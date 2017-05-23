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«Кошачья» разметка по-алтайски

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Главная Лента новостей Апатия и иждивенческие настроения: депутат-единоросс проанализировал распределение «дворовых» денег в Барнауле

Апатия и иждивенческие настроения: депутат-единоросс проанализировал распределение «дворовых» денег в Барнауле

31.05.2017 08:29

Куратор проекта «Городская среда» в Алтайском крае депутат регионального Заксобрания Игорь Панарин считает, что программа оказалась не слишком востребована среди барнаульцев из-за апатичности самих жителей. Несмотря на активную «раскрутку» проекта в СМИ, за месяц было подано лишь около 200 заявок. Всего в 2017 году на благоустройство дворов многоквартирных домов в краевом центре уйдет 157,4 млн рублей.

30 мая на встрече с журналистами речь шла о реализации программы «Формирование комфортной городской среды». По словам Игоря Панарина, всего в соответствии с заранее утвержденными критериями в Барнауле было подано 195 заявок, однако 70 из них отсеяны еще на предварительном этапе. Из оставшихся в итоговый шорт-лист вошли 95 заявок. В общей сложности работами будут охвачено 114 многоквартирных домов (часть дворов оказались смежными — прим. ред. БФ). Отвечая на вопрос корреспондента «Банкфакса», почему в городе с населением около 700 тысяч жителей поучаствовать в программе «Городская среда» изначально решили лишь две сотни дворов из нескольких тысяч, собеседник пояснил, что видит этому несколько причин.

«Во-первых, действительно барнаульцы, хотя и знали о существовании такой программы, не спешили подавать заявки. Это связано в том числе и с тем, что многие городские дворы, особенно на территории новостроек в Индустриальном районе города уже должным образом оборудованы и оснащены», - прокомментировал промежуточные итоги проекта г-н Панарин. Еще одна причина, по мнению собеседника, заключается в том, что люди оказались достаточно апатичны, не хотят предпринимать никаких усилий для улучшения собственной жизни и во многом сохраняют иждивенческие настроения, полагая, что все за них сделает государство. Это очень ярко проявилось в таком аспекте, как софинансирование программы. Согласно условиям, это был один из главных критериев по отбору дворов, претендующих на включение в программу благоустройства.

«Минимально жителям необходимо было вложить 1 % собственных средств, верхняя планка при этом не ограничивалась. Многие заявки как раз проиграли именно из-за этого критерия», - уведомил собравшихся журналистов куратор проекта. Среди победителей, по признанию спикера, госфинансирование одной заявки варьируется от 400 тысяч рублей до 6 млн рублей на один двор. Вклад жителей, как правило, не превышал 5 % от общей суммы затрат. «Естественно, что таким проектам мы отдавали предпочтение. Также плюсом была четко расписанная смета работ, добротно подготовленный дизайн-проект и эскиз дворовой территории, - рассказал народный избранник. - С другой стороны, если бы последовал «вал» заявок на 2017 год, то было бы проблематично распределить деньги между всеми желающими». В среднем на один двор в итоге приходится по 1,65 млн рублей, не считая средств, которые дополнительно вложили сами жители.

Напомним, собственники многоквартирных домов могли самостоятельно принять решение о необходимости благоустройства своей дворовой территории. В перечне минимальных работ фигурировали: ремонт подъездов с асфальтированием, устройством или ремонтом тротуаров, освещение территории, установка скамеек и урн. Дополнительные виды работ (обустройство детских, спортивных площадок, зон отдыха, парковок, озеленение, оборудование контейнерных площадок и др.) будут выполняться при софинансировании собственников. Как отметил г-н Панарин, многие в своих заявках отказывались от данных трат, ограничиваясь минимальным набором.

Кроме того, для включения в программу на 2017 год в Барнауле было отобрано две заявки на благоустройство территорий общественного назначения. Помимо новой набережной Оби и территории Нагорного парка, сюда несколько неожиданно оказался включен сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамонтова. Территория неподалеку от Знаменского храма (зеленая зона) будет отремонтирована, здесь появится дополнительное освещение. Данная площадка также относится к барнальскому туркластеру. Точная сумма, которая пойдет на благоустройство этого объекта, неизвестна. Однако затраты на набережную и Нагорный парк, а также данный сквер не превысят в итоге 78,7 млн рублей. Недостающие средства (как минимум 33 млн рублей — прим. ред. БФ), очевидно, будут выделены из городского бюджета.

Как уже сообщалось, из 236 млн рублей, которые получит Барнаул в текущем году на улучшение жизни в муниципалитете, треть будет истрачена на благоустройство общественных территорий. Еще две трети средств предназначены на благоустройство городских дворов.

Справка:

В общей сложности на долю Алтайского края для создания комфортной городской среды приходится 567 млн рублей (из них 516 млн будет выделено из федерального бюджета, остальное — средства региона). Деньги распределены между 10 городами и рабочим поселком Степное Озеро Благовещенского района. Наибольшие суммы получат Барнаул (236 млн рублей), Бийск (133 млн рублей) и Рубцовск (87 млн рублей). Заявки от желающих участвовать в программе принимались с 1 апреля по 2 мая.

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Комментарий

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Комментариев 40
гость

31.05.2017 09:06

По поводу апатичности. Жить и так ужасно тяжело, потому, что любая услуга не будет выполнена хорошо, пока ты сам не вникнешь в проблему и не потеряешь последние нервы. Хоть вызвать слесаря, электрика, обратиться в поликлинику....- никто с первого раза хорошо работу свою не сделает, надо добиваться тратить здоровье, время... Так ещё это дебильное передавание сведений о воде и электроэнергии каждый месяц. Люди измотаны бытовыми проблемами. Так ещё и двор ремонтируй! И свой подъезд и дорогу и т.д. Зачем такое Государство?
Левиафан

31.05.2017 09:14

Зачем я вам? чтоб хуже не стало... А то - "человек человеку - волк".
Да и еще Минэкономразвития

31.05.2017 09:36

добавило оптимизма своим прогнозом до 2035 года ничего хорошего ждать не стоит . Звучит примерно как " спасайся кто как может " . А кто не может , им то что делать ? Ждат когда " рак на горе свистнет " ?
В Бийске

31.05.2017 09:37

В Бийске партия "Единая Россия" на всех углах кричит ,что это их проект , их деньги и все должны им спасибо сказать за такой подарок. Все понимают , что это предвыборное очередное враньё едросов. В прошлые выборы они ходили по домам и тортики раздавали . С вранья начинают ,враньём (фальсификацией ) и закончат.
Вескер

31.05.2017 10:07

Мнение одного человека, на котором акцентирует банкфакс, специально чтобы выглядело мол объявили виноватым население. 200 заявок не мало, 200 дворов ещё надо сделать, чтобы говорить о том, что это мало и просто сделать немного не верно. Как мне кажется как раз таки для начала неплохо. С этим нормально справитесь и народ подтянется
Олег

31.05.2017 10:12

Полностью верное замечание. Люди сами не проявляют активности в облагораживание своего двора. Это было и на субботнике, когда люди просто отказывались выходить на улицы, это проявляется и сейчас, и я не понимаю, какое отношение имеют "тортики"? Все что здесь нужно, это подать заявку и наблюдать за реализацией проекта - где здесь враньё и фальсификация? Большенство людей не устраивает когда что то делают, и не устраивает когда бездействуют, так что я согласен с панариным - люди в состояние изменить вокруг себя и дворы и и т.д, но вопрос в другом - хотят ли!
Батек

31.05.2017 10:16

Апатия апатия, ну сейчас популяшно забивать на любые возможности, люди тут по поводу субботника воняли на пол часа двор убрать выйти, а тут ещё и заявку не благоустройство, оно надо? Просто где то преобладают люди которым все равно на благоустройство и тд, мол мая хата с краю. Но зато как проблемы такие так громче всех воспаляются, да других поносить любят
фуллер

31.05.2017 10:18

200 заявок это довольно много, учитывая сжатые сроки подачи. в целом ремонт 95 дворов это большая работа, которую предстоит проделать. будем надеятся, что в следующем году в рамках проекта смогут боагоустроить еще больше дворов.
Знающий

31.05.2017 10:20

Проект "Формирование городской среды" безусловно важный и интересный. Не думаю, что жители города апатично настроены к окружающей их городской инфраструктуре, слово неверное. Но вот некая лень и желание, когда за них сделает кто то другой все безусловно есть. Недостаток проекта, наверное, чрезмерно сжатые сроки для заявок, многие просто не успели соориентироваться. Что касается софинансирования жильцов - то это очень верный и нужный шаг, т.к. если человек хотя бы 100р на детскую площадку или урну перечислит, то он уже не будет пофигистки относится к ней - например, мусорить. Будет следить за ее состоянием и принимать участие в ее судьбе
Спасибо!

31.05.2017 10:30

"вескер, олек, йббатёк, фуллер" приходите сёдня в 18-00 к Сеятелю памятнику вам презент -бутылёк колы-коко
Четкий перс

31.05.2017 10:34

Н-даа некоторые и , вправду, обленились, если не для себя , так для будущих поколений стоит постараться)
Это она

31.05.2017 10:36

Проект актуальный- про апатичность людей- сами люди виноваты- это же наш город, неужели так сложно начать вместе благоустраивать , еще нашим детям и внукам жить в Барнауле.
Постер

31.05.2017 10:38

Проект неплох и 200 заявок не мало, сколько есть все для улучшения города с ними и стоит работать.
Барон

31.05.2017 10:41

Проект неплох и 200 заявок не мало, сколько есть все для улучшения города с ними и стоит работать
Илья

31.05.2017 10:43

Заявок действительно мало. Забавно, что люди по разным причинам просто не используют те возможности, которые им предоставляют, а потом сокрушаются критикой на ЕР
Инсигния

31.05.2017 10:49

Вечно найдутся недовольные, но эти заявки, не инициатива ли в чистом виде от неравнодушных горожан?Именно инициатива, которую надо взращивать, поощрять и развивать, в а там , глядишь и больше 200 будет. Это ведь тоже не безразличие, и этот факт стоит учесть.
Рыбин

31.05.2017 10:53

Куратор проекта молодец -человеку небезразлично будущее города. Беспокоится о заявках.
Капитошка

31.05.2017 10:56

Есть 200 заявок и, то хорошо, значит минимум 200 граждан с активной жизненной позицией у нас есть, а вода точит камень- проект проводится впервые- надо освоиться, привыкнуть, а это наши первопроходцы.
Строитель

31.05.2017 11:04

Дело не в том, что заявки подают только граждане с активной гражданской по
позицией, просто люди, которые игнорируют подобные проекты - ленивые и упёртые. Они не понимают, что ЕР стремится помочь им и улучшить их жизнь - ну тем не менее, это их выбор!
гость

31.05.2017 11:11

Комментаторы! Ну просто детский лепет! "Для будущих поколений", "Облагородим свой двор", "Субботник" и т.д. Почему я должна вникать в облагораживание двора? Я ни архитектор, ни дизайнер, ни бухгалтер, ни экономист и т.д. У меня своей работы хватает, да быт, семья, дети.... Я плачу налоги, оплачиваю коммунальные, всякие текущий ремонт дома, капитальный ремонт и проч. Хочу прийти с работы и отдыхать, а загружать голову дворовой территорией, детской площадкой, стоянкой для машин и проч. лабудой. Этим должны заниматься специалисты., не кому что в голову придет. В нашем дворе собрали собрание, пришли 5 чел и решили спилить деревья и "отсыпать" стоянку для машин - вот и всё благоустройство, потому, что на большее ума не хватило у простого населения. Пусть всё делают специалисты. А власти как всегда сваливают всё на народ.
Ru.банок

31.05.2017 11:16

Гостю от 09:06,не хотишь передовать показания счётчиков,плати по средней,кто запрещает?
Не доволен государством-вали в свою Окраину,кенгур недобитый,нече ныть!
20-15

31.05.2017 11:19


«и прочей» лабудой», хм ну давайте сядем тогда на заднице ровно и забьем бамбук на свой двор , подъезд и город. Специалисты не отрицаю- да важны, пусть делают, но и мы не хуже, неужели не приятно, когда что-то еще свое своими руками сделал, да те же, наши дети будут этим гордиться, а так какая-то серая позиция) Все платят налоги и работают,и что теперь, наш комфорт мы создаем все вместе.
Иконика

31.05.2017 11:24

Зашла в перерыв на работе почитать новости- смотрю, гости всякие пишут, а зачем нам государство?
Тогда езжайте на необитаемый остров и живите один, бросьте семью и детей работу, друзей, так же легче! Всегда проще критиковать, поднимайте свой зад и действуйте, от того, что кто-то в своем дворе лавочку покрасил еще никто не умер!200 заявок это 200 идей от тех, кому город небезразличен, таким же горожанам, как и мы с вами, только все разница в том, что вы на попе сидите ровно, а они, как раз и о будущем думают, и о детях и о городе в целом, одним словом молодцы, побольше бы таких.
гость

31.05.2017 11:30

Выдержка из обращения : " Обязать УК установить во дворе дома не травмоопасные детские площадки согласно ГОСТ Р 52169-2012 , а также необходимое оборудование и покрытия детских игровых площадок , а старые детские площадки демонтировать , как травмоопасные "

Ответ : "данный вопрос относится к компетенции общего собрания собственников многоквартирного дома ..."

и кто этим будет заниматься , чистые отписки , заявки говоришь , не смешите мои тапки (((
гость

31.05.2017 11:35

Ой, ну ещё смешнее! Про "будущее" говорили ещё в 1914, 1917, 1941, 1945 годах и т.д. и где оно? А такие как рубанок, 20-15 - вообще глупость пишут. Да, много "свалило" из страны умных людей, именно из-за неустроенности и таких утырков, как вы. вами можно управлять легко. Сказали "красьте забор" - вы и рады. А зачем, почему, чья это обязанность - у вас ума нет поразмыслить. И если оставшиеся нормальные люди уедут - останется одно быдло, типа рубанка. Ха- ха!
гость

31.05.2017 11:43

Строитель писал(а):
люди, которые игнорируют подобные проекты - ленивые и упёртые.
20-15 писал(а):
давайте сядем тогда на заднице ровно
Иконика писал(а):
поднимайте свой зад


Г-н Панарин! Вы бы свой штаб немножко приструнили. Удивительно видеть эти бесконечные оскорбления в адрес горожан.
Рома

31.05.2017 11:45

Здесь сходка тролльчатника во главе с зарубанком, или он 1 за всех стукатит?
Вера Петровна

31.05.2017 11:47

Знающий писал(а):
Что касается софинансирования жильцов

Все, что связано с софинансированием, выливается лишь в поборы с жильцов. и ничего больше. В нашем доме есть специальные тетки, которые подпишут и подделают любые документы Управляшки. Как бы криво не сделали благоустройство. Сколько бы денег не заложили под это, с жителей соберут по-любому. Только, думали, летом будет полегче , не платить за отопление. А сейчас ка-а-к впаяют за благоустройство! Сил нет.
гость

31.05.2017 11:50

Батек писал(а):
а тут ещё и заявку не благоустройство, оно надо? Просто где то преобладают люди которым все равно

Разумеется, людям не все равно. Подать заявку. Заплатить за дизайн -проект и получить отказ. сколько это стоит?
гость

31.05.2017 12:00

Подать заявку то же не так просто. Надо собрать собрание собственников жилья, предложить первоначальный проект, собрать подписи и куча ещё всяких бумажек. Кто это будет делать? Старшие по дому? Так им по 75 лет, в основном. Считаю, что представители от Администраций районов, города должны организовать всю эту работу.
222

31.05.2017 12:03

гость писал(а):
предложить первоначальный проект,

сколько стоит первоначальный проект?
Ru.банок

31.05.2017 12:18

Ромыч,прыгай выше,лижи чаще!
Щаз экономика России дристнула по швам и все её жидели доедают хрен с морковкой,не?
Аня

31.05.2017 13:17

В доме почти половина квартир сдается. Понятно, что их хозяева согласятся на любое софинансирование. Поскольку квартиросдатчики не отчисляют налоги, они никогда не голосуют против поборов ЖКХ, чтобы не привлекать внимание. Квартиранты за все заплатят! Двор превращен в автостоянку, «избранные» натянули тросы, повесили замки. Даже днем, уезжая на работу, запирают пустые прямоугольники. Если случайно к вам приедут гости на пару часов, припарковаться им придется на Ленинском проспекте, во дворе все огорожено. «Избранным» хочется благоустройства. Чтобы их машиноместа асфальтировали и получше огородили. Не сомневаюсь, они получат разрешение. А оплачивать их благоустройство буду я своим софинансированием.
гость

31.05.2017 13:24

Олег писал(а):
Люди сами не проявляют активности в облагораживание своего двора. Это было и на субботнике, когда люди просто отказывались выходить на улицы

Люди платят немалые деньги за содержание своего двора специальным лицензированным компаниям (как они получили лицензии? х/з!). Почему, взяв с вас деньги, обязывают вас же, как "лиц с низкой социальной ответственностью", отрабатывать субботники?
Гражданин

31.05.2017 13:41

Строитель писал(а):
Они не понимают, что ЕР стремится помочь им и улучшить их жизнь - ну тем не менее, это их выбор!


Хорошие слова. Я даже запомнил лозунг ЕР на последних выборах: "Господдержки будет больше!" Прошли выборы и... "Ряд регионов отмечают снижение объемов поддержки. В 2016 г. на аналогичные меры поддержки было направлено порядка 45 млрд руб., а в этом году 36 млрд руб., заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев на выездном расширенном заседании фракции «Единая Россия».(с) И это только по сельскому хозяйству. Тоже самое можно сказать и про машиностроение, строительство, медицину и пр.

По поводу апатии населения объясняю. Увы, это социальная БОЛЕЗНЬ нашего общества. И называется она "синдром выученной беспомощности". В советское время люди знали, что достаточно честно работать и платить померную плату за свои услуги, а государство в лице местной власти позаботится о твоей безопасности, здоровье и остальном. После развала СССР людей выучили, что нынешняя власть может волновать только содержание твоего кошелька и твой голос на выборах. Всё! Мирок человека сузился до размеров его квартирки, ему пофиг что творится даже на его лестничной площадке, а тем более платить ещё и за благоустройство двора! Уууу, нет, братцы, на это пойдут единицы.

Кстати, я бы с удовольствием принял бы участие и даже выделил бы денежку из своего семейного бюджета на ремонт придом.территории и даже предлагал это жильцам. Но всем пофиг! В глазах одно : А оно мне надо?... Было обидно, но я их понимаю, они стали безвольной кучкой, их так воспитали 90-ые годы. )))

Упёртый

31.05.2017 13:45

Строитель писал(а):
которые игнорируют подобные проекты - ленивые и упёртые. Они не понимают, что ЕР стремится помочь им и улучшить их жизнь

Как вижу, ты уже готов проводить работы по благоустройству за мои денежки. Я прекрасно понимаю, как ЕР стремится помочь тебе, улучшить твою жизнь за счет ухудшения моей.
горожанин

31.05.2017 15:11

Строитель писал(а):
ленивые и упёртые. Они не понимают, что ЕР стремится помочь им и улучшить их жизнь - ну тем не менее, это их выбор!

Наиболее уважительная оценка ЕР своих избирателей. Лучше не скажешь!
Переживающий

31.05.2017 15:30

Проект "Городская среда " включает:
- мероприятия по поддержке муниципальных программ в сумме 567190,55 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 516143,40 тыс. рублей;
краевого бюджета - 51047,15 тыс. рублей;
- мероприятия по обустройству городских парков в сумме 12947,39 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 11782,13 тыс. рублей;
краевого бюджета - 1165,26 тыс. рублей.

В постановлении Администрации Алтайского края от 05.11.2014 № 508 (внесены изменения постановлением правительства АК от 15.03.17 № 81) имеется информация о размере субсидий проекта "Городская среда " по населенным пунктам, которые участвуют в программе.

Сумма субсидий всего = 567 190,55 тыс. рублей, в том числе:
- на благоустройство дворовых территорий = 378 127,04 тыс. рублей ;
- благоустройство парков = 189 063,51 тыс. рублей.

Вопрос № 1 – почему уменьшена сумма на благоустройство дворовых территорий (должна быть 567190,55 тыс. рублей);
Вопрос № 2 – почему за счет средств на благоустройство дворовых территорий должны быть обустроены городские парки?
Вопрос № 3 – на какие цели будут потрачены денежные средства, выделенные из федерального и краевого бюджета на обустройство городских парков в сумме 12947,39 тыс. рублей?
Переживающий

31.05.2017 15:37

Апатия и иждивенческое настроение? – ошибается депутат.
Просто жители стали немного умнее и прежде чем бежать впереди паровоза, внимательно изучили все нормативные документы, касающиеся проекта "Городская среда".
Казалось бы, проект хорош, федеральное финансирование, почему бы не воспользоваться, но ….
Проект "Городская среда " состоит из:
- мероприятий по поддержке муниципальных программ в сумме 567190,55 тыс. рублей.
- мероприятий по обустройству городских парков в сумме 12947,39 тыс. рублей.
Мероприятия муниципальных программ включают минимальный перечень работ (финансирование из бюджетов) и дополнительный перечень работ (финансирование из бюджетов с привлечением денежных средств жителей).
К минимальному перечню (без привлечения денег жителей) относятся:
- ремонт дворовых проездов; освещение дворовых территорий; установка скамеек;
установка урн.
К дополнительному перечню (с привлечением денег жителей) относятся:
- оборудование детских площадок; оборудование спортивных площадок; оборудование зон отдыха; оборудование автомобильных парковок; оборудование контейнерных площадок; устройство и ремонт дренажных и водоотводных систем дворовых территорий; озеленение территорий.
Вопрос № 1 - разве установка скамеек и урн не входит в обязанность управляющий компаний, почему они включены в минимальный перечень и финансируются за счет бюджета?
В дополнительный перечень оказывается, включены те виды услуг, которые обязана выполнять управляющая компания за счет средств, получаемых от жителей по статье "содержание дома" .
Вопрос № 2 – почему жителей домов, участвующих в этом проекте, заставляют дополнительно платить за те виды услуг, которые ими уже уплачены в управляющую компанию?


НЕ ЖИЛИ БОГАТО, НЕФИГ НАЧИНАТЬ , ТАКОЕ ВИДНО !??

31.05.2017 15:40

настроение у жителей Алтайского края.... И это неудивительно !! Ведь например в БАРНАУЛЕ при Савинцеве было принято оборудовать только один стадион ШКОЛЫ !! Так покажите, что сделано?? Стадион ?? Или очередное убожество.. Покажите как оборудуется стадионы школ в ПОДМОСКОВЬЕ!! Ведь значительная часть их с искусственным покрытием и.т.д. Нужно, предложить варианты оборудования!! А не призывы к очередным поборам..
Ведь в БАРНАУЛЕ, прокатится ребятишкам на роликовых коньках - ЭТО РОСКОШЬ, нет соответствующего асфальта, ну о занятиях во дворах ФРИСТАЙЛОМ на велосипедах, коньках, самокатах - ЭТО неизвестное чудо.
Естественно, нет ни одной загороженной площадки, чтобы хотя бы дать возможность научиться отрабатывать удар тенисса и.т.д). Нет элементарщины, культуры пользования детскими песочницами, которые по существу служат отхожими местами для кошек, собак и.т.д. Вот до чего довели господа ПОЛИТИКАНЫ дворы !!