Апатия и иждивенческие настроения: депутат-единоросс проанализировал распределение «дворовых» денег в Барнауле

31.05.2017 08:29
Куратор проекта «Городская среда» в Алтайском крае депутат регионального Заксобрания Игорь Панарин считает, что программа оказалась не слишком востребована среди барнаульцев из-за апатичности самих жителей. Несмотря на активную «раскрутку» проекта в СМИ, за месяц было подано лишь около 200 заявок. Всего в 2017 году на благоустройство дворов многоквартирных домов в краевом центре уйдет 157,4 млн рублей.
30 мая на встрече с журналистами речь шла о реализации программы «Формирование комфортной городской среды». По словам Игоря Панарина, всего в соответствии с заранее утвержденными критериями в Барнауле было подано 195 заявок, однако 70 из них отсеяны еще на предварительном этапе. Из оставшихся в итоговый шорт-лист вошли 95 заявок. В общей сложности работами будут охвачено 114 многоквартирных домов (часть дворов оказались смежными — прим. ред. БФ). Отвечая на вопрос корреспондента «Банкфакса», почему в городе с населением около 700 тысяч жителей поучаствовать в программе «Городская среда» изначально решили лишь две сотни дворов из нескольких тысяч, собеседник пояснил, что видит этому несколько причин.
«Во-первых, действительно барнаульцы, хотя и знали о существовании такой программы, не спешили подавать заявки. Это связано в том числе и с тем, что многие городские дворы, особенно на территории новостроек в Индустриальном районе города уже должным образом оборудованы и оснащены», - прокомментировал промежуточные итоги проекта г-н Панарин. Еще одна причина, по мнению собеседника, заключается в том, что люди оказались достаточно апатичны, не хотят предпринимать никаких усилий для улучшения собственной жизни и во многом сохраняют иждивенческие настроения, полагая, что все за них сделает государство. Это очень ярко проявилось в таком аспекте, как софинансирование программы. Согласно условиям, это был один из главных критериев по отбору дворов, претендующих на включение в программу благоустройства.
«Минимально жителям необходимо было вложить 1 % собственных средств, верхняя планка при этом не ограничивалась. Многие заявки как раз проиграли именно из-за этого критерия», - уведомил собравшихся журналистов куратор проекта. Среди победителей, по признанию спикера, госфинансирование одной заявки варьируется от 400 тысяч рублей до 6 млн рублей на один двор. Вклад жителей, как правило, не превышал 5 % от общей суммы затрат. «Естественно, что таким проектам мы отдавали предпочтение. Также плюсом была четко расписанная смета работ, добротно подготовленный дизайн-проект и эскиз дворовой территории, - рассказал народный избранник. - С другой стороны, если бы последовал «вал» заявок на 2017 год, то было бы проблематично распределить деньги между всеми желающими». В среднем на один двор в итоге приходится по 1,65 млн рублей, не считая средств, которые дополнительно вложили сами жители.
Напомним, собственники многоквартирных домов могли самостоятельно принять решение о необходимости благоустройства своей дворовой территории. В перечне минимальных работ фигурировали: ремонт подъездов с асфальтированием, устройством или ремонтом тротуаров, освещение территории, установка скамеек и урн. Дополнительные виды работ (обустройство детских, спортивных площадок, зон отдыха, парковок, озеленение, оборудование контейнерных площадок и др.) будут выполняться при софинансировании собственников. Как отметил г-н Панарин, многие в своих заявках отказывались от данных трат, ограничиваясь минимальным набором.
Кроме того, для включения в программу на 2017 год в Барнауле было отобрано две заявки на благоустройство территорий общественного назначения. Помимо новой набережной Оби и территории Нагорного парка, сюда несколько неожиданно оказался включен сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамонтова. Территория неподалеку от Знаменского храма (зеленая зона) будет отремонтирована, здесь появится дополнительное освещение. Данная площадка также относится к барнальскому туркластеру. Точная сумма, которая пойдет на благоустройство этого объекта, неизвестна. Однако затраты на набережную и Нагорный парк, а также данный сквер не превысят в итоге 78,7 млн рублей. Недостающие средства (как минимум 33 млн рублей — прим. ред. БФ), очевидно, будут выделены из городского бюджета.
Как уже сообщалось, из 236 млн рублей, которые получит Барнаул в текущем году на улучшение жизни в муниципалитете, треть будет истрачена на благоустройство общественных территорий. Еще две трети средств предназначены на благоустройство городских дворов.
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позицией, просто люди, которые игнорируют подобные проекты - ленивые и упёртые. Они не понимают, что ЕР стремится помочь им и улучшить их жизнь - ну тем не менее, это их выбор!
31.05.2017 11:11
31.05.2017 11:16
Не доволен государством-вали в свою Окраину,кенгур недобитый,нече ныть!
31.05.2017 11:19
«и прочей» лабудой», хм ну давайте сядем тогда на заднице ровно и забьем бамбук на свой двор , подъезд и город. Специалисты не отрицаю- да важны, пусть делают, но и мы не хуже, неужели не приятно, когда что-то еще свое своими руками сделал, да те же, наши дети будут этим гордиться, а так какая-то серая позиция) Все платят налоги и работают,и что теперь, наш комфорт мы создаем все вместе.
31.05.2017 11:24
Тогда езжайте на необитаемый остров и живите один, бросьте семью и детей работу, друзей, так же легче! Всегда проще критиковать, поднимайте свой зад и действуйте, от того, что кто-то в своем дворе лавочку покрасил еще никто не умер!200 заявок это 200 идей от тех, кому город небезразличен, таким же горожанам, как и мы с вами, только все разница в том, что вы на попе сидите ровно, а они, как раз и о будущем думают, и о детях и о городе в целом, одним словом молодцы, побольше бы таких.
31.05.2017 11:30
Ответ : "данный вопрос относится к компетенции общего собрания собственников многоквартирного дома ..."
и кто этим будет заниматься , чистые отписки , заявки говоришь , не смешите мои тапки (((
31.05.2017 11:35
31.05.2017 11:43
Г-н Панарин! Вы бы свой штаб немножко приструнили. Удивительно видеть эти бесконечные оскорбления в адрес горожан.
31.05.2017 11:45
31.05.2017 11:47
Все, что связано с софинансированием, выливается лишь в поборы с жильцов. и ничего больше. В нашем доме есть специальные тетки, которые подпишут и подделают любые документы Управляшки. Как бы криво не сделали благоустройство. Сколько бы денег не заложили под это, с жителей соберут по-любому. Только, думали, летом будет полегче , не платить за отопление. А сейчас ка-а-к впаяют за благоустройство! Сил нет.
31.05.2017 11:50
Разумеется, людям не все равно. Подать заявку. Заплатить за дизайн -проект и получить отказ. сколько это стоит?
31.05.2017 12:00
31.05.2017 12:03
сколько стоит первоначальный проект?
31.05.2017 12:18
Щаз экономика России дристнула по швам и все её жидели доедают хрен с морковкой,не?
31.05.2017 13:17
31.05.2017 13:24
Люди платят немалые деньги за содержание своего двора специальным лицензированным компаниям (как они получили лицензии? х/з!). Почему, взяв с вас деньги, обязывают вас же, как "лиц с низкой социальной ответственностью", отрабатывать субботники?
31.05.2017 13:41
Хорошие слова. Я даже запомнил лозунг ЕР на последних выборах: "Господдержки будет больше!" Прошли выборы и... "Ряд регионов отмечают снижение объемов поддержки. В 2016 г. на аналогичные меры поддержки было направлено порядка 45 млрд руб., а в этом году 36 млрд руб., заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев на выездном расширенном заседании фракции «Единая Россия».(с) И это только по сельскому хозяйству. Тоже самое можно сказать и про машиностроение, строительство, медицину и пр.
По поводу апатии населения объясняю. Увы, это социальная БОЛЕЗНЬ нашего общества. И называется она "синдром выученной беспомощности". В советское время люди знали, что достаточно честно работать и платить померную плату за свои услуги, а государство в лице местной власти позаботится о твоей безопасности, здоровье и остальном. После развала СССР людей выучили, что нынешняя власть может волновать только содержание твоего кошелька и твой голос на выборах. Всё! Мирок человека сузился до размеров его квартирки, ему пофиг что творится даже на его лестничной площадке, а тем более платить ещё и за благоустройство двора! Уууу, нет, братцы, на это пойдут единицы.
Кстати, я бы с удовольствием принял бы участие и даже выделил бы денежку из своего семейного бюджета на ремонт придом.территории и даже предлагал это жильцам. Но всем пофиг! В глазах одно : А оно мне надо?... Было обидно, но я их понимаю, они стали безвольной кучкой, их так воспитали 90-ые годы. )))
31.05.2017 13:45
Как вижу, ты уже готов проводить работы по благоустройству за мои денежки. Я прекрасно понимаю, как ЕР стремится помочь тебе, улучшить твою жизнь за счет ухудшения моей.
31.05.2017 15:11
Наиболее уважительная оценка ЕР своих избирателей. Лучше не скажешь!
31.05.2017 15:30
- мероприятия по поддержке муниципальных программ в сумме 567190,55 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 516143,40 тыс. рублей;
краевого бюджета - 51047,15 тыс. рублей;
- мероприятия по обустройству городских парков в сумме 12947,39 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 11782,13 тыс. рублей;
краевого бюджета - 1165,26 тыс. рублей.
В постановлении Администрации Алтайского края от 05.11.2014 № 508 (внесены изменения постановлением правительства АК от 15.03.17 № 81) имеется информация о размере субсидий проекта "Городская среда " по населенным пунктам, которые участвуют в программе.
Сумма субсидий всего = 567 190,55 тыс. рублей, в том числе:
- на благоустройство дворовых территорий = 378 127,04 тыс. рублей ;
- благоустройство парков = 189 063,51 тыс. рублей.
Вопрос № 1 – почему уменьшена сумма на благоустройство дворовых территорий (должна быть 567190,55 тыс. рублей);
Вопрос № 2 – почему за счет средств на благоустройство дворовых территорий должны быть обустроены городские парки?
Вопрос № 3 – на какие цели будут потрачены денежные средства, выделенные из федерального и краевого бюджета на обустройство городских парков в сумме 12947,39 тыс. рублей?
31.05.2017 15:37
Просто жители стали немного умнее и прежде чем бежать впереди паровоза, внимательно изучили все нормативные документы, касающиеся проекта "Городская среда".
Казалось бы, проект хорош, федеральное финансирование, почему бы не воспользоваться, но ….
Проект "Городская среда " состоит из:
- мероприятий по поддержке муниципальных программ в сумме 567190,55 тыс. рублей.
- мероприятий по обустройству городских парков в сумме 12947,39 тыс. рублей.
Мероприятия муниципальных программ включают минимальный перечень работ (финансирование из бюджетов) и дополнительный перечень работ (финансирование из бюджетов с привлечением денежных средств жителей).
К минимальному перечню (без привлечения денег жителей) относятся:
- ремонт дворовых проездов; освещение дворовых территорий; установка скамеек;
установка урн.
К дополнительному перечню (с привлечением денег жителей) относятся:
- оборудование детских площадок; оборудование спортивных площадок; оборудование зон отдыха; оборудование автомобильных парковок; оборудование контейнерных площадок; устройство и ремонт дренажных и водоотводных систем дворовых территорий; озеленение территорий.
Вопрос № 1 - разве установка скамеек и урн не входит в обязанность управляющий компаний, почему они включены в минимальный перечень и финансируются за счет бюджета?
В дополнительный перечень оказывается, включены те виды услуг, которые обязана выполнять управляющая компания за счет средств, получаемых от жителей по статье "содержание дома" .
Вопрос № 2 – почему жителей домов, участвующих в этом проекте, заставляют дополнительно платить за те виды услуг, которые ими уже уплачены в управляющую компанию?
31.05.2017 15:40
Ведь в БАРНАУЛЕ, прокатится ребятишкам на роликовых коньках - ЭТО РОСКОШЬ, нет соответствующего асфальта, ну о занятиях во дворах ФРИСТАЙЛОМ на велосипедах, коньках, самокатах - ЭТО неизвестное чудо.
Естественно, нет ни одной загороженной площадки, чтобы хотя бы дать возможность научиться отрабатывать удар тенисса и.т.д). Нет элементарщины, культуры пользования детскими песочницами, которые по существу служат отхожими местами для кошек, собак и.т.д. Вот до чего довели господа ПОЛИТИКАНЫ дворы !!