На алтайской трассе пара на японском мотоцикле насмерть разбилась о КамАЗ

«КамАЗ» оказался сильно поврежден в результате аварии

29 мая на трассе Бийск — Белокуриха в 4 км от села Смоленское произошла серьезная авария, жертвами которой стали два человека. Столкнулись транспортные средства из противоположных весовых категорий — японский мотоцикл и российский грузовик «КамАЗ». О ДТП сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.

Все, что осталось от мотоцикла

По предварительным данным, 60-летний водитель «КамАЗа» при выполнении поворота в сторону сел Линевское и Песчаное не уступил дорогу мотоциклу Honda, двигавшемуся по встречной полосе. На нем ехали 48-летний мужчина и пассажир — 31-летняя женщина. Они скончались на месте происшествия еще до приезда скорой медицинской помощи. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Обращают на себя внимание фотографии «КамАЗа» после инцидента. На боку у транспортного средства заметна серьезная вмятина. В соцсетях водители с опытом предполагают, что мотоцикл двигался с очень большой скоростью, что не позволило водителю грузовика оценить безопасность маневра.

В настоящее время по данному факту сотрудниками ОГИБДД отдела МВД России по Смоленскому району проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.