятки раз. Так, некоторые сельские педагоги в Алтайском крае стали устанавливать электрокотлы, в том числе и в подсобных помещениях, гаражах, банях. «Мне рассказывают, что несколько умельцев устроили даже электронные поилки для своих домашних животных», — рассказал глава региона.
Напомним, действующая ныне схема выплаты фиксированной суммы была принята Алтайским Заксобранием в ноябре 2016 года в рамках пакета законопроектов. Вопрос обсуждался на Общественном совете при Главсоцзащите, а также на совещании в АКЗС с участием представителей краевых профсоюзов. По мнению разработчиков проекта, данный подход отвечает принципам адресной поддержки и социальной справедливости, поскольку не допускает для получателей одной и той же льготы зависимости размера социальной поддержки от уровня благоустройства их жилья.
29.05.2017 16:41
29.05.2017 16:59
29.05.2017 17:07
29.05.2017 17:23
29.05.2017 17:28
А потом нытики на каждом диване: "Развелооооооось вас, учителей и медиков!" На заводах работать то совсем некому!", да?))
29.05.2017 17:28
токо по чес-ноку, ты за какие властные рычаги держишься, или держался, (а они рычаги-то в чужих руках всегда толще) перед уходом в тупые графоманы пенсин...Эры?
29.05.2017 17:30
ЗЫ Всё правильно Карлин говорит и делает (хотя я его не выбирал).
29.05.2017 17:34
29.05.2017 17:38
29.05.2017 17:39
Да... давненько отпел гудок заводской... и у проходной никто никого не встречает... Технологическое оборудование порезано на металлолом и отправлено в град -Сталинск, то, бишь, Новокузнецк... а оттуда эшелонами ... куда на другие заводы... ту ту
А учителя...
Учителя, видно, заслужили ... 25 лет демократам либералам по 150% голосов давали и работой на участках, и безропотной явкой на "ЗА" голосование, особенно деревенские бабёнки просвещенки.... и, как правило, еще и училки -мучилки.... Почему? Пересекались не раз!
29.05.2017 17:43
29.05.2017 17:59
29.05.2017 18:02
29.05.2017 18:07
А если отбросить здравый смысл...
Неграмотной массой или маломальски грамотным стадом что? верно-проще управлять.
Так что, граждане господа: цели поставлены, задачи определены -ЗА РАБОТУ друзья-товарищи.
29.05.2017 18:31
29.05.2017 18:59
губернатор и депутаты. РАЗОБРАТЬСЯ НАДО УВАЖАЕМЫЕ!!!
29.05.2017 19:10
29.05.2017 19:21
29.05.2017 19:24
29.05.2017 19:24
29.05.2017 19:51
Иина выборах в участковых комиссиях пусть не соглашаются подрабатывать... тогда и вбросы буллетеней некому будет доверять массово....
29.05.2017 20:17