Апатия и иждивенческие настроения: депутат-единоросс проанализировал распределение «дворовых» денег в Барнауле

Куратор проекта «Городская среда» в Алтайском крае депутат регионального Заксобрания Игорь Панарин считает, что программа оказалась не слишком востребована среди барнаульцев из-за апатичности самих жителей. Несмотря на активную «раскрутку» проекта в СМИ, за месяц было подано лишь около 200 заявок. Всего в 2017 году на благоустройство дворов многоквартирных домов в краевом центре уйдет 157,4 млн рублей.

30 мая на встрече с журналистами речь шла о реализации программы «Формирование комфортной городской среды». По словам Игоря Панарина, всего в соответствии с заранее утвержденными критериями в Барнауле было подано 195 заявок, однако 70 из них отсеяны еще на предварительном этапе. Из оставшихся в итоговый шорт-лист вошли 95 заявок. В общей сложности работами будут охвачено 114 многоквартирных домов (часть дворов оказались смежными — прим. ред. БФ). Отвечая на вопрос корреспондента «Банкфакса», почему в городе с населением около 700 тысяч жителей поучаствовать в программе «Городская среда» изначально решили лишь две сотни дворов из нескольких тысяч, собеседник пояснил, что видит этому несколько причин.

«Во-первых, действительно барнаульцы, хотя и знали о существовании такой программы, не спешили подавать заявки. Это связано в том числе и с тем, что многие городские дворы, особенно на территории новостроек в Индустриальном районе города уже должным образом оборудованы и оснащены», - прокомментировал промежуточные итоги проекта г-н Панарин. Еще одна причина, по мнению собеседника, заключается в том, что люди оказались достаточно апатичны, не хотят предпринимать никаких усилий для улучшения собственной жизни и во многом сохраняют иждивенческие настроения, полагая, что все за них сделает государство. Это очень ярко проявилось в таком аспекте, как софинансирование программы. Согласно условиям, это был один из главных критериев по отбору дворов, претендующих на включение в программу благоустройства.

«Минимально жителям необходимо было вложить 1 % собственных средств, верхняя планка при этом не ограничивалась. Многие заявки как раз проиграли именно из-за этого критерия», - уведомил собравшихся журналистов куратор проекта. Среди победителей, по признанию спикера, госфинансирование одной заявки варьируется от 400 тысяч рублей до 6 млн рублей на один двор. Вклад жителей, как правило, не превышал 5 % от общей суммы затрат. «Естественно, что таким проектам мы отдавали предпочтение. Также плюсом была четко расписанная смета работ, добротно подготовленный дизайн-проект и эскиз дворовой территории, - рассказал народный избранник. - С другой стороны, если бы последовал «вал» заявок на 2017 год, то было бы проблематично распределить деньги между всеми желающими». В среднем на один двор в итоге приходится по 1,65 млн рублей, не считая средств, которые дополнительно вложили сами жители.

Напомним, собственники многоквартирных домов могли самостоятельно принять решение о необходимости благоустройства своей дворовой территории. В перечне минимальных работ фигурировали: ремонт подъездов с асфальтированием, устройством или ремонтом тротуаров, освещение территории, установка скамеек и урн. Дополнительные виды работ (обустройство детских, спортивных площадок, зон отдыха, парковок, озеленение, оборудование контейнерных площадок и др.) будут выполняться при софинансировании собственников. Как отметил г-н Панарин, многие в своих заявках отказывались от данных трат, ограничиваясь минимальным набором.

Кроме того, для включения в программу на 2017 год в Барнауле было отобрано две заявки на благоустройство территорий общественного назначения. Помимо новой набережной Оби и территории Нагорного парка, сюда несколько неожиданно оказался включен сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамонтова. Территория неподалеку от Знаменского храма (зеленая зона) будет отремонтирована, здесь появится дополнительное освещение. Данная площадка также относится к барнальскому туркластеру. Точная сумма, которая пойдет на благоустройство этого объекта, неизвестна. Однако затраты на набережную и Нагорный парк, а также данный сквер не превысят в итоге 78,7 млн рублей. Недостающие средства (как минимум 33 млн рублей — прим. ред. БФ), очевидно, будут выделены из городского бюджета.

Как уже сообщалось, из 236 млн рублей, которые получит Барнаул в текущем году на улучшение жизни в муниципалитете, треть будет истрачена на благоустройство общественных территорий. Еще две трети средств предназначены на благоустройство городских дворов.