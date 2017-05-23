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Главная Лента новостей Алтайский фермер заплатит 0,5 млн рублей за «растопку» крупного пожара

Алтайский фермер заплатит 0,5 млн рублей за «растопку» крупного пожара

30.05.2017 11:55

Жителя села Подсосново Немецкого национального района Алтайского края признали виновным в «организации» крупного лесного пожара. Из-за попустительства агрария огонь уничтожил огромную лесную площадь, сказано на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Как уточняет источник, спасатели ликвидировали возгорание на участке Знаменского лесничества площадью 2,5 га. Только затраты на его тушение составили 12 033 рубля. На месте происшествия специалисты обнаружили тлеющие остатки соломы, неотделенные противопожарной минерализованной полосой, что и стало причиной лесного пожара. Также отсутствовал и другой противопожарный барьер - полоса, между участком на землях сельскохозяйственного назначения и лесной территорией, очищенная от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.

Виновником пожара оказался фермер из села Подсосново Немецкого национального района, на участке которого бесконтрольно сжигалась солома. В ведомстве посчитали, что своим бездействием предприниматель нарушил правила пожарной безопасности в лесах и должен понести наказание по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, что в данный момент на территории алтайских муниципалитетов ввели особый противопожарный режим. Это означает полный запрет на любые действия с открытым огнем, в том числе поездки на шашлыки, сжигание мусора и палы сухой травы. Как информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, штраф за нарушения режима действительно может достигать 0,5 млн рублей.

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Комментарий

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Комментариев 7
Переживающий

30.05.2017 14:06

"На месте происшествия специалисты обнаружили тлеющие остатки соломы, неотделенные противопожарной минерализованной полосой, что и стало причиной лесного пожара. Также отсутствовал и другой противопожарный барьер - полоса, между участком на землях сельскохозяйственного назначения и лесной территорией, очищенная от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника…"
"Виновником пожара оказался фермер из села Подсосново Немецкого национального района, на участке которого бесконтрольно сжигалась солома."
- - - - - - - - - -
Может, кто-нибудь мне объяснит, почему за действия, вернее бездействия органов власти, должен нести ответственность фермер?

1. на кого возложена функция об охране лесов?

" 4. Меры пожарной безопасности в лесах, указанные в пункте 3 настоящих Правил, осуществляются:
а) органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления - в отношении лесов, расположенных на землях, находящихся соответственно в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований;"
(Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" )

"7. Охрана лесов от пожаров осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий"
(ст. 51, "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ)

2. кто должен заниматься устройством минерализованных полос?

" 2. Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:
1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;
2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;
3) прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;"
( ст. 53.1, "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ).
Переживающий

30.05.2017 14:12

Продолжение...
3. кто несет ответственность ?

"8. Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части охраны лесов от пожаров является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или права безвозмездного пользования лесным участком."
(ст. 51, "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ)

"Лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации."
(ст. 99, "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ)

Так почему же за нарушение Лесного Кодекса органами местного самоуправления должен нести ответственность фермер?
Евгений

30.05.2017 14:18

Ответственность несёт "крендель"на участке которого бесконтрольно сжигалась солома
Мухи отдельно котлеты отдельно.
Переживающий

30.05.2017 16:01

На сайте Минприроды Алтайского края имеются лесохозяйственные регламенты по всем лесничествам края.

Выписка из лесотехнического регламента Знаменского лесничества, утвержденного приказом управления лесами Алтайского края от 30.12.2011 № 396:

"Мероприятия по охране, защите лесов осуществляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьей 83 ЛК РФ."
(2.17.1. Требования к охране лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия …)

В таблице 2.17.1.1.1. имеются меры противопожарного обустройства лесов.

В том числе указаны следующие меры – устройство противопожарных минерализованных полос – 533 км; прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление - 533 км.
(2.17.1.1. Предупреждение лесных пожаров)

На все эти цели выделены денежные средства в бюджете края.

Вопрос 1 - почему фермер должен был заниматься устройством противопожарных минерализованных полос?
Вопрос 2 - почему Минприроды не знает лесотехнический регламент?
Вопрос 3 – почему Минприроды признали виновным в «организации» крупного лесного пожара именно фермера, а не того, кому выделены бюджетные средства?
Вопрос 4 – кто же виноват на самом деле?

Ответственность за пожары в лесах несут лица, осуществляющие использование лесов, а не фермеры!
Переживающий

30.05.2017 16:08

Евгений писал(а):
Ответственность несёт "крендель"на участке которого бесконтрольно сжигалась солома


Вы верите в то, что фермер на своем участке бесконтрольно сжигал солому?
Извините, но вы либо наивны, либо мало разбираетесь в психологии собственника, тем более фермера.
Вы будете устраивать пожар в своей собственной квартире или доме?
Вы знаете, для чего занимаются устройством минерализованных полос?
Ответ – для того, чтобы пожар не перекинулся на лесные насаждения…
А если бы минерализованные полосы были, перекинулся бы пожар на лес?

Не смогли бы вы ответить на мой вопрос – если сосед на вашем участке подожжет листву и огонь перекинется на соседние участки – кто виноват – вы или сосед?
Всем, кто говорит о том, что фермер на своем участке бесконтрольно сжигал солому – не верю!
Евгений

30.05.2017 16:11

Каво ты тут несёшь? всю жизнь виноват ПОДЖИГАТЕЛЬ. на его полях кто солому жёг ты или я ? Не мульчировал не убрал сэкономить решил в итоге лес спалил ТОРМОЗ.

Если у меня сено кто нибудь спалит ТУПО ты скажешь что я виноват что не обеспечил надлежащее хранение охрану и прочие противопожарные мероприятия.
Рома

30.05.2017 20:06

Фермеру
Из статьи непонятно: на чье земле горело (лесничества или с/х назначения), где очаг возгорания, кто поджигатель, почему безконтрольно и тд ? Смотри все бумаги составленные, скорее они для "палки " инспектора созданы, "на дурачку". И особенно чья земля, где эта пресловутая прилесная полоса, если таковая есть (там обычно лесниковая земелька) Так же внимательно читай эти законы, правила пожарные, субъекты этого права, кто может и оформляет наказательные протоколы, акты проверки. кем установлен факт возгорания и место, событие и состав правонарушения. Короче бодайся до упора, сумма немаленькая, так они будут ездить полям с бригадой проверяльщиков; сами поджигать, палки собирать и вас обдирать. Если есть нормальные юристы в прокуратуре и судейские-с ними проконсультируйся. Удачи!