Губернатор Алтайского края назвал «несправедливостью» «бесплатную» коммуналку для педагогов

Губернатор Алтайского края Александр Карлин считает, что действовавшая до апреля 2017 года система, при которой педагоги в регионе получали 100 %-ую компенсацию затрат на ЖКУ, неправильная и несправедливая. Ее просто необходимо было реформировать, поскольку «умельцы» пользовались «бесплатными» услугами по полной. Фрагменты выступления главы региона на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, которое проходит в Барнауле 29 мая, приводит ИА «Амител».

Александр Карлин в своем выступлении рассказал депутатам Госдумы и представителям Минтруда РФ, прибывшим в регион, об изменении порядка начисления компенсации сельским педагогам за оплату коммунальных услуг. Ранее им полностью компенсировали затраты. С 1 апреля 2017 года все педагоги получают фиксированную сумму — 1800 рублей.

По его словам, корректировка законодательства о социальных льготах — очень непростой вопрос как на федеральном, так и на региональном уровне. «Надо было при принятии нового закона об образовании без «митинговщины» и «кампанейщины» вернуться назад и вспомнить, как возникли эти льготы. И подумать, как они должны транслироваться и восприниматься в изменившихся условиях, когда прошло почти восемь десятков лет. Сегодня мы подошли к тому, что сохранять их в современном виде неправильно и несправедливо», — сказал губернатор.

Александр Карлин добавил, что разброс в денежном выражении среди получателей субсидий стал исчисляться в разы и даже в десятки раз. Так, некоторые сельские педагоги в Алтайском крае стали устанавливать электрокотлы, в том числе и в подсобных помещениях, гаражах, банях. «Мне рассказывают, что несколько умельцев устроили даже электронные поилки для своих домашних животных», — рассказал глава региона.

Напомним, действующая ныне схема выплаты фиксированной суммы была принята Алтайским Заксобранием в ноябре 2016 года в рамках пакета законопроектов. Вопрос обсуждался на Общественном совете при Главсоцзащите, а также на совещании в АКЗС с участием представителей краевых профсоюзов. По мнению разработчиков проекта, данный подход отвечает принципам адресной поддержки и социальной справедливости, поскольку не допускает для получателей одной и той же льготы зависимости размера социальной поддержки от уровня благоустройства их жилья.