Пропавших супругов Модель из Барнаула могут насильно удерживать в Чехии

Уроженцы Барнаула Евгений и Марина Юрьева намерены обратиться в комитет ООН по насильственным исчезновениям, чтобы им помогли найти их дочь Марию Модель и ее супруга Виктора, которые при странных обстоятельствах исчезли в Европе два года назад. Новость о том, что они несколько месяцев назад объявились, не подтвердилась, рассказали близкие пропавших порталу Amic.ru.

Как уточнил журналистам отец пропавшей девушки, следы молодых людей затерялись в аэропорту Белграда (Сербия) в октябре 2015 года. Через несколько месяцев после этого из МИД России Юрьевым пришло письмо о том, что Виктор обращался (или был задержан и доставлен) в полицию в Праге. Отмечалось, что ему требовалось восстановить документы — он потерял (или у него украли) загранпаспорт, и ему делали справку, чтобы в течение двух недель он мог вылететь в РФ. Но в Россию супруги так и не вернулись. При этом к данному времени у молодой четы уже были просрочены визы, и они были объявлены в розыск Интерполом.

Осенью 2016 года ГУ МВД России по Алтайскому краю опубликовало информацию о том, что молодые люди найдены на территории Чехии живыми. Однако, по словам Евгения Юрьева, эти сведения не совсем верны. «Со стороны чешской полиции нам до сих пор не представлено ни одного доказательства, что Маша жива и что именно с ней беседовали полицейские. Нам не говорят, ни в каком участке это произошло, ни о том, присутствовал ли во время разговора переводчик – а Маша не знает чешского языка. Нам предоставили фотографию Маши, но на ней нет даты, подтверждающей, что это фото было сделано в указанный полицией период», — рассказал отец пропавшей.

Имеются и другие факты, которые вызывают недоумение у родителей девушки и адвокатов: чешские законы очень строги, а у Марии на момент предполагаемого задержания отсутствовал паспорт, виза же закончилась задолго до этого. «У нее нет вида на жительство в этой стране. За оформлением новых документов она никуда не обращалась (соответствующие запросы были сделаны во все консульства стран Шенгена). Это значит, что в соответствии с чешскими законами она должна была быть выслана из страны на родину. Но для этого правоохранители сначала должны были доставить Марию в российское консульство и подтвердить ее личность. Однако этого не произошло», - поясняют близкие девушки.

Более того, на все их запросы полиция предоставляла противоречивые данные. Сначала было заявлено, что Мария Модель якобы сама не хочет встречаться с родственниками и запретила им передавать любую информацию о ней, но подтверждающего документа у полиции не нашлось. Затем последовало заявление, что Мария выслана на территорию России. Однако и это утверждение позже опровергли. Позднее в полиции объявили, что жительницу Барнаула задержали и отпустили, так как полицейский не знал, что у нее просрочена виза, однако правоохранители не смогли назвать участок, где допрашивали девушку. В настоящее время в Чехии вовсе игнорируют все запросы от родственников девушки, поэтому встревоженная семья рассматривает две основные версии произошедшего. По одной из них, полицейские их дочь не задерживали, но по каким-то причинам пытаются убедить всех, кто заинтересован в ее поисках, в обратном. По другой же — Марию Модель действительно удерживают в полиции, не сообщая об этом родственникам. В связи с этим родители девушки вынуждены обратиться за помощью в Комитет ООН по насильственным исчезновениям. Это ведомство имеет право проводить собственные расследования исчезновений физических лиц, и правоохранительные органы обязаны ему в этом содействовать.

Напомним, что СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту исчезновения в октябре 2015 года супругов Марии и Виктора Модель из Барнаула. Молодые люди уехали в Сербию, и через какое-то время перестали выходить с родителями на связь. По информации СК РФ, супруги на регистрационный учет как иностранные граждане в Республике Сербия не вставали, покинувшими страну не числились. Отец пропавшей девушки, барнаульский предприниматель Евгений Юрьев тогда обратился за помощью к журналистам НТВ и представил свою версию произошедшего. По мнению мужчины, его дочь могли похитить в связи с криминальным бизнесом ее супруга.