Алтайский фермер заплатит 0,5 млн рублей за «растопку» крупного пожара

Жителя села Подсосново Немецкого национального района Алтайского края признали виновным в «организации» крупного лесного пожара. Из-за попустительства агрария огонь уничтожил огромную лесную площадь, сказано на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Как уточняет источник, спасатели ликвидировали возгорание на участке Знаменского лесничества площадью 2,5 га. Только затраты на его тушение составили 12 033 рубля. На месте происшествия специалисты обнаружили тлеющие остатки соломы, неотделенные противопожарной минерализованной полосой, что и стало причиной лесного пожара. Также отсутствовал и другой противопожарный барьер - полоса, между участком на землях сельскохозяйственного назначения и лесной территорией, очищенная от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.

Виновником пожара оказался фермер из села Подсосново Немецкого национального района, на участке которого бесконтрольно сжигалась солома. В ведомстве посчитали, что своим бездействием предприниматель нарушил правила пожарной безопасности в лесах и должен понести наказание по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, что в данный момент на территории алтайских муниципалитетов ввели особый противопожарный режим. Это означает полный запрет на любые действия с открытым огнем, в том числе поездки на шашлыки, сжигание мусора и палы сухой травы. Как информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, штраф за нарушения режима действительно может достигать 0,5 млн рублей.