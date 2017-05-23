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Главная Лента новостей На алтайской трассе пара на японском мотоцикле насмерть разбилась о КамАЗ

На алтайской трассе пара на японском мотоцикле насмерть разбилась о КамАЗ

30.05.2017 16:28

«КамАЗ» оказался сильно поврежден в результате аварии
«КамАЗ» оказался сильно поврежден в результате аварии

29 мая на трассе Бийск — Белокуриха в 4 км от села Смоленское произошла серьезная авария, жертвами которой стали два человека. Столкнулись транспортные средства из противоположных весовых категорий — японский мотоцикл и российский грузовик «КамАЗ». О ДТП сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

Все, что осталось от мотоцикла
Все, что осталось от мотоцикла

По предварительным данным, 60-летний водитель «КамАЗа» при выполнении поворота в сторону сел Линевское и Песчаное не уступил дорогу мотоциклу Honda, двигавшемуся по встречной полосе. На нем ехали 48-летний мужчина и пассажир — 31-летняя женщина. Они скончались на месте происшествия еще до приезда скорой медицинской помощи. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Обращают на себя внимание фотографии «КамАЗа» после инцидента. На боку у транспортного средства заметна серьезная вмятина. В соцсетях водители с опытом предполагают, что мотоцикл двигался с очень большой скоростью, что не позволило водителю грузовика оценить безопасность маневра.

В настоящее время по данному факту сотрудниками ОГИБДД отдела МВД России по Смоленскому району проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

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Комментарий

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Комментариев 2
посторонний

30.05.2017 16:54

Ну что там говорить, и это все знают, Камазы едут посреди дороги, никогда не сворачивают. Поэтому часто с ними случаются ДТП.
кактак

30.05.2017 17:14

"Противоположные весовые категории" - это как с точки зрения формальной логики?